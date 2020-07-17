На трасі Н-23 в Дніпропетровській області почалося "Велике Будівництво". ФОТОрепортаж
Поточного року в Дніпропетровській і Кіровоградській областях буде відремонтовано 105 км траси національного значення Н-23 Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя.
Роботи на Дніпропетровській ділянці протяжністю 23,4 км вже розпочалися. Про масштаб ремонтних робіт можна судити з фото, що опубліковані на сторінці Юрія Голика у Facebook.
Ремонт траси, яка була побудована у 1958-1959 роках, проводиться в рамках Програми Президента Володимира Зеленського "Велике Будівництво". Роботи з відновлення дороги фінансуються з держбюджету. Загальний обсяг фінансування у поточному році складе 610 млн гривень.
У Дніпропетровській області дорога буде відремонтована від Кривого Рогу до кордону з Кіровоградською областю.
Ремонт вже розпочався в районі села Братолюбівка.
Роботи ведуться також на відрізку 0-25 км.
На сусідній ділянці 25-51 км вже виконано значний обсяг робіт з укладання нового дорожнього полотна.
Голик публікує також фото робіт на 12-му кілометрі.
Всього у 2020 році за Програмою "Велике Будівництво" буде збудовано та відремонтовано 6 500 км доріг різного значення. Нещодавно у ЗМІ було показано, як виглядають вже побудовані ділянки нової траси Н-31 Дніпро-Решетилівка. Ця траса проходить територіями Дніпропетровської та Полтавської областей. Її Полтавська ділянка стане першим в Україні бетонним автобаном.
"Велике будівництво", яке роблять в Дніпрі, - це стадіон "Олімпійські резерви", який будувався ще при минулій владі. Його там мучили, робили якісь недоліки. Ним займалася обласна рада. Але зараз завершений стадіон починають "продавати" жителям міста як "Велике будівництво", - сказав Філатов.
Він додав: "Така ж ситуація в інших територіальних громадах. Я розмовляв з міським головою Чернівців. Він каже, що так само завершили школу, на яку 10 мільйонів взяли з міського бюджету, і тепер розповідають, що це "Велике будівництво".
Повне відео розмови дивіться за посиланням: https://www.5.ua/polityka/vlada-vykorystovuie-zavershenni-obiekty-iak-chastynu-velykoho-budivnytstva-filatov-219166.html
Ініційована президентом Володимиром Зеленським програма "Велике будівництво" є фейком та піар-ходом чинної влади. Про це у Facebook написав міністр інфраструктури у 2016-2019 рр. Володимир Омелян.
"Великого Будівництва - не існує! Це фейк, піар і маркетинг нікчемної влади аморальних аферистів. Не має ні програми, ні нормативної бази, ні окремого фінансування!
Вони просто взяли створені нами Дорожній фонд і Державний фонд регіонального розвитку, викачали гроші з місцевих громад і добудовують об'єкти, розпочаті з 2016 року: школи, лікарні, садочки, дороги. І нічого нового!", - сказав ексміністр.
Омелян також порадив подивитися репортаж "Радіо Свобода" про так зване "Велике будівництво" Зеленського.
"Подивіться сюжет - він чудовий! І якраз про спортивний об'єкт, який 4 липня з такою помпою президент відкривав на Одещині", - резюмував Омелян.
Конечно ничего нового,деньги то вы спиндили,а нихрена не построили,вот и приходиться достраивать.
А з приводу того, хто де вкрав, чи ні - до бенедіктової. Там - повна влада у зебілів.