Новини
2 024 17

Інститут Корецького вважає, що Антикорупційний суд не має права розглядати справу Бахматюка

НАБУ та САП не наділені правом оскаржувати ухвалу слідчого судді Печерського райсуду Києва щодо скасування постанови про поновлення кримінального провадження проти власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка

Про це йдеться у висновку Ради науково-правових експертиз при Інституті держави та права імені В.М. Корецького Національної академії наук України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ДС".

Зокрема йдеться про науково-правову експертизу щодо тлумачення кримінального процесуального законодавства України, проведеної відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу" на запит Адвокатського об’єднання "Юридична компанія "КАПІТАЛ"".

Експерту інституту ім. Корецького було поставлено два запитання. Перше стосувалося того, чи має повноваження Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглядати та приймати рішення по суті апеляційних скарг Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05.06.2020 року у справі № 757/22567/20-к.

"Враховуючи, що ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05.06.2020 року у справі № 757/22567/20-к згідно ч.З ст.307 КПК України не підлягає оскарженню, а також що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура як органи, включаючи їх посадових і службових осіб, не є суб’єктами правовідносин правового спору, який розглядався в межах розгляду справи № 757/22567/20-к, то НАБУ і САП не наділені правом оскаржувати ухвалу слідчого судді Печерського райсуду до будь-якої апеляційної судової інстанції, в тому числі і до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду".

Більш того, експерт інституту М.І. Сірий зауважив, що "Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду не має повноваження розглядати та приймати рішення по суті апеляційних скарг НАБУ та САП на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05.06.2020 року у справі № 757/22567/20-к".

Інститут Корецького вважає, що Антикорупційний суд не має права розглядати справу Бахматюка 02

Топ коментарі
+7
А какое право имеет институт трактовать законы? Перечитал конституцию и не нашел ответ. Может кто-то укажет статью?!
показати весь коментар
17.07.2020 20:04 Відповісти
+4
Если бы увидеть, сколько заплатили этому институ....
показати весь коментар
17.07.2020 20:09 Відповісти
+3
Да это вообще полный маразм. Столько лет ломали копья и под давлением западных партнеров создавали независимые антикорупционные органы, чтобы какой-то рядовой, давно купленый с потрохами, районный суд мог блокировать любое возбужденное этими органами дело, еще на стадии расследования... Это просто прямое и нахальное издевательство над здравым смыслом и юридической системой государства...
показати весь коментар
17.07.2020 20:14 Відповісти
А ці люди не хочуть дати висновок про те, що експертиза ходи, яку тулять у "справу Шеремета", не є науково обґрунтованою? Нє? Стіко не занесли у конверті? Привіт від Немезиди Венедиктовій та Портнову....
показати весь коментар
17.07.2020 20:19 Відповісти
Вывод эксперта верный, тут не надо быть большим правоведом, это прямая норма УПК, но кого в Украине интересуют законные основания когда есть политический заказ или банально хочется деньжат срубить, тут все средства хороши, можно и запылившееся давно закрытое дельце из-под сукна извлечь.
P.S. Бросайте в меня камни пламенные борцы с коррупцией и олигархами, но я целиком и полностью согласен с утверждением Fiat justitia ruat caelum (Да свершиться правосудие, даже если рухнут небеса). Не можете доказать вину, извинитесь и идите по домам, иначе это бесконечный хаос и война всех против всех.
показати весь коментар
17.07.2020 20:35 Відповісти
КПК Стаття 32. Територіальна підсудність........
Кримінальні провадження щодо кримінальних правопорушень, що вчинені на території України і віднесені до предметної підсудності Вищого антикорупційного суду, здійснює Вищий антикорупційний суд.

