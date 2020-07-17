УКР
Бутусов щодо заяви Тарана про відсутність потреб армії в 120-мм мінах: "Будь-який фронтовик сам може дати оцінку цьому лицемірству"

Бутусов щодо заяви Тарана про відсутність потреб армії в 120-мм мінах:

Контракту на поставки 152-мм снарядів немає. Причому снарядів для 152-мм "гіацинтів" навіть у плані немає.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ.

"Міністр оборони боєприпасів не потребує. Міністр оборони Андрій Таран виступив сьогодні в парламенті і сказав: "Що стосується наявності (боєприпасів), я не можу з цієї трибуни вам сказати, бо це інформація під грифом, але в 120-мм боєприпасах ЗСУ на цей момент не мають потреби, вони укомплектовані 120-мм боєприпасами. Тому ми їх не купуємо. 152-мм боєприпаси, здійснюємо дійсно закупівлю", - розповів журналіст.

"Це взагалі чудово. Міністр 120-мм мін не потребує, а хто ж тоді потребує? Напевно, самі мінометники і комбати? Думаю, будь-який фронтовик сам може дати оцінку цьому лицемірству". - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 120-мм боєприпасах у ЗСУ потреби немає, ними армія укомплектована, - Таран

"А 152-мм снаряди - контракту навіть на поставку немає, натомість ні до чого не зобов'язує "закупівля здійснюється". У липні. А коли ж контракт буде укладений, щоб ми дізналися, як він виконується? Причому снарядів для 152-мм "гіацинтів" навіть в плані немає. Чому? Напевно, теж армія "не потребує", - акцентував Бутусов.

"Як же це зручно, коли секретність, коли відсутній парламентський контроль і комітет з оборони взагалі не володіє ситуацією, коли нікого не турбує, а чому ж воює армія, як забезпечена боєприпасами? Там, де в доповідях політиків починається брехня, там закінчується ефективність. Ну, а армія може тепер сама зробити висновок, наскільки адекватні люди у нас керують війною. Об'єктивної інформації Міністерство оборони не потребує", - резюмував Бутусов.

Читайте також: Таран провалює поставки боєприпасів у ЗСУ, - Бутусов

Автор: 

боєприпаси (2341) Міноборони (7642) оборона (4881) Бутусов Юрій (3642) Таран Андрій (267)
Топ коментарі
+37
Таран , **** пропутинская, вали нах из Кабмина. Предатель Украины , старье недоразвитое.
показати весь коментар
17.07.2020 15:50 Відповісти
+30
Весь кабмин должен валить с должностей и зебильный гавнокомандующий, и его моносброд из парламента.
показати весь коментар
17.07.2020 16:06 Відповісти
+22
ЭТО МИНИСТР ОБОРОНЫ ????? Я офицер запаса и МНЕ СТЫДНО,как ЭТО ЧУЧЕЛО сегодня выступало в Раде !! ПРОБЛЕЯЛО себе под нос и свалило !!!! НОРМАЛЬНЫХ СЛОВ НЕТ---ВАЛИ НЕУЧ В ОТСТАВКУ !!!!
показати весь коментар
17.07.2020 16:37 Відповісти
Земноводне підбирає на посади таких же слизьких і продажних.
показати весь коментар
17.07.2020 18:18 Відповісти
отстрелялись ? положите мины на место...
показати весь коментар
17.07.2020 19:23 Відповісти
Может нет контрактов потому, что образцы двух производителей не прошли испытаний ? Мелькала в сети, не помню - может даже здесь на цензоре, такая информация. Даже копии протоколов испытаний приводились. Что-то изменилось с тех пор? Претензии были серьезные.
показати весь коментар
17.07.2020 21:10 Відповісти
А чого ви чекали від міністра - тилової криси?
показати весь коментар
18.07.2020 08:42 Відповісти
Госизмена и предательство во время войны во все времена и во всех странах имеют одну оценку. У нас КАЗИНО.
показати весь коментар
18.07.2020 12:52 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 