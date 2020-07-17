УКР
В Україні створять умовний земельний "Форбс", де оприлюднять всі дані про незаконне заволодіння землями, - голова Держгеокадастру Лещенко

Майже 700 000 га земель вивели з державної у приватну власність з 2013 по 2020 роки. Правом на безкоштовну приватизацію землі сільськогосподарського призначення скористалися 445 500 українців.

Про це повідомив голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

За словами чиновника, майже кожен сотий українець отримав землю в рамках безкоштовної приватизації для ведення сільського господарства. Зараз в Держгеокадастрі відбувається створення єдиної бази з регіональних управлінь та кадастрів з переліком усіх громадян України, які з 2013 року отримали в режимі безкоштовної приватизації земельні ділянки до 2 га.

Також, зазначає Лещенко, почався аудит безоплатно переданих земель у приватну власність. Динаміка показує, що починаючи з 2013 року, кожен наступний рік обсяги безкоштовної приватизації збільшувалися. Рекордним став 2017 рік. Тоді приватизували 144 000 га.

Читайте також: Зеленський підписав закон про продаж землі: "Історичний момент для всіх українців і для мене особисто"

Голова Держгеокадастру зазначає, що за 7 років із державної власності через схеми вивели десятки тисяч гектарів земель. Багато людей зловживали правом приватизації і використовували подвійну і потрійну приватизацію за фальшивими документами.

Аудит земельних ділянок розкриє схеми і поверне незаконно відібрані землі державі - підкреслив Лещенко.

Більше інформації на телеграм-каналі https://t.me/LeshchenkoR

земля (1708) Держгеокадастр (303) Лещенко Роман (126)
Воно що, у бубочки порошку затирило? Чи вони насправді вважають "Форбс" переліком злочинців? Інакше трактувати цю фразу я, навіть задіявши всю свою уяву, не можу!
17.07.2020 18:29 Відповісти
Интересно будет почитать про рошена-латифундиста!
17.07.2020 18:26 Відповісти
Да не может быть,самозахват киевской земли потрохом там тоже будет видно?
17.07.2020 18:31 Відповісти
Интересно будет почитать про рошена-латифундиста!
17.07.2020 18:26 Відповісти
Читай "латифундист". Там давно все и про всех.
показати весь коментар
17.07.2020 18:41 Відповісти
Воно що, у бубочки порошку затирило? Чи вони насправді вважають "Форбс" переліком злочинців? Інакше трактувати цю фразу я, навіть задіявши всю свою уяву, не можу!
17.07.2020 18:29 Відповісти
Да не может быть,самозахват киевской земли потрохом там тоже будет видно?
показати весь коментар
17.07.2020 18:31 Відповісти
В Украине создадут условный земельный "Форбс", где обнародуют все данные о незаконном завладении землями, - глава Госгеокадастра Лещенко - Цензор.НЕТ 5798
17.07.2020 18:42 Відповісти
CANABIA. Тому наркоша і писав Канадія.
17.07.2020 19:19 Відповісти
И законных владельцев не забудьте указать.
Некоторые особо рьяные противники рынка земли окажутся владельцами неслабых наделов земли.
17.07.2020 18:34 Відповісти
З 2013..
Зрозуміло..
До того було все нормальок??
🤑
17.07.2020 18:38 Відповісти
А слабо просто прочитать статистику?
показати весь коментар
какая-нибудь рада не пропустит, отправит на доработки...
17.07.2020 18:56 Відповісти
Ну одни статисты кругом,у степашки-коронашки,у ляща-земля...
17.07.2020 19:01 Відповісти
Нахрен нам это "обнародование"????, лучше бы всё назад забрали и посадили преступников.разокрали, распродали всю страну и кулаками машут, тьфу!!!!
17.07.2020 19:13 Відповісти
Это днище! Тратить деньги на создание реестров стыренного?!
17.07.2020 19:25 Відповісти
обнародуют все данные о незаконном завладении землями, сказал а, говори б неужели кто то их остановит?
17.07.2020 20:04 Відповісти
огласите весь список латифундистов
17.07.2020 20:24 Відповісти
 
 