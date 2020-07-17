Інститут Корецького вважає, що Антикорупційний суд не має права розглядати справу Бахматюка

НАБУ та САП не наділені правом оскаржувати ухвалу слідчого судді Печерського райсуду Києва щодо скасування постанови про поновлення кримінального провадження проти власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка

Про це йдеться у висновку Ради науково-правових експертиз при Інституті держави та права імені В.М. Корецького Національної академії наук України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ДС".

Зокрема йдеться про науково-правову експертизу щодо тлумачення кримінального процесуального законодавства України, проведеної відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу" на запит Адвокатського об’єднання "Юридична компанія "КАПІТАЛ"".

Експерту інституту ім. Корецького було поставлено два запитання. Перше стосувалося того, чи має повноваження Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглядати та приймати рішення по суті апеляційних скарг Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05.06.2020 року у справі № 757/22567/20-к.

"Враховуючи, що ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05.06.2020 року у справі № 757/22567/20-к згідно ч.З ст.307 КПК України не підлягає оскарженню, а також що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура як органи, включаючи їх посадових і службових осіб, не є суб’єктами правовідносин правового спору, який розглядався в межах розгляду справи № 757/22567/20-к, то НАБУ і САП не наділені правом оскаржувати ухвалу слідчого судді Печерського райсуду до будь-якої апеляційної судової інстанції, в тому числі і до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду".

Більш того, експерт інституту М.І. Сірий зауважив, що "Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду не має повноваження розглядати та приймати рішення по суті апеляційних скарг НАБУ та САП на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05.06.2020 року у справі № 757/22567/20-к".

