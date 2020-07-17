УКР
Суди на 39% не забезпечені необхідними площами для нормальної роботи, - Холоднюк

Глава Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк заявляє, що українські суди на 39% не забезпечені приміщеннями і площами, передбаченими державними будівельними нормами.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"В цілому маємо 780 приміщень судів. Загальна площа цих приміщень - близько 1,1 млн кв. м., а існуюча потреба - майже 1,8 млн кв. м. Тобто, десь на 39% ми не забезпечені приміщеннями та площами, передбаченими державними будівельними нормами", - зазначив він.

За його словами, протягом останніх двох років вдалося отримати 10 приміщень регіональних відділень Національного банку України для розміщення судів, узгодженні ще 3 розпорядження Кабміну про передачу таких приміщень в Харкові, Одесі, Сумах.

Холоднюк наголосив, що в 2015-2019 роках, коли судова система мала видатки розвитку, вдалося провести капітальні та поточні ремонти в 710 приміщеннях судів, введено в експлуатацію після здійснення реконструкції близько 100 приміщень, загальною площею понад 60 тис. кв.м.

"У січні цього року ми ввели в експлуатацію нову будівлю суду, побудовану "з нуля" - це Сторожинецький районний суд Чернівецької області", - додав голова ДСА.

Незважаючи на брак фінансування судової системи у 2020 році, за його словами, триває будівництво приміщень судів "з нуля" в Хусті Закарпатської області, Коломиї Івано-Франківської області та Кам'янці-Подільському Хмельницької області.

Готується до реалізації новий проєкт будівництва приміщення Бориспільського міськрайонного суду Київської області.

"Всі будівлі і приміщення судів, де проводилися реконструкція та ремонтні роботи, максимально наближені до європейських стандартів доступу до правосуддя. Ми врахували потреби маломобільних груп населення, для відвідувачів створили комфортні зони очікування і перебування в залах судових засідань", - підкреслив він.

Глава ДСА підкреслив, що на 2020 рік визначено понад 15 пріоритетних об'єктів, які перебувають у стадії будівництва, реконструкції та реставрації.

Як повідомляли Українські Новини, Холоднюк заявляє, що через недостатнє фінансування судової гілки влади в Україні поставлено під загрозу конституційне право громадян на надання доступу до правосуддя.

Державна судова адміністрація заявляє про забезпечення всіх залів судових засідань системами аудіозапису і відеофіксації.

ДСА відремонтує та обладнає приміщення Вищого антикорупційного суду до кінця 2020 року.

суд (11820) Холоднюк Зеновій (27)
Топ коментарі
+10
Та в чому проблема? МІнюст збирається тюрми та колонії продавати, тож хай туди переїжджають...
показати весь коментар
17.07.2020 14:52 Відповісти
+4
а судьями они на сколько процентов не обеспечены?и нафига тогда помещения,если в них работать не кому?
или уже поднабрали янучарских кадров ?
показати весь коментар
17.07.2020 14:53 Відповісти
+4
А по декларациям судей и не скажешь, что они чем то не обеспечены...
показати весь коментар
17.07.2020 14:56 Відповісти
Та в чому проблема? МІнюст збирається тюрми та колонії продавати, тож хай туди переїжджають...
показати весь коментар
17.07.2020 14:52 Відповісти
Мне знакомый, в суде работает, сказал шо у них долг перед телекомом, как у земли перед колхозом, и денег нету даже на бумагу. Но там 95 % сотрудников сделали это разом
показати весь коментар
17.07.2020 14:55 Відповісти
Хай поскребут у холоднюка на даче, там имущества для всех судов хватит на пятилетку.
А число квартир и автомобилей у него, вообще немеряно.
Пусть поделится
показати весь коментар
17.07.2020 15:13 Відповісти
Пусть не все деньги на зарплату и премии направляют.
показати весь коментар
17.07.2020 17:21 Відповісти
а судьями они на сколько процентов не обеспечены?и нафига тогда помещения,если в них работать не кому?
или уже поднабрали янучарских кадров ?
показати весь коментар
17.07.2020 14:53 Відповісти
Можна проводити засідання в магазинах Метро і Сільпо.
показати весь коментар
17.07.2020 14:53 Відповісти
Та по Києву повно офісів пусткою стоять, навіть в центрі міста...
показати весь коментар
17.07.2020 14:58 Відповісти
...рошен
показати весь коментар
17.07.2020 15:31 Відповісти
А по декларациям судей и не скажешь, что они чем то не обеспечены...
показати весь коментар
17.07.2020 14:56 Відповісти
показати весь коментар
17.07.2020 14:57 Відповісти
А житлом коштом держави усі судді забезпечені?
показати весь коментар
17.07.2020 14:57 Відповісти
чувак на фотке сидит в кожанном кресле за десятку тысяч, и жалуется, что бедным судьям холодно. может просто нужно перстать воровать бюджетные деньги?!
показати весь коментар
17.07.2020 14:59 Відповісти
https://censor.net.ua/resonance/3194892/1000_griven_za_metr_persha_dvadtsyatka_kivskih_suddv_za_ploscheyu_zadeklarovano_neruhomost
показати весь коментар
17.07.2020 15:01 Відповісти
да не у каждого судьи еще есть отдельный кабинет с комнатой релаксации парной и тайскими массажистками
показати весь коментар
17.07.2020 15:03 Відповісти
а еще им не хватает канцтоваров
показати весь коментар
17.07.2020 15:04 Відповісти
На заводах эта проблема решается повышением производительности труда и увольнением баласта
показати весь коментар
17.07.2020 15:12 Відповісти
пусть идут к мэрам дворниками ,они им комнату дадут
показати весь коментар
17.07.2020 15:13 Відповісти
Когда вы уже нажретесь, падали?
показати весь коментар
17.07.2020 17:19 Відповісти
ніколи... це булімія...
показати весь коментар
17.07.2020 20:56 Відповісти
Дома в себе засідання проводьте, незабезпечені ви наші
показати весь коментар
18.07.2020 08:56 Відповісти
 
 