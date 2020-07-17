На трасі Н-23 в Дніпропетровській області почалося "Велике Будівництво". ФОТОрепортаж

Поточного року в Дніпропетровській і Кіровоградській областях буде відремонтовано 105 км траси національного значення Н-23 Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя.

Роботи на Дніпропетровській ділянці протяжністю 23,4 км вже розпочалися. Про масштаб ремонтних робіт можна судити з фото, що опубліковані на сторінці Юрія Голика у Facebook.

Ремонт траси, яка була побудована у 1958-1959 роках, проводиться в рамках Програми Президента Володимира Зеленського "Велике Будівництво". Роботи з відновлення дороги фінансуються з держбюджету. Загальний обсяг фінансування у поточному році складе 610 млн гривень.

У Дніпропетровській області дорога буде відремонтована від Кривого Рогу до кордону з Кіровоградською областю.

Ремонт вже розпочався в районі села Братолюбівка.





Роботи ведуться також на відрізку 0-25 км.





На сусідній ділянці 25-51 км вже виконано значний обсяг робіт з укладання нового дорожнього полотна.





Голик публікує також фото робіт на 12-му кілометрі.





Всього у 2020 році за Програмою "Велике Будівництво" буде збудовано та відремонтовано 6 500 км доріг різного значення. Нещодавно у ЗМІ було показано, як виглядають вже побудовані ділянки нової траси Н-31 Дніпро-Решетилівка. Ця траса проходить територіями Дніпропетровської та Полтавської областей. Її Полтавська ділянка стане першим в Україні бетонним автобаном.