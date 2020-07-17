"Слуга народу" розпочала збір підписів для проведення позачергового засідання Ради 21 липня. - нардепка Кравчук. ДОКУМЕНТ

Фракція "Слуга народу" розпочала збір підписів народних депутатів за проведення позачергової сесії Верховної Ради 21 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в мережі Facebook повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

"Символічна для нас дата - рівно рік з моменту парламентських виборів. Порядок денний нижче. Почали збір підписів", - йдеться в повідомленні.

Так, орієнтовний порядок денний містить 20 питань:

Законопроєкт №3658 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії";

Проєкт постанови №3650 "Про утворення і ліквідацію районів";

Законопроєкт №3807 "Про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо належного фінансового забезпечення відновлення інституту фахівців із соціальної роботи для виявлення і супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах";

Законопроєкт №2398-д "Про оборонні закупівлі";

Проєкт постанови №3773 "Про визначення представників до складу конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду Голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів";

Законопроєкт №3739 "Про внесення змін до закону України" Про державні закупівлі "зі створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості";

Законопроєкт №2207-1 "Про управління відходами";

Законопроєкт №2412-д "Про розвідку";

Законопроєкт №3355-1 "Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення суб'єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства";

Законопроєкт №2258 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки та промислові зразки і боротьби з патентним тролінгом";

Законопроєкт №2259 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформи патентного законодавства)";

Законопроєкт №2456 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо здійснення кримінального провадження в суді першої інстанції колегією суддів";

Три проєкти постанов про скасування закону "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор" (№2285-д-П, 2285-д-П-1, 2285-д-П-2)

Законопроєкт №3760 "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями";

Законопроєкт №2275 "Про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації функціонування системи загальнообов'язкового державного соціального страхування";

Законопроєкт №0856 "Про сільськогосподарську кооперацію";

Законопроєкт №3718 "Про основні засади молодіжної політики";

Законопроєкт №3060 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки і підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі відео- та кіновиробництва";

Проєкт постанови №2426-П про скасування закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо детінізації ринку металургійної сировини і операцій з металобрухтом)";

Проєкт постанови №2524-П про скасування закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету і спрощення роботи фізичних осіб-підприємців".



