У 2018 році в Україні розробляли "бронежилет мрії", але замість нього закупили "Корсари", - директор Харківського заводу ЗІЗ Федоров

У 2018 році в Україні розробляли

Директор Харківського заводу засобів індивідуального захисту Юрій Федоров стверджує, що влітку 2018 року у нього вкрали розробки "бронежилета мрії".

Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще влітку 2018 року наша компанія, і ваш покірний слуга зокрема, були серед тих, хто створював той самий "Бронежилет мрії" для армії. Ми передавали бронежилети на тести в 95 бригаду, слухали критику, удосконалювалися. Вже до кінця 2018 року армія могла вперше отримати свій власний технічний документ на бронежилет..."- написав він.

Замість цього, за словами Федорова, закупили морально і технічно застарілі бронежилети "Корсар".

"Після піврічної роботи над бронежилетом МОУ у нас вкрали всі напрацювання і викинули з подальшого процесу розробки", - стверджує він.

За словами Федорова, ситуацію не змінило і відсторонення начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України.

"На сьогодні завдяки "Технічному опису на дослідну партію Бронежилетів модульних" ТО А01XJ.29423-002:2019 ми досі за бортом розробки, а компанії ТЕМП-3000 і її прокладкам учетверте (перші три ТЕМП провалив) запропонували взяти участь у тестовому носінні, до якого вже понад рік допущені тільки сам ТЕМП і його 3 прокладки для краси і видимості конкуренції", - стверджує Федоров.

Нагадаємо, влітку 2019 року ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

5 листопада 2019 року стало відомо, що п'ятьом чиновникам Міноборони оголошено про підозру в закупівлі неякісних бронежилетів.

Підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Каморянський.

11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. За рішенням суду, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави в розмірі понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року. Також суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Михайла Каморянського.

