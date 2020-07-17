УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5103 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 955 37

Окупанти третій день не дають українській стороні проводити пошук пораненого під Зайцевим воїна, - СЦКК

Окупанти третій день не дають українській стороні проводити пошук пораненого під Зайцевим воїна, - СЦКК

Російські найманці на Донбасі третій день поспіль не дають українській стороні проводити пошук пораненого 13 липня військовослужбовця, який досі перебуває в "сірій зоні" в районі селища Зайцеве.

Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сьогодні під час чергових перемовин через СММ ОБСЄ з представниками російсько-окупаційних військ, в черговий раз не були досягнуті домовленості, щодо пошуку та евакуації нашого пораненого захисника.

"Ворог постійно безпідставно не дає проводити пошукові заходи", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Морпіха Дмитра Красногрудя, який загинув під час виконання бойового завдання під Зайцевим, поховали на Донеччині. ФОТОрепортаж

Так, українська сторона СЦКК вкотре наполягає на проведені самостійного пошуку представниками української пошукової групи "Евакуація 200", до складу якої увійдуть вісім чоловік, спільно з саперами та медиком. Вони перебуватимуть без зброї та будуть одягнені в білі костюми та світловідбивні жилети", - наголошується в повідомленні.

Крім того, СЦКК закликає представників СММ ОБСЄ і світову спільноту терміново вплинути на вирішення зазначеного питання.

Як повідомлялося, 13 липня російські найманці обстріляли групу українських військових, які евакуювали тіло бійця ЗСУ в районі смт Зайцеве. Унаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець дістав поранення, ще один - бойове травмування.

Тіла загиблих і поранений військовослужбовець залишилися на місці обстрілу. Були розпочаті переговори з СММ ОБСЄ про їх евакуацію. 15 липня тіло військовослужбовця, який загинув 13 липня біля Зайцевого, було повернуто з тимчасово окупованої території.

Прокуратура Донецької області почала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, з'єднаного з умисним вбивством, представниками не передбачених законом збройних формувань РФ.

Пізніше стало відомо, що військовий медик, який загинув на Донбасі, був громадянином Естонії.

Окупанти третій день не дають українській стороні проводити пошук пораненого під Зайцевим воїна, - СЦКК 01

Автор: 

