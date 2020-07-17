Сім суддів Окружного адмінсуду отримали підозри НАБУ і САП у створенні злочинного угруповання
НАБУ пред'явило підозру голові Окружного адміністративного суду Павлу Вовку, заступнику голови суду Євгену Аблову, п'яти іншим суддям, а також керівнику Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.
Про це повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
За словами журналіста, всі, кому пред'явили підозри, не будуть затримані на місці, оскільки є спецсуб'єктами, але таке рішення може санкціонувати Вища рада правосуддя, а потім - Антикорупційний суд.
Зараз в Окружному адмінсуді і в судовій адміністрації тривають обшуки.
"Їх обвинувачують у створенні злочинної організації та захопленні влади. Підозри побудовані на вивченні записів розмов в кабінеті Вовка, частина яких була опублікована в 2019-му році на пресконференції. Там на записах Вовк обговорює, як він збирається тиснути з допомогу судових рішень на різні органи влади, щоб отримувати потрібні собі рішення.
НАБУ зносить керівництво окружного адміністративного суду, який є ключовою ланкою для тиску на державну владу, скасування і призупинення кадрових рішень. Це дуже знакова політична подія, будемо уважно стежити за розвитком цієї ситуації", - пише Бутусов.
"Цікаво, що оскільки Спеціальний антикорупційний прокурор Назар Холодницький зараз у відпустці, підозру підписав заступник генпрокурора Андрій Любович.
Подивимося, чи посміє Антикорупційний суд завдати удар по своїх колегах - в тому числі по непотоплюваному Вовку, дуже-дуже багатому чоловікові", - підсумував головний редактор Цензор.НЕТ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Метушня НАБУ з ЦАПом в бік суддівських виявиться черговою серією мильної опери "Бої нанайських хлопчиків по-українськи".
Один - в окружном суде, другой - в печерском, третий - НКРЕКУ рулил во времена шоколадного, четвертый - в МО Украины свои "откаты" мутит...
Кто всю эту стаю отстреливать будет?!