УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5103 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 657 42

Після обмеження роботи нічних клубів спостерігається стабілізація ситуації з поширенням коронавірусу, - Шмигаль

Після обмеження роботи нічних клубів спостерігається стабілізація ситуації з поширенням коронавірусу, - Шмигаль

Причиною обмеження роботи ресторанів і нічних клубів до 23 годин є ймовірне масове скупчення людей після цього часу, що може сприяти поширенню коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Всі розуміють і знають, що ми перебуваємо в умовах світової пандемії, і ті заходи, які запроваджували, від жорстких обмежень по всій країні до адаптивного карантину, сьогодні вимагають від нас певних дій і рішень... Було ухвалено рішення про часове обмеження роботи закладів харчування, нічних клубів після  23:00. Тому що до цього абсолютно достатньо часу, щоб повечеряти, а після цього часу, ми робили дослідження, відбуваються масові скупчення людей, коли є величезна ймовірність передачі коронавірусу", - сказав Шмигаль.

Він зауважив, що після цієї заборони спостерігається стабілізація ситуації з поширенням коронавірусу.

Шмигаль закликав бізнес із розумінням ставитися до обмежувальних заходів, щоб не доводилося повертатися до жорсткіших обмежень.

Нагадаємо, в Україні діє заборона на роботу закладів харчування та нічних клубів після 23:00 і до 7:00.

Читайте також: За добу в Києві видужала рекордна кількість хворих на COVID - 160 осіб, зафіксовано 76 нових випадків, - Кличко. КАРТА

Автор: 

