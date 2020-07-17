УКР
На Луганщині затримано одного з ключових організаторів антиконституційного "референдуму" про створення "ЛНР", - СБУ

Служба безпеки України затримала у Сєверодонецьку одного з ключових організаторів антиконституційного "референдуму" зі створення так званої "ЛНР".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства органів безпеки, зловмисник є колишнім українським чиновником, який багато років працював на керівних посадах в органах внутрішніх справ та очолював управління транспорту Луганської міськради. Навесні 2014 року він приєднався до проросійських терористів та став активним учасником антиукраїнських мітингів в обласному центрі.

Співробітники спецслужби задокументували, що зрадник отримав посаду так званого "голови координаційної народної ради Луганської області". Він брав активну участь в організації та проведенні у регіоні антиконституційного "референдуму" 2014 року щодо створення псевдоутворення "ЛНР". Зловмиснику не вдалося довго утриматись на керівних позиціях у самозваних "органах влади" так званої "ЛНР". Невдовзі його відтіснили нові "фаворити" проросійських терористів.

"За оперативною інформацією, протягом кількох років колишній чиновник намагався займатись бізнесом на тимчасово окупованій території. Однак згодом він усвідомив відсутність будь-яких перспектив у так званій "ЛНР", вирішив отримати закордонний паспорт, придбати нерухомість і легалізуватись на контрольованій урядом території України. У ході ретельно спланованої операції співробітники СБУ встановили місце перебування зловмисника у Сєверодонецьку", - говориться в повідомленні.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, вчинене представником влади, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або поєднане з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі) Кримінального кодексу України. Спільнику окупантів загрожує до 10 років позбавлення волі.

Правоохоронні органи (2710) СБУ (13281) сепаратизм (757) силовики (2516) найманці рф (2071) Луганська область (4927)
Топ коментарі
+18
А чому не на московії? Всі ті "патріоти ЛДНР" чомусь лізуть саме в Україну, а не в таку омріяну ними московію. Може треба хоч щось у євреїв перейняти та створити свій "Моссад", який би всіх цих "патріотів" відразу пускав на добрива для наших чорноземів?
17.07.2020 20:36 Відповісти
+18
Це- Андрій Андрєєв ("пішак", або "шістка" з єфремівської колоди). При тому, що сам "червонопикий", а також його "тузи", "королі", а особливо, - "дами" (на кшталт Натахи Королєвської та ін., - вільно почуваються в "ненавистному Кієвє" з самого 2014 року. Одразу хочу "примирити" обидва табори (і ЗЕ і ПОПа): так саммо файно, як зараз, вони почували себе і при "сивочолому гетьмані" ("ось що бабло животворюще робить...!")
17.07.2020 20:51 Відповісти
+15
В России за такое дали бы минимум 25 лет без права на амнистию. А Украина добрая страна, подарили Крым, потом Донбасс, берите сколько хотите, нам не жалко
17.07.2020 21:13 Відповісти
Только не пойму нафига ему загранпаспорт, если он осел в Северодонецке
17.07.2020 20:31 Відповісти
Можете надати посилання на цю інфу (щоб не бути "пустобрьохом")? Буду дуже вдячний.
17.07.2020 20:38 Відповісти
Іудин край богатий людолюбцями, хто з зброєю і грошима прийде тому великий респект, а якщо всемпонятний знає, взагалі - "отдам жену дяди, а сам пойду к придорожній бл...
17.07.2020 20:33 Відповісти
Грозит до 10 лет. Дадут 1,5. Условно.
17.07.2020 20:34 Відповісти
В России за такое дали бы минимум 25 лет без права на амнистию. А Украина добрая страна, подарили Крым, потом Донбасс, берите сколько хотите, нам не жалко
17.07.2020 21:13 Відповісти
Украина коррумпированая и барыжная страна. Законы не работают, работает только кейс с баблом занос судьям и гпу,сбу, тогда тебя не тронут. Потому все сепары и предатели на свободе, чиновники высокого ранга, меры, депутаты и т.д. Садят только пешек, и всяких чушкарей.
17.07.2020 23:32 Відповісти
А чому не на московії? Всі ті "патріоти ЛДНР" чомусь лізуть саме в Україну, а не в таку омріяну ними московію. Може треба хоч щось у євреїв перейняти та створити свій "Моссад", який би всіх цих "патріотів" відразу пускав на добрива для наших чорноземів?
17.07.2020 20:36 Відповісти
Дєрьмак казав, що скоро обмін. Так що ...
17.07.2020 20:37 Відповісти
Єрмак готує до відправки в Мордор "братів по зброї".
"Родина слишит! Родина знает!
Что ейо син в Украине страждань!"
17.07.2020 20:41 Відповісти
Страдает.
17.07.2020 20:46 Відповісти
неужели ефремов? а... нет... Вспомнил, ефремов - друг шайки слуг урода.
17.07.2020 20:47 Відповісти
Це- Андрій Андрєєв ("пішак", або "шістка" з єфремівської колоди). При тому, що сам "червонопикий", а також його "тузи", "королі", а особливо, - "дами" (на кшталт Натахи Королєвської та ін., - вільно почуваються в "ненавистному Кієвє" з самого 2014 року. Одразу хочу "примирити" обидва табори (і ЗЕ і ПОПа): так саммо файно, як зараз, вони почували себе і при "сивочолому гетьмані" ("ось що бабло животворюще робить...!")
17.07.2020 20:51 Відповісти
им вообще ничего не грозит, потому что банк заложников у куйла позволяет вызволять любых агентов, поэтому они действуют спокойно
17.07.2020 21:53 Відповісти
а когда арестуют и посадят сепара мера Доброполья андрюлика Аксенова??! он открыто поддерживал террористическую организацию ДНР и принимал участие в организации псевдореферендума боевиков 11 мая 2014 года. ГПУ, СБУ таких не трогает??! Решалы по решали.
Кроме того доступно также видео о незаконном референдуме в поселке Новодонецкое. На нем жители соседнего Александровского района жалуются, что их местные власти не стали проводить у себя референдум "ДНР", и им пришлось ехать в Новодонецкое, где Аксенов организовал такой референдум. Высказывания Аксенова сохранились на видеозаписи.
https://censor.net/photo_news/356286/separatist_i_organizator_referenduma_aksenov_sobralsya_vozglavit_gorod_dobropole_foto_video

На Луганщині затримано одного з ключових організаторів антиконституційного "референдуму" про створення "ЛНР", - СБУ
17.07.2020 22:02 Відповісти
А я бы дал всего лишь сутки повешения, а потом бы отпустил.
17.07.2020 22:28 Відповісти
Одні впіймали-інші-відпустили і так жують зелену шмарклю вже 30-ть років.А треба, всього-навсього,прийняти за основу Закон любої нації,скажімо Австрії ,https://fakty.com.ua/ru/svit/svitovi-novyny/20190126-avstrijtsi-daly-14-rokiv-v-yaznytsi-za-zaklyk-vvesty-rosijski-vijska/.
18.07.2020 03:52 Відповісти
 
 