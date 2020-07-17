Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Водяного, Новотошківського і Луганського, втрат немає, - пресцентр ОС

Від початку доби 17 липня незаконні збройні формування РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Водяного противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Новотошківське, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", проти наших оборонців агресор застосував міномети 82-го калібру. Пізніше, противник проявив вогневу активність і біля Луганського, використавши при цьому протитанковий ракетний комплекс, станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Підсумки за минулу добу

16 липня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник здійснював обстріли по позиціях Об’єднаних сил з артилерійських систем 122-го калібру, мінометів 120-го та 82-го калібру, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. Ворожу вогневу активність було зафіксовано неподалік 9 населених пунктів: Водяне, Старогнатівка, Мар’їнка, Опитне, Гнутове, Причепилівка, Авдіївка, Новозванівка та Оріхове.

За минулу добу троє українських захисників зі складу Об’єднаних сил зазнали поранень, ще один військовослужбовець – бойове травмування.

16 липня представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил розкрито 27 злочинів, серед яких 2 грабежі, 10 крадіжок та 12 фактів незаконного поводження з наркотиками. Також виявлено 75 адміністративних правопорушень. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5777 транспортних засобів, 5043 осіб.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 527 осіб. В зворотному напрямку – 479 особа. КПВВ "Новотроїцьке" та "Мар’їнка" з вини окупантів не функціонували.