карантин (18172) Шмигаль Денис (4786) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Нужно просто перестать срать!
показати весь коментар
17.07.2020 12:40 Відповісти
+5
Ох и бред. Ужас, в правительстве одни дауны
показати весь коментар
17.07.2020 12:44 Відповісти
+5
У віруса все як у людей - вдень він працює, а в ночі розмножується.
показати весь коментар
17.07.2020 12:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Почему вирус распространяется в странах с самым жёстким карантином? Ответ недавно найден группой израильских учёных. Через канализацию! Именно! Исследование установили, что вирус выделяется через отходы жизнедеятельности и остаётся в канализации навсегда. Через канализационный газ доходит до гидрозатворов в унитазах и ,проникая через воду гидрозатворов, входит в наши квартиры через туалеты. Особую опасность представляют сами посещения туалета по большому. Мы выставляем навстречу вирусу открытые слизистые и он без труда заходит в нас. В чем самая главная опасность? При таком проникновения вирус очень долго идёт к лёгким ( более месяца) и определить источник инфицирования невозможно. Опечатайте унитазы! Найдите способ ходить по большому в ёмкости и выкидывайте их на улицу!
Всем 36и6!
показати весь коментар
17.07.2020 12:37 Відповісти
Нужно просто перестать срать!
показати весь коментар
17.07.2020 12:40 Відповісти
Заодно и дышать.... Мечта Шмыгаля! Все не дышат а кислород продать по квотам можно....
показати весь коментар
17.07.2020 12:42 Відповісти
на форумах
показати весь коментар
17.07.2020 12:43 Відповісти
Кстати, именно поэтому после ограничения работы ночных клубов и падает коронаВирус. Ведь для чего используют туалеты в клубах? Правильно, для интимных утех. А при таких позах Коронавирус легче легкого проникает из канализации в легкие через ....... Вот вам и эффектные действия правительства! Шмыгаль молодец!
показати весь коментар
17.07.2020 12:41 Відповісти
Найбільше мені сподобався ваш наратив "довга дорога до легенів". ЗІ Постукайте мене по спині я похлинувся кавою.
показати весь коментар
17.07.2020 12:43 Відповісти
показати весь коментар
17.07.2020 12:45 Відповісти
Я протестую - я знаю країну, де найбільша кількість очкових сортирів на третій від Сонця планеті і ситуація там з короною нічим не гірша, ніж в країнах з тотальною каналізацією.
показати весь коментар
17.07.2020 12:41 Відповісти
Вбиральні класу "очко" так само розповсюджують Вірус. Тому треба .....ти в герметичні пакети, потім тримати їх щонайменше 5 діб і лише потім спалювати на вогні....
показати весь коментар
17.07.2020 12:44 Відповісти
А наскількі безпечно срати у самольоті чи у потязі?
показати весь коментар
17.07.2020 12:50 Відповісти
Це взагалі нонсенс! Треба тримати в собі заради боротьби з Вірусом!
показати весь коментар
17.07.2020 12:52 Відповісти
Я так розумію, що газікі також потрібно тримати у собі? Чи Короновірус у них гине, якщо він гине то можливо потрібно таким чином дезінфікувати приміщення?
показати весь коментар
17.07.2020 13:00 Відповісти
Це питання.......Треба буде провести досліди на живих ще людях.....
показати весь коментар
17.07.2020 13:04 Відповісти
Може краще не на людях а на катцапах?
показати весь коментар
17.07.2020 13:12 Відповісти
Я пропоную купки посипати дустом!
показати весь коментар
17.07.2020 13:01 Відповісти
*****************!!!!!!
показати весь коментар
17.07.2020 13:00 Відповісти
Після Дубілєта, я не вірю ні в одну зелену статистику.
показати весь коментар
17.07.2020 12:38 Відповісти
***, это безмозглое существо наш премьер-министр?????
показати весь коментар
17.07.2020 12:39 Відповісти
до 23,00 не хворіють а після 23,00 вірус розмножується зебіл ***
показати весь коментар
17.07.2020 12:40 Відповісти
У віруса все як у людей - вдень він працює, а в ночі розмножується.
показати весь коментар
17.07.2020 12:44 Відповісти
після 23,00 приходить КАРІЄС це знають маленькі діти
показати весь коментар
17.07.2020 12:53 Відповісти
Днем в нічні клуби не ходять...
показати весь коментар
19.07.2020 20:39 Відповісти
Ох и бред. Ужас, в правительстве одни дауны
показати весь коментар
17.07.2020 12:44 Відповісти
Вот это да !!!
Кто бы мог подумать !
(только не наш Минздрав во главе со Степановым и Ляшко )
показати весь коментар
17.07.2020 12:44 Відповісти
Пенсионеры любят потусить в клубах
показати весь коментар
17.07.2020 12:46 Відповісти
Да и среди молодежи клубы уже не так модно как лет 8-10 назад. Нас просто за идиотов держат.
показати весь коментар
17.07.2020 12:48 Відповісти
Вечер отдыха кому за 70
показати весь коментар
17.07.2020 12:50 Відповісти
хм.. стабильная ситуация -- это стабильный рост !!! ******** зеленые !!!
показати весь коментар
17.07.2020 12:49 Відповісти
Ковідіанські хроніки.......
Головний санітарний лікар-захісник України пан Ляшко повідомив, що з метою запобігання зараження коронавірусом припинено ввезення на територію України білоруського повітря в будь-якому вигляді, повідомляє канал БРК.
"При здійсненні державного санітарно-епідеміологічного нагляду за станом динаміки забруднення повітря коронавірусом , якие надходить з території Білорусії виявлено, що білоруське повітря не відповідає вимогам зняття карантину в Україні", - повідомили в Міністерстві Охорони Здоровья від коронавірусу.
Таким чином, все білоруське повітря, що надходить на кордон з Україною , буде конфісковуватися за допомогою спеціальних пилососів і відправлятися назад у бік Білорусі в спеціально розроблених для цього целофанових пакетах . Обмеження стосуються будь-якого повітря, незалежно від того, в чому його провозять - в салоні автобуса чи в людських легенях.
«Я повністю згоден з цим рішенням, - заявив журналістам місцевий житель одного з прикордонних міст Хома Степанченко. - Я почав відчувати, що з Білорусі стало надходити якесь погане, вірусне повітря. Я думаю, лукашенківські спецслужби його чимось спеціально там просочили. Адже мені, чомусь, зовсім перестав подобатися Зеленській, я перестаю вірити нашому телебаченню та МОЗу, а днями мені навіть захтілося вийти на вулицю без вдягнутої медичної маски та антисепт
показати весь коментар
17.07.2020 12:50 Відповісти
маршрутчики по всей стране не напряглись? или они под нужными людьми ходят?...
показати весь коментар
17.07.2020 12:52 Відповісти
А если серьезно, то сама атмосфера ночного клуба в корне противоречит психологической установке "борьбы с Вирусом". Поэтому грязные маршрутки будут ездить а ночные клубы будут закрыты.
показати весь коментар
17.07.2020 12:55 Відповісти
Теория заговора, говорите? Какой заговор, такого быть не может. Хотя вот Гитлер в теорию заговора не верил так ему заговорщики портфель со взрывчаткой прямо под ноги поставили. Некоторые руские импираторы в заговор тоже не верили, так их то табакеркой , то шарфиком шелковым.... А так никаких заговоров и обмана , во всемирном масштабе , нет и не было и быть не может. Глупость это, какой заговор? При чем тут Билл? А ВОЗ тут при чем? Ну ошиблись, бывает.... Правда чисто теоретически заговор таки возможен, вот в Murder on the Orient Express обыграна такая ситуация. Напомню - лгали все, лгали по заранее разработанному плану
Ситуация с Ковидом вообще идентична один к одному. Плюс Ганс Христиан Андерсен. Ложь вокруг этого узел-момента была ложью с самого начала. Многослойная, противоречащая здравому смыслу и позиции доковидной Науки, Ложь с большой буквы. "Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой". А ложь, повторенная триллион раз ,становится аксиомой и научной истинной.
Остается лишь повторить вслед за папашей Мюллером - "Верить нельзя никому, даже самому себе. Мне - можна".
показати весь коментар
17.07.2020 12:58 Відповісти
Остапа понесло, конечно, но делать других дураками ты умееешь! Нашему Шмыгуну это совсем не нужно!
показати весь коментар
17.07.2020 15:27 Відповісти
Ага, заставляют под угрозой двойного проникновения..... Сам то Шмыга белый и за все хорошее для людей.
показати весь коментар
17.07.2020 16:11 Відповісти
Вік захворілих збігається з віком відвідувачів нічних клубів? Бо може виявитись, шо в них тусили самі пенси, діти і медики, зрідка - молодь та середньолітні.
показати весь коментар
17.07.2020 12:59 Відповісти
Ще божевільні з дурдомів зграйками по клубах тусять....Ось вам і спалахи по псіхлікарнях.....
показати весь коментар
17.07.2020 13:02 Відповісти
Глупость полная!
показати весь коментар
17.07.2020 13:15 Відповісти
)) на кого расчитан этот бред? Значит днем все такие ходят социально дистанцируясь, а после 23 начинается пьная вакханалия и оргии?
показати весь коментар
17.07.2020 13:33 Відповісти
Денис Ренатович головного мозга....
показати весь коментар
17.07.2020 13:43 Відповісти
Просто сказочные долбо...!!!
показати весь коментар
17.07.2020 14:10 Відповісти
Вон кто распространители!
А мы думали, это в маршрутках и на рынках без масок или на пляже, как селедки в бочке...
показати весь коментар
17.07.2020 15:45 Відповісти
 
 