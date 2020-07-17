Укрупнення районів нічого не змінить для громадян, але заощадить кілька мільярдів бюджетних грошей, - "слуга народу" Безгін
Нардеп "Слуги народу", голова підкомітету комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін заявив, що ліквідація 490 районів і утворення нових 136 дозволить заощадити бюджетні кошти.
Про це він розповів у коментарі Цензор.НЕТ.
"Для життя громадян не зміниться нічого, крім того, що тепер ми заощадимо кілька мільярдів грошей платників податків, що є плюсом. Для громадян зміниться, що всі ресурси підуть у громади, безпосередньо гроші в громади, ті що навіть зараз перебували на районному рівні - але для цього потрібно, щоб ще другу частину пройшли зміни в бюджет (законопроєкт 3614)", - розповів нардеп.
Безгін уточнив, що укрупнення допоможе зберегти понад два мільярди бюджетних коштів.
Він також розповів, що сама процедура утворення районів відбудеться після місцевих виборів.
Нагадаємо, 8 червня Мінрозвитку громад і територій направило на погодження до центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрацій і асоціацій органів місцевого самоврядування Проєкт формату майбутніх районів - їхню кількість і склад щодо кожної області та АР Крим.
Кабінет Міністрів України 12 червня затвердив поділ території держави на райони в межах адміністративної реформи.
