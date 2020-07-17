УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9608 відвідувачів онлайн
Новини
4 042 24

На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять призначення глави НБУ, "п'яні" ДТП, вуличну злочинність і ситуацію на Донбасі

На

Сьогодні, 17 липня, о 21:00, в соціально-політичному токшоу "Свобода слова Савіка Шустера", яке виходить у прямому ефірі каналу "Україна", обговорять: чому в Україні зростає кількість "п'яних" ДТП? Що провокує появу вуличної злочинності? Чому терористи "ДНР" заарештували громадянку Іспанії, яка народилася в Донецьку, і як вона опинилася на волі? До чого призведе нове загострення на Донбасі? Чи запустить новий голова Національного банку друкарський верстат? Як проводити літню відпустку під час пандемії?

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Гості студії:

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України;

Олександра Устінова, народний депутат, "ГОЛОС", член Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності;

Валерій Кур, начальник Управління кримінальної розвідки ГУБОЗ МВС України (1994-2000);

Анна Маляр, юрист-кримінолог;

Ігор Смешко, голова СБУ (2003-2005);

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шахти ДТЕК Добропіллявугілля виходять із 5-місячного простою 13 липня

Михайло Забродський, генерал-лейтенант Збройних сил України, народний депутат, "Європейська Солідарність";

Наталія Королевська, народний депутат, "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ", заступник голови Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;

Інна Голованчук, заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Гога Цхакая, голова Податкової служби Грузії (2009 - 2011), радник в "Офісі простих рішень та результатів";

Ярослав Железняк, заступник голови фракції партії "ГОЛОС", перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

Автор: 

ДТП (4531) НБУ (10624) Шустер Савік (362) Донбас (22363) найманці рф (2071)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Лучше бы Цензор анонсировал Романа Скрыпина (это так, к напримеру), чем медиашлюху Шустера.
показати весь коментар
17.07.2020 16:36 Відповісти
+4
кто этот отстой смотрит?
показати весь коментар
17.07.2020 16:36 Відповісти
+4
саме нагальніше питання - це питання чого протягом 30 років якась купка людей збагачується, а народ бідніє, вирішиться це питання - вирішиться і питання війни, і корупції, і скорочення соціальних витрат, і підвищення пенсійного віку і багато-багато інших питань....
показати весь коментар
17.07.2020 17:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лучше бы Цензор анонсировал Романа Скрыпина (это так, к напримеру), чем медиашлюху Шустера.
показати весь коментар
17.07.2020 16:36 Відповісти
Шустер якось про себе сказав що він маленький Чехов. А по суті Шустер допомагає владі напрвляти громадську думку подалі від нагальних питань! Зараз головне питання - вбивство нашого розвідника та розстріл групи евакуації яка йшла за тілом розвідника і активізація російських терористичних військ на кордоні з Україною і потреба в введенні воєнного стану! Але Шустер вміло відводить громадську увагу від нагальних питань і буде серти в мізки телеглядачам всякою хренью.
показати весь коментар
17.07.2020 16:39 Відповісти
саме нагальніше питання - це питання чого протягом 30 років якась купка людей збагачується, а народ бідніє, вирішиться це питання - вирішиться і питання війни, і корупції, і скорочення соціальних витрат, і підвищення пенсійного віку і багато-багато інших питань....
показати весь коментар
17.07.2020 17:10 Відповісти
кто этот отстой смотрит?
показати весь коментар
17.07.2020 16:36 Відповісти
Гості студії:
Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України;
Олександра Устінова, народний депутат, "ГОЛОС", член Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності;
Валерій Кур, начальник Управління кримінальної розвідки ГУБОЗ МВС України (1994-2000);
Анна Маляр, юрист-кримінолог;
Ігор Смешко, голова СБУ (2003-2005);

