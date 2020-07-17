УКР
Укрупнення районів нічого не змінить для громадян, але заощадить кілька мільярдів бюджетних грошей, - "слуга народу" Безгін

Нардеп "Слуги народу", голова підкомітету комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін заявив, що ліквідація 490 районів і утворення нових 136 дозволить заощадити бюджетні кошти.

Про це він розповів у коментарі Цензор.НЕТ.

"Для життя громадян не зміниться нічого, крім того, що тепер ми заощадимо кілька мільярдів грошей платників податків, що є плюсом. Для громадян зміниться, що всі ресурси підуть у громади, безпосередньо гроші в громади, ті що навіть зараз перебували на районному рівні - але для цього потрібно, щоб ще другу частину пройшли зміни в бюджет (законопроєкт 3614)", - розповів нардеп.

Безгін уточнив, що укрупнення допоможе зберегти понад два мільярди бюджетних коштів.

Він також розповів, що сама процедура утворення районів відбудеться після місцевих виборів.

Нагадаємо, 8 червня Мінрозвитку громад і територій направило на погодження до центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрацій і асоціацій органів місцевого самоврядування Проєкт формату майбутніх районів - їхню кількість і склад щодо кожної області та АР Крим.

Кабінет Міністрів України 12 червня затвердив поділ території держави на райони в межах адміністративної реформи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рада ліквідувала 490 районів і утворила 136 нових. ВIДЕО

район (28) децентралізація (454) Безгін Віталій (42)
+24
И где вас таких дебилов делают? Как не изменит? Сколько документов придется переделать и гражданам и государству? И кто за это все будет платить?
17.07.2020 14:51 Відповісти
+13
Если раньше райцентр был, допустим, в радиусе 50 км от населенного пункта, где живет гражданин, а теперь станет в радиусе 200 км, то как же это "ничего не изменит для граждан"?
17.07.2020 15:04 Відповісти
+10
...кажется, я начинаю понимать стратегию зеленой плесени...
17.07.2020 14:52 Відповісти
И где вас таких дебилов делают? Как не изменит? Сколько документов придется переделать и гражданам и государству? И кто за это все будет платить?
17.07.2020 14:51 Відповісти
будут делать это вместе, как на выборах слава Украине, что я живу в обласном центре
17.07.2020 14:52 Відповісти
На самом деле областной центр - не панацея. Они и до областных центров доберутся и придумают какой-нибудь управу. Или еще какую дрянь. С этих станется
17.07.2020 14:54 Відповісти
вроде как осенью зеля всьо. будет бежать на тамбов, слышал такую версию
17.07.2020 14:57 Відповісти
Не бежать, лететь Правда разумков будет поумнее тип и понахальней. Но и такие типы тоже хорошо летают
17.07.2020 14:59 Відповісти
Давно пора Вове идти в отставку.
17.07.2020 15:49 Відповісти
у нас много областей, предлагаю сделать западную и восточную губернию, а вообще я голосовал за клоуна и мне простительно, на другое мой мозг не способен.
17.07.2020 16:20 Відповісти
Чужой мозг - потемки. Тебе видней, на что твой способен, а на что нет.
17.07.2020 16:42 Відповісти
Так они ж в стране все проблемы уже порешали, осталось только это.
17.07.2020 14:56 Відповісти
Хватит стонать, этим начал заниматься Бессмертный ещё при Ющенко.
17.07.2020 15:54 Відповісти
Это нужно было делать именно сейчас в условиях жесточайшего экономического кризиса в стране, когда в бюджете зияет огромная дыра? Больше нечем заняться? Денег в казне сильно много? Уже из горла прет?
17.07.2020 15:57 Відповісти
Когда у них время полно они только болтают,пусть хоть что-то движется,движение -это всегда результат.Основная задача это дороги и что бы деньги на местах "мыши" не растащили,остальное решаемо.
17.07.2020 16:14 Відповісти
Т.е. сделать сейчас еще хуже для страны -- это типа хорошо? А мыши у зеленых калированные, откормленные. Жрут все не переставая.

