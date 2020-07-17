Нардеп ОПЗЖ Волошин заявив що Україна "не має суверенітету". Нардепи 5 фракцій закликали Разумкова звернутися до правоохоронців

Народні депутат фракцій "Європейська Солідарність", "Голос" і "Слуга народу", а також представники депутатських груп "Партія "За майбутнє" і "Довіра" вимагають від голови Верховної Ради Дмитра Разумкова направити запити в правоохоронні органи з метою перевірки висловлювань нардепа фракції "Опозиційна платформа - За життя" Олега Волошина про відсутність суверенітету в України.

Про це заявив співголова групи "Партія "За майбутнє" Тарас Батенко в п'ятницю з трибуни в оточенні депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Щойно ми стали свідками плювка представника п'ятої колони в українському парламенті в тисячолітню історію України. Плювок, який був здійснений у пам'ять мільйонів українців, які загинули в боротьбі за незалежність України, які поневірялися по таборах, в’язницях, психіатричних лікарнях. Фраза про те, що Україна не має суверенітету, сказана народним депутатом України, представником окремої фракції в цьому залі. Усі фракції і групи, які вийшли до цієї трибуни, вимагають від голови Верховної Ради належної реакції, направлення запитів і листів до правоохоронних органів, і українське суспільство дасть належну оцінку, тому що такий депутат Верховної Ради не може носити ім'я народного обранця вільної, незалежної України", - сказав він.

Раніше народний депутат фракції "ОПЗЖ" Волошин, виступаючи з трибуни Ради з приводу голосування за постанову про нелегітимність голосування за поправки до Конституції РФ в окупованому Криму (№3736) сказав: "Хто захоче повертатися в країну, де всі жебракують, яка не має суверенітету. Я вчора спеціально не прийшов на це урочисте зібрання (урочисте засідання Ради з приводу 30-ї річниці Декларації про державний суверенітет України. - Ред.), тому що нічого відзначати".

У відповідь на слова члена фракції "ОПЗЖ" голова Верховної Ради зазначив, що порушувати в залі засідань питання, які ставлять під сумнів суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України, неприпустимо.

"Я звертаюся до всіх у цьому залі. Ми вчора з вами святкували річницю Декларації про державний суверенітет. І давайте в цьому залі ніколи не будуть порушуватися питання, які хоч якось під сумнів ставитимуть незалежність, державний суверенітет, свободу і територіальну цілісність нашої держави", - сказав спікер.

