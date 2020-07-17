В Україні створять умовний земельний "Форбс", де оприлюднять всі дані про незаконне заволодіння землями, - голова Держгеокадастру Лещенко

Майже 700 000 га земель вивели з державної у приватну власність з 2013 по 2020 роки. Правом на безкоштовну приватизацію землі сільськогосподарського призначення скористалися 445 500 українців.

Про це повідомив голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

За словами чиновника, майже кожен сотий українець отримав землю в рамках безкоштовної приватизації для ведення сільського господарства. Зараз в Держгеокадастрі відбувається створення єдиної бази з регіональних управлінь та кадастрів з переліком усіх громадян України, які з 2013 року отримали в режимі безкоштовної приватизації земельні ділянки до 2 га.

Також, зазначає Лещенко, почався аудит безоплатно переданих земель у приватну власність. Динаміка показує, що починаючи з 2013 року, кожен наступний рік обсяги безкоштовної приватизації збільшувалися. Рекордним став 2017 рік. Тоді приватизували 144 000 га.

Читайте також: Зеленський підписав закон про продаж землі: "Історичний момент для всіх українців і для мене особисто"

Голова Держгеокадастру зазначає, що за 7 років із державної власності через схеми вивели десятки тисяч гектарів земель. Багато людей зловживали правом приватизації і використовували подвійну і потрійну приватизацію за фальшивими документами.

Аудит земельних ділянок розкриє схеми і поверне незаконно відібрані землі державі - підкреслив Лещенко.

Більше інформації на телеграм-каналі https://t.me/LeshchenkoR