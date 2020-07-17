У 2018 році в Україні розробляли "бронежилет мрії", але замість нього закупили "Корсари", - директор Харківського заводу ЗІЗ Федоров

Директор Харківського заводу засобів індивідуального захисту Юрій Федоров стверджує, що влітку 2018 року у нього вкрали розробки "бронежилета мрії".

"Ще влітку 2018 року наша компанія, і ваш покірний слуга зокрема, були серед тих, хто створював той самий "Бронежилет мрії" для армії. Ми передавали бронежилети на тести в 95 бригаду, слухали критику, удосконалювалися. Вже до кінця 2018 року армія могла вперше отримати свій власний технічний документ на бронежилет..."- написав він.

Замість цього, за словами Федорова, закупили морально і технічно застарілі бронежилети "Корсар".

"Після піврічної роботи над бронежилетом МОУ у нас вкрали всі напрацювання і викинули з подальшого процесу розробки", - стверджує він.

За словами Федорова, ситуацію не змінило і відсторонення начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України.

"На сьогодні завдяки "Технічному опису на дослідну партію Бронежилетів модульних" ТО А01XJ.29423-002:2019 ми досі за бортом розробки, а компанії ТЕМП-3000 і її прокладкам учетверте (перші три ТЕМП провалив) запропонували взяти участь у тестовому носінні, до якого вже понад рік допущені тільки сам ТЕМП і його 3 прокладки для краси і видимості конкуренції", - стверджує Федоров.

Нагадаємо, влітку 2019 року ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

5 листопада 2019 року стало відомо, що п'ятьом чиновникам Міноборони оголошено про підозру в закупівлі неякісних бронежилетів.

Підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Каморянський.

11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. За рішенням суду, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави в розмірі понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року. Також суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Михайла Каморянського.