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Законопроєкт Бужанського про мову не виноситимуть восени на розгляд Ради, - "слуга народу" Кравчук

Законопроєкт Бужанського про мову не виноситимуть восени на розгляд Ради, -

Законопроєкт "слуги народу" Максима Бужанського про державну мову в освітньому процесі не розглядатиметься у парламенті восени.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Оскільки, до осені, він (проєкт закону Бужанського – ред.) втратить свою суть. Адже з першого вересня 2020 року російськомовні школи переходять на українську мову, тому цей закон не матиме сенсу і не буде виноситися на розгляд Верховної Ради", – заявила заступниця голови фракції.

Кравчук вважає помилкою винесення до порядку денного цього законопроєкту, зокрема тому, що "шансів пройти у цього закону не було".

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Крім того, це перше читання. Навіть з точки зору регламенту і процедур він би не був прийнятий. Це виявилася для наших опонентів з одного та з іншого боку зайва нагода подразнити суспільство. Ми, як комітет (з питань гуманітарної та інформаційної політики) рекомендували його відхилити", – зазначила нардепка.

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Мовний законопроєкт Максима Бужанського був зареєстрований у парламенті 31 жовтня 2019 г. Він переносить з 2020 року на 2023 р перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою. Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота. Законопроєкт не підтримав Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, проти його прийняття висловився мовний омбудсмен Кремінь.

Спочатку передбачалося, що законопроєкт Бужанського винесуть у зал ВР 16 липня. Напередодні, 15 липня, стало відомо, що цього законопроєкту немає в порядку денному на 16 число. Попри це, біля будівлі Верховної Ради відбулася акція противників законопроєкту Бужанського.

Також проти прийняття законопроєкту висловилися деякі депутати "Слуги народу".

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Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук припускала, що парламент навряд чи стане до осені розглядати законопроєкт Бужанського.

Автор: 

ВР (15025) українська мова (836) мова (742) російська мова (314) Бужанський Максим (104) Кравчук Євгенія (375)


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Топ коментарі
+35
А самого Бужанського не будете виносити?
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17.07.2020 17:24
+29
Слово "Слуги народу" нічого не вартує, доведено життям. Будемо спостерігати
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17.07.2020 17:30
+25
https://twitter.com/AndriyParubiy
https://twitter.com/AndriyParubiy

Законопроект Бужанского о языке не будут осенью выносить на рассмотрение Рады, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 1513 Андрій Парубій

@AndriyParubiy

·https://twitter.com/AndriyParubiy/status/1284108267141115904 1 ч

Вітаю! Дякую усім, хто долучився до захисту Закону про мову! Ми не дали їм поставити на голосування антиукраїнську мерзоту Бужанського! У цьому бою ми перемогли! Ми стали сильнішими і вони нас ніколи не здолають.
Там, де мова - там Україна!
Перемагаємо!
Слава Україні!

Законопроект Бужанского о языке не будут осенью выносить на рассмотрение Рады, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 4005
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17.07.2020 17:40
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курва,а ведь в случае заварухи будут их валить не задумываясь ни на йоту - они же "не люди"(с)
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17.07.2020 19:30 Відповісти
Звільнити негайно цю тварину і всіх його начальників. Попередити - хто підійме руку на жінку - на юх без всяких компенсацій і пенсій. Сволота. Тобі палицю, зброю і одностій дав народ щоб його захищати, а не бив. Повторюєте шлях курпівнів, які себе назвали беркутом?
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18.07.2020 13:23 Відповісти
А може самого Бужанського варто винести з Ради? Бо він якусь ще херню внесене, як законопроект.
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17.07.2020 17:59 Відповісти
Законопроект Бужанского о языке не будут осенью выносить на рассмотрение Рады, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 3625
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17.07.2020 18:06 Відповісти
Кто этот Бужанский? Бессмертный что-ли, или просто наркота его взбодрила?
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17.07.2020 18:51 Відповісти
метан с тестом от "Балканфарм" его бодрит,походу..
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17.07.2020 19:31 Відповісти
Виявляєтся, що і ще дехто сциться народного гніву.
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17.07.2020 20:29 Відповісти
дожили! біомусор б'є жінку - вчительку, за українську мову в Українi!!!

/// спецназовцы МВД из спецподразделения ТОР, дискутируют с учительницей младших классов Натальей Безъязыковой которая пришла поддержать українську мову под ВР.
фото Wladyslaw Musiienko

Законопроект Бужанского о языке не будут осенью выносить на рассмотрение Рады, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 6941
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17.07.2020 20:46 Відповісти
рускочелюстным дебилам полагается страдать
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17.07.2020 20:56 Відповісти
Ещё один рукамахатель "чичиков", нашёлся и где сейчас, разводитель котят?
Добрый совет тебе кравчук: Живи на первом этаже! =)
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17.07.2020 22:27 Відповісти
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