Укрупнення районів нічого не змінить для громадян, але заощадить кілька мільярдів бюджетних грошей, - "слуга народу" Безгін - Цензор.НЕТ 5737
17.07.2020 16:31 Відповісти
Аудит сейчас проведут и скажут кто и когда,а трепаться может каждый.
17.07.2020 18:41 Відповісти
А хуже или лучше время покажет,а оценки форумных мудрецов,это ни о чём.
17.07.2020 18:42 Відповісти
Так это уже СБУ и МВД аудит провело. И при смене руководства в начале осени 2019 тоже был аудит. Только тогда все было пучком. Куда столько наели мыши за полгода?
17.07.2020 18:55 Відповісти
Он в декабре 19 только был назначен и он же всю эту шумиху поднял.

https://zn.ua/finances/gosrezerv-ischerpan-354869_.html
17.07.2020 19:08 Відповісти
Да, только ты забыл сказать, что шумиху он поднял после того, как его словили на взятке И уволили. Ты бы на даты внимательно смотрел перед тем как чушь писать.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/14/7251621/

И самое главное, что после его откровений и результатов аудита все вдруг резко "забыли" о пропавших 2700 вагонах зерна и т.д.
17.07.2020 20:04 Відповісти
И при смене руководства в начале осени 2019 тоже был аудит.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Аудит,это не ревизия по бумажкам,быстро проверить все закрома не так просто.
17.07.2020 19:17 Відповісти
Это был именно аудит.

https://fbc.net.ua/news/ekonomika/na-skladah-gosrezerva-ne-doschitalis-2700-vagonov-zerna/
https://www.dw.com/uk/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B9-%D1%96-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9-%D1%8F%D0%BA-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%83-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2-%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA/a-53674814
17.07.2020 20:10 Відповісти
Наведені Апостолом факти стали відомими завдяки аудиту Державного агентства резерву, який провів колишній керівник відомства Ярослав Погорілий



ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю


Назначен в начале декабря 2019.Сам себя поймал на недостаче?
17.07.2020 20:30 Відповісти
Он может теперь рассказывать какие угодно сказки. Только его уволили еще 13 мая после задержания одного из его замов и резонансных сообщениях в СМИ о продажах зерна и средств защиты из резерва в конце 2019 - начале 2020 года перед самым карантином. Все остальное - это тупые отмазки для детей и лохов. Как и внезапная "забывчивость" МВД и СБУ.
показати весь коментар
17.07.2020 20:46 Відповісти
Вы не просто прочитайте,а и осмыслите прочитанное.Не он говорит,а радник міністра внутрішніх справ Михайл Апостол.

Когда его уволили я знаю.Пруф скиньте"13 мая после задержания одного из его замов и резонансных сообщениях в СМИ о продажах зерна "
17.07.2020 21:14 Відповісти
«Сейчас началась государственная аудиторская проверка предприятий Госрезерва. Как она будет проходить, не знаю. Ибо до сегодняшнего дня во время внутренних и государственных проверок в этой системе результаты показывали, что там все хорошо. 17 июля 2020

Об этом в комментарии корреспонденту УКРИНФОРМа заявил советник министра внутренних дел Украины Михаил Апостол.


Р.S Ребята,ну как там у вас?У нас всё хорошо.Ну, раз хорошо,то и проверять не надо.
Напомню,аудит-это независимая проверка.Независимая от госструктур в первую очередь,а то что они называют аудитом,это банальные ревизии.Ревизии могут быть,как полные,так и частичные (документальные).Приехали водки попили и разъехались.
17.07.2020 21:30 Відповісти
Это только ваши фантазии и не более того. Но предыдущие проверки показывали, что недостачи не было И это факт. А последняя проверка показала недостачу минимум 2700 вагонов зерна. И это тоже факт. Факта недостоверности предыдущих проверок нет. И это факт. Дальше осталось сложить факты. Любое следствие и любой суд сделает однозначные выводы.
17.07.2020 22:11 Відповісти
Так Погорелый сам на себя стуканул?

