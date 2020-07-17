"Беруть хабарі 10 років поспіль": Палиця заявив, що уряд Шмигаля залишив "старі схеми ДАБІ"

За словами нардепа, ДАБІ відтепер почали брати хабарі і за промислові об'єкти.

Народний депутат від "За майбутнє" Ігор Палиця заявив, що Державна архітектурно-будівельна інспекція України (ДАБІ) продовжує працювати за старими схемами навіть за нової влади. Старим менеджерам, які брали хабарі 10 років поспіль і "носили" кураторам, вдалося залишитися.



Про це Палиця сказав в ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" на 1+1.



"Повернулися всі старі схеми ДАБІ. Ваша команда залишила старих менеджерів, які сиділи в цій ДАБІ 10 років поспіль. Які обклали даниною всіх будівельників у цій країні", - заявив Палиця.



Він також зазначив, що зміни, які готує уряд Дениса Шмигаля, а саме - розділення ДАБІ на три частини: для реєстрації будівельних об'єктів, їхнього технічного регулювання та контролю - "профанація". "Буде брати кожен, хто буде керувати однією з трьох частин", - сказав Палиця.



За часів Януковича, коли ДАБІ очолював Олександр Рибак, вони брали $1 з квадратного метра з забудовників за здачу об'єктів, за дозвіл на будівництво, а потім за здачу в експлуатацію, наголосив нардеп. Потім прийшов наступний президент, інші керівники, але "тій самій банді, яка сидить в ДАБІ, вдалося зберегти свої позиції і брати вже $2".



"Чотири дні тому я почув, що ДАБІ не вводить в експлуатацію побудовані свиноферми, елеватори (ліфти - ред.), вимагаючи за це $4 за квадратний метр. Ніколи раніше не дозволяли собі брати за промислові об'єкти, брали тільки за комерційні", - розповів Палиця.



За його інформацією, в Одесі ДАБІ вимагає $6 за квадратний метр, а нинішня влада заборонила на місцях ДАБІ обласним вирішувати питання. "І сидить та сама банда, тільки сьогодні вона "носить" своїм новим кураторам" - каже нардеп.



На запитання ведучої Наталі Мосейчук про те, кому передаються гроші далі, Палиця відповів: "Якщо за це відповідає прем'єр-міністр, напевно, йому. Якщо відповідає хтось інший, напевно, комусь іншому... Можливо, той, кого він поставив дивитися за цим питанням".



Нардеп Олександр Дубінський втрутився, заявивши, що гроші дійсно "несуть" Денису Шмигалю. "Не те, що, можливо, Шмигаль, а - Шмигаль. Тому що саме він автор реформи ДАБІ", - сказав він.



Нагадаємо, 27 травня Кабмін ухвалив постанову, яка дозволить Державній інспекції містобудування України почати виконувати свої функції і повноваження замість скандальної ДАБІ. Планується, що вона почне працювати від моменту заповнення штату мінімум на 30%.