То причем здесь твой районный судья "без права апеляции"
показати весь коментар
17.07.2020 21:27 Відповісти
"Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура как органы, включая их должностных и служебных лиц, не являются субъектами правоотношений правового спора, который рассматривался в рамках рассмотрения дела № 757/22567/20-к". Из этого следует, что САП и НАБУ не имеют отношения к открытию указанного производства, поэтому ВАКС не может быть апелляционной инстанцией. Я понимаю это так что НАБУ вытащило откуда-то это производство и пытается реанимировать, хотя все детали мне неизвестны.
показати весь коментар
17.07.2020 22:12 Відповісти
Ты чо, косишь под дурачка? А кто является субъектами правового спора? НАБУ открыла дело, поскольку увидела коррупционную составляющую в действиях "субъектов" и не районному судье вмешиваться в дела по коррупции, которые возбуждает НАБУ. Для этого и созданы специальные антикоррупционные органы, в том числе и Антикоррупционный суд, полномочия которого по антикоррупционным делам распространяются на территорию всей Украины...Традиционная судейская система просто ох..ела от вечной безнаказности. Существующая "судейская" система уже переходит все границы и становится реально угрозой существованию государства. И если Вовчик положит почин и наконец закопает хотя бы Вовка и компанию лет на пяток за все зло, которое эти ублюдки в мантиях нанесли стране, то этим даже несколько компенсирует те дурости, которые он творит с начала своего президенства...
показати весь коментар
18.07.2020 02:04 Відповісти
Один дает взятку, другой берет взятку - само собой НАБУ не является "субъектом их отношений". Но это совершенно не означает, что НАБУ не может расследовать состав преступления в их действиях... Читаешь этот судейский бред и просто удивляешься, как бесстыже перекручиваются и извращаются обычные юридические действия...
показати весь коментар
18.07.2020 02:17 Відповісти
Почему вы решили что дело открывало НАБУ? Если действовать по закону, НАБУ следует объявить новое подозрение при наличии оснований, а не пытаться возобновить закрытое производство сомнительным способом. Что касается произвола судей, это вопрос реформирования системы, которым ни одна власть заниматься всерьёз не хотела, поскольку без влияния на суды они не смогут решать политические вопросы, а по-другому всё это просто не работает и господин Зеленский не является исключением. Если Вовка поменять на лояльного к определённым властным структурам условного Зайца, ничего не измениться, это замкнутый круг. Коррупция составляет незыблемую основу украинской общественной жизни, но это уже вопрос ценностей и морали, а не права.
показати весь коментар
18.07.2020 10:42 Відповісти
Таки косишь под ...Изначально это дело по Бахматюку заводило НАБУ. В 2016 тогдашний генпрокурор Луценко своим постановлением передал дело следователям нацполиции. В 2019ом замгенпрокурора Касько точно таким же с правовой точки знения новым постановлением отменил постановление Луценко, т.е. дело вернулось в НАБУ.... И теперь хитровымаханое судейско-адвокатское жулье обжалует постановление Касько без возможности апелляции и тем самым не дает исполнять Специальным антикоррупционным органам свои прямые обязанности... Причем при такой извращенной трактовке законодательства продажным судом можно было формально и не удовлетворять жалобу адвоката, что повлекло бы за собой последующие апелляции во всех инстанциях и НАБУ по-любому не могло бы полноценно вести дело еще долгое время... И когда районный суд издевателськи решает, что НАБУ не является "субъектом", при том, что именно непосредственно у НАБУ забирают дело - это высшей марки заведомо неправомерное решение, которое, надеюсь, не останется без последствий для охамевших судей после такой широкой огласки.
показати весь коментар
18.07.2020 11:44 Відповісти
Давайте ещё раз, НАБУ не было участником производства, Печерский райсуд отменил постановление Касько об открытии производства, решение окончательное, Апелляционная палата ВАКС не является апелляционной инстанцией для Печерского суда ни по территориальной, ни по предметной юрисдикции, она рассматривает только апелляции на решения самого ВАКС, когда дело расследует НАБУ. НАБУ грубо нарушает норму закона об обязательности судебных решений не выполняя решения Печерского суда, если Апелляционная палата ВАКС попытается отменить решение Печерского суда то это будет опять-таки незаконно, поскольку рассматривать и пересматривать дела имеет полномочия только суд, установленный законом, Бахматюк выиграет иск в Европейском суде с закрытыми глазами и государство будет выплачивать компенсации. Если НАБУ видит состав преступления, то есть основания для нового подозрения и тогда ВАКС рассматривает и всё по закону. Почему НАБУ этого не делает, а идёт кривым путём реанимации заведомо бесперспективного дела? Я предполагаю, что в НАБУ понимают что дело липовое, но вынуждены выполнять заказ, никто не хочет мараться и нести за это ответственность, а так вали всё на Касько и концы в воду.
показати весь коментар
18.07.2020 23:39 Відповісти
Вот и расскажи нам сколько тебе заплатили за римское право. Ты же явно бабло потраченное на образование отбиваешь
показати весь коментар
17.07.2020 23:09 Відповісти
Вот что "бабос чудотворящий" делает! Целый институт на шпагате!
показати весь коментар
17.07.2020 22:26 Відповісти
Якщо ви такі розумні. то чому держава така корумпована? Може вам таким вельмишановним піти в еротичну подорож?
показати весь коментар
18.07.2020 00:16 Відповісти
 
 