Рада підтримала постанову про нелегітимність голосування за поправки до Конституції РФ в окупованому Криму. ДОКУМЕНТ

Рада підтримала постанову про нелегітимність голосування за поправки до Конституції РФ в окупованому Криму. ДОКУМЕНТ

Верховна Рада підтримала проєкт постанови №3736 "Про заяву Верховної Ради України щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування по поправках до Конституції Російської Федерації на тимчасово окупованій території України - в Автономній Республіки Крим та місті Севастополі".

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосували 306 народних депутатів.

Як зазначається в проєкті постанови, нею ВР затверджує заяву парламенту "щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування по поправках до Конституції Російської Федерації на тимчасово окупованій території України - в Автономній Республіки Крим та місті Севастополі".

Також доручається голові Ради невідкладно направити текст заяви до парламентів іноземних держав і міжнародних парламентських організацій.

Рада підтримала постанову про нелегітимність голосування за поправки до Конституції РФ в окупованому Криму 01
Рада підтримала постанову про нелегітимність голосування за поправки до Конституції РФ в окупованому Криму 02
Рада підтримала постанову про нелегітимність голосування за поправки до Конституції РФ в окупованому Криму 03
Рада підтримала постанову про нелегітимність голосування за поправки до Конституції РФ в окупованому Криму 04

А що там за скандал був, з ким?
Наскільки зрозумів з трансляції, хтось ригів чи зажопів назвав Крим касапським?
До речі - зажопи не голосували за цю постанову
показати весь коментар
17.07.2020 13:04 Відповісти
А за це не голосування по між іншим має бути стаття за екстримізм та 10 років. Рашики ж такий закон прийняли то чому б нам не добитків в колонії не загнати і нехай будують нам дороги та безкоштовні квартири як в ссср.
показати весь коментар
17.07.2020 13:34 Відповісти
Ага, відповідь в інфі «https://censor.net/news/3208733/nardep_opzj_voloshin_zayavil_chto_ukraina_ne_imeet_suvereniteta_nardepy_5_fraktsiyi_prizvali_razumkova»
показати весь коментар
17.07.2020 17:02 Відповісти
"силы самообороны", мля...Рада поддержала постановление о нелегитимности голосования по поправкам в Конституцию РФ в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 8726
показати весь коментар
17.07.2020 13:12 Відповісти
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=7047 Поіменне голосування про проект Постанови про Заяву Верховної Ради України щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування по поправках до Конституції Російської Федерації на тимчасово окупованій території України - в Автономної Республіки Крим та місті Севастополі (№3736) - в цілому
За:306
Проти:0

Утрималися:4
Не голосували:57

Всього:367
По фракціям:

Фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ" Кількість депутатів: 248 За:217 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:6 Відсутні:25

Фракція політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ" Кількість депутатів: 44 За:0 Проти:0 Утрималися:1 Не голосували:33 Відсутні:10

Фракція політичної партії "Європейська солідарність" Кількість депутатів: 27 За:23 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:2 Відсутні:2

Фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Кількість депутатів: 24 За:19 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:2 Відсутні:3

Депутатська група "Партія "За майбутнє" Кількість депутатів: 24 За:11 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:6 Відсутні:7

Депутатська група "ДОВІРА" Кількість депутатів: 20 За:14 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:5 Відсутні:1

Фракція політичної партії "ГОЛОС" Кількість депутатів: 19 За:15 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:1 Відсутні:3

Позафракційні Кількість депутатів: 17 За:7 Проти:0 Утрималися:3 Не голосували:2 Відсутні:5
показати весь коментар
17.07.2020 13:29 Відповісти
В связи с проведением голосования в УКРАИНСКОМ Крыму конституция РФ и само государство Россия НЕЛЕГИТИМНЫ.
показати весь коментар
17.07.2020 15:35 Відповісти
молодці.

правильно!

Тепер путен нелегітимний.

На расєє КОНСТІТУЦІЙНИЙ ПЕРЕВОРОТ!!!!
показати весь коментар
17.07.2020 16:26 Відповісти
 
 