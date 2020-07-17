УКР
Якщо виявиться, що готель "Дніпро" купили росіяни або за російські гроші, з ними не укладуть договір купівлі-продажу, - Сенниченко

Якщо виявиться, що готель

Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко на прикладі готелю "Дніпро" пояснив, як в Україні працює захист від російського капіталу.

Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Законом прямо заборонено інвестувати в українські активи гроші, що мають російське походження. Зрозуміло, що і сам інвестор не може бути із країни-агресора. Відповідно, інвестор, який виграв аукціон, може отримати у власність готель "Дніпро" не раніше, ніж пройде перевірку на відповідність вимогам законодавства, які чітко обмежують, хто може підписати договір з державою", - написав він.

Фонд держмайна вже направив запити в різні органи, щоб з’ясувати походження коштів на купівлю готелю "Дніпро".

"Якщо раптом з’ясується, що переможець аукціону – росіянин, або ж його капітал має російське або будь-яке інше сумнівне походження, Фонд держмайна НЕ укладе із ним угоду купівлі продажу", - запевнив Сенниченко.

Читайте також: За покупцем готелю "Дніпро" стоять росіяни, - журналіст Ніколов

В такому випадку переможцем аукціону буде визнано учасника, котрий показав другий результат.

"Незалежно від результатів перевірки, застава за участь в аукціоні в сумі 10% від стартової ціни активу учасникам не повертається. У конкретному випадку з готелем "Дніпро": якщо виявиться, що до його купівлі якось причетні росіяни або об’єкти інших заборон, то в активі їм відмовлять, але більше 8 млн гривень внесеної ними застави у будь-якому випадку залишаться в державній скарбниці. Нічогеньке покарання за зухвалість", - додав Сенниченко.

Надалі Фонд держмайна пропонує збільшити суму застави за участь в аукціоні з 10% до 30% від початкової вартості об’єкту. Цю ініціативу має підтримати Кабмін.

Нагадаємо, конкурс із приватизації готелю "Дніпро" був запланований на весну 2020 року, проте був перенесений через карантин та епідемію коронавірусу.

У підсумку готель "Дніпро" було продано за 1,1 млрд грн.

"Слуга народу" Холодов стверджує, що готель через підставні фірми купив російський гральний магнат Бойко.

Журналіст Андрій Братущак звертає увагу на те, що перемогла на аукціоні фірма, яка зареєстрована в старому будинку в Броварах і декларує $187 тис. річного доходу.

Керівник ДП "Prozorro. Продажі", який проводив торги, Олексій Соболєв стверджує, що інформація про придбання готелю Дніпро росіянином Бойком - неправда, тому що за законом у приватизації не можна використовувати гроші з РФ.

Якщо виявиться, що готель Дніпро купили росіяни або за російські гроші, з ними не укладуть договір купівлі-продажу, - Сенниченко 01
Якщо виявиться, що готель Дніпро купили росіяни або за російські гроші, з ними не укладуть договір купівлі-продажу, - Сенниченко 02
Якщо виявиться, що готель Дніпро купили росіяни або за російські гроші, з ними не укладуть договір купівлі-продажу, - Сенниченко 03

приватизація (1710) росія (67347) ФДМУ (1631) Сенниченко Дмитро (127)
+23
Приватизировали гостиницу "Днепр".
Зеленский отреагировал мгновенно, хотя о гибели наших ребят на передке молчал сутки. Но суть в другом: инсайдеры утверждают, что конечным бенефициаром киевского отеля стала группа Бабакова-Гинера - бывших членов Лужниковской ОПГ, а ныне доверенных лиц ботоксного карлика. Цель проста - отмывание грязных российских денег через игральный бизнес (в отеле планируется открыть крупнейшее в Украине казино), услужливо "протянутый" нашими депутатами за день до этой "приватизации". Кто в доле из наших ЗЕленых?
показати весь коментар
17.07.2020 20:02 Відповісти
+21
Если окажется, что гостиницу "Днепр" купили россияне или за российские деньги, с ними не заключат договор купли-продажи, - Сенниченко - Цензор.НЕТ 9201
показати весь коментар
17.07.2020 19:59 Відповісти
+14
ой шо це творится!
получается бедосик незаконно раду распустил в 2019 году?

Если окажется, что гостиницу "Днепр" купили россияне или за российские деньги, с ними не заключат договор купли-продажи, - Сенниченко - Цензор.НЕТ 5292
показати весь коментар
17.07.2020 20:13 Відповісти
Следственный комитет РАБссии и Александр Бастрыкин в частности, вынесли вердикт по Липецкой фабрике Порошенко еще а марте 2015 года,а Бассманое сраное правосудине решило..фабрика принадлежит повару Путлера,Пригожину...Бараны пля...сами себя сдаете...
показати весь коментар
17.07.2020 21:20 Відповісти
1.Гостиницу купило ГРУ России,те, кто немного интересовался историей,спецоперациями, деталями, поведением Росии, знают почему так, кто не понимает и надо им все разжевать и доказательств , тем ничего не смогу доказать.
2.Вследствии того, что тут, в покупке, присутствует ГРУ достоверно расследовать чего -либо не удастся
показати весь коментар
17.07.2020 22:37 Відповісти
Ну какие сейчас еще деньги могут приходить в Украину, страну зелено-болотных жаб-айкосов? Только российские.
показати весь коментар
17.07.2020 22:46 Відповісти
Если окажется, что гостиница "Днепр" куплена россиянами или за российские деньги, с победителем торгов не заключат договор купли-продажи, А деньги пойдут на укрепление украинской армии.
показати весь коментар
17.07.2020 23:55 Відповісти
завтра принесут справку что укрбанк их кредидует на 1 лярд и что ???
показати весь коментар
18.07.2020 00:58 Відповісти
А до продажи не додумались проверить? баранье, или нет хуже...предатели у власти.
показати весь коментар
18.07.2020 02:35 Відповісти
Вот тебе и росияне опять хотят на...бать нас! Надо доработать закон и запретить размешать казино в тех гостиницах где росийские уши! Иниче они через аренду зайдут в этот бизнес. Надо запретить связыватся с росиянами иначи санкции, отбор лицензии, и штрафы.
показати весь коментар
18.07.2020 09:49 Відповісти
а ты не ошибся
Ведь это деньги поцЗедента
-Зеленский о продаже гостиницы "Днепр" за 1,1 млрд грн: "Приватизацию мы начали с себя"
показати весь коментар
18.07.2020 09:49 Відповісти
Если окажется, что остинница "Днепр" куплена за россиские деньги,
гостинницу переменуют в "Енисей". Или "Москва-река". А то путин нападёт.
показати весь коментар
18.07.2020 16:24 Відповісти
И продадут покупателю который проиграл конкурс в 10 раз дешевле! Бинго!!!!
показати весь коментар
19.07.2020 11:09 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 