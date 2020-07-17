На Луганщині затримано одного з ключових організаторів антиконституційного "референдуму" про створення "ЛНР", - СБУ

Служба безпеки України затримала у Сєверодонецьку одного з ключових організаторів антиконституційного "референдуму" зі створення так званої "ЛНР".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства органів безпеки, зловмисник є колишнім українським чиновником, який багато років працював на керівних посадах в органах внутрішніх справ та очолював управління транспорту Луганської міськради. Навесні 2014 року він приєднався до проросійських терористів та став активним учасником антиукраїнських мітингів в обласному центрі.

Співробітники спецслужби задокументували, що зрадник отримав посаду так званого "голови координаційної народної ради Луганської області". Він брав активну участь в організації та проведенні у регіоні антиконституційного "референдуму" 2014 року щодо створення псевдоутворення "ЛНР". Зловмиснику не вдалося довго утриматись на керівних позиціях у самозваних "органах влади" так званої "ЛНР". Невдовзі його відтіснили нові "фаворити" проросійських терористів.

"За оперативною інформацією, протягом кількох років колишній чиновник намагався займатись бізнесом на тимчасово окупованій території. Однак згодом він усвідомив відсутність будь-яких перспектив у так званій "ЛНР", вирішив отримати закордонний паспорт, придбати нерухомість і легалізуватись на контрольованій урядом території України. У ході ретельно спланованої операції співробітники СБУ встановили місце перебування зловмисника у Сєверодонецьку", - говориться в повідомленні.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, вчинене представником влади, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або поєднане з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі) Кримінального кодексу України. Спільнику окупантів загрожує до 10 років позбавлення волі.

