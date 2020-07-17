Рада підтримала постанову про нелегітимність голосування за поправки до Конституції РФ в окупованому Криму. ДОКУМЕНТ

Верховна Рада підтримала проєкт постанови №3736 "Про заяву Верховної Ради України щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування по поправках до Конституції Російської Федерації на тимчасово окупованій території України - в Автономній Республіки Крим та місті Севастополі".

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосували 306 народних депутатів.

Як зазначається в проєкті постанови, нею ВР затверджує заяву парламенту "щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування по поправках до Конституції Російської Федерації на тимчасово окупованій території України - в Автономній Республіки Крим та місті Севастополі".

Також доручається голові Ради невідкладно направити текст заяви до парламентів іноземних держав і міжнародних парламентських організацій.

