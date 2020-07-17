Позбавлення держнагород зрадників, які перейшли на бік РФ, можливе лише в разі їх засудження за тяжкі злочини, - Міноборони про віцеадмірала Єлісєєва. ДОКУМЕНТ
Позбавлення державних нагород може здійснити Президент України лише в разі засудження нагородженого за тяжкий злочин.
Про це йдеться у відповіді Міністерства оборони на запит Цензор.НЕТ.
Як зазначається, про це свідчить стаття 16 Закону України "Про державні нагороди".
З огляду на це, інформація про позбавлення державних нагород військовослужбовців ЗСУ, які перейшли на бік РФ після окупації Криму, відсутня.
Нагадаємо, Сергій Єлісєєв - колишній перший заступник командувача Військово-морських сил України, у 2014 році перейшов на бік ворога і був призначений заступником командувача Балтійського флоту ВМФ Росії. На військовий парад у Калінінграді 24 червня він надів українські військові нагороди.
В какой ещё стране , предателей автоматически нельзя лишить государственных наград ?
Предатель Украины - герой Украины. Норм че...
Тобто зрада Батьківщині, перехід на сторону ворога, в Україні не вважається злочином.
А оно десятилетиями ходит по студиям ТВ и строит из себя отца нации.
Було створено понад 10 робочих груп, кожна з яких працювала над своїм розділом декларації. У кожній з цих робочих груп комуністи складали більшість, а ми - меншість.
І боротьба велася за кожне слово, кожну кому, кожну крапку.
До останнього моменту не було жодної впевненості, що декларація буде ухвалена.
І тільки втеча тодішнього першого секретаря ЦК Компартії України Івашка до Москви - кажу втеча, а насправді Горбачов його тоді призначив другим секретарем КПРС - відкрила для нас вікно можливостей для ухвалення Декларації про державний суверенітет України."
https://www.radiosvoboda.org/a/30722366.html
При чому не сплата податків та інше теж один із дуже страшних злочинів по рівню шкоди державі. Хоча вбивця який вбив іншого громадянина держави по факту теж наніс більше шкоди чим просто не платник податків. Тому треба привести в порядок закони та покарання за їх порушення.
Когда не хотят решать проблему, придумывают какое угодно оправдание.
Венедиктова считает число волосков в жопе Порошенко?
дуючогшо зраджувати все, все рівно нагороди і пенсія залишаться. Недоеліта.формує недокраїну.
И изощренная казнь со страшной и длинной смертью, изобретались для предателей!
PS: Правда, сами изобретатели, часто "испытывали" своё изобретение, на себе...
Ни одной "Рады" ещё не было, без лишнехромосомных свинособак! А патамушто неприкосновенность, даже сейчас!!!
Це тяжкий злочин! Який карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.