НЕЦІКАВО.
показати весь коментар
17.07.2020 17:49 Відповісти
Кто? Укровата,что избирала януковоща,а потом янелоха.
показати весь коментар
17.07.2020 18:47 Відповісти
«Александр Устинов, народный депутат, "Голоса"» - що за новенький? Знаю, що є депутатка зі схожим іменем... Що слуги уродів ще одного завели в парламент? чи тут фактор Google-translate у адмінів спрацював?
показати весь коментар
17.07.2020 16:37 Відповісти
показати весь коментар
17.07.2020 16:37 Відповісти
о що обговорювати правоохоронну систему - від неї тільки ширма залишилась
показати весь коментар
17.07.2020 16:47 Відповісти
Главная угроза существования Украины-не пьяные дтп и уличная преступность ,они всегда были и будут),а готовящийся реванш рыгов во главе с кумом пуйла. Зеля-ширма,клоун для того,чтобы отвлечь украинцев от настоящего ЗЛА. Имя ему-мертвечук. По совместительству кум воплощения дьявола на земле-..уйла.Зайдите на его телепомойки- пещерная украинофобия,где Майдан-преступление,а воины-защитники-террористы. Дорвавшись до власти с помощью хохловаты ,избравшей в свое время януковоща они так просто ее уже не отдадут. Если нужно позовут вагнеровцев,кадыровцев,лугандонов..Вот про это Шустер-шлюхе нужно говорить. А не про "засохшие цветочки в горшочке".
показати весь коментар
17.07.2020 16:59 Відповісти
саме нагальніше питання - це розподіл результатів праці народу, щоб одні собі не могли привласнювати все, а народу в бюджет кістку кидати - гризіться між собою...
показати весь коментар
17.07.2020 17:12 Відповісти
олігархія і їх гайдуки у владі ніколи не піднімуть питання механізму виробництва суспільного продукту і його справедливого розподілу в суспільстві....вони найдуть сотні інших тем, аби тільки відволікти увагу людей від цього....
показати весь коментар
17.07.2020 17:19 Відповісти
Бывший председатель Нацбанка Яков Смолий после отставки подал декларацию о доходах и имущественном состоянии с 1 января по 3 июля 2020 года (на момент увольнения). Банкира без преувеличения можно назвать https://dubinsky.pro/dedushka-smoliy-korol-arendy королем недвижимости , причем всей Украины, если оценить географию его владений.
https://public.nazk.gov.ua/declaration/db8e34f2-c24b-4081-b834-2e3de28dcbc5 Смолий задекларировал 19 офисов в разных областях. Для понимания масштаба, Dubinsky.pro собрал данные о них:офис на 452,8 кв.м. в Ивано-Франковске за 257,3 тыс. грн;офис на 2355 кв.м. в Тернополе за 81,6 тыс. грн;офис на 790,4 кв.м. в Черкассах за 242,4 тыс. грн;офис на 995,7 кв.м. в Черновцах за 344,4 тыс. грн;офис на 175,9 кв.м. во Львове за 279,9 тыс. грн;офис на 557,1 кв.м. во Львове без указания цены;офис на 27 кв.м. во Львове, без указания цены;офис на 1422,4 кв.м. во Львове, без указания цены;офис на 1404,4 кв.м. во Львове, без указания цены;офис на 2439,6 кв.м. во Львове без указания цены;офис на 143,6 кв.м. во Львове, без указания цены;офис на 283,4 кв.м. во Львове за 871,2 тыс. грн;офис на 351,1 кв.м. в Киеве за 264 тыс. грн;офис на 606,6 кв.м. в Киев, без указания цены;офис на 486,7 кв.м. в Киеве, без указания цены;офис на 85,9 кв.м. в Киеве за 65,2 тыс. грн;офис на 296 кв.м. в Киеве за 213,7 тыс. грн;офис на 714,4 кв.м. в Киеве за 484,2 тыс. грн;офис на 833,9 кв.м. в Киеве за 484,8 тыс. грн.
Также https://dubinsky.pro/smoliy-zaklyuchal-fiktivnye-dogovory-arendy-nedvizhimosti-dlya-polucheniya-prestupnyh-deneg бывший нацбанковец сообщил о владении/совладении 13 земельными участками в разных регионах Украины:земельный участок на 106 кв.м. в Ивано-Франковске с 2015 года без указания цены;земельный участок на 119 кв.м. в Ивано-Франковске за 381,8 тыс. грн;земельный участок на 134 кв.м. во Львове без указания цены;земельный участок на 12 кв.м. во Львове без указания цены;земельный участок на 946 кв.м. во Львове без указания цены;земельный участок на 6767 во Львове за 7,8 млн грн;земельный участок на 2303 кв.