"Слуга народу" Гетманцев звинуватив міністра фінансів Марченка у зриві реформи на митниці: "Схеми процвітають"

Нардеп "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звинуватив міністра фінансів Сергія Марченка в зриві реформи Державної митної служби, аргументуючи це низкою задокументованих фактів корупції на Одеській митниці.

Про це Гетманцев написав у телеграм-каналі в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Очевидно, що Міністр фінансів не виправдав довіри, взявши на себе персональну відповідальність за стан справ на митниці після звільнення Максима Нефьодова (ексглава Державної митної служби. - Ред.). Схеми процвітають. Реформа зірвана", - зауважив нардеп.

Він зазначив, що 16 липня спільними діями Національної поліції спільно з ДБР та Офісом Генерального прокурора були затримані на місці злочину начальник митного поста "Кучурган" Одеської митниці Олексій Осипчук, заступник начальника відділу митного оформлення №3 митного поста "Одеса" Віктор Залепа і в.о. начальника цього ж митного поста Володимир Лиманський за одержання неправомірної вигоди за сприяння у вирішенні питань в їхній компетенції.

За його словами, 13 березня цього року правоохоронці зафіксували факт вимагання та отримання неправомірної вигоди в розмірі $1 тис. Осипчуком, 12 травня зафіксували отримання $200 неправомірної вигоди Залепою за оформлення вантажу з одягом. Також 10 липня правоохоронці зафіксували вимагання й одержання неправомірної вигоди в $500 з боку Лиманського за оформлення контейнера з іграшками.

"Однак зрозуміло, що всі ці питання - до міністра фінансів", - наголосив народний депутат.

