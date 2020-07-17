Після обмеження роботи нічних клубів спостерігається стабілізація ситуації з поширенням коронавірусу, - Шмигаль
Причиною обмеження роботи ресторанів і нічних клубів до 23 годин є ймовірне масове скупчення людей після цього часу, що може сприяти поширенню коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
"Всі розуміють і знають, що ми перебуваємо в умовах світової пандемії, і ті заходи, які запроваджували, від жорстких обмежень по всій країні до адаптивного карантину, сьогодні вимагають від нас певних дій і рішень... Було ухвалено рішення про часове обмеження роботи закладів харчування, нічних клубів після 23:00. Тому що до цього абсолютно достатньо часу, щоб повечеряти, а після цього часу, ми робили дослідження, відбуваються масові скупчення людей, коли є величезна ймовірність передачі коронавірусу", - сказав Шмигаль.
Він зауважив, що після цієї заборони спостерігається стабілізація ситуації з поширенням коронавірусу.
Шмигаль закликав бізнес із розумінням ставитися до обмежувальних заходів, щоб не доводилося повертатися до жорсткіших обмежень.
Нагадаємо, в Україні діє заборона на роботу закладів харчування та нічних клубів після 23:00 і до 7:00.
Всем 36и6!
Кто бы мог подумать !
(только не наш Минздрав во главе со Степановым и Ляшко )
Головний санітарний лікар-захісник України пан Ляшко повідомив, що з метою запобігання зараження коронавірусом припинено ввезення на територію України білоруського повітря в будь-якому вигляді, повідомляє канал БРК.
"При здійсненні державного санітарно-епідеміологічного нагляду за станом динаміки забруднення повітря коронавірусом , якие надходить з території Білорусії виявлено, що білоруське повітря не відповідає вимогам зняття карантину в Україні", - повідомили в Міністерстві Охорони Здоровья від коронавірусу.
Таким чином, все білоруське повітря, що надходить на кордон з Україною , буде конфісковуватися за допомогою спеціальних пилососів і відправлятися назад у бік Білорусі в спеціально розроблених для цього целофанових пакетах . Обмеження стосуються будь-якого повітря, незалежно від того, в чому його провозять - в салоні автобуса чи в людських легенях.
«Я повністю згоден з цим рішенням, - заявив журналістам місцевий житель одного з прикордонних міст Хома Степанченко. - Я почав відчувати, що з Білорусі стало надходити якесь погане, вірусне повітря. Я думаю, лукашенківські спецслужби його чимось спеціально там просочили. Адже мені, чомусь, зовсім перестав подобатися Зеленській, я перестаю вірити нашому телебаченню та МОЗу, а днями мені навіть захтілося вийти на вулицю без вдягнутої медичної маски та антисепт
Ситуация с Ковидом вообще идентична один к одному. Плюс Ганс Христиан Андерсен. Ложь вокруг этого узел-момента была ложью с самого начала. Многослойная, противоречащая здравому смыслу и позиции доковидной Науки, Ложь с большой буквы. "Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой". А ложь, повторенная триллион раз ,становится аксиомой и научной истинной.
Остается лишь повторить вслед за папашей Мюллером - "Верить нельзя никому, даже самому себе. Мне - можна".
А мы думали, это в маршрутках и на рынках без масок или на пляже, как селедки в бочке...