У МЗС розцінюють раптову перевірку боєготовності військ РФ на кордоні з Україною як "погрозу силою", - заступник міністра Боднар
Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар розцінює раптову перевірку боєготовності військ Російською Федерацією як "погрозу силою".
Про це Боднар написав у мікроблозі Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Тільки не називайте мене алярмістом чи панікером... Такі раптові перевірки боєготовності військ РФ, особливо на нашому кордоні, не можна трактувати інакше, як "погроза силою". Хай мене юристи виправляють, якщо я помиляюся. А вчора хтось говорив, що агресивних планів немає...", - зазначив він.
Як повідомлялося, 17 липня президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив масштабну раптову перевірку військ Південного і Західного військових округів, окремих з'єднань центрального підпорядкування, Повітряно-десантних військ і морської піхоти Північного, Тихоокеанського флотів РФ.
ему бы замполитом в стройбате "служить"..
Відео
https://twitter.com/i/status/1284020769106911234
Да и нех шастать бортам с москвы через Украину. Пусть облетают - керосин жгут.
а тут мистер нелох.....
Хотя врядли-донбасня на металл сдает
или об этом нужно было орать на весь, или стрелять ЗА границу - давая повод ***** снять санкции?
10 февраля 1992 года началась доставка гуманитарной помощи в страны бывшего СССР, известная как операция Provide Hope "Подай надежду".
Только за один день военно-транспортные самолёты ВВС США базировавшиеся в Германии и Турции, доставили 500 тонн продовольствия и медикаментов в 12 городов развалившейся российской империи СССР:
Больше всего гуманитарки доставляли в Москву и Санкт-Петербург где вообще нечего было жрать.....
одна москва потребляет 500 тысяч тонн продуктов в сутки.
200 тонн это на 5 минут....
там же написан и киев же? может кто вспомнит что было в 1992 году в киеве? великий голод?
А еще были сотни тысяч волонтерских организаций Запада, гуманитарка от которых официально ни кем не подсчитывлась. И посчитай число доставленного груза в Украину и сравни с грузом на Россию. Я сам в то время постоянно покупал "ножки Буша" с "Баунти"
а ряха та жопа - не треснет?))
даже на 100 млн.чел это по ПЯТЬ кг продуктов в сутки... лопнете, лахтинские))
хмм. ну хорошо. намудрили с нулями.
50 тыс тонн в день потребляет москва.
500 тонн это 1% от дневной нормы москвы. ниочем.
- А нам эту гуманитарную помощь в школе продавали. Называлась она именно как гуманитарная помощь, но тем не менее на неё собирали деньги. Цена была невелика и набор был тот же что и у автора статьи. Те же мишки Гамми, жевательные конфеты в виде бутылочек с кока-колой и прочая радость для скучающих по нормальным сладостям детей, внешний вид и вкус которых я за давностью лет уже и не вспомню)
Помню только, что когда в класс внесли заветные пакетики, на урок забили все включая также училку, которая ныкала в сумку "лишние" наборы. Я так подозреваю лишними они стали за счёт тех детей, родители которых не смогли оплатить ту самую гуманитарную помощь. Половина пакетика была уничтожена тут же в классе, остальная половина дома. Хватило содержимого от обеда до вечера))
И что самое грустное, никто не делился с теми одноклассниками которым не дали денег родители..
- В январе 91-го,я имел отношение к гуманитарке.В наш город пришёл вагон гуманитарки,его в райсобес привезли и нужно было это все описать.От определённых организаций выделили по человеку для описи.Это так-открываешь коробку,говоришь-"штаны чёрные,размер 48,ящик 5-й.Это всё записывают и т.д.Но на фоне тогдашнего дефецита я увидел столько шмоток фирменных(и понимал мне они не достануться),что уходил оттуда в полуобморочном состоянии.
- Я помню этот вкус, я бы еще их съела, я даже их спрашивала у немцов-родственников, они были вкусные, кстати немцы умеют и до сих пор делать вкусные конфеты, мне доводилось есть, но не мишки гамми. Кто найдет напишите нам всем. нам их тоже продавали 25 или 15 рублей что ли, точно не помню. Но нам говорили, что это помощь для сирот, а им много будет столько сладостей, решили что деньги детским домам нужнее на содержание детей сирот.
