"Слуга народу" Холодов відповів голові ФДМ Сенниченку: Я з вами об заклад не бився, план приватизації на 2020 рік провалено

Народний депутат з фракції "Слуга народу" Андрій Холодов відповів голові ФДМ Дмитрові Сенниченку про програне парі з приводу ціни приватизації готелю "Дніпро".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук політика.

"Виявив щойно, що голова ФДМ Дмитро Сенниченко вчора написав мені публічне звернення. Відповідаю.

По-перше, я з вами об заклад не бився. Я публічно говорив, що не беру участі в шахрайських схемах. По-друге, а давайте-но подивимося на ситуацію з приватизацією по-чесному", - написав Холодов.

Нардеп зазначає, що план приватизації на 2020 рік провалено, з 530 переданих торік об'єктів проведено один аукціон з продажу готелю "Дніпро", "і то - за прямою публічною командою президента Володимира Зеленського".

За словами депутата, аудитори дали розгромний звіт про перевірку готелю, а ДБР відкрило кримінальне провадження через махінації з торішньою звітністю "Дніпра", на підставі якої ФДМ занизив стартову вартість втричі.

"Незалежну оцінку готелю ФДМ не проводив, скільки реально коштував актив - невідомо. Ви виставили нерухомість у самому центрі Києва за ціною близько $240 за квадрат, продали за $3,2 тис. за квадрат і радієте. І якби не прийнятий закон про гральний бізнес - ціна була б ще меншою. Аукціон виграла непублічна компанія, невідомо, звідки у неї взявся мільярд гривень. Ймовірний реальний покупець - російський гральний магнат. Покупцеві ще потрібно буде довести, що гроші у нього легальні", - підкреслив Холодов.

"До великої приватизації ви не дійшли. Не підготували навіть документи, не кажучи про аукціони. Поки працюєте як відділ кадрів - міняєте директорів", - додав представник фракції СН.

Також Холодов заявив, що з січня 2020 року вся його депутатська зарплата направляється на благодійність.

"Проводити приватизацію - це ваша робота, а не подвиг чи якесь велике досягнення. До кінця року має бути проданий київський завод "Більшовик". Не забувайте займатися цим питанням у перервах між срачами у Фейсбуці", - звернувся депутат до голови ФДМ.

Нагадуємо, раніше голова ФДМ Дмитро Сенниченко заявив, що "слуга народу" Холодов побився з ним об заклад щодо приватизації готелю "Дніпро". Холодов програв і повинен віддати 100 тис. грн на благодійність.



