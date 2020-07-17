УКР
Позбавлення держнагород зрадників, які перейшли на бік РФ, можливе лише в разі їх засудження за тяжкі злочини, - Міноборони про віцеадмірала Єлісєєва. ДОКУМЕНТ

Позбавлення державних нагород може здійснити Президент України лише в разі засудження нагородженого за тяжкий злочин.

Про це йдеться у відповіді Міністерства оборони на запит Цензор.НЕТ.

Як зазначається, про це свідчить стаття 16 Закону України "Про державні нагороди".

З огляду на це, інформація про позбавлення державних нагород військовослужбовців ЗСУ, які перейшли на бік РФ після окупації Криму, відсутня.

Також читайте: Зеленський присвоїв звання Героя України Тарасу Матвіїву, який загинув від міни найманців РФ на Донбасі

Нагадаємо, Сергій Єлісєєв - колишній перший заступник командувача Військово-морських сил України, у 2014 році перейшов на бік ворога і був призначений заступником командувача Балтійського флоту ВМФ Росії. На військовий парад у Калінінграді 24 червня він надів українські військові нагороди.

+42
У нас предательство - это не тяжкое преступление.
17.07.2020 14:01 Відповісти
+35
Не у нас, а у зебилов.
17.07.2020 14:01 Відповісти
+23
Согласен, Печерский суд занят другими делами, и следователи роют под томос и мову, не до предателей им...
17.07.2020 14:03 Відповісти
У нас предательство - это не тяжкое преступление.
17.07.2020 14:01 Відповісти
Не у нас, а у зебилов.
17.07.2020 14:01 Відповісти
и у зе и у свыни(свыня и рылом не вела 5 лэт)
17.07.2020 15:45 Відповісти
Согласен, Печерский суд занят другими делами, и следователи роют под томос и мову, не до предателей им...
17.07.2020 14:03 Відповісти
А зрадників можна заочно судити чи ні? Овоча ж дистанційно судять...
17.07.2020 14:06 Відповісти
Заняты все, нет времени, у Венедиктовой другие приоритеты.
17.07.2020 14:10 Відповісти
Не страна , а ху й знает что .

В какой ещё стране , предателей автоматически нельзя лишить государственных наград ?
17.07.2020 14:05 Відповісти
Предательство Родины - не преступление. Это такая же игра, как и уклонение от военной службы, или взяточничество в особо крупных размерах. Кстати. я не помню, чтобы экологи в Черноморске брали с капитанов иностранных судов взятки меньше одной тысячи долларов.
17.07.2020 14:05 Відповісти
скока раз нужно не являтся по повестке в военкомат во время войны, шо бы так на 3 присесть?
17.07.2020 14:06 Відповісти
8, 16?
17.07.2020 19:10 Відповісти
четыре раза - и в верховные главнокомандующие без очереди...
17.07.2020 19:54 Відповісти
Т.е. государственная измена - не достаточно тяжкое преступление для лишения наград.

Предатель Украины - герой Украины. Норм че...
17.07.2020 14:06 Відповісти
В зеленом минобороны таки поселились дегенераты, неспособные открыть криминальный кодекс Украины. В УК четко и ясно сказано, что перехід на бік ворога є державною зрадою. А держ зрада і є тяжким злочином! Или зеленые гомодрилы и дальше будут делать вид, что они за Украину?!
17.07.2020 14:06 Відповісти
зато награждать предатля украины вилкула можно сколько хочешь.
17.07.2020 14:07 Відповісти
Немає слів.
Тобто зрада Батьківщині, перехід на сторону ворога, в Україні не вважається злочином.
17.07.2020 14:08 Відповісти
Кравчук к примеру , член коммунистической партии, той самой которая уничтожила миллионы украинцев и он герой тех самых украинцев . Это же какой маразм и издевательство над памятью убитых этой партией людей . Как такое вообще может быть ?
17.07.2020 14:10 Відповісти
Возможно, потому что СМИ не освещают настоящую историю, не рассказывают, что гэбнявого пришлось очень настойчиво нагибать, чтобы он что-то подписывал в 1990 году.
А оно десятилетиями ходит по студиям ТВ и строит из себя отца нации.
17.07.2020 14:18 Відповісти
"Попри те, що робилося в парламентах інших союзних республік, українська так звана «група 239», тоді на чолі з Кравчуком, чинила досить запеклий опір.

Було створено понад 10 робочих груп, кожна з яких працювала над своїм розділом декларації. У кожній з цих робочих груп комуністи складали більшість, а ми - меншість.

І боротьба велася за кожне слово, кожну кому, кожну крапку.
До останнього моменту не було жодної впевненості, що декларація буде ухвалена.
І тільки втеча тодішнього першого секретаря ЦК Компартії України Івашка до Москви - кажу втеча, а насправді Горбачов його тоді призначив другим секретарем КПРС - відкрила для нас вікно можливостей для ухвалення Декларації про державний суверенітет України."