- Это что-то больно круто. Нам давали тушонку, и сухое молоко. Но это только многодетным. А еще из германии, как дань покорившихся присылали посылки. Там колбаса салями, немецкий хлеб, шоколад, ветчина.
Две упаковки спичек из немецких армейских пайков (одна упаковка вскрыта)
- А кто нибудь получал гуманитарную помощь в начале 90-х?
Я помню нам приходила однажды посылка из Германии - гуманитарная помощь. Вот это было нечто. Как буд то с другой планеты, что то привезли. Тогда впервые попробовал шоколадный батончик "Марс", "Сникерс" и даже "Баунти", тогда вроде даже и рекламы их не было. Еще в посылке была красиво упакованная чечевица, впечатляло, ведь у нас тогда ничего не упаковывали из продуктов и тем более так красиво. Узнал что существует маргарин "Рама", который по ошибке мазали на хлеб, но все равно было вкусно. Пачка итальянских спагетти "Малтаглиатти", на которых почему то было написано "паста" ))), и еще много чего, точно уже не помню, вроде какая то рыба консервированная, может даже тушенка, главное, что все это ели долго, ну или мне так запомнилось.
- да, нам тоже пришло)) я маленькая была, этот день был для меня как праздник. принесли огромное синее ведро, а там внутри... чего только не было. и все такое яркое, интересное... все в коробочках, в пачках. особенно запомнилось мыло - разноцветное, в формочках. в общем, эмоций море. вроде, из франции была помощь.
из 65 самолетов, 22 в россию, украина - 5.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_Provide_Hope
то что ты цифры привел это что? импорт продовольствия?
сша ежегодно импортируют продовольствия на 120 млрд долларов. они тоже без гуманитарной помощи умрут от голода?
Хочешь мира - готовься к войне!
Йозеф Кнехт
Хронологія одного тижня в 2014
13.07. - Путін розповів Меркель, як українці "********" Росію
14.07. - Коваль: Україна - на порозі широкомасштабної війни з Росією
14.07. - Росія стягує війська до кордонів України - НАТО
14.07. - Росія готує своїх військових до вторгнення 15 липня -Тимчук
15.07. - РНБО: По Сніжному била невідома авіація, щоб здійснити провокацію
16.07. - Біля кордону з Росією бій
17.07. - МН17
Я думаю,що МН17 врятував нас від відкритого вторгнення росії з оголошенням нам війни. І напевно лінія розмежування була б біля Києва зараз.
Щирі співчуття загиблим.
Але через ці зусильля, росія призведе до розпаду себе ж самої. у звязку з війною Україна може лишитися частини території але утворяться нові держави і межі.
- Лукашенко дал обещание Путину на тесную интеграцию. Взамен Лукашенко получит пост главы союзного парламента.
- Кремль хочет, чтобы победа Лукашенко была "пирровой", а после этого - он просто упадет в объятия Москвы.
- При осложнении обстановки в Беларуси будет происходить то же, что в Украине в феврале 2014 - туда приедут "специалисты" из РФ, в т.ч. бывший украинский (сейчас российский) "Беркут".
- У Путина такая последовательность шагов: сперва - Беларусь, потом - Украина. Сейчас оказывается чрезвычайно сильное давление на Зеленского. от него требуют, чтобы он не делал никаких антироссийских высказываний, чтобы он вообще молчал.
- Зеленским и Украиной Кремль займется после решения вопроса с Беларусью, в августе-сентябре хотели бы закрыть белорусскую и украинскую проблемы.
с 26:12; с 34:07 https://www.youtube.com/watch?v=hC-Ll5K8niE&t=1944s
попирхається расєя трошки, візме чиїсь спітнілі ноги у рота і замовкне.
Які проблеми?!
На этом фоне создание нового военного полигона вооруженных сил Росии вблизи границ Украины было изображено опасной тенденции дальнейшей милитаризации РФ, готовится, в том числе,и к проведению наступательных действий на Западном направлении, что в конечном итоге подтверждается объявленной- сегодня "внезапной проверкой войск ".
Главного управления разведки Министерства обороны Украины по поводу этих учений публично утверждал: "Именно планируется учения" Кавказ-2020 ", где планы по применению новых формирований против нашего государства Украины, уже будут практически отработаны на полигонах, в учебных центрах Южного военного округа, в том числе и на территории Крыма ". Надеюсь выводы сделаны...что бы потом сюрпризов не было.