Да и я просил пруф на "резонансных сообщениях в СМИ о продажах зерна"
17.07.2020 22:49 Відповісти
В начале любого дела сначала надо потратиться, а потом уже получать прибыля. Без точных подсчётов это - беспредметный разговор. Мы не знаем сколько нужно денег на эту транформацию.
17.07.2020 22:42 Відповісти
Да, токо куча зебобиков чинуш и прочих товарищей на местах потеряют работу, что не может не радовать
17.07.2020 14:51 Відповісти
втратять не тільки зебоби, це теж треба розуміти
17.07.2020 15:37 Відповісти
Укрупнение районов, даже укрупнение областей или полная отмена районов или областей реально ничего не меняет для простых граждан. Как была нищета так и останется, как была Украина - самой нищей страной Европы так и останется, пока не ликвидируют олигархов как класс и пока не поднимется зарплата и уровень жизни до европейского.
17.07.2020 14:52 Відповісти
Только вырастут затраты на перерегистрацию. документов и добавится лишний бардак.
17.07.2020 14:54 Відповісти
Если народ готов раьотать на олигархов на их предприятиях за баланду, то ничего не изменится веками тут.
Ибо 300-400 баксов это в нынешних условиях это работа фактически за еду.
Нормальная зарплата в Европе начинается хотя бы с 1000 евро.
Такого уровня в Украине не было за 30 лет независимости и ещё не будет 30 лет, ибо олигархи постановили, что 300 евро хватит рабам, работающих на них. А если не нравится, то уматуйте в Польшу, Чехию, Британию, итд... и там на чужине зарабатывайте нормальные деньги.
https://censor.net/comments/locate/3208738/019214d4-9b68-7009-bb0e-e08f41997f11
17.07.2020 15:00 Відповісти
Люмпену я могу смело сказать только одно