https://www.radiosvoboda.org/a/30722366.html
17.07.2020 14:20 Відповісти
Зрадник (не дотримання вірності державі) це і є найтяжчий злочин. Тяжкіше злочина не буває для держави. А далі вже йде все решта по рівню шкоди до держави.
При чому не сплата податків та інше теж один із дуже страшних злочинів по рівню шкоди державі. Хоча вбивця який вбив іншого громадянина держави по факту теж наніс більше шкоди чим просто не платник податків. Тому треба привести в порядок закони та покарання за їх порушення.
17.07.2020 14:10 Відповісти
А изменить закон прописав туда предательство как причину лишения наград что так тяжело?
17.07.2020 14:12 Відповісти
Янелох с бородатой бабой, боится что впишут: "и конфискация всего имущества."...
17.07.2020 14:52 Відповісти
Так внесите изменение в законодательство.
Когда не хотят решать проблему, придумывают какое угодно оправдание.
17.07.2020 14:13 Відповісти
Только за такое высказывание, нужно гнать эту мразовласть ссаными тряпками до ближайшей смереки.
17.07.2020 14:20 Відповісти
Почему нет дел против ВСЕХ военнослужащих, перешедших на сторону врага?
Венедиктова считает число волосков в жопе Порошенко?
17.07.2020 14:22 Відповісти
А няша№2, готовится в дэбудады госдупы копростана...
17.07.2020 14:39 Відповісти
Вони ж олігархів не зрадили. Тому їх і не позбавили нагород, бо виконували те, що їм наказували робити - все здати ворогу і без спротиву можна гімн проспівати і походити біля вже не українстьких літаків і кораблів. Почитайте шановні засідання того РНБО розливу 2014 року. Їм, хабадним адептам, дуже завадили добровольці. Тому і знущаються над ними до цих пір. А скоро буде "неочікуваний удар" з РФ і команда з ГШ і від Головнокоман
дуючогшо зраджувати все, все рівно нагороди і пенсія залишаться. Недоеліта.формує недокраїну.
17.07.2020 14:27 Відповісти
Во все века, во всех народах: предательство - самое страшное преступление!
И изощренная казнь со страшной и длинной смертью, изобретались для предателей!
PS: Правда, сами изобретатели, часто "испытывали" своё изобретение, на себе...
17.07.2020 14:28 Відповісти
напомнило - рота построена - мл.сержант ev.... -2 шага веред.
хруп хруп.... - вышел стал...
мл. сержант уходит на дембель через 2 недели, как тот благоря кому я всегда знал шо происходит в роте даже в мое отсутствие - все поняли, бойцы?
тык да - рявкнула рота!
мл. сержант на домой уехал синим....
17.07.2020 14:31 Відповісти
его правильно поняли?
17.07.2020 16:15 Відповісти
2 недели били....
17.07.2020 16:20 Відповісти
Меня интересует, комроты на это намекал? Или спалил ненароком?
17.07.2020 16:41 Відповісти
спалил не ненароком - намеренно... - даже он своего стукача не любил....
17.07.2020 16:52 Відповісти
тока с опуска приехал, киевских тортов с водкой понавозил - посидели с хлопцами ночью и та млять там была...
на следующий день уехал вагоны разгружать...
"тыщ. сержант вы устроили пьянку в казарме - 3 суток ареста..."
официальненько так..
и понятно было шо сдал хто то - никогда бы не подумал шо он..
17.07.2020 17:04 Відповісти
если ты нормальный ротный - никогда не заводи стукачей.
а если ненормальный и завел? - то хотя бы не пали их,
а то уже ниже планки становишься и ниже того ев....
17.07.2020 19:05 Відповісти
хлопец с Хмельнитчины - но гнилой до яиц оказался...
моего призыва....
17.07.2020 19:09 Відповісти
Блин, есть закон о гос. наградах, здесь нужно менять закон, и все, и тогда все полетят...
17.07.2020 14:41 Відповісти
плохо, что у министерства нет ни логики, ни здравого смысла.
17.07.2020 14:46 Відповісти
У министерства??? =)
Ни одной "Рады" ещё не было, без лишнехромосомных свинособак! А патамушто неприкосновенность, даже сейчас!!!
17.07.2020 15:03 Відповісти
Понятно. Оказывается предательство Родины по их версии уже не тяжкое преступление. Приехали.
17.07.2020 15:05 Відповісти
Ущипните меня! Во всем НОРМАЛЬНОМ мире измена Родине -тягчайшее преступление! А что в Украине таковым считается? Не голосование за решения гидранта или голосование за Порошенко?
17.07.2020 15:15 Відповісти
тяжкое преступление - это не занести вовремя непустой конверт-целофановый пакет-дипломат-чемодан или на крайняк картонную коробку из под ксерокса, а то без "колядных" чиновник со семьёй останется голодным
17.07.2020 15:39 Відповісти
Не надо путать! Не занести вовремя - это ТЯГЧАЙШЕЕ преступление со всеми отягощающими !
17.07.2020 20:21 Відповісти
ущипнул - ну и как, проснулся?

кофе нада?
17.07.2020 15:47 Відповісти
а разве измена не тягчайшее преступление
17.07.2020 15:18 Відповісти
ну так зеЛеные знают.скоро они на кацапию драпать будут.
17.07.2020 15:40 Відповісти
А Пороху 5 лет мало было это сделать?
18.07.2020 14:10 Відповісти
Лишение изменников наград,званий,имущества,привилегий и осуждение,должно делаться автоматически.
17.07.2020 15:52 Відповісти
Статья 111. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.
Це тяжкий злочин! Який карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
17.07.2020 16:00 Відповісти
Мабуть ще і пенсію отримують!!! Потрох не позбавив чортів нагород, а Клоун крайній))
17.07.2020 17:30 Відповісти
Умники, критикующие Зе, прокурора, Министерство обороны.. А что делал По все это время?? Где гневные посты на пятого президента, что он нихера не сделал на этот счет. Так же, как нихера не сделает и шестой, и седьмой....
18.07.2020 14:06 Відповісти
 
 