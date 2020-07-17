У МЗС розцінюють раптову перевірку боєготовності військ РФ на кордоні з Україною як "погрозу силою", - заступник міністра Боднар

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар розцінює раптову перевірку боєготовності військ Російською Федерацією як "погрозу силою".

Про це Боднар написав у мікроблозі Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки не називайте мене алярмістом чи панікером... Такі раптові перевірки боєготовності військ РФ, особливо на нашому кордоні, не можна трактувати інакше, як "погроза силою". Хай мене юристи виправляють, якщо я помиляюся. А вчора хтось говорив, що агресивних планів немає...", - зазначив він.

Як повідомлялося, 17 липня президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив масштабну раптову перевірку військ Південного і Західного військових округів, окремих з'єднань центрального підпорядкування, Повітряно-десантних військ і морської піхоти Північного, Тихоокеанського флотів РФ.