Укрупнення районів нічого не змінить для громадян, але заощадить кілька мільярдів бюджетних грошей, - "слуга народу" Безгін - Цензор.НЕТ 442
17.07.2020 15:06 Відповісти
Не Зеля, Не Петя, даже не Януковощ опустили людей... народ сам себя опустил на уровень животных.
Народу нравится жить в нищете, бесправии и опушенным.
Иначе, не была бы Украина - самая нищая страна в Европе при постоянно обогащающихся олигархах, чиновниках...
Народ низвели на уровень животных. Скоро гавкать начнут и хвосты прикрутят. А люди и дальше молчат, готовы за миску баланды мать родную продать, но ни слова не пикнуть против воров, олигархов, чиновников.
Уровень средней пенсии в Украине - это уровень содержания собаки в приюте для животных на западе. Всех это устраивает. Никто не пикает.
17.07.2020 15:14 Відповісти
Мозги людям даны не только зомбоящик смотреть. Иногда и думать нужно.
17.07.2020 15:51 Відповісти
Они, недоумки, хоть посчитали суммы, которые придется выложить, и государству в том числе, не переделку и перерегистрацию хреновой кучи документов? Особенно учитывая планы зелени поднять держмыто на нотариальные услуги в 300-500 раз. Олигофрены непуганые.
17.07.2020 14:52 Відповісти
Олигофрени, але добре рахують і і вже знають скільки бабла впаде на карман
17.07.2020 15:43 Відповісти
...кажется, я начинаю понимать стратегию зеленой плесени...
17.07.2020 14:52 Відповісти
если эта экономия миллиардов бюджетных денег нихера не дает гражданам - зачем ее мостить?... кому дает?...
17.07.2020 14:53 Відповісти
Бюджетных экономят! А сколько из за этой Х...И потратят люди, что бы добираться, переделывать документы и т.д. -- МРАЗИ ЗАДУМАЛИСЬ ?
17.07.2020 15:15 Відповісти
Это думать нужно. А с этим сейчас у зелени совсем плохо.
17.07.2020 17:14 Відповісти
распялят деньги на изменении названий - карты, таблички м прочее
17.07.2020 14:56 Відповісти
так пускай зеленые обезьяны перестанут красть деньги из бюджета - не нужно будет экономить на людях
17.07.2020 14:57 Відповісти
В смысле не изменит? А на чом тогда экономия?
17.07.2020 14:57 Відповісти
ущільнення (уплотнєніє) жильців у квартирі відбирає площу у одних, але дає її іншим
усередньому, воно нічого не дає громадянам, але скільки грошей економить державі!
17.07.2020 14:59 Відповісти
следует читать "для граждан - куча неудобств, и несколько миллиардов бюджетных денег будет распизжено"
17.07.2020 15:03 Відповісти
Если раньше райцентр был, допустим, в радиусе 50 км от населенного пункта, где живет гражданин, а теперь станет в радиусе 200 км, то как же это "ничего не изменит для граждан"?
17.07.2020 15:04 Відповісти
А справки брать типа "старое название А теперь читать как Б".? А новый бардак с учетом в налоговой, собесе и пенсионном фондах? И прочее, прочее, прочее......
17.07.2020 15:09 Відповісти
купишь за заправке фиКало,мойского 20 л бензина, и поедешь в райцентр.
17.07.2020 15:16 Відповісти
Вот у себя, в Крыму, и сокращай районные больницы и школы. А то, при полном "обсеронстве" ЗЕ, слиняешь в родную Евпаторию и будешь рассказывать Аксенову какой ты был герой.
17.07.2020 15:14 Відповісти
Для жизни граждан не изменится ничего, кроме того, что теперь мы сэкономим несколько миллиардов денег налогоплательщиков, что является плюсом....в наш карман.тчк
17.07.2020 15:20 Відповісти
У нас вместо города будет занюханый посёлок, а пенсионный фонд, больница и прочая ничего не значащая чепуха - в райцентре за 80км, где нет ни одного работающего предприятия. Зато наши доходы удачно вольются в районный бюджет. А в Киеве, конечно все класс!
17.07.2020 15:21 Відповісти
Безгин, ты дурак! Еще один безгамотный зеленый чмошник высказался. Это самое укрупнение районов создаст людям кучу проблем и неудобств плюс дополнительные денежные траты
17.07.2020 15:27 Відповісти
Почему не 2 района? Киев и Украина. Можно сэкономитьт еще пару млрд.
А если выгнать дебилов из ВР и КМ - заработать 100-200 млрд.
17.07.2020 15:28 Відповісти
та пофиг им на все, меняют как им выгодно под выборы. это единственная их цель - полный захват власти
17.07.2020 15:31 Відповісти
"Можливі винуватці" та відсутність Росії: українці в соцмережах обурюються новою заявою Зеленського до роковин збиття малазійського Boeing. Під офіційним дописом президента у Facebook вже близько півтори тисячі коментарів.

Українці висловлюють гамму емоцій від сарказму до гніву: "Виявляється, то була... катастрофа. Звичайна авіакатастрофа, якщо почитати повідомлення Зе. Ні, не російський Бук так був, не російські офіцери-наводчики. Просто літак летів - і впав", - написав шеф-редактор Главкому Віктор Шлінчак. "Він просто упав", - рефлексує телеведуча Ольга Лень." Взагалі немає згадок про те, що цей літак збили", - відзначив журналіст "Радіо Свобода" Стас Козлюк."Краще б Зеленський так обережно говорив у справі Шеремета, як зараз говорить у справі збиття боінгу MH 17. Знову ні слова про росіян", - відзначив член Комітету виборців України Денис Рибачок.https://espreso.tv/news/2020/07/17/quotmozhlyvi_vynuvatciquot_ta_vidsutnist_rosiyi_ukrayinci_v_socmerezhakh_oburyuyutsya_novoyu_zayavoyu_zelenskogo_do_rokovyn_zbyttya_malaziyskogo_boeing
17.07.2020 15:33 Відповісти
Ви подивіться на його морду. Це просто ппц!
17.07.2020 15:38 Відповісти
Українців там майже немає.
Не проходять фейс-контроль на відбір в слуг уродів.
17.07.2020 16:35 Відповісти
Я подумав що на фото Коляденко.
17.07.2020 17:22 Відповісти
Вже міністерства укрупняли і всрались-все вернули назад.
17.07.2020 15:46 Відповісти
ЗеБiльна шобла - злочинцi,вороги та запроданцi.

