УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9527 відвідувачів онлайн
Новини
9 052 22

"Еконія" звернулась до президента, генпрокурора та Верховної Ради з вимогою зупинити знищення бізнесу

Власниця компанії "Еконія" та засновниця ТМ "Малятко" Ірина Варагаш звернулась до президента України, генерального прокурора і Верховної Ради з вимогою зупинити знищення бізнесу внаслідок рейдерських атак, які розпочалися 9 липня.

Про це І.Варагаш повідомила в інтерв’ю журналістам.

"Це третя спроба рейдерів відібрати бізнес, який я заснувала 20 років тому, проти мене фабрикують справи, залякують", - заявила власниця "Еконії". Історія рейдерства розпочалась після придбання майнового комплексу збанкрутілої меблевої фабрики у м.Золотоноша Черкаської області: "Про рейдерів, зокрема, Анатолія Тітова, я довідалась після того як у 2008 р. придбала майно фабрики – зруйновані будівлі на двох гектарах землі. За рік ми збудували там сучасне підприємство з виробництва дитячого харчування та води під брендом "Малятко".

У 2010 році А. Тітов здійснив першу спробу рейдерства – вночі на підприємство зайшли озброєні люди, але ми відстояли завод", - розповіла І.Варагаш.

Пізніше з’явилась заява до правоохоронних органів від громадянина Руслана Курілова, він стверджував, нібито за наказом І.Варагаш, його викрали у 2012 році. У справі про "викрадення", яка триває з 2017 року, власницю підприємства допитали один раз як свідка - цей статус не дозволяє навіть ознайомитись з матеріалами кримінального провадження, однак поліція публічно вже заявила про начебто причетність підприємниці. А 9 липня поліція увірвалась в офіс "Еконії", до будинку І.Варагаш, вилучила техніку, пошкодила майно, залякала співробітників з метою виявити "докази" у справі про "викрадення".
Власниця "Еконії" задається риторичними питаннями: "Який сенс у так званому "викраденні" безробітного Р.Курілова через чотири роки після придбання майнового комплексу у Золотоноші? І що я могла би навіть теоретично вимагати від нього – Курілов ніколи не мав відношення до цього майна, більше того, був обвинуваченим у кримінальному провадженні про вбивство. Може на нього тиснуть, щоб отримати неправдиві звинувачення проти мене?"

Еконія звернулась до президента, генпрокурора та Верховної Ради з вимогою зупинити знищення бізнесу 01
Еконія звернулась до президента, генпрокурора та Верховної Ради з вимогою зупинити знищення бізнесу 02
Еконія звернулась до президента, генпрокурора та Верховної Ради з вимогою зупинити знищення бізнесу 03
Еконія звернулась до президента, генпрокурора та Верховної Ради з вимогою зупинити знищення бізнесу 04
Еконія звернулась до президента, генпрокурора та Верховної Ради з вимогою зупинити знищення бізнесу 05

Про заанґажованість поліції, на думку І.Варагаш, свідчить і факт, що кримінальну справу проти рейдерів "Еконії" повернули з Головного слідчого управління Національної поліції до Золотоноші і просто закрили.

"За кілька днів останнього рейдерства ми отримали збитки на понад 1,2 млн грн: призупинили відвантаження продукції і частково – фінансово-господарську діяльність, компанія недоотримає прибутки, а бюджет недорахується податків більш як на 4 млн грн", - розповіла І.Варагаш. Непокоять репутаційні ризики, що зазнає бізнес, та катастрофічне погіршення інвестклімату в країні.

15 липня ситуацію навколо компанії розглянули на засіданні Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності. Генеральний прокурор Ірина Венедиктова заявила під час засідання, що справа перебуває на контролі у прокуратурі і найближчим часом буде надана належна відповідь.
"Еконію" у боротьбі з рейдерами підтримали міжнародні партнери, Спілка підприємців України, об’єднання бізнесменів клубу "Ceo Club Ukraine", Українська Бізнес Асоціація, Асоціація виробників дитячого харчування, Федерація роботодавців України та інші.

Довідка: Ірина Варагаш з чоловіком створила сімейний бізнес з виробництва води "Малятко" у 1996 р. Компанія отримала назву "Еконія" 2008 р., вона займає лідируючі позиції на ринку, експортує продукцію до країн Євросоюзу, Білорусі, Молдови, Саудівської Аравії тощо.

