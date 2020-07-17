"Еконія" звернулась до президента, генпрокурора та Верховної Ради з вимогою зупинити знищення бізнесу

Власниця компанії "Еконія" та засновниця ТМ "Малятко" Ірина Варагаш звернулась до президента України, генерального прокурора і Верховної Ради з вимогою зупинити знищення бізнесу внаслідок рейдерських атак, які розпочалися 9 липня.

Про це І.Варагаш повідомила в інтерв’ю журналістам.

"Це третя спроба рейдерів відібрати бізнес, який я заснувала 20 років тому, проти мене фабрикують справи, залякують", - заявила власниця "Еконії". Історія рейдерства розпочалась після придбання майнового комплексу збанкрутілої меблевої фабрики у м.Золотоноша Черкаської області: "Про рейдерів, зокрема, Анатолія Тітова, я довідалась після того як у 2008 р. придбала майно фабрики – зруйновані будівлі на двох гектарах землі. За рік ми збудували там сучасне підприємство з виробництва дитячого харчування та води під брендом "Малятко".

У 2010 році А. Тітов здійснив першу спробу рейдерства – вночі на підприємство зайшли озброєні люди, але ми відстояли завод", - розповіла І.Варагаш.

Пізніше з’явилась заява до правоохоронних органів від громадянина Руслана Курілова, він стверджував, нібито за наказом І.Варагаш, його викрали у 2012 році. У справі про "викрадення", яка триває з 2017 року, власницю підприємства допитали один раз як свідка - цей статус не дозволяє навіть ознайомитись з матеріалами кримінального провадження, однак поліція публічно вже заявила про начебто причетність підприємниці. А 9 липня поліція увірвалась в офіс "Еконії", до будинку І.Варагаш, вилучила техніку, пошкодила майно, залякала співробітників з метою виявити "докази" у справі про "викрадення".

Власниця "Еконії" задається риторичними питаннями: "Який сенс у так званому "викраденні" безробітного Р.Курілова через чотири роки після придбання майнового комплексу у Золотоноші? І що я могла би навіть теоретично вимагати від нього – Курілов ніколи не мав відношення до цього майна, більше того, був обвинуваченим у кримінальному провадженні про вбивство. Може на нього тиснуть, щоб отримати неправдиві звинувачення проти мене?"













Про заанґажованість поліції, на думку І.Варагаш, свідчить і факт, що кримінальну справу проти рейдерів "Еконії" повернули з Головного слідчого управління Національної поліції до Золотоноші і просто закрили.

"За кілька днів останнього рейдерства ми отримали збитки на понад 1,2 млн грн: призупинили відвантаження продукції і частково – фінансово-господарську діяльність, компанія недоотримає прибутки, а бюджет недорахується податків більш як на 4 млн грн", - розповіла І.Варагаш. Непокоять репутаційні ризики, що зазнає бізнес, та катастрофічне погіршення інвестклімату в країні.

15 липня ситуацію навколо компанії розглянули на засіданні Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності. Генеральний прокурор Ірина Венедиктова заявила під час засідання, що справа перебуває на контролі у прокуратурі і найближчим часом буде надана належна відповідь.

"Еконію" у боротьбі з рейдерами підтримали міжнародні партнери, Спілка підприємців України, об’єднання бізнесменів клубу "Ceo Club Ukraine", Українська Бізнес Асоціація, Асоціація виробників дитячого харчування, Федерація роботодавців України та інші.

Довідка: Ірина Варагаш з чоловіком створила сімейний бізнес з виробництва води "Малятко" у 1996 р. Компанія отримала назву "Еконія" 2008 р., вона займає лідируючі позиції на ринку, експортує продукцію до країн Євросоюзу, Білорусі, Молдови, Саудівської Аравії тощо.