м. в Тернополе без указания цены;земельный участок на 374 кв.м. в Черкассах за 247,9 тыс. грн;земельный участок на 47 тыс. кв.м. в Погребах (Броварской район, Киевская область), без указания цены;земельный участок на 3118 в Погребах (Броварской район, Киевская область), без указания цены;земельный участок на 6838 кв.м. в Погребах (Броварской район, Киевская область), без указания цены;земельный участок на 970 кв.м. в Погребах (Броварской район, Киевская область), без указания цены;земельный участок на 600 кв.м. в Подгородном (Тернопольская область), без указания цены.
Также https://dubinsky.pro/news/smoliy-na-tret-podnyal-sebe-zarplatu-v-nacbanke-takzhe-vsem-svoim-zampredam-nevziraya-na-plohie Смолию с семьей принадлежит солидный список другой недвижимости:квартира на 223,1 в Киеве, без указания цены;квартира на 130 кв.м. в Киеве, без указания цены;жилой дом на 654,1 кв.м. в Погребах (Броварской район, Киевская область), без указания цены;апартаменты на 177,6 кв.м. в Севастополе, без указания цены;физкультурно-оздоровительный комплекс на 1157 за 792,5 тыс. грн;дом семейного отдыха на 276,9 кв.м. в Гуровщине (Киевская область), без указания цены;медицинское учреждение во Львове, без указания ценыгараж на 35,3 кв.м. в Киеве, без указания цены;гараж на 22,7 кв.м. в Севастополе, без указания цены.
Еще бывший руководитель НБУ сообщил о 4 автомобилях и прочих транспортных средствах:автомобиль Volkswagen Multivan 2012 г.в. за 400 тыс. грн;автомобиль Toyota LC100 2006 г.в. за 375 тыс. грн;автомобиль Mitshubishi Colt 2002 г.в. 125 тыс. грн;автомобиль Mercedes ML230 2007 г.в. за 400 тыс. грн;гидроцикл 2009 г.в. за 200 тыс. грн;прицеп Верда 2011 г.в. за 12 тыс. грн.
Кроме того, ему принадлежит гольфкар, квадроцикл и элитные часы (Patek Philippe, Breguet)
Яков Смолий с близкими владеет корпоративными правами в 11 компаниях.
После введения карантинных ограничений https://dubinsky.pro/smoliy-kryshuet-korrupciyu-v-nbu зарплата в Национальном банке стала для Смолия небольшой статей доходов. https://dubinsky.pro/news/smoliy-zarabotal-v-proshlom-godu-225-mln-grn Намного больше он заработал , как акционер, арендодатель и вкладчик. Всего получил за полгода 2020-го более 9 млн грн:дивиденды - 3,5 млн грн;доход от аренды недвижимости - 2,7 млн грн;проценты - 2,6 млн грн;зарплата в Нацбанке - 212,2 тыс. грн;инвестиционный доход - 43,8 тыс. грн.
На https://dubinsky.pro/smoliy-exchange банковских счетах бывший нацбанковец задекларировал:$3,8 млн14,6 млн грн€3,8 тыс.
показати весь коментар
17.07.2020 17:48 Відповісти
Дубінський нехай скаже за які кошти він мамі автомобілів і квартир накупував за свої 30 рочків. ще цю морду коломойського тут рекламувати.
показати весь коментар
17.07.2020 17:57 Відповісти
дУБІНСЬКИЙ НЕ БУВ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ..
показати весь коментар
17.07.2020 21:23 Відповісти
И чем это отличается от предыдущей декларации, придурок?
показати весь коментар
17.07.2020 18:05 Відповісти
сМОЛІЙ СВЯТИЙ..
ЯК РЕШТА ПІ..РАСІВ
що крали й дерибанили бюджет...
А потім "-змились" в Лондон і богзна куди..
Їх висвятив Барига.. зробив із них
безсрібників і патріотів..
показати весь коментар
17.07.2020 21:27 Відповісти
Прекрасный пример интиликтуальной мощи "барца"!
Знакомьтесь - https://censor.net/user/140746 !
показати весь коментар
18.07.2020 08:45 Відповісти
КАК КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО "ПИЛИЛ" УКРГАЗБАНК
http://www.bagnet.org/news/society/1286288/
Здесь оборудка по схеме очень похожа как в Коломойского с Приватбанком. Родственные души найдут взаимопонимание и сочувствие..
показати весь коментар
17.07.2020 19:59 Відповісти
Это не правах рекламы ?
показати весь коментар
17.07.2020 21:04 Відповісти
очередная болтовня...
показати весь коментар
17.07.2020 21:19 Відповісти
 
 