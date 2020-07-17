Суди на 39% не забезпечені необхідними площами для нормальної роботи, - Холоднюк

Глава Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк заявляє, що українські суди на 39% не забезпечені приміщеннями і площами, передбаченими державними будівельними нормами.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"В цілому маємо 780 приміщень судів. Загальна площа цих приміщень - близько 1,1 млн кв. м., а існуюча потреба - майже 1,8 млн кв. м. Тобто, десь на 39% ми не забезпечені приміщеннями та площами, передбаченими державними будівельними нормами", - зазначив він.

За його словами, протягом останніх двох років вдалося отримати 10 приміщень регіональних відділень Національного банку України для розміщення судів, узгодженні ще 3 розпорядження Кабміну про передачу таких приміщень в Харкові, Одесі, Сумах.

Холоднюк наголосив, що в 2015-2019 роках, коли судова система мала видатки розвитку, вдалося провести капітальні та поточні ремонти в 710 приміщеннях судів, введено в експлуатацію після здійснення реконструкції близько 100 приміщень, загальною площею понад 60 тис. кв.м.

"У січні цього року ми ввели в експлуатацію нову будівлю суду, побудовану "з нуля" - це Сторожинецький районний суд Чернівецької області", - додав голова ДСА.

Незважаючи на брак фінансування судової системи у 2020 році, за його словами, триває будівництво приміщень судів "з нуля" в Хусті Закарпатської області, Коломиї Івано-Франківської області та Кам'янці-Подільському Хмельницької області.

Готується до реалізації новий проєкт будівництва приміщення Бориспільського міськрайонного суду Київської області.

"Всі будівлі і приміщення судів, де проводилися реконструкція та ремонтні роботи, максимально наближені до європейських стандартів доступу до правосуддя. Ми врахували потреби маломобільних груп населення, для відвідувачів створили комфортні зони очікування і перебування в залах судових засідань", - підкреслив він.

Глава ДСА підкреслив, що на 2020 рік визначено понад 15 пріоритетних об'єктів, які перебувають у стадії будівництва, реконструкції та реставрації.

