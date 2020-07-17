УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4045 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Окуповані території Коронавірус і карантин
1 626 6

Частину прибулих з РФ на окупований Донбас найманців ізолювали через захворювання COVID-19, - розвідка

Частину прибулих з РФ на окупований Донбас найманців ізолювали через захворювання COVID-19, - розвідка

Зросла кількість осіб, які прибувають із території Росії на Донбас для влаштування на посади рядового складу в підрозділах окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Так, з початку поточного тижня під контролем комплексної комісії ЗС РФ проводиться ротація кадрових російських офіцерів командного складу з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російсько-окупаційних військ.

Крім того, за даними української розвідки, кількість осіб, які прибувають з території Росії для влаштування на посади рядового складу в підрозділах окупантів, зросла.

Разом з тим, до 10% з числа прибулих були ізольовані на карантин у зв'язку з виявленням у них захворювання на коронавірус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські офіцери на Донбасі розкрадають виділені на найманців гроші, а також майно у військових частинах, - розвідка

Автор: 

карантин (18172) Міноборони (7642) розвідка (3918) Донбас (22363) найманці рф (2071) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Будем жить, робята! Пока на карантине!
показати весь коментар
17.07.2020 15:17 Відповісти
...есть прекрасные места для обсервации
Часть прибывших из РФ на оккупированный Донбасс наемников изолировали из-за заболевания COVID-19, - разведка - Цензор.НЕТ 952
показати весь коментар
17.07.2020 15:17 Відповісти
Эйч энд эм. Донбасс эдишн.
показати весь коментар
17.07.2020 16:02 Відповісти
Неякісне добриво.
показати весь коментар
17.07.2020 15:18 Відповісти
тріпер приїхав
показати весь коментар
17.07.2020 15:29 Відповісти
У газенваген, та нарасію!
показати весь коментар
17.07.2020 15:30 Відповісти
 
 