УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5277 відвідувачів онлайн
Новини
15 971 74

У МЗС розцінюють раптову перевірку боєготовності військ РФ на кордоні з Україною як "погрозу силою", - заступник міністра Боднар

У МЗС розцінюють раптову перевірку боєготовності військ РФ на кордоні з Україною як

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар розцінює раптову перевірку боєготовності військ Російською Федерацією як "погрозу силою".

Про це Боднар написав у мікроблозі Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки не називайте мене алярмістом чи панікером... Такі раптові перевірки боєготовності військ РФ, особливо на нашому кордоні, не можна трактувати інакше, як "погроза силою". Хай мене юристи виправляють, якщо я помиляюся. А вчора хтось говорив, що агресивних планів немає...", - зазначив він.

Також читайте: Ознак підготовки РФ до активних бойових дій поблизу окупованого Криму наразі не виявлено, - Таран

У МЗС розцінюють раптову перевірку боєготовності військ РФ на кордоні з Україною як погрозу силою, - заступник міністра Боднар 01

Як повідомлялося, 17 липня президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив масштабну раптову перевірку військ Південного і Західного військових округів, окремих з'єднань центрального підпорядкування, Повітряно-десантних військ і морської піхоти Північного, Тихоокеанського флотів РФ.

Автор: 

армія рф (18528) Боднар Василь (159) МЗС (4248) росія (67333) військові навчання (2797)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
В МИД расценивают внезапную проверку боеготовности войск РФ на границе с Украиной как "угрозу силой", - замминистра Боднар - Цензор.НЕТ 9296
показати весь коментар
17.07.2020 12:59 Відповісти
+22
Что там "Таран" лепетал 3 часа назад про "не выявлено угроз"?
показати весь коментар
17.07.2020 13:10 Відповісти
+21
МИД каже а говнокомандуючий язика в сраку засунув...шмаркля..
показати весь коментар
17.07.2020 13:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Что там "Таран" лепетал 3 часа назад про "не выявлено угроз"?
показати весь коментар
17.07.2020 13:10 Відповісти
Потрібно вводити воєнний стан на 5 років!
показати весь коментар
17.07.2020 13:15 Відповісти
Щось коли Порох обмежено вводив на пару місяців то дехто волав що то урурпацвя влади і спроба зірвати вибори.
показати весь коментар
17.07.2020 13:48 Відповісти
"узурпація"
показати весь коментар
17.07.2020 13:59 Відповісти
Воєнний стан на два місяці не вводиться! Воєнний стан вводиться на роки, бо війна вже йде 6 років і вже пішов сьомий рік. Якби у 2014 році порошенко ввів воєнний стан на 5 років, він би не прогадав і після закінчення воєнного стану переобрався б Президентом! А так порошенко все просрав і Зеленський йде по стопам порошенка, не розуміючи сенсу того що відбувається на фронті і взагалі в Україні і світі!
показати весь коментар
17.07.2020 14:10 Відповісти
Який в дупі воєнний стан "по стопам Порошенка"? Тут (видно, по наказу кремля) скоротили 40 тисяч військових саме десантників, морпіхів і авіаз'єднання...
показати весь коментар
18.07.2020 08:00 Відповісти
чтоб это зелёное лайно тут заправляло еще 5 лет? ты с дуба рухнуло?
показати весь коментар
17.07.2020 13:55 Відповісти
Щоб ввести в дію бойові устави ЗСУ і щоб дати ПРАВО всім громадянам України знищувати ворога та колаборантів будь якими засобами без суду і слідства!
показати весь коментар
17.07.2020 14:08 Відповісти
полковник онотолле тогда пойдет на войну? или как в 2014 будет отсиживаться в подворотне?
показати весь коментар
17.07.2020 19:37 Відповісти
Ігорьок, ти таке пишеш... Мабуть за зелю голосував...
показати весь коментар
18.07.2020 08:06 Відповісти
ты его заточку видел ?
ему бы замполитом в стройбате "служить"..
показати весь коментар
17.07.2020 13:34 Відповісти
***** на понтах.
показати весь коментар
17.07.2020 12:57 Відповісти
В МИД расценивают внезапную проверку боеготовности войск РФ на границе с Украиной как "угрозу силой", - замминистра Боднар - Цензор.НЕТ 9296
показати весь коментар
17.07.2020 12:59 Відповісти
Втік від журналістів Радіо Свобода після того, як вони спитали його про загострення на Донбасі.

