"Беруть хабарі 10 років поспіль": Палиця заявив, що уряд Шмигаля залишив "старі схеми ДАБІ"

За словами нардепа, ДАБІ відтепер почали брати хабарі і за промислові об'єкти.

Народний депутат від "За майбутнє" Ігор Палиця заявив, що Державна архітектурно-будівельна інспекція України (ДАБІ) продовжує працювати за старими схемами навіть за нової влади. Старим менеджерам, які брали хабарі 10 років поспіль і "носили" кураторам, вдалося залишитися.

Про це Палиця сказав в ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Повернулися всі старі схеми ДАБІ. Ваша команда залишила старих менеджерів, які сиділи в цій ДАБІ 10 років поспіль. Які обклали даниною всіх будівельників у цій країні", - заявив Палиця.

Він також зазначив, що зміни, які готує уряд Дениса Шмигаля, а саме - розділення ДАБІ на три частини: для реєстрації будівельних об'єктів, їхнього технічного регулювання та контролю - "профанація". "Буде брати кожен, хто буде керувати однією з трьох частин", - сказав Палиця.

За часів Януковича, коли ДАБІ очолював Олександр Рибак, вони брали $1 з квадратного метра з забудовників за здачу об'єктів, за дозвіл на будівництво, а потім за здачу в експлуатацію, наголосив нардеп. Потім прийшов наступний президент, інші керівники, але "тій самій банді, яка сидить в ДАБІ, вдалося зберегти свої позиції і брати вже $2".

"Чотири дні тому я почув, що ДАБІ не вводить в експлуатацію побудовані свиноферми, елеватори (ліфти - ред.), вимагаючи за це $4 за квадратний метр. Ніколи раніше не дозволяли собі брати за промислові об'єкти, брали тільки за комерційні", - розповів Палиця.

За його інформацією, в Одесі ДАБІ вимагає $6 за квадратний метр, а нинішня влада заборонила на місцях ДАБІ обласним вирішувати питання. "І сидить та сама банда, тільки сьогодні вона "носить" своїм новим кураторам" - каже нардеп.

На запитання ведучої Наталі Мосейчук про те, кому передаються гроші далі, Палиця відповів: "Якщо за це відповідає прем'єр-міністр, напевно, йому. Якщо відповідає хтось інший, напевно, комусь іншому... Можливо, той, кого він поставив дивитися за цим питанням".

Нардеп Олександр Дубінський втрутився, заявивши, що гроші дійсно "несуть" Денису Шмигалю. "Не те, що, можливо, Шмигаль, а - Шмигаль. Тому що саме він автор реформи ДАБІ", - сказав він.

Нагадаємо, 27 травня Кабмін ухвалив постанову, яка дозволить Державній інспекції містобудування України почати виконувати свої функції і повноваження замість скандальної ДАБІ. Планується, що вона почне працювати від моменту заповнення штату мінімум на 30%.

Палиця Ігор (63) ДАБІ (183)
Как же вы все красиво трындите до той поры , когда к корыту власти дорываетесь...
В ГАСИ при Януковоще брали мзду лишь за закрытие декларации о производстве работ. При Свыночолом начали драть и за то и за регистрацию декларации о начале работ. А ныне, уже полтора года ситуация один в один, как при Свыночолом.

ПыСы: соевые дегенераты, мне плевать и на вашу святую свыню и на ваше ото бубочка. Не пишите мне, неуты, я брезгую.
17.07.2020 16:28 Відповісти
17.07.2020 16:28 Відповісти
Ну и нахрена рвать по живому шаблоны педрососов?
Для них или ты "элита" 24% или "зебил" 73%...все остальные кацапы.
17.07.2020 16:46 Відповісти
17.07.2020 16:46 Відповісти
А только ли там ?
17.07.2020 16:04 Відповісти
17.07.2020 16:04 Відповісти
А только ли там ?
17.07.2020 16:04 Відповісти
17.07.2020 16:04 Відповісти
17.07.2020 16:09 Відповісти
17.07.2020 16:09 Відповісти
мусора в малиновых шапках одобряют
17.07.2020 16:10 Відповісти
17.07.2020 16:10 Відповісти
Молодці, що замінили старих людей корупціонерів на нових.
17.07.2020 16:17 Відповісти
17.07.2020 16:17 Відповісти
Если государственный институт приносит обществу больше зла, чем пользы - зачем он вообще нужен?
17.07.2020 16:22 Відповісти
17.07.2020 16:22 Відповісти
цей палиця хай про себе розповідає
17.07.2020 16:24 Відповісти
17.07.2020 16:24 Відповісти
Как же вы все красиво трындите до той поры , когда к корыту власти дорываетесь...
В ГАСИ при Януковоще брали мзду лишь за закрытие декларации о производстве работ. При Свыночолом начали драть и за то и за регистрацию декларации о начале работ. А ныне, уже полтора года ситуация один в один, как при Свыночолом.

ПыСы: соевые дегенераты, мне плевать и на вашу святую свыню и на ваше ото бубочка. Не пишите мне, неуты, я брезгую.
17.07.2020 16:28 Відповісти
17.07.2020 16:28 Відповісти
Ну и нахрена рвать по живому шаблоны педрососов?
Для них или ты "элита" 24% или "зебил" 73%...все остальные кацапы.
17.07.2020 16:46 Відповісти
17.07.2020 16:46 Відповісти
Нет, не так. В Украине есть три группы избирателей: проукраинские, пророссийские и прокакаяразница. Дело не в элитарности, дело в ментальности, сынок.
17.07.2020 17:40 Відповісти
17.07.2020 17:40 Відповісти
А сынки это "элита", "зебилы" или нормальные люди, живущие одну жизнь и клавшие как на элиту так и на зебилов со всеми другими подклассами ?
Так же как ты, делили людей такие же гандоны как ты, в даааалёком 1920 году, забившие моего деда до полусмерти при раскуркуливании...а теперь прикинь, если это было с моим дедом в начале прошлого века, то сколько мне может быть лет...унылый ты сперматозоид.
17.07.2020 17:56 Відповісти
17.07.2020 17:56 Відповісти
Бобик, ты перевозбудился. Поешь шаурмы и все пройдет.
17.07.2020 17:37 Відповісти
17.07.2020 17:37 Відповісти
Зачем изобретать велосипед, если есть готовые схемы?
17.07.2020 17:50 Відповісти
17.07.2020 17:50 Відповісти
шмыгаль должен же себе вернуть потерянное в частном бизнесе!!
17.07.2020 20:14 Відповісти
17.07.2020 20:14 Відповісти
Ну якщо ти знаєш,що носять і беруть і ти такий чесний - заяви! У нас є НАБУ,САП,ДБР, а то це просто виходить п-----ж! Або ти в схемі!
17.07.2020 21:18 Відповісти
17.07.2020 21:18 Відповісти
 
 