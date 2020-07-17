УКР
На трасі Н-23 в Дніпропетровській області почалося "Велике Будівництво". ФОТОрепортаж

Поточного року в Дніпропетровській і Кіровоградській областях буде відремонтовано 105 км траси національного значення Н-23 Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя.

На трасі Н-23 в Дніпропетровській області почалося Велике Будівництво 01

Роботи на Дніпропетровській ділянці протяжністю 23,4 км вже розпочалися. Про масштаб ремонтних робіт можна судити з фото, що опубліковані на сторінці Юрія Голика у Facebook.

На трасі Н-23 в Дніпропетровській області почалося Велике Будівництво 02

Ремонт траси, яка була побудована у 1958-1959 роках, проводиться в рамках Програми Президента Володимира Зеленського "Велике Будівництво". Роботи з відновлення дороги фінансуються з держбюджету. Загальний обсяг фінансування у поточному році складе 610 млн гривень.

У Дніпропетровській області дорога буде відремонтована від Кривого Рогу до кордону з Кіровоградською областю.

Ремонт вже розпочався в районі села Братолюбівка.

На трасі Н-23 в Дніпропетровській області почалося Велике Будівництво 03
На трасі Н-23 в Дніпропетровській області почалося Велике Будівництво 04

Роботи ведуться також на відрізку 0-25 км.

На трасі Н-23 в Дніпропетровській області почалося Велике Будівництво 05
На трасі Н-23 в Дніпропетровській області почалося Велике Будівництво 06

На сусідній ділянці 25-51 км вже виконано значний обсяг робіт з укладання нового дорожнього полотна.

На трасі Н-23 в Дніпропетровській області почалося Велике Будівництво 07
На трасі Н-23 в Дніпропетровській області почалося Велике Будівництво 08

Голик публікує також фото робіт на 12-му кілометрі.

На трасі Н-23 в Дніпропетровській області почалося Велике Будівництво 09
На трасі Н-23 в Дніпропетровській області почалося Велике Будівництво 10

Всього у 2020 році за Програмою "Велике Будівництво" буде збудовано та відремонтовано 6 500 км доріг різного значення. Нещодавно у ЗМІ було показано, як виглядають вже побудовані ділянки нової траси Н-31 Дніпро-Решетилівка. Ця траса проходить територіями Дніпропетровської та Полтавської областей. Її Полтавська ділянка стане першим в Україні бетонним автобаном.

На трассе Н-23 в Днепропетровской области началось "Велике Будівництво" - Цензор.НЕТ 2848
17.07.2020 14:16 Відповісти
"большая стройка" - это афера зеленского для отмывания денег под видом строительства, которое делается за счет местных бюджетов. Плана нет, денег из бюджета не выделяется(да и статьи такой в бюджете нет), тендеры не проводятся. В общем итог:
1. Никакой программы с этим названием юридически не существует.
2. Никакие бюджетные средства на ее реализацию в бюджете не предусмотрено.
3. Не существует ни одного инфраструктурного объекта построенного в рамках этой программы.
Текущая власть - власть обнаглевшего ворья.
17.07.2020 14:48 Відповісти
подовжили ті програми, які розпочав уряд Гройсмана, і назвали це "Велике Будівництво" і приписали всі заслуги бубочці
а між тим, поки що показати нічого
17.07.2020 14:16 Відповісти
Перекинули бабло из фонда Вирус19 на дороги, которое можно пилить без тендеров. Осенью мрази свалят на Оман и Тель-Авив.
17.07.2020 15:23 Відповісти
дорога из гов..а и веток. На фото где работяги стоят загорают смотря на "дорогу" видно что ее глубина не более 30-40 см всего вместе с щебнем и верхним слоем...это на 1 проезд 20-тонника...бетонных плит у основания дороги нет. ВОРОВСТВО. Так что как раз советую всячески привязывать эту дорогу к клоуну...она через полгода развалится и это будет шикарный АНТИПИАР ослу
17.07.2020 15:27 Відповісти
Міський голова Дніпра Борис Філатов в ефірі програми "ІнфоВечір" на "5 каналі" розповів, як у Дніпрі працює програма "Велике будівництво".
"Велике будівництво", яке роблять в Дніпрі, - це стадіон "Олімпійські резерви", який будувався ще при минулій владі. Його там мучили, робили якісь недоліки. Ним займалася обласна рада. Але зараз завершений стадіон починають "продавати" жителям міста як "Велике будівництво", - сказав Філатов.
Він додав: "Така ж ситуація в інших територіальних громадах. Я розмовляв з міським головою Чернівців. Він каже, що так само завершили школу, на яку 10 мільйонів взяли з міського бюджету, і тепер розповідають, що це "Велике будівництво".
Повне відео розмови дивіться за посиланням: https://www.5.ua/polityka/vlada-vykorystovuie-zavershenni-obiekty-iak-chastynu-velykoho-budivnytstva-filatov-219166.html
17.07.2020 19:55 Відповісти
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10157828778603439&id=748183438 Піар і маркетинг нікчемної влади: Омелян пояснив, чому "Велике будівництво" Зеленського є фейком


Ініційована президентом Володимиром Зеленським програма "Велике будівництво" є фейком та піар-ходом чинної влади. Про це у Facebook написав міністр інфраструктури у 2016-2019 рр. Володимир Омелян.

"Великого Будівництва - не існує! Це фейк, піар і маркетинг нікчемної влади аморальних аферистів. Не має ні програми, ні нормативної бази, ні окремого фінансування!
Вони просто взяли створені нами Дорожній фонд і Державний фонд регіонального розвитку, викачали гроші з місцевих громад і добудовують об'єкти, розпочаті з 2016 року: школи, лікарні, садочки, дороги. І нічого нового!", - сказав ексміністр.
Омелян також порадив подивитися репортаж "Радіо Свобода" про так зване "Велике будівництво" Зеленського.
"Подивіться сюжет - він чудовий! І якраз про спортивний об'єкт, який 4 липня з такою помпою президент відкривав на Одещині", - резюмував Омелян.
17.07.2020 19:59 Відповісти
"Великого Будівництва - не існує! Це фейк, піар і маркетинг нікчемної влади аморальних аферистів. Не має ні програми, ні нормативної бази, ні окремого фінансування!
Вони просто взяли створені нами Дорожній фонд і Державний фонд регіонального розвитку, викачали гроші з місцевих громад і добудовують об'єкти, розпочаті з 2016 року: школи, лікарні, садочки, дороги. І нічого нового!", - сказав ексміністр.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Конечно ничего нового,деньги то вы спиндили,а нихрена не построили,вот и приходиться достраивать.
17.07.2020 20:12 Відповісти
зебілам штибу номерного незрозуміло, що більшість будівельних об'єктів навіть по технології за рік (чи деякі навіть за два) звести неможливо. Вже не кажучи про те, що бабла в держказні вічно не вистачає.
А з приводу того, хто де вкрав, чи ні - до бенедіктової. Там - повна влада у зебілів.
17.07.2020 22:28 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 