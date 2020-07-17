В Україні створять умовний земельний "Форбс", де оприлюднять всі дані про незаконне заволодіння землями, - голова Держгеокадастру Лещенко
Майже 700 000 га земель вивели з державної у приватну власність з 2013 по 2020 роки. Правом на безкоштовну приватизацію землі сільськогосподарського призначення скористалися 445 500 українців.
Про це повідомив голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
За словами чиновника, майже кожен сотий українець отримав землю в рамках безкоштовної приватизації для ведення сільського господарства. Зараз в Держгеокадастрі відбувається створення єдиної бази з регіональних управлінь та кадастрів з переліком усіх громадян України, які з 2013 року отримали в режимі безкоштовної приватизації земельні ділянки до 2 га.
Також, зазначає Лещенко, почався аудит безоплатно переданих земель у приватну власність. Динаміка показує, що починаючи з 2013 року, кожен наступний рік обсяги безкоштовної приватизації збільшувалися. Рекордним став 2017 рік. Тоді приватизували 144 000 га.
Голова Держгеокадастру зазначає, що за 7 років із державної власності через схеми вивели десятки тисяч гектарів земель. Багато людей зловживали правом приватизації і використовували подвійну і потрійну приватизацію за фальшивими документами.
Аудит земельних ділянок розкриє схеми і поверне незаконно відібрані землі державі - підкреслив Лещенко.
Воно що, у бубочки порошку затирило? Чи вони насправді вважають "Форбс" переліком злочинців? Інакше трактувати цю фразу я, навіть задіявши всю свою уяву, не можу!
Некоторые особо рьяные противники рынка земли окажутся владельцами неслабых наделов земли.
Зрозуміло..
До того було все нормальок??
🤑