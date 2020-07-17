УКР
4 406 18

"Слуга народу" Гетманцев звинуватив міністра фінансів Марченка у зриві реформи на митниці: "Схеми процвітають"

Нардеп "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звинуватив міністра фінансів Сергія Марченка в зриві реформи Державної митної служби, аргументуючи це низкою задокументованих фактів корупції на Одеській митниці.

Про це Гетманцев написав у телеграм-каналі в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Очевидно, що Міністр фінансів не виправдав довіри, взявши на себе персональну відповідальність за стан справ на митниці після звільнення Максима Нефьодова (ексглава Державної митної служби. - Ред.). Схеми процвітають. Реформа зірвана", - зауважив нардеп.

Він зазначив, що 16 липня спільними діями Національної поліції спільно з ДБР та Офісом Генерального прокурора були затримані на місці злочину начальник митного поста "Кучурган" Одеської митниці Олексій Осипчук, заступник начальника відділу митного оформлення №3 митного поста "Одеса" Віктор Залепа і в.о. начальника цього ж митного поста Володимир Лиманський за одержання неправомірної вигоди за сприяння у вирішенні питань в їхній компетенції.

За його словами, 13 березня цього року правоохоронці зафіксували факт вимагання та отримання неправомірної вигоди в розмірі $1 тис. Осипчуком, 12 травня зафіксували отримання $200 неправомірної вигоди Залепою за оформлення вантажу з одягом. Також 10 липня правоохоронці зафіксували вимагання й одержання неправомірної вигоди в $500 з боку Лиманського за оформлення контейнера з іграшками.

"Однак зрозуміло, що всі ці питання - до міністра фінансів", - наголосив народний депутат.

Також читайте: "Слуга народу" Гетманцев про зміну глав податкової та митниці: Результати негативні, такі рішення викликають дуже багато запитань

Слуга народу Гетманцев звинуватив міністра фінансів Марченка у зриві реформи на митниці: Схеми процвітають 01
Слуга народу Гетманцев звинуватив міністра фінансів Марченка у зриві реформи на митниці: Схеми процвітають 02

митниця (1912) реформи (3230) Марченко Сергій (591) Гетманцев Данило (945)
Топ коментарі
+18
сожрите друг друга зеленые гниды!
показати весь коментар
17.07.2020 13:38 Відповісти
+7
Гетьманцєв колега по партії та поглядам -


"Слуга народа" Гетманцев обвинил министра финансов Марченко в срыве реформы на таможне: "Схемы процветают" - Цензор.НЕТ 3741
показати весь коментар
17.07.2020 13:39 Відповісти
+7
"Слуга народа" Гетманцев обвинил министра финансов Марченко в срыве реформы на таможне: "Схемы процветают" - Цензор.НЕТ 5780
показати весь коментар
17.07.2020 13:40 Відповісти
сожрите друг друга зеленые гниды!
показати весь коментар
17.07.2020 13:38 Відповісти
Щоб не було ілюзій. Не бужанським єдиним

"Слуга народу" Гетманцев звинуватив міністра фінансів Марченка у зриві реформи на митниці: "Схеми процвітають" - Цензор.НЕТ 3972
показати весь коментар
17.07.2020 13:54 Відповісти
Гетьманцєв колега по партії та поглядам -


"Слуга народа" Гетманцев обвинил министра финансов Марченко в срыве реформы на таможне: "Схемы процветают" - Цензор.НЕТ 3741
показати весь коментар
17.07.2020 13:39 Відповісти
Это фаташоп!
показати весь коментар
17.07.2020 13:44 Відповісти
"Слуга народу" Гетманцев звинуватив міністра фінансів Марченка у зриві реформи на митниці: "Схеми процвітають" - Цензор.НЕТ 6253
показати весь коментар
17.07.2020 13:51 Відповісти
"Слуга народа" Гетманцев обвинил министра финансов Марченко в срыве реформы на таможне: "Схемы процветают" - Цензор.НЕТ 5780
показати весь коментар
17.07.2020 13:40 Відповісти
На таможне работают лучшие люди страны! А вы... Эх...
показати весь коментар
17.07.2020 13:43 Відповісти
Складається таке враження, що Барига вкрав наперед на всю каденцію Зеленського .
показати весь коментар
17.07.2020 13:44 Відповісти
А де великий рехворматор св.Генератор Випадкових Слів?
показати весь коментар
17.07.2020 13:45 Відповісти
Займається підвищенням розумового рівня хімічними методами.
показати весь коментар
17.07.2020 14:10 Відповісти
А разве при Порошенко на таможне в Одессе было лучше?
показати весь коментар
17.07.2020 13:47 Відповісти
"Слуга народу" Гетманцев звинуватив міністра фінансів Марченка у зриві реформи на митниці: "Схеми процвітають" - Цензор.НЕТ 9486
показати весь коментар
17.07.2020 13:50 Відповісти
Це можна вияснити по надходженнях до бюджету. Як тільки Порошенко перестав красти на таможні, зразу перестали йти гроші до бюджету, як тільки Порошенко перестав руйнувати економіку - зразу почалось падіння виробництва. Цікаві кореляції, правда?
показати весь коментар
17.07.2020 13:54 Відповісти
та ты чо,гетманцев?марченко же только шо сказал,шо экономика процветает...не читаешь новости шоле?
показати весь коментар
17.07.2020 13:52 Відповісти
І дійсно - складається враження, що вони "відновлюють сили" з різних корит.
показати весь коментар
17.07.2020 13:55 Відповісти
Ой, а уши то торчат из офиса преЗе!дента

Может Уманский или Ермак?

Скрутки уже побороли, теперь время на таможне отметиться...

показати весь коментар
17.07.2020 15:38 Відповісти
Гетьма,мразь,ты сам и есть схема банковской мафии,мы не забудем как ты пытался проталкивать россияшкинские законы,которые ты внимательно читаешь и изучаешь,в Украине,похоже это ты крышевал порохоботку схематозницу маркаршкову и её аферы.
показати весь коментар
17.07.2020 17:57 Відповісти
А чё там сложного? Подумаешь, "схемы"!
Достебаться можно и до телеграфного столба! Задерживаешь любой груз, а кто-то со стороны подсказывает хозяину, как ускорить процесс. Бином Ньютона!
показати весь коментар
17.07.2020 18:01 Відповісти
 
 