Сім суддів Окружного адмінсуду отримали підозри НАБУ і САП у створенні злочинного угруповання

Сім суддів Окружного адмінсуду отримали підозри НАБУ і САП у створенні злочинного угруповання

НАБУ пред'явило підозру голові Окружного адміністративного суду Павлу Вовку, заступнику голови суду Євгену Аблову, п'яти іншим суддям, а також керівнику Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

Про це повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За словами журналіста, всі, кому пред'явили підозри, не будуть затримані на місці, оскільки є спецсуб'єктами, але таке рішення може санкціонувати Вища рада правосуддя, а потім - Антикорупційний суд.

Зараз в Окружному адмінсуді і в судовій адміністрації тривають обшуки.

"Їх обвинувачують у створенні злочинної організації та захопленні влади. Підозри побудовані на вивченні записів розмов в кабінеті Вовка, частина яких була опублікована в 2019-му році на пресконференції. Там на записах Вовк обговорює, як він збирається тиснути з допомогу судових рішень на різні органи влади, щоб отримувати потрібні собі рішення.

Читайте: НАБУ потрібно закрити справу за "Роттердам+", - адвокатка Дрігваль

НАБУ зносить керівництво окружного адміністративного суду, який є ключовою ланкою для тиску на державну владу, скасування і призупинення кадрових рішень. Це дуже знакова політична подія, будемо уважно стежити за розвитком цієї ситуації", - пише Бутусов.

"Цікаво, що оскільки Спеціальний антикорупційний прокурор Назар Холодницький зараз у відпустці, підозру підписав заступник генпрокурора Андрій Любович.

Подивимося, чи посміє Антикорупційний суд завдати удар по своїх колегах - в тому числі по непотоплюваному Вовку, дуже-дуже багатому чоловікові", - підсумував головний редактор Цензор.НЕТ.

НАБУ (5438) Бутусов Юрій (3642) Вовк Павло (300) Холоднюк Зеновій (27) Аблов Євген (24) Окружний адмінсуд Києва (539)
Топ коментарі
+48
не.. то другой Вовк из Админ суда.. тоже редкостный пацюк!
показати весь коментар
17.07.2020 16:56 Відповісти
+35
что характерно, то все подозреваемые это кореша Богдана и Смирнова из Офиса Перзедента (который дружбан Портнова)..
прямо революция какая-то!!! .. молодец Сытник, копай дальше!
показати весь коментар
17.07.2020 16:55 Відповісти
+31
по сути, группа Каломойского, Ахметова, Фирташа и тд. этот тоже преступная организация со своими судьями, прокурорами.. Мы сейчас разгребаем завалы эпохи Леньки Кучмы..
показати весь коментар
17.07.2020 17:03 Відповісти
Напомни, кто утверждал начальника НАБУ. Неужели сывочолый супердипломат-мародер?
показати весь коментар
18.07.2020 23:27 Відповісти
Пітрасів хіба зрозумієш?https://www.youtube.com/watch?v=BJIaAZhot8Q
показати весь коментар
19.07.2020 00:53 Відповісти
Вангую!
Метушня НАБУ з ЦАПом в бік суддівських виявиться черговою серією мильної опери "Бої нанайських хлопчиків по-українськи".
показати весь коментар
18.07.2020 12:53 Відповісти
Вовков развелось пестец какой-то...
Один - в окружном суде, другой - в печерском, третий - НКРЕКУ рулил во времена шоколадного, четвертый - в МО Украины свои "откаты" мутит...

Кто всю эту стаю отстреливать будет?!
показати весь коментар
18.07.2020 14:24 Відповісти
ось вам і судова недоторканність!
показати весь коментар
18.07.2020 21:15 Відповісти
та незалежність.
показати весь коментар
18.07.2020 21:16 Відповісти
Холостой выстрел! Как обычно. Народ встрепенулся. Ура! И забыл!
показати весь коментар
18.07.2020 23:25 Відповісти
Невже очищення?
показати весь коментар
19.07.2020 21:10 Відповісти