Топ коментарі
+17
О как! Оказывается, Зеля начал гадить армии ещё в 2018-м... Но это не точно!
показати весь коментар
17.07.2020 19:02 Відповісти
+12
это что за фигня?!!!!!!!!!!!!!
В 2018 году в украине разрабатывали "бронежилет мечты", но вместо него закупили "Корсары", - директор Харьковского завода СИЗ Федоров - Цензор.НЕТ 6675
показати весь коментар
17.07.2020 19:03 Відповісти
+6
ну,со свинарчуками провалились-надо срочно что то еще найти...
чего то залпом новости про броники появились,из разных источников-но в одну точку.
заворушились змеюки,хвашизм обнаружили
показати весь коментар
17.07.2020 19:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
О как! Оказывается, Зеля начал гадить армии ещё в 2018-м... Но это не точно!
показати весь коментар
17.07.2020 19:02 Відповісти
Хоть свинарчуков посадил?)))
показати весь коментар
17.07.2020 19:26 Відповісти
Намного раньше - К-95 с самого начала своими шутками подрывал боеспособность ВСУ.
показати весь коментар
17.07.2020 20:15 Відповісти
дєрьмецон зовсім зебільнувся
показати весь коментар
18.07.2020 06:59 Відповісти
это что за фигня?!!!!!!!!!!!!!
В 2018 году в украине разрабатывали "бронежилет мечты", но вместо него закупили "Корсары", - директор Харьковского завода СИЗ Федоров - Цензор.НЕТ 6675
показати весь коментар
17.07.2020 19:03 Відповісти
Что за фигня, что за фигня... Лето, пятница, вечер!
показати весь коментар
17.07.2020 19:11 Відповісти
почему с маленькой буквы?!!!
показати весь коментар
17.07.2020 19:13 Відповісти
Ты не знаешь куда и кому этот вопрос задавать, что здесь это выложил? Есть на то "совет форумчан и претензий админу" - туда пиши.
показати весь коментар
17.07.2020 19:20 Відповісти
Прокладку из бронежилета в клоаку кой-кому...
показати весь коментар
17.07.2020 19:10 Відповісти
Зараз почнуться розборки.
показати весь коментар
17.07.2020 19:13 Відповісти
ну,со свинарчуками провалились-надо срочно что то еще найти...
чего то залпом новости про броники появились,из разных источников-но в одну точку.
заворушились змеюки,хвашизм обнаружили
показати весь коментар
17.07.2020 19:13 Відповісти
tak etot gore direktor uzhe sebe srok naboltal, otdavatj na testi v brigadu, nu hotj nadejus ne pogibali soldati iz za etih testov.
показати весь коментар
17.07.2020 20:10 Відповісти
Вы не умеете пользоваться транслитераторами типа translit.net ?
показати весь коментар
17.07.2020 20:21 Відповісти
показати весь коментар
17.07.2020 20:52 Відповісти
Сам туда иди, хамло!
показати весь коментар
21.07.2020 23:50 Відповісти
свынарей к ответу!
показати весь коментар
17.07.2020 19:15 Відповісти
Это каких?
показати весь коментар
17.07.2020 19:39 Відповісти
свынярчуки и их патрон
показати весь коментар
17.07.2020 19:47 Відповісти
Редакция, исправьте ошибку в названии статьи. "Украина" пишется с большой буквы.... Не благодарите...
показати весь коментар
17.07.2020 19:17 Відповісти
зачем изобретать то, что в цивилизованных странах уже давно есть... достаточно купить патент у ведущих компаний в этой области(США, Израиль, Австрия...) и не смешить мир "Бронежилетами мрії"...хотя о чем я, так ведь денежку на "разработку и внедрение" никогда не получить...
показати весь коментар
17.07.2020 19:18 Відповісти
Если разработать хороший свой, то он будет дешевле.
показати весь коментар
17.07.2020 20:23 Відповісти
Еще не прошел испытаний, но уже "бронежилет мечты"?
От скромности наши конструкторы точно не умрут...
показати весь коментар
17.07.2020 19:25 Відповісти
И надо попросить "ту сторону" "просто перестать стрелять", пока мы тут "бронежилет мечты" разрабатываем.
показати весь коментар
17.07.2020 20:48 Відповісти
свыню со свынарями в цугундер
показати весь коментар
17.07.2020 19:26 Відповісти
В 2018 році Петя зрозумів що треба швидко накрасти грошенят на неякісних бронежилетах, а то вже через рік можуть подвинути від корита. Так і зробив.
показати весь коментар
17.07.2020 19:26 Відповісти
А що сидить генерал Марченко? Зелікі, що думаєте у людей пам'ять коротка?
показати весь коментар
17.07.2020 19:32 Відповісти
В 2018 году в Украине разрабатывали "бронежилет мечты", но вместо него закупили "Корсары"
Зато в 2020 достаточно пластиковой бутылки:
В 2018 году в Украине разрабатывали "бронежилет мечты", но вместо него закупили "Корсары", - директор Харьковского завода СИЗ Федоров - Цензор.НЕТ 8318
показати весь коментар
17.07.2020 19:32 Відповісти
передавали бронежилеты на тесты в 95 бригаду - v tjurmu merzavca, v tjurmu i bez razgovorov.
показати весь коментар
17.07.2020 20:08 Відповісти
Со свинарчуками,.зеленский и его дебильная команда полностью обосрались!!
показати весь коментар
17.07.2020 20:09 Відповісти
95 бригада сама найкраща. То мабуть там і є недоліки, раз забракували.
показати весь коментар
17.07.2020 20:16 Відповісти
"...передавали бронежилеты на тесты в 95 бригаду, слушали критику, совершенствовались."
показати весь коментар
17.07.2020 20:26 Відповісти
Весь прикол в том , что можно давно было создать бронежилет который не возьмет даже 12,7 , но вот какая штука не кто до сих пор не может придумать куда деть кинетическую энергию пули . По тому та же пуля 7,62 выстеленная с близкого расстояния если его не пробьет , создаст солдату заброневую травму и он от нее умрет гораздо быстрее , чем если пуля пройдет на вылет.
