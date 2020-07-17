Прокуратура звернулася до Нацполіції щодо "корупційної схеми" з сірчаною кислотою за участю Мінекономіки

Прокуратура Києва звернулась до Нацполіції стосовно корупції на держпідприємстві "Східний ГЗК".

Про це повідомляється у відповіді прокуратури Києва на звернення народного депутата Сергія Магери, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.

"Повідомляю, що вказане звернення відповідно до ст.16 Закону України "Про статус народного депутата України", ст. ст. 2, 23 Закону України "Про Національну поліцію" направлено для розгляду за належністю до Головного управління Національної поліції України у м.Києві", - зазначається у відповіді прокуратури м.Києва.

Раніше депутат Сергій Магера звернувся до прокуратури щодо порушень на держпідприємстві "Східний ГЗК", яке продає свою продукцію – сірчану кислоту - виключно через посередника, внаслідок чого державі було завдано збитків на 137 млн грн. Депутат наголошував, що Мінекономіки на порушення не реагує.

Нагадаємо, з 1 вересня 2018 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі Мінекономрозвитку ввела квоти на поставки сірчаної кислоти. Офіційною причиною став нібито захист вітчизняного виробника. В результаті введення обмежень ціни на сірчану кислоту без об'єктивних передумов виросли майже в два рази, відбулася монополізація ринку. Це, в свою чергу, призвело до того, що підприємства-споживачі опинилися в заручниках у окремих посередників. Ті зривають поставки, диктують економічно необґрунтовані умови, однак вибору немає - купити сірчану кислоту через квоти на імпорт можна тільки у обмеженого кола постачальників, якими, як правило, є приватні компанії, а не державні підприємства, які цю сірчану кислоту виробляють.

Експерти та представники профільних асоціацій наполягають на необхідності негайного скасування обмежень на імпорт сірчаної кислоти і олеума для нівелювання ризиків недостатнього забезпечення підприємств-споживачів критично важливою для них сировиною, а також створення умов для руйнування корупційних схем, які на тлі введення квот були збудовані навколо державних підприємств-виробників сірчаної кислоти.