евакуація (2403) Донбас (22363) СЦКК (642)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+29
Гр****я власть!!!! ****, сровняйте все известные точки сепаров в том районе артилерией и градами!!! Вытащите бойца, если жив (ТРИ ДНЯ!!!!!). ********* власть и ********* президент с ****..м Хомчаком.
показати весь коментар
17.07.2020 12:53 Відповісти
+23
"Кроме того, СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ и мировое сообщество срочно повлиять на решение указанного вопроса. Источник: https://censor.net/n3208702"
підараси зелені, зверніться в найближчу артбригаду - повліяють на протязі півгодини.
зелей*би тварі сцикливі попалам з запроданцями
показати весь коментар
17.07.2020 12:53 Відповісти
+23
Где наш гавнокомандующий Бубочка? Почему нет приказа провести войсковую операцию по спасению бойца? Или обосранному от страха Ослу проще пиарится на обмене таксистов?
показати весь коментар
17.07.2020 12:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а може то гівнокомандувач не дає відбити нашого бійця?
можна ж ту русню викинути геть звідти
показати весь коментар
17.07.2020 12:52 Відповісти
"Кроме того, СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ и мировое сообщество срочно повлиять на решение указанного вопроса. Источник: https://censor.net/n3208702"
підараси зелені, зверніться в найближчу артбригаду - повліяють на протязі півгодини.
зелей*би тварі сцикливі попалам з запроданцями
показати весь коментар
17.07.2020 12:53 Відповісти
Гр****я власть!!!! ****, сровняйте все известные точки сепаров в том районе артилерией и градами!!! Вытащите бойца, если жив (ТРИ ДНЯ!!!!!). ********* власть и ********* президент с ****..м Хомчаком.
показати весь коментар
17.07.2020 12:53 Відповісти
вах,хорошо сказал..
от души !
показати весь коментар
17.07.2020 13:28 Відповісти
Да задолбало читать про ********, творимое в Украине новой властью. Как не откроешь ленту новостей - так аж скулы сводит от злости. А тут уже вырвалось, без сглаживаний и попыток заменить маты литературными словами. Ну КАК можно было ЗА ТАКОЕ проголосовать????
показати весь коментар
17.07.2020 18:40 Відповісти
"сровняйте все известные точки сепаров в том районе артилерией и градами" - а если как раз там и находится раненый боец???
показати весь коментар
17.07.2020 14:06 Відповісти
Согласно сообщениям ВСУ, боец на нейтралке. А для артилерии 200-300 метров это нормальное расстояние (до бойца от точек).
показати весь коментар
17.07.2020 18:33 Відповісти
Где наш гавнокомандующий Бубочка? Почему нет приказа провести войсковую операцию по спасению бойца? Или обосранному от страха Ослу проще пиарится на обмене таксистов?
показати весь коментар
17.07.2020 12:54 Відповісти
Хоробрі воїни з київських і польских окопів дають потужні вказівки командуванню.
показати весь коментар
17.07.2020 12:56 Відповісти
Як і ви шостий рік підряд.
показати весь коментар
17.07.2020 12:57 Відповісти
А командування зна секретну штуку. тихо сере в рейтузи в кутку.
показати весь коментар
17.07.2020 12:58 Відповісти
ага, а их ******** под флагом Германии сидит в самом дальнем окопе и даёт ЦУ
показати весь коментар
17.07.2020 13:09 Відповісти
Откуда ты знаешь? Может єти "храбрые воины" своё отвоевали и теперь имеют право давать нормальные советы гАвнокомандующему и другим начальникам, которые прятались от армии или шаркали по паркету в штабах.
показати весь коментар
17.07.2020 13:11 Відповісти
Зовите Красный крест, сивоху, арахамию, в конце концов.
Зеленые страшно креативные только когда нужно видосик склепать или посадить невиновных. Ну и жопами повертеть...
показати весь коментар
17.07.2020 12:56 Відповісти
да. Сивуху сракой вперед. Как щитом.
показати весь коментар
17.07.2020 12:59 Відповісти
Третий день не могут найти, забрать раненного, но утверждают что противостоять на херсонщине возможному нашествию с юга "той стороны" готовы
показати весь коментар
17.07.2020 13:04 Відповісти
Конечно готовы. Хлеб-соль уже приготовили (высшее командование, не бойцы).
показати весь коментар
17.07.2020 18:35 Відповісти
твари . матрос раненый трое суток лежит. может ещё дай бог живой схоронился . а эти ублюдки вместо эвакуации под прикрытием артиллерии . что то там решают - не хотят кацапов тревожить огнём . желаю всем зебилам голосовавшим за прокацапского наркомана такого же отношения к себе
показати весь коментар
17.07.2020 13:05 Відповісти
Оккупанты третий день не дают украинской стороне проводить поиск раненого под Зайцево воина, - СЦКК - Цензор.НЕТ 8089
показати весь коментар
17.07.2020 13:06 Відповісти
Ну що, зеленолобі дебіли, подобається таки головнокомандуючий?
показати весь коментар
17.07.2020 13:08 Відповісти
Окупанти третій день не дають українській стороні проводити пошук пораненого під Зайцевим воїна, - СЦКК - Цензор.НЕТ 280
показати весь коментар
17.07.2020 13:11 Відповісти
Де те недолуге, що билося в істериці рік тому, бо булаву не давали? Най тепер дає тією булавою відмашку арті накрити всі відомі опірні пункти, позиції та військову техніку в тому районі. Хвилин на 20, більше не треба. Впевнений, що тоді поранений воїн знайдеться за півгодини максимум.
показати весь коментар
17.07.2020 13:13 Відповісти
Ради спасения своего военнослужащего ,любая армия в мире уже бы начала военную операцию,а не ждала бы разрешение от врага.Позор и подавление морального духа солдат,они видят ,что никто их не спасет!
показати весь коментар
17.07.2020 13:22 Відповісти
За що голосували те і мають...армія як не прикро теж
показати весь коментар
17.07.2020 13:26 Відповісти
Зелена мавпа тільки з жінками рембо воювати
показати весь коментар
17.07.2020 13:25 Відповісти
суки...печально но он уже не раненый
показати весь коментар
17.07.2020 13:32 Відповісти
Думаю , что орки его уже утащили ...
показати весь коментар
17.07.2020 13:47 Відповісти
Окупанти третій день не дають українській стороні проводити пошук пораненого під Зайцевим воїна, - СЦКК - Цензор.НЕТ 2668
показати весь коментар
17.07.2020 13:48 Відповісти
потому шо зелох под личным контролем держит
показати весь коментар
17.07.2020 13:54 Відповісти
Может по этим г@ндонам надо жахнуть. а не просить? Как турки в Сирии. Беспилотники и никого не стало. Даже сРашка не возмущалась.
показати весь коментар
17.07.2020 14:26 Відповісти
А що найвеличніший лідер світу про це думає? Вже зробив заяву?
показати весь коментар
17.07.2020 14:38 Відповісти
В Украине просто нет главнокомандущего. Пусть раненый там целый месяц лежит, и зеле будет пофиг. А если там бы раненый лежал ермак или коломойский, о тода да!
показати весь коментар
17.07.2020 14:50 Відповісти
Господи кто у власти слизни бесхребетные гидота у владі
показати весь коментар
17.07.2020 15:01 Відповісти
Добре , що райони переколотили , землю продали , а головне КАЗИНО !!!! Тепер можна спокійно відпочивати від тяжких трудів !!! Щоб ви су...ки всі повиздихали !!!
показати весь коментар
17.07.2020 15:27 Відповісти
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632

Отец Солдата

@uspenovka19632

·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1284060670137438210 2 ч

Це точно штаб ООС?
показати весь коментар
17.07.2020 15:28 Відповісти
так а шо знач не дают...???????????- надо спрашивать какую-то грязь про своё жизненно НЕОБХОДИМОЕ - раненого бойца ???????!!!! дно пробито, а конца тьмы не видать....
показати весь коментар
18.07.2020 01:29 Відповісти
 
 