показати весь коментар
17.07.2020 20:35 Відповісти
І"рембо" на якого одіти той бронежилет)
показати весь коментар
18.07.2020 11:02 Відповісти
Разница в бронежилетах может быть в бронепластинах , они или керамические или железные , и именно их пуленепробиваемость и вес имеют значение , а все остальное это треп обиженного производителя. Я понимаю , что они создали бронежилет своей мечты , но вот какая штука 95-ка это десантура и то что подходит им , может не подходить обычной пехоте или артиллерии.
показати весь коментар
17.07.2020 20:28 Відповісти
Корсар то рідкісно незручне недорозуміння, будь який більш менш нормальний бронежилет на його фоні то прорив тільки він буде вже подороще.
показати весь коментар
18.07.2020 11:05 Відповісти
Я воевал с 14-го по 18 год , с начала 11 БТРО , а потом в морской пехоте ,и воевал как раз в корсаре , по тому мое мнение оновано , на личном боевом опыте , а вы в какой бригаде служили ?
показати весь коментар
18.07.2020 12:43 Відповісти
44 бригада, по вашому стальні плити це дуже добре? (говоримо про комплекцію для ЗСУ) регуліровки теж не самі зручні, елементи додаткового захисту поганенько збиті між собою від цього не рідко бронежилет провисає (зазор між тілом і бронею наприклад коли лежиш в пів оберту так як не всі бійці слідкують за хорошою підгонкою броні). Хороших бронежилетів не носив були тільки плитоноски того я не все спробував і це моя субєктивна думка, дивлячись обзор наприклад американського IOTV 4-ї генерації розумію що корсар далеко відстав від нормальної броні. З чим ви рівняли Корсар?
показати весь коментар
21.07.2020 18:20 Відповісти
44 это арт бригада , да еще и крупного калибра , то есть вы ближайшее место к нолю , на расстоянии 7-10 км и где ж это вы лежали в пол оборота или вы может когда то впереди пехоты шли ? Ясен перец , что когда ответка прилетала сидели по тем местам где окопались , но чего то я сильно сомневаюсь , что если вам прилетала ответка , вы там оставались долго.Тех богов войны , что я знаю , копались всегда со знанием дела и им броня нужна была , больше в боевое охранение ходить.
показати весь коментар
22.07.2020 00:21 Відповісти
На нулі був, ПТ дивізіон, повезло без поранень. Я не кажу що плитоноски рулять ні навіть навпаки, рівняйте Корсар з хорошими бронежилетами, да він захищає але ви носили якісні бронежилети? Пишучи коменти з моєю критикую я розумію що ви маєте добре розбиратись в екіпіровці? Я кажу що його треба покращувати і крапка ато так і будем в незручні броні бігати.
показати весь коментар
28.07.2020 16:54 Відповісти
НЕ знаю як але не так. Меня конкретно в корсаре не устраивала его дебильная разгрузка , ну так я просто ее не цеплял , а поверх купил НАТОвскую и переделал под магазины АК ,, так что других претензий у меня не ю\было , за то про украинскую каску могу много материться . Принципиально даже не получал на складе , воевал в итальянке , так же могу много материться про таланы , потому что по сравнению с тем же бундесом это голимые лапти , а не обувь , но какого то хрена , про обувь которая для солдата важнее брони вы хрен хоть слово говорите.
показати весь коментар
28.07.2020 22:29 Відповісти
Говоримо саме про броню, описати цю вічно поламану каску словами неможливо тільки відбірний мат, Талани хороші тільки своєю міцністю в остальному то пародія на LOWA.
Ваш варіант з хорошою розгрузкою і загалом екіпіровкою самий кращий в вашому випадку так як хороший бронік дорого стоїть, але ще раз повторюю мова про корсар і хороший бронежилет (берем натівські зразки) да ходити можна і я ходив так але йому далеко до хороших. Там я ходив Корсарі але мене не покидало бажання купити щось хороше (розгрузку не брав з вище описаних вами причин, розгузки які носив були не мої), на нулі ми рідко вибирались того не сильно парився за броню, будь в піхоті купив би щось американське.
показати весь коментар
28.07.2020 23:52 Відповісти
Забыл добавить , если бы ты на ноле посидел в плитоноске и получил привет от АГСа или 82 мм в плече или бочину , те части тела которые Корсар закрывает кевларовой тканью ,то очень бы интересно тогда твое мнение послушать было , а на ноле 90% трехсотых это именно осколочные ранения мелких калибров.Просто одно дело когда осколок прилетает в руку или ногу и совсем другое кино когда в почку.
показати весь коментар
22.07.2020 01:03 Відповісти
Да, Владимир Владимирович, я справляюсь, под Иловайском уничтожаю добробаты, в Минске подписываю капитуляцию, поставляю бракованные бронежилеты в ВСУ, взрываю склады с боеприпасами на миллиарды долларов. Мы с вами в этом солидарны. Жму руку, обнимаю
показати весь коментар
17.07.2020 20:39 Відповісти
У 2017 році Сенегал закупив в України шість установок БМ-21 "Град" тоді як вУкраїні вони не виробляються і йде війна. шоб путінненапав.
показати весь коментар
17.07.2020 21:48 Відповісти
У нас на базах хранение , танков , арты , БМок всех видов , еще на 5 ВСУ стоит . И БМ-21 ,, Град ,, это реактивный пакет установленный на бензиновом Урале , это в лучшем случае , а у нас уже хрен знает когда начали эти пакеты на КРАЗы ставить , только теперь они называются .......
показати весь коментар
18.07.2020 12:47 Відповісти
 
 