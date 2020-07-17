Позбавлення держнагород зрадників, які перейшли на бік РФ, можливе лише в разі їх засудження за тяжкі злочини, - Міноборони про віцеадмірала Єлісєєва. ДОКУМЕНТ

Позбавлення державних нагород може здійснити Президент України лише в разі засудження нагородженого за тяжкий злочин.

Про це йдеться у відповіді Міністерства оборони на запит Цензор.НЕТ.

Як зазначається, про це свідчить стаття 16 Закону України "Про державні нагороди".

З огляду на це, інформація про позбавлення державних нагород військовослужбовців ЗСУ, які перейшли на бік РФ після окупації Криму, відсутня.

Також читайте: Зеленський присвоїв звання Героя України Тарасу Матвіїву, який загинув від міни найманців РФ на Донбасі

Нагадаємо, Сергій Єлісєєв - колишній перший заступник командувача Військово-морських сил України, у 2014 році перейшов на бік ворога і був призначений заступником командувача Балтійського флоту ВМФ Росії. На військовий парад у Калінінграді 24 червня він надів українські військові нагороди.