УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9608 відвідувачів онлайн
Новини
3 780 9

"Слуга народу" Холодов відповів голові ФДМ Сенниченку: Я з вами об заклад не бився, план приватизації на 2020 рік провалено

Народний депутат з фракції "Слуга народу" Андрій Холодов відповів голові ФДМ Дмитрові Сенниченку про програне парі з приводу ціни приватизації готелю "Дніпро".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук політика.

"Виявив щойно, що голова ФДМ Дмитро Сенниченко вчора написав мені публічне звернення. Відповідаю.

По-перше, я з вами об заклад не бився. Я публічно говорив, що не беру участі в шахрайських схемах. По-друге, а давайте-но подивимося на ситуацію з приватизацією по-чесному", - написав Холодов.

Нардеп зазначає, що план приватизації на 2020 рік провалено, з 530 переданих торік об'єктів проведено один аукціон з продажу готелю "Дніпро", "і то - за прямою публічною командою президента Володимира Зеленського".

За словами депутата, аудитори дали розгромний звіт про перевірку готелю, а ДБР відкрило кримінальне провадження через махінації з торішньою звітністю "Дніпра", на підставі якої ФДМ занизив стартову вартість втричі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Холодов програв парі і має передати фонду "Повернись живим" 100 тис. грн, - голова ФДМ Сенниченко

"Незалежну оцінку готелю ФДМ не проводив, скільки реально коштував актив - невідомо. Ви виставили нерухомість у самому центрі Києва за ціною близько $240 за квадрат, продали за $3,2 тис. за квадрат і радієте. І якби не прийнятий закон про гральний бізнес - ціна була б ще меншою. Аукціон виграла непублічна компанія, невідомо, звідки у неї взявся мільярд гривень. Ймовірний реальний покупець - російський гральний магнат. Покупцеві ще потрібно буде довести, що гроші у нього легальні", - підкреслив Холодов.

"До великої приватизації ви не дійшли. Не підготували навіть документи, не кажучи про аукціони. Поки працюєте як відділ кадрів - міняєте директорів", - додав представник фракції СН.

Також Холодов заявив, що з січня 2020 року вся його депутатська зарплата направляється на благодійність.

"Проводити приватизацію - це ваша робота, а не подвиг чи якесь велике досягнення. До кінця року має бути проданий київський завод "Більшовик". Не забувайте займатися цим питанням у перервах між срачами у Фейсбуці", - звернувся депутат до голови ФДМ.

Нагадуємо, раніше голова ФДМ Дмитро Сенниченко заявив, що "слуга народу" Холодов побився з ним об заклад щодо приватизації готелю "Дніпро". Холодов програв і повинен віддати 100 тис. грн на благодійність.

Слуга народу Холодов відповів голові ФДМ Сенниченку: Я з вами об заклад не бився, план приватизації на 2020 рік провалено 01
Слуга народу Холодов відповів голові ФДМ Сенниченку: Я з вами об заклад не бився, план приватизації на 2020 рік провалено 02

Автор: 

приватизація (1710) Холодов Андрій (80) ФДМУ (1631) Сенниченко Дмитро (127)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Жаба та гадюка...
показати весь коментар
17.07.2020 16:40 Відповісти
слуга урода - они такие, 100 тысяч грн - для них огромные деньги, да и жаба их душит.. зеленная))
показати весь коментар
17.07.2020 16:56 Відповісти
Милые ругаются-только тешаться.
показати весь коментар
17.07.2020 16:40 Відповісти
Так зрозуміло, що план приватизації слуги не виконали. Хіба це погано, зебіли?
показати весь коментар
17.07.2020 16:44 Відповісти
Крысы
"Слуга народа" Холодов ответил главе ФГИ Сенниченко: Я с вами пари не заключал, план приватизации на 2020 год провален - Цензор.НЕТ 3676
показати весь коментар
17.07.2020 16:46 Відповісти
А ослик вчера так спивав...так спивав по поводу этого отеля и привптизации в целом...
А этот зеленый товпришЧ...взял и макнул осла мордой в лужу...
показати весь коментар
17.07.2020 17:05 Відповісти
Приватизация угрожает фундаменту нынешнего государства. Так что вы хотите от ФГИ?
показати весь коментар
17.07.2020 17:05 Відповісти
так получается что вчерашние слухи о том что вавий ссыкливый продал "Днепр" по смешной цене кацапу таки подтверждаются?
показати весь коментар
17.07.2020 17:06 Відповісти
Поинтересуйтесь вопросом. Холодов считал что стартовая цена занижена в три раза. "Караул, продаю своим за копейки!"

По факту купили более чем в 4 раза дороже "справедливой" цены этого мудака и более чем в 12 раз дороже стартовой.

Про кацапство пока слухи, не более, но есть второй покупатель, которому уйдет этот обьект на 111 грн дешевле, если с первым не будет заключен договор.
показати весь коментар
17.07.2020 17:42 Відповісти
 
 