Окупанти третій день не дають українській стороні проводити пошук пораненого під Зайцевим воїна, - СЦКК

Російські найманці на Донбасі третій день поспіль не дають українській стороні проводити пошук пораненого 13 липня військовослужбовця, який досі перебуває в "сірій зоні" в районі селища Зайцеве.

Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сьогодні під час чергових перемовин через СММ ОБСЄ з представниками російсько-окупаційних військ, в черговий раз не були досягнуті домовленості, щодо пошуку та евакуації нашого пораненого захисника.

"Ворог постійно безпідставно не дає проводити пошукові заходи", - йдеться в повідомленні.

Так, українська сторона СЦКК вкотре наполягає на проведені самостійного пошуку представниками української пошукової групи "Евакуація 200", до складу якої увійдуть вісім чоловік, спільно з саперами та медиком. Вони перебуватимуть без зброї та будуть одягнені в білі костюми та світловідбивні жилети", - наголошується в повідомленні.

Крім того, СЦКК закликає представників СММ ОБСЄ і світову спільноту терміново вплинути на вирішення зазначеного питання.

Як повідомлялося, 13 липня російські найманці обстріляли групу українських військових, які евакуювали тіло бійця ЗСУ в районі смт Зайцеве. Унаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець дістав поранення, ще один - бойове травмування.

Тіла загиблих і поранений військовослужбовець залишилися на місці обстрілу. Були розпочаті переговори з СММ ОБСЄ про їх евакуацію. 15 липня тіло військовослужбовця, який загинув 13 липня біля Зайцевого, було повернуто з тимчасово окупованої території.

Прокуратура Донецької області почала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, з'єднаного з умисним вбивством, представниками не передбачених законом збройних формувань РФ.

Пізніше стало відомо, що військовий медик, який загинув на Донбасі, був громадянином Естонії.