Відео
https://twitter.com/i/status/1284020769106911234
показати весь коментар
17.07.2020 13:07 Відповісти
А министр обороны Таран говорит, что нихрена подобного, никаких активных действий. Кому верить?
показати весь коментар
17.07.2020 12:59 Відповісти
а Зеленая Абизянка как-то отреагирует на это событие?!.. или опять через фонтаны пробежит, или на госдаче в Конченной-Заспе запрется с верной соратницей Мендель устные телеграммы строчить задним числом.. Тьфу, гадость!
показати весь коментар
17.07.2020 12:59 Відповісти
Хватит бредит, там такие проверки каждый год, например в прошлом году была в июне.
показати весь коментар
17.07.2020 12:59 Відповісти
Ну дык и нам неплохо учения провести. Джавелинами, например, на передке немножко пострелять Беспилотник поднять для наблюдения опять-же.
показати весь коментар
17.07.2020 13:00 Відповісти
Аааа забыл, Небо закрыть, а то вдруг кацапы свой самоль уронят.
Да и нех шастать бортам с москвы через Украину. Пусть облетают - керосин жгут.
показати весь коментар
17.07.2020 13:01 Відповісти
даже шоко-петро за 5 лет не осмелился джавелинами пострелять.
а тут мистер нелох.....
показати весь коментар
17.07.2020 13:22 Відповісти
Ну на ту партию штаты наложили табу. Только оборона. Новые партии закупались без оговорок. В качестве мишеней подбитые коробочки рашкины сойдут- для тренировок.
Хотя врядли-донбасня на металл сдает
показати весь коментар
17.07.2020 13:27 Відповісти
а что точками-у, ураганами, градами мова или религия запрещала стрелять?
показати весь коментар
17.07.2020 13:33 Відповісти
а ими что - не стреляли? по принципу - выстрелил и ихтамнет, но не мы)
или об этом нужно было орать на весь, или стрелять ЗА границу - давая повод ***** снять санкции?
показати весь коментар
17.07.2020 14:45 Відповісти
А до цієї перевірки такої загрози не було? "Оборзела та сторона"!!!
показати весь коментар
17.07.2020 13:06 Відповісти
Это не угроза. Это - неприкрытый шантаж, кацапская подлость и вероломство в худшем проявлении... братья, *********...
показати весь коментар
17.07.2020 13:08 Відповісти
Проведіть навчання з мінуваннч усього кордону з мордором.
показати весь коментар
17.07.2020 13:08 Відповісти
МИД каже а говнокомандуючий язика в сраку засунув...шмаркля..
показати весь коментар
17.07.2020 13:10 Відповісти
каховка готовся...на властей наших надежды нет. в результате этой проверки минимум что будет....это пойдет вода в крым повезет нам если они полосу завхватят.
показати весь коментар
17.07.2020 13:12 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1284053968906264581
показати весь коментар
17.07.2020 13:12 Відповісти
https://grimnir74.livejournal.com/12776316.html Как США, Западная Европа и НАТО поднимали Россию с колен, когда в "империи" закончилась жратва.

10 февраля 1992 года началась доставка гуманитарной помощи в страны бывшего СССР, известная как операция Provide Hope "Подай надежду".
Только за один день военно-транспортные самолёты ВВС США базировавшиеся в Германии и Турции, доставили 500 тонн продовольствия и медикаментов в 12 городов развалившейся российской империи СССР:
Больше всего гуманитарки доставляли в Москву и Санкт-Петербург где вообще нечего было жрать.....
показати весь коментар
17.07.2020 13:17 Відповісти
Так Путін і його ООО "Озеро" і піднявся на гумдопомозі Леніграду.
показати весь коментар
17.07.2020 13:28 Відповісти
бред.
одна москва потребляет 500 тысяч тонн продуктов в сутки.
200 тонн это на 5 минут....
там же написан и киев же? может кто вспомнит что было в 1992 году в киеве? великий голод?
показати весь коментар
17.07.2020 13:30 Відповісти
Прочитай до конца. В общей сложности было доставлено грузов сотни тысяч тонн или 500 транспотников ВВС США. и это официально от государств Запада и США.
А еще были сотни тысяч волонтерских организаций Запада, гуманитарка от которых официально ни кем не подсчитывлась. И посчитай число доставленного груза в Украину и сравни с грузом на Россию. Я сам в то время постоянно покупал "ножки Буша" с "Баунти"
показати весь коментар
17.07.2020 13:43 Відповісти
оно из лахты, там с математикой проблемы - а методички подвезти не успели))
показати весь коментар
17.07.2020 14:49 Відповісти
в лахте считать разучились?)) 500К тонн на 10 млн чел это по 50 кг в сутки...
а ряха та жопа - не треснет?))
даже на 100 млн.чел это по ПЯТЬ кг продуктов в сутки... лопнете, лахтинские))
показати весь коментар
17.07.2020 14:48 Відповісти
https://www.m24.ru/articles/produkty/16022015/66725
хмм. ну хорошо. намудрили с нулями.
50 тыс тонн в день потребляет москва.

