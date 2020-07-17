Законопроєкт Бужанського про мову не виноситимуть восени на розгляд Ради, - "слуга народу" Кравчук

Законопроєкт "слуги народу" Максима Бужанського про державну мову в освітньому процесі не розглядатиметься у парламенті восени.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Оскільки, до осені, він (проєкт закону Бужанського – ред.) втратить свою суть. Адже з першого вересня 2020 року російськомовні школи переходять на українську мову, тому цей закон не матиме сенсу і не буде виноситися на розгляд Верховної Ради", – заявила заступниця голови фракції.

Кравчук вважає помилкою винесення до порядку денного цього законопроєкту, зокрема тому, що "шансів пройти у цього закону не було".

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Крім того, це перше читання. Навіть з точки зору регламенту і процедур він би не був прийнятий. Це виявилася для наших опонентів з одного та з іншого боку зайва нагода подразнити суспільство. Ми, як комітет (з питань гуманітарної та інформаційної політики) рекомендували його відхилити", – зазначила нардепка.

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Мовний законопроєкт Максима Бужанського був зареєстрований у парламенті 31 жовтня 2019 г. Він переносить з 2020 року на 2023 р перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою. Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота. Законопроєкт не підтримав Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, проти його прийняття висловився мовний омбудсмен Кремінь.

Спочатку передбачалося, що законопроєкт Бужанського винесуть у зал ВР 16 липня. Напередодні, 15 липня, стало відомо, що цього законопроєкту немає в порядку денному на 16 число. Попри це, біля будівлі Верховної Ради відбулася акція противників законопроєкту Бужанського.

Також проти прийняття законопроєкту висловилися деякі депутати "Слуги народу".

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Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук припускала, що парламент навряд чи стане до осені розглядати законопроєкт Бужанського.