Частину прибулих з РФ на окупований Донбас найманців ізолювали через захворювання COVID-19, - розвідка

Зросла кількість осіб, які прибувають із території Росії на Донбас для влаштування на посади рядового складу в підрозділах окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Так, з початку поточного тижня під контролем комплексної комісії ЗС РФ проводиться ротація кадрових російських офіцерів командного складу з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російсько-окупаційних військ.

Крім того, за даними української розвідки, кількість осіб, які прибувають з території Росії для влаштування на посади рядового складу в підрозділах окупантів, зросла.

Разом з тим, до 10% з числа прибулих були ізольовані на карантин у зв'язку з виявленням у них захворювання на коронавірус.

