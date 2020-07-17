Нардеп ОПЗЖ Волошин заявив що Україна "не має суверенітету". Нардепи 5 фракцій закликали Разумкова звернутися до правоохоронців
Народні депутат фракцій "Європейська Солідарність", "Голос" і "Слуга народу", а також представники депутатських груп "Партія "За майбутнє" і "Довіра" вимагають від голови Верховної Ради Дмитра Разумкова направити запити в правоохоронні органи з метою перевірки висловлювань нардепа фракції "Опозиційна платформа - За життя" Олега Волошина про відсутність суверенітету в України.
Про це заявив співголова групи "Партія "За майбутнє" Тарас Батенко в п'ятницю з трибуни в оточенні депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Щойно ми стали свідками плювка представника п'ятої колони в українському парламенті в тисячолітню історію України. Плювок, який був здійснений у пам'ять мільйонів українців, які загинули в боротьбі за незалежність України, які поневірялися по таборах, в’язницях, психіатричних лікарнях. Фраза про те, що Україна не має суверенітету, сказана народним депутатом України, представником окремої фракції в цьому залі. Усі фракції і групи, які вийшли до цієї трибуни, вимагають від голови Верховної Ради належної реакції, направлення запитів і листів до правоохоронних органів, і українське суспільство дасть належну оцінку, тому що такий депутат Верховної Ради не може носити ім'я народного обранця вільної, незалежної України", - сказав він.
Раніше народний депутат фракції "ОПЗЖ" Волошин, виступаючи з трибуни Ради з приводу голосування за постанову про нелегітимність голосування за поправки до Конституції РФ в окупованому Криму (№3736) сказав: "Хто захоче повертатися в країну, де всі жебракують, яка не має суверенітету. Я вчора спеціально не прийшов на це урочисте зібрання (урочисте засідання Ради з приводу 30-ї річниці Декларації про державний суверенітет України. - Ред.), тому що нічого відзначати".
У відповідь на слова члена фракції "ОПЗЖ" голова Верховної Ради зазначив, що порушувати в залі засідань питання, які ставлять під сумнів суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України, неприпустимо.
"Я звертаюся до всіх у цьому залі. Ми вчора з вами святкували річницю Декларації про державний суверенітет. І давайте в цьому залі ніколи не будуть порушуватися питання, які хоч якось під сумнів ставитимуть незалежність, державний суверенітет, свободу і територіальну цілісність нашої держави", - сказав спікер.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
За:306 Проти:0 Утрималися:4 Не голосували:57 Всього:367
По фракціям:
Фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ" Кількість депутатів: 248 За:217 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:6 Відсутні:25
Фракція політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ" Кількість депутатів: 44 За:0 Проти:0 Утрималися:1 Не голосували:33 Відсутні:10
Фракція політичної партії "Європейська солідарність" Кількість депутатів: 27 За:23 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:2 Відсутні:2
Фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Кількість депутатів: 24 За:19 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:2 Відсутні:3
Депутатська група "Партія "За майбутнє" Кількість депутатів: 24 За:11 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:6 Відсутні:7
Депутатська група "ДОВІРА" Кількість депутатів: 20 За:14 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:5 Відсутні:1
Фракція політичної партії "ГОЛОС" Кількість депутатів: 19 За:15 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:1 Відсутні:3
Позафракційні Кількість депутатів: 17 За:7 Проти:0 Утрималися:3 Не голосували:2 Відсутні:5
реально эта мразота уже достала. хотелось бы посмотреть на то говно, которое за эту мразоту голосовало))))
Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко в ефірі програми "ІнфоВечір" на "5 каналі" прокоментувала заяву народного депутата з ОПЗЖ Олега Волошина щодо суверенітету України.
"У стінах парламенту сьогодні було здійснено злочин - це стаття 111 Кримінального кодексу України, яка називається "Державна зрада". Голова Верховної Ради мав негайно відреагувати на злочин, виключити мікрофон людині, яка заявила, що немає суверенітету", - сказала Геращенко.
Вона додала: "Неодноразово п'ята колона Кремля попередні п'ять років намагалася щось таке говорити про державний суверенітет. Завдання керівництва парламенту - чітко дотримуватися регламенту. Коли звучать образливі вислови, заклики до ненависті, розколу країни, просто виключається мікрофон. Тут людині дали виступити до кінця. Ба більше, частина "слуг" йому аплодувала".
Повне відео розмови дивіться за посиланням: https://www.5.ua/polityka/zlochyn-u-stinakh-parlamentu-herashchenko-pro-zaiavu-deputata-z-opzzh-shchodo-suverenitetu-ukrainy-219690.html
«Були використані технології нових облич. Людям пояснювали, що влада є чимось таким брудним, що всі, хто в ній був вони замарені, викривлені, а от нові - не заплямовані, чисті й світлі душі. Я називаю все це одноразові депутати. Тому що це не є політики й вони, насправді, коли йшли у владу, вони не були до цього активістами, вони до цього не були молодими якимись там людьми, які ми можемо засвідчити, що вони цікавились політикою, що ми їх десь бачили.І от вони прийшли для того, щоб наїстися. Те, що він говорить глибині всі ці обмовки. Вони свідчать про величезну зневагу до людей, які ходять на вулицях, до тих людей поруч з якими вони всі повиростали. Це величезна зневага. Я вас можу запевнити, що в усіх цих офісах президента, оці розмови саме в цих тезах, що, мовляв, бидло на вулицях ходить, а ми тут господарі життя - все це ведеться. Тому воно і проривається» - сказала Лариса Волошина.
Ветеран АТО і громадський активіст Олександр Погребиський заявив про свою непричетність до ******* зеленкою народного депутата від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Олега Волошина.
Про це він повідомив в ефірі "Прямого".
"Чоловік у чорній бейсболці й масці (який облив зеленкою нардепа ОПЗЖ Олега Волошина - ред.) сидить поруч зі мною. На вдвох затримали за *********** дії, як каже поліція. Наразі ми перебуваємо у відділку. Особисто я ************ дій не вчиняв.
Дій пана у чорній масці я не побачив, лише коли підбіг Волошин і вдарив цього пана кулаком по обличчю в районі лівого ока", - сказав громадський активіст.
Погребиський також пояснив, що вони хотіли поспілкуватися з Волошиним біля Верховної Ради щодо його заяви про те, що в Україні нібито немає суверенітету, а також про "зовнішній вплив", під яким начебто перебуває країна.
"Як люди, які боронили й боронять незалежність України, ми хотіли задати питання Волошину", - сказав ветеран АТО.
Детальніше дивіться у відео за ссиллю зверху.