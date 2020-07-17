Після обмеження роботи нічних клубів спостерігається стабілізація ситуації з поширенням коронавірусу, - Шмигаль

Причиною обмеження роботи ресторанів і нічних клубів до 23 годин є ймовірне масове скупчення людей після цього часу, що може сприяти поширенню коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Всі розуміють і знають, що ми перебуваємо в умовах світової пандемії, і ті заходи, які запроваджували, від жорстких обмежень по всій країні до адаптивного карантину, сьогодні вимагають від нас певних дій і рішень... Було ухвалено рішення про часове обмеження роботи закладів харчування, нічних клубів після 23:00. Тому що до цього абсолютно достатньо часу, щоб повечеряти, а після цього часу, ми робили дослідження, відбуваються масові скупчення людей, коли є величезна ймовірність передачі коронавірусу", - сказав Шмигаль.

Він зауважив, що після цієї заборони спостерігається стабілізація ситуації з поширенням коронавірусу.

Шмигаль закликав бізнес із розумінням ставитися до обмежувальних заходів, щоб не доводилося повертатися до жорсткіших обмежень.

Нагадаємо, в Україні діє заборона на роботу закладів харчування та нічних клубів після 23:00 і до 7:00.