Автор: 

бізнес (2081) компанія (123) рейдерство (403)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
"Экония" обратилась к Президенту, Генпрокурору и Верховной Раде с требованием остановить уничтожение бизнеса - Цензор.НЕТ 2067
показати весь коментар
17.07.2020 16:52 Відповісти
+14
ЗЕмбабве...
показати весь коментар
17.07.2020 16:57 Відповісти
+12
"Еконія" звернулась до президента, генпрокурора та Верховної Ради з вимогою зупинити знищення бізнесу - Цензор.НЕТ 6962
показати весь коментар
17.07.2020 17:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Экония" обратилась к Президенту, Генпрокурору и Верховной Раде с требованием остановить уничтожение бизнеса - Цензор.НЕТ 2067
показати весь коментар
17.07.2020 16:52 Відповісти
Твоя вечеря? Як ти таке жереш?
показати весь коментар
17.07.2020 16:56 Відповісти
Зімбабве ****...
показати весь коментар
17.07.2020 16:55 Відповісти
ЗЕмбабве...
показати весь коментар
17.07.2020 16:57 Відповісти
Компания получила название "Экония" в 2008, она занимает лидирующие позиции на рынке, экспортирует продукцию в страны Евросоюза, Беларуси, Молдовы, Саудовской Аравии и др.
Это плохо . В цирке кризис .
показати весь коментар
17.07.2020 16:56 Відповісти
Налоговая зе-няня уже в действии...
показати весь коментар
17.07.2020 16:58 Відповісти
"Еконія" звернулась до президента, генпрокурора та Верховної Ради з вимогою зупинити знищення бізнесу - Цензор.НЕТ 9448
показати весь коментар
17.07.2020 17:05 Відповісти
Вона порохоботка. Всім відомо, що найвеличніший заборонив рейдерство своїм указом ще рік тому
"Зеленський заборонив рейдерство - новий указ"

https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/22/7221622/
показати весь коментар
17.07.2020 17:04 Відповісти
"Еконія" звернулась до президента, генпрокурора та Верховної Ради з вимогою зупинити знищення бізнесу - Цензор.НЕТ 6962
показати весь коментар
17.07.2020 17:04 Відповісти
Повторюється 2015 рік! Скільки тоді сільгосппідприємств рейдери за підтримки прокуратури, поліції та судів віджали! Але тоді хоч батальон "Донбас" ставав на захист фермерів, а зараз?!
показати весь коментар
17.07.2020 17:05 Відповісти
Доведут, что спалит предприятие и уедет за бугор.
показати весь коментар
17.07.2020 17:07 Відповісти
"Еконія" звернулась до президента, генпрокурора та Верховної Ради з вимогою зупинити знищення бізнесу - Цензор.НЕТ 2327
показати весь коментар
18.07.2020 18:45 Відповісти
Что за вода "Малятко", кто в курсе?Просто прогоняют через серебряные фильтра и дальше на деми-установку или хоть что-то делают?
показати весь коментар
17.07.2020 17:10 Відповісти
На мебельной фабрике был артезиан скважина на ее основе и все производство, более детально не знаю, по сути заработок из никуя отсюда и рейдерство.
Рядом РМЗ, парфюмерная фабрика, ресторан и "анубис" (в последний путь) их никто захватывать не будет ибо надо арбайтен (по крайней мере о попытках неслыхал)

Более подробно о производстве воды увы незнаю!
показати весь коментар
17.07.2020 18:31 Відповісти
А, ну как и предполагал. Рядом ЖК (сосед работает слесарем в тамошнем ЖЭКе или как сейчас называется). Та же вещь-скважину пробурили, поставили обратный осмос, и примерно 600-700 тысяч в месяц имеют из "ниоткуда".
показати весь коментар
17.07.2020 18:36 Відповісти
Варагаш говорила, що за Зе голосувала?😁
показати весь коментар
17.07.2020 17:17 Відповісти
Це не рейдери, а ЗЄінвестиційні няні.
показати весь коментар
17.07.2020 17:39 Відповісти
Самі вибирають, самі ниють. За дурною головою ...
показати весь коментар
17.07.2020 17:58 Відповісти
Не здивуюсь якщо виявится що це порох!Він же ж у всьому винуватий у буби!!!
показати весь коментар
17.07.2020 21:06 Відповісти
Ага, говорили будут няни, а пришёл Аваков
показати весь коментар
18.07.2020 05:40 Відповісти
 
 