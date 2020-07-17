Якщо виявиться, що готель "Дніпро" купили росіяни або за російські гроші, з ними не укладуть договір купівлі-продажу, - Сенниченко

Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко на прикладі готелю "Дніпро" пояснив, як в Україні працює захист від російського капіталу.

Про це він написав у Фейсбуці.

"Законом прямо заборонено інвестувати в українські активи гроші, що мають російське походження. Зрозуміло, що і сам інвестор не може бути із країни-агресора. Відповідно, інвестор, який виграв аукціон, може отримати у власність готель "Дніпро" не раніше, ніж пройде перевірку на відповідність вимогам законодавства, які чітко обмежують, хто може підписати договір з державою", - написав він.

Фонд держмайна вже направив запити в різні органи, щоб з’ясувати походження коштів на купівлю готелю "Дніпро".

"Якщо раптом з’ясується, що переможець аукціону – росіянин, або ж його капітал має російське або будь-яке інше сумнівне походження, Фонд держмайна НЕ укладе із ним угоду купівлі продажу", - запевнив Сенниченко.

В такому випадку переможцем аукціону буде визнано учасника, котрий показав другий результат.

"Незалежно від результатів перевірки, застава за участь в аукціоні в сумі 10% від стартової ціни активу учасникам не повертається. У конкретному випадку з готелем "Дніпро": якщо виявиться, що до його купівлі якось причетні росіяни або об’єкти інших заборон, то в активі їм відмовлять, але більше 8 млн гривень внесеної ними застави у будь-якому випадку залишаться в державній скарбниці. Нічогеньке покарання за зухвалість", - додав Сенниченко.

Надалі Фонд держмайна пропонує збільшити суму застави за участь в аукціоні з 10% до 30% від початкової вартості об’єкту. Цю ініціативу має підтримати Кабмін.

Нагадаємо, конкурс із приватизації готелю "Дніпро" був запланований на весну 2020 року, проте був перенесений через карантин та епідемію коронавірусу.

У підсумку готель "Дніпро" було продано за 1,1 млрд грн.

"Слуга народу" Холодов стверджує, що готель через підставні фірми купив російський гральний магнат Бойко.

Журналіст Андрій Братущак звертає увагу на те, що перемогла на аукціоні фірма, яка зареєстрована в старому будинку в Броварах і декларує $187 тис. річного доходу.

Керівник ДП "Prozorro. Продажі", який проводив торги, Олексій Соболєв стверджує, що інформація про придбання готелю Дніпро росіянином Бойком - неправда, тому що за законом у приватизації не можна використовувати гроші з РФ.