500 тонн это 1% от дневной нормы москвы. ниочем.
показати весь коментар
17.07.2020 15:47 Відповісти
John Smith e2f4c60d - бот фсб
показати весь коментар
17.07.2020 19:44 Відповісти
У МЗС розцінюють раптову перевірку боєготовності військ РФ на кордоні з Україною як "погрозу силою", - заступник міністра Боднар - Цензор.НЕТ 5910
показати весь коментар
17.07.2020 14:56 Відповісти
Такую работу, к примеру, проделал ЖЖ-блогер timberhead (в комментариях мелькает инфа, очевидно, о совершенно разных продовольственных программах гуманитарки не только из США, но и Европы и Азии, которая тоже имела место быть).

- А нам эту гуманитарную помощь в школе продавали. Называлась она именно как гуманитарная помощь, но тем не менее на неё собирали деньги. Цена была невелика и набор был тот же что и у автора статьи. Те же мишки Гамми, жевательные конфеты в виде бутылочек с кока-колой и прочая радость для скучающих по нормальным сладостям детей, внешний вид и вкус которых я за давностью лет уже и не вспомню)
Помню только, что когда в класс внесли заветные пакетики, на урок забили все включая также училку, которая ныкала в сумку "лишние" наборы. Я так подозреваю лишними они стали за счёт тех детей, родители которых не смогли оплатить ту самую гуманитарную помощь. Половина пакетика была уничтожена тут же в классе, остальная половина дома. Хватило содержимого от обеда до вечера))
И что самое грустное, никто не делился с теми одноклассниками которым не дали денег родители..

- В январе 91-го,я имел отношение к гуманитарке.В наш город пришёл вагон гуманитарки,его в райсобес привезли и нужно было это все описать.От определённых организаций выделили по человеку для описи.Это так-открываешь коробку,говоришь-"штаны чёрные,размер 48,ящик 5-й.Это всё записывают и т.д.Но на фоне тогдашнего дефецита я увидел столько шмоток фирменных(и понимал мне они не достануться),что уходил оттуда в полуобморочном состоянии.

- Я помню этот вкус, я бы еще их съела, я даже их спрашивала у немцов-родственников, они были вкусные, кстати немцы умеют и до сих пор делать вкусные конфеты, мне доводилось есть, но не мишки гамми. Кто найдет напишите нам всем. нам их тоже продавали 25 или 15 рублей что ли, точно не помню. Но нам говорили, что это помощь для сирот, а им много будет столько сладостей, решили что деньги детским домам нужнее на содержание детей сирот.

- Это что-то больно круто. Нам давали тушонку, и сухое молоко. Но это только многодетным. А еще из германии, как дань покорившихся присылали посылки. Там колбаса салями, немецкий хлеб, шоколад, ветчина.

Две упаковки спичек из немецких армейских пайков (одна упаковка вскрыта)
У МЗС розцінюють раптову перевірку боєготовності військ РФ на кордоні з Україною як "погрозу силою", - заступник міністра Боднар - Цензор.НЕТ 3681

- А кто нибудь получал гуманитарную помощь в начале 90-х?
Я помню нам приходила однажды посылка из Германии - гуманитарная помощь. Вот это было нечто. Как буд то с другой планеты, что то привезли. Тогда впервые попробовал шоколадный батончик "Марс", "Сникерс" и даже "Баунти", тогда вроде даже и рекламы их не было. Еще в посылке была красиво упакованная чечевица, впечатляло, ведь у нас тогда ничего не упаковывали из продуктов и тем более так красиво. Узнал что существует маргарин "Рама", который по ошибке мазали на хлеб, но все равно было вкусно. Пачка итальянских спагетти "Малтаглиатти", на которых почему то было написано "паста" ))), и еще много чего, точно уже не помню, вроде какая то рыба консервированная, может даже тушенка, главное, что все это ели долго, ну или мне так запомнилось.

