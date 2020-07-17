Після святкування весілля в одному з кафе Кропивницького зафіксовано спалах сальмонельозу: захворіло 6 осіб

За результатами епідеміологічного розслідування випадку захворювання людей після святкування весілля в одному з кафе в місті Кропивницький встановлено, що збудником, який викликав гостре харчове отруєння є сальмонела.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кіровоградського лабораторного обласного центру.

Станом на 17.07.2020р. лабораторно підтверджено діагноз "Сальмонельоз" у шести хворих, а також виділено аналогічний збудник у трьох співробітників кафе, в якому проводився весільний банкет.

За результатами досліджень готових страв, які залишилися після святкування весілля, у 2-х зразках (рулет печінковий і рулет м'ясний з куркою і чорносливом) виявлено збудник Salmonella.

"Тому, можна зробити попередній висновок, що інфікування гостей відбулося харчовим шляхом безпосередньо в кафе, а обставинами, які сприяли виникненню спалаху є виявлені порушення санітарно-гігієнічного режиму, недотримання технологічного процесу приготування страв і порушення періодичності проходження медичного огляду працівниками кафе", - зазначили в лабораторному центрі.