чiпати райцентри та кроiти по новому адмiнiстративний устрiй можливо було б тiльки пiсля закiнчення створення ОТГ.
17.07.2020 16:27 Відповісти
https://twitter.com/nick_shulga
https://twitter.com/nick_shulga Nick ******
https://twitter.com/nick_shulga @nick_shulga

Майже всі райцентри Київської області тепер біля Києва.
Зеленим баригам валізки з ясаком возити зручніше.
Історичні міста України, - Переяслав, Глухів, Тростянець та інші, практично ліквідовані.

Що р...лі, гірше не буде?
Голобородько ж свій пацан на лисапеті, а не слуга олігархів.
17.07.2020 16:32 Відповісти
То, что это очередная глупость неоспоримо! Но. Админ. деление закреплено в Основном законе и исправлять должны КОНСТИТУЦИОННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ,а не кучкой продажных квартальцев!?? Из инета.
17.07.2020 16:38 Відповісти
А нафига нам районы и один преЗедент, если каждый у нас сам себе Президент !?
17.07.2020 16:39 Відповісти
Закон вращения бабла в обществе гласит: "Бабло не берется из ниоткуда и не исчезает в никуда. Бабло перетекает из одних карманов в другие" И если заявляют об экономии нескольким лярдов - значит на эти несколько лярдов данные районы полиняют. И не нужно в уши вдувать, что никто ничего не прочувствует. За счет чего тогда экономия?
17.07.2020 16:46 Відповісти
Список новых районов https://www.bbc.com/ukrainian/features-53442969?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
17.07.2020 16:59 Відповісти
безгін прізвище, а ГОНИТЬ якусь ХЄРНЮ!
17.07.2020 17:03 Відповісти
які будуть витрати у людей, щоб поїхати за довідкою
не 40-60 км, а 200-250км ?

офіси, де видають і приймають довідки, теж скоротять ?
17.07.2020 17:04 Відповісти
як це нічого не змінить? це значить усі контори будуть в районному центрі і не всі ці центри равновіддалені від інших населених пунктів. на чом їхать? не увсіх тачки за мульйони є.
17.07.2020 17:07 Відповісти
Службовці, медики будут відпочивати -- після реформи вони не досяжні.
17.07.2020 17:10 Відповісти
ну раз укрупненіе нічого не змінює для громадян, а тільки гроші економить, то може всього створити 1-2 района(один з яких ООС) для всієї України ??
17.07.2020 17:15 Відповісти
Теперь мне вместо 20 км нужно будет 70 км ехать. ******!
17.07.2020 17:17 Відповісти
Конче Заспу куди небудь переносили? Ну от для них нічого не зміниться.
17.07.2020 17:27 Відповісти
https://politics.comments.ua/news/scandal/peticiya-ob-otstavke-zelenskogo-nabrala-nuzhnoe-kolichestvo-podpisey-za-devyat-dney-656519.html Петиция об отставке Зеленского набрала нужное количество подписей за девять дней
17.07.2020 22:22 Відповісти
Может и народа много вам лишних в землю?вот же ж евреи ..
17.07.2020 23:03 Відповісти
 
 