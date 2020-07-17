Рада підтримала постанову про нелегітимність голосування за поправки до Конституції РФ в окупованому Криму. ДОКУМЕНТ
Верховна Рада підтримала проєкт постанови №3736 "Про заяву Верховної Ради України щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування по поправках до Конституції Російської Федерації на тимчасово окупованій території України - в Автономній Республіки Крим та місті Севастополі".
Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосували 306 народних депутатів.
Як зазначається в проєкті постанови, нею ВР затверджує заяву парламенту "щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування по поправках до Конституції Російської Федерації на тимчасово окупованій території України - в Автономній Республіки Крим та місті Севастополі".
Також доручається голові Ради невідкладно направити текст заяви до парламентів іноземних держав і міжнародних парламентських організацій.
Наскільки зрозумів з трансляції, хтось ригів чи зажопів назвав Крим касапським?
До речі - зажопи не голосували за цю постанову
За:306
Проти:0
Утрималися:4
Не голосували:57
Всього:367
По фракціям:
Фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ" Кількість депутатів: 248 За:217 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:6 Відсутні:25
Фракція політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ" Кількість депутатів: 44 За:0 Проти:0 Утрималися:1 Не голосували:33 Відсутні:10
Фракція політичної партії "Європейська солідарність" Кількість депутатів: 27 За:23 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:2 Відсутні:2
Фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Кількість депутатів: 24 За:19 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:2 Відсутні:3
Депутатська група "Партія "За майбутнє" Кількість депутатів: 24 За:11 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:6 Відсутні:7
Депутатська група "ДОВІРА" Кількість депутатів: 20 За:14 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:5 Відсутні:1
Фракція політичної партії "ГОЛОС" Кількість депутатів: 19 За:15 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:1 Відсутні:3
Позафракційні Кількість депутатів: 17 За:7 Проти:0 Утрималися:3 Не голосували:2 Відсутні:5
правильно!
Тепер путен нелегітимний.
На расєє КОНСТІТУЦІЙНИЙ ПЕРЕВОРОТ!!!!