- да, нам тоже пришло)) я маленькая была, этот день был для меня как праздник. принесли огромное синее ведро, а там внутри... чего только не было. и все такое яркое, интересное... все в коробочках, в пачках. особенно запомнилось мыло - разноцветное, в формочках. в общем, эмоций море. вроде, из франции была помощь.
показати весь коментар
17.07.2020 14:58 Відповісти
а теперь посчитаем: в 1999 году в рашку поставили 3.1 млн.тон зерного эквивалента: 3.1*4.7 = что хватило на прокорм 14,63 млн.человек в течении ГОДА)
показати весь коментар
17.07.2020 15:02 Відповісти
а в 1993 - и того больше) 16 млн.чел в течении года..
показати весь коментар
17.07.2020 15:03 Відповісти
это есть. никто не спорит. и там же указано, что украина тоже получала ту же самую помощь.
из 65 самолетов, 22 в россию, украина - 5.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_Provide_Hope

то что ты цифры привел это что? импорт продовольствия?
сша ежегодно импортируют продовольствия на 120 млрд долларов. они тоже без гуманитарной помощи умрут от голода?
показати весь коментар
17.07.2020 15:39 Відповісти
Шоб ты знал, в 1991-92 году "кляті бандровці" собирали гуманитарную помощь голодающим шахтерам Донбасса и отправляли туда автоколонны с продовольствием. Что галичане получили от "благодарных новороссов" ты, думаю, уже догадался. Мой вывод таков -кацап- свинья неблагодарная, зря мы этих ********* подкармливали.
показати весь коментар
17.07.2020 18:35 Відповісти
целый минстр обороны только что пистел что все тихо на границе, что так?
показати весь коментар
17.07.2020 13:23 Відповісти
но я так думаю, что это х.йло так выражает свое желание к миру и готовность освободить оккупированные территории
показати весь коментар
17.07.2020 13:25 Відповісти
Боже, спаси цих дебілів, які на час великої війни обрали собі головнокомандувачем кловуна...
показати весь коментар
17.07.2020 13:51 Відповісти
Абсолютно адекватная реакция товарища Зам. Министра. Если сопоставить заявления американских генералов и нашего Министра обороны Тарана - склоняюсь к мнению американцев. Лучше подготовиться заблаговременно и усилить южное направление, нежели сидеть и ждать, утешая себя мыслью, что "все решится миром".

Хочешь мира - готовься к войне!
показати весь коментар
17.07.2020 14:15 Відповісти
Саме в 6-у річницю збитого Боїнга терорист волає "Можем повторіть!"Пора вже цю шакальню прикривати залізною завісою.
показати весь коментар
17.07.2020 14:47 Відповісти
А где наши учения на границе с Расией??
показати весь коментар
17.07.2020 14:47 Відповісти
Украине нужно проводить быстро большую мобилизацию и подготовку Армии к войне и население тоже нужно готовить к войне, что каждый должен будет в случае войны работать на войну с агрессором! Если РФ нападет, то мы будем готовы!!!
показати весь коментар
17.07.2020 14:50 Відповісти
А як же з тими 40 тисяч, яких ось недавно скоротили -- саме морпіхи, десантники і авіаз'єднання?
показати весь коментар
18.07.2020 08:14 Відповісти
русский, твоего фюрера зовут *****.
показати весь коментар
17.07.2020 18:07 Відповісти
https://twitter.com/jozefkneht1
https://twitter.com/jozefkneht1
https://twitter.com/jozefkneht1


