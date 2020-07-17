У законодавстві щодо учасників бойових дій та сімей загиблих відбувається броунівський рух: постанови суперечать одна одній, - Куніцин

Проєкти законів, що стосуються учасників бойових дій, сімей загиблих, зниклих безвісти, інвалідів війни повинні проходити певну експертну оцінку ветеранської спільноти для того, щоб не було непорозумінь, вважає глава Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України при президенті Сергій Куніцин.

"У законодавстві, що стосується цих категорій людей, відбувається броунівський рух, закони і постанови суперечать один одному. Наше завдання - стати таким своєрідним фільтром. Коли я президенту презентував Раду, головою якої він мене призначив, я сказав, що головне завдання - щоб проєкти законів і законодавчих актів, що стосуються учасників бойових дій, сімей загиблих, зниклих безвісти, інвалідів війни, проходили якусь нашу експертну оцінку для того, щоб не було непорозумінь", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Як приклад Куніцин навів закон, яким не так давно Верховна Рада прирівняла медиків, які вмирають від коронавірусу, до сімей загиблих на війні.

"Це викликало бурхливу реакцію у сімей загиблих. Тому як у нас сьогодні коронавірус - проблема, так, але, наприклад, у нас гинуть шахтарі, у нас гинуть поліцейські, у нас гинуть люди в аваріях тощо. Зрозуміло, що коронавірус сьогодні всесвітня проблема, але навіть якщо б ми хотіли дати цим людям пільги такі ж, як сім'ям загиблих на війні, не можна цих людей в законі зрівнювати, тому що це все-таки не одне і те саме", - вказав він.

Куніцин переконаний, що такої ситуації можна було б уникнути, якби після експертної оцінки вийшли навіть на ті ж пільги сім'ям померлих від COVID-19 медиків, що і сім'ям загиблих військових, але не прирівнювали їх в законі.

