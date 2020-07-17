На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять призначення глави НБУ, "п'яні" ДТП, вуличну злочинність і ситуацію на Донбасі

Сьогодні, 17 липня, о 21:00, в соціально-політичному токшоу "Свобода слова Савіка Шустера", яке виходить у прямому ефірі каналу "Україна", обговорять: чому в Україні зростає кількість "п'яних" ДТП? Що провокує появу вуличної злочинності? Чому терористи "ДНР" заарештували громадянку Іспанії, яка народилася в Донецьку, і як вона опинилася на волі? До чого призведе нове загострення на Донбасі? Чи запустить новий голова Національного банку друкарський верстат? Як проводити літню відпустку під час пандемії?

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Гості студії:

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України;

Олександра Устінова, народний депутат, "ГОЛОС", член Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності;

Валерій Кур, начальник Управління кримінальної розвідки ГУБОЗ МВС України (1994-2000);

Анна Маляр, юрист-кримінолог;

Ігор Смешко, голова СБУ (2003-2005);

Михайло Забродський, генерал-лейтенант Збройних сил України, народний депутат, "Європейська Солідарність";

Наталія Королевська, народний депутат, "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ", заступник голови Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;

Інна Голованчук, заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Гога Цхакая, голова Податкової служби Грузії (2009 - 2011), радник в "Офісі простих рішень та результатів";

Ярослав Железняк, заступник голови фракції партії "ГОЛОС", перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.