https://twitter.com/jozefkneht1

Йозеф Кнехт
Хронологія одного тижня в 2014
13.07. - Путін розповів Меркель, як українці "********" Росію
14.07. - Коваль: Україна - на порозі широкомасштабної війни з Росією
14.07. - Росія стягує війська до кордонів України - НАТО
14.07. - Росія готує своїх військових до вторгнення 15 липня -Тимчук
15.07. - РНБО: По Сніжному била невідома авіація, щоб здійснити провокацію
16.07. - Біля кордону з Росією бій
17.07. - МН17
Я думаю,що МН17 врятував нас від відкритого вторгнення росії з оголошенням нам війни. І напевно лінія розмежування була б біля Києва зараз.
Щирі співчуття загиблим.
показати весь коментар
17.07.2020 15:30 Відповісти
на те дуже схоже.
показати весь коментар
17.07.2020 16:42 Відповісти
Росія чекає події, про яку рідко говорять, це вибори в ОРДЛО. саме тоді вона буде мати шанс та прикритя на розділ України та так званий переворот. Тоді росія введе війська та буде проводити політику ,, визволення,,.
Але через ці зусильля, росія призведе до розпаду себе ж самої. у звязку з війною Україна може лишитися частини території але утворяться нові держави і межі.
показати весь коментар
17.07.2020 15:51 Відповісти
Интересная информация
- Лукашенко дал обещание Путину на тесную интеграцию. Взамен Лукашенко получит пост главы союзного парламента.
- Кремль хочет, чтобы победа Лукашенко была "пирровой", а после этого - он просто упадет в объятия Москвы.
- При осложнении обстановки в Беларуси будет происходить то же, что в Украине в феврале 2014 - туда приедут "специалисты" из РФ, в т.ч. бывший украинский (сейчас российский) "Беркут".
- У Путина такая последовательность шагов: сперва - Беларусь, потом - Украина. Сейчас оказывается чрезвычайно сильное давление на Зеленского. от него требуют, чтобы он не делал никаких антироссийских высказываний, чтобы он вообще молчал.
- Зеленским и Украиной Кремль займется после решения вопроса с Беларусью, в августе-сентябре хотели бы закрыть белорусскую и украинскую проблемы.
с 26:12; с 34:07 https://www.youtube.com/watch?v=hC-Ll5K8niE&t=1944s
показати весь коментар
17.07.2020 16:12 Відповісти
тут как бе саму расєю не закрили
попирхається расєя трошки, візме чиїсь спітнілі ноги у рота і замовкне.
показати весь коментар
17.07.2020 16:41 Відповісти
Так закрийте кордони з пітторашкою, кримом і даунбацам.
Які проблеми?!
показати весь коментар
17.07.2020 16:39 Відповісти
та введить нарешті візовий режим із мордором, коли не спроможні розірвати з ним дипвідносини.
показати весь коментар
17.07.2020 17:16 Відповісти
Наступление пида рассии закончицца на линии: ссысрань - засрань и город серов, де серут па падъездам. А новая граница пида рассии стабилизируется на линии мехесрань мудяньскава балота с ватрушками.
показати весь коментар
17.07.2020 19:26 Відповісти
Динамика наращивания фашик российских войск на Западном ТВД. Вблизи восточных границ Украины... Расия существенно нарастила группировки своих войск.



У МЗС розцінюють раптову перевірку боєготовності військ РФ на кордоні з Україною як "погрозу силою", - заступник міністра Боднар - Цензор.НЕТ 7116


показати весь коментар
17.07.2020 20:58 Відповісти
Тарану не можна вірити нічого, як і касапам. Вірити можна лише розвідці США, ці ніколи не брешуть.
показати весь коментар
18.07.2020 08:21 Відповісти
В МИД расценивают внезапную проверку боеготовности войск РФ на границе с Украиной как "угрозу силой"

У МЗС розцінюють раптову перевірку боєготовності військ РФ на кордоні з Україною як "погрозу силою", - заступник міністра Боднар - Цензор.НЕТ 6961
показати весь коментар
17.07.2020 21:04 Відповісти
направление Харьков-Сумы.... ВСУ готовтесь! новый военный полигон в Воронежской области для Виленской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа будет оснащен новый полигон для проведения занятий по боевой и специальной подготовки.
На этом фоне создание нового военного полигона вооруженных сил Росии вблизи границ Украины было изображено опасной тенденции дальнейшей милитаризации РФ, готовится, в том числе,и к проведению наступательных действий на Западном направлении, что в конечном итоге подтверждается объявленной- сегодня "внезапной проверкой войск ".



Главного управления разведки Министерства обороны Украины по поводу этих учений публично утверждал: "Именно планируется учения" Кавказ-2020 ", где планы по применению новых формирований против нашего государства Украины, уже будут практически отработаны на полигонах, в учебных центрах Южного военного округа, в том числе и на территории Крыма ". Надеюсь выводы сделаны...что бы потом сюрпризов не было.
показати весь коментар
17.07.2020 21:07 Відповісти
подтягивайте турецкие безпилотники и Javelin поближе к оккупантам .... пускай посмотрят что будет в них лететь...
показати весь коментар
17.07.2020 21:21 Відповісти
КАЦАПИ ЦЕ ШАКАЛИ, ЗГРАЯ ШАКАЛІВ, ЇМ ВІРИТИ НЕ МОЖНА
показати весь коментар
17.07.2020 21:27 Відповісти
 
 