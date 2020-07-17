Сім суддів Окружного адмінсуду отримали підозри НАБУ і САП у створенні злочинного угруповання

НАБУ пред'явило підозру голові Окружного адміністративного суду Павлу Вовку, заступнику голови суду Євгену Аблову, п'яти іншим суддям, а також керівнику Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

Про це повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За словами журналіста, всі, кому пред'явили підозри, не будуть затримані на місці, оскільки є спецсуб'єктами, але таке рішення може санкціонувати Вища рада правосуддя, а потім - Антикорупційний суд.

Зараз в Окружному адмінсуді і в судовій адміністрації тривають обшуки.

"Їх обвинувачують у створенні злочинної організації та захопленні влади. Підозри побудовані на вивченні записів розмов в кабінеті Вовка, частина яких була опублікована в 2019-му році на пресконференції. Там на записах Вовк обговорює, як він збирається тиснути з допомогу судових рішень на різні органи влади, щоб отримувати потрібні собі рішення.

НАБУ зносить керівництво окружного адміністративного суду, який є ключовою ланкою для тиску на державну владу, скасування і призупинення кадрових рішень. Це дуже знакова політична подія, будемо уважно стежити за розвитком цієї ситуації", - пише Бутусов.

"Цікаво, що оскільки Спеціальний антикорупційний прокурор Назар Холодницький зараз у відпустці, підозру підписав заступник генпрокурора Андрій Любович.

Подивимося, чи посміє Антикорупційний суд завдати удар по своїх колегах - в тому числі по непотоплюваному Вовку, дуже-дуже багатому чоловікові", - підсумував головний редактор Цензор.НЕТ.