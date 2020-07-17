Бутусов щодо заяви Тарана про відсутність потреб армії в 120-мм мінах: "Будь-який фронтовик сам може дати оцінку цьому лицемірству"

Контракту на поставки 152-мм снарядів немає. Причому снарядів для 152-мм "гіацинтів" навіть у плані немає.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ.

"Міністр оборони боєприпасів не потребує. Міністр оборони Андрій Таран виступив сьогодні в парламенті і сказав: "Що стосується наявності (боєприпасів), я не можу з цієї трибуни вам сказати, бо це інформація під грифом, але в 120-мм боєприпасах ЗСУ на цей момент не мають потреби, вони укомплектовані 120-мм боєприпасами. Тому ми їх не купуємо. 152-мм боєприпаси, здійснюємо дійсно закупівлю", - розповів журналіст.

"Це взагалі чудово. Міністр 120-мм мін не потребує, а хто ж тоді потребує? Напевно, самі мінометники і комбати? Думаю, будь-який фронтовик сам може дати оцінку цьому лицемірству". - зазначив він.

"А 152-мм снаряди - контракту навіть на поставку немає, натомість ні до чого не зобов'язує "закупівля здійснюється". У липні. А коли ж контракт буде укладений, щоб ми дізналися, як він виконується? Причому снарядів для 152-мм "гіацинтів" навіть в плані немає. Чому? Напевно, теж армія "не потребує", - акцентував Бутусов.

"Як же це зручно, коли секретність, коли відсутній парламентський контроль і комітет з оборони взагалі не володіє ситуацією, коли нікого не турбує, а чому ж воює армія, як забезпечена боєприпасами? Там, де в доповідях політиків починається брехня, там закінчується ефективність. Ну, а армія може тепер сама зробити висновок, наскільки адекватні люди у нас керують війною. Об'єктивної інформації Міністерство оборони не потребує", - резюмував Бутусов.

