Міноборони не припинило співпрацю з виробником "бронежилетів, що прострілюються, - компанією "Темп-3000", - ЗМІ. ВIДЕО

У Міністерстві оборони продовжили співпрацювати з компанією-виробником бронежилетів "Темп-3000", яка підозрюється у шахрайстві через закупівлю засобів захисту, "що прострілюються".

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми: корупція в деталях", інформує Цензор.НЕТ.

"Темп-3000", ховаючись за іншими пов’язаними з ним фірмами, виграє тендери на постачання бронежилетів, зокрема, для Головного управління розвідки, та Держспецтрансслужби, які входять до структури оборонного відомства. Попри наявні докази, у самому "Темпі" стверджують, що не мають до цих компаній жодного відношення – йдеться лише про "партнерство".

У 2019 році ДБР звинуватило чиновників Міноборони "у закупівлі 20 тисяч неякісних бронежилетів" для військових на загальну суму 176 мільйонів гривень. Експертиза слідчих тоді показала, що при намоканні один із його захисних елементів – балістичний пакет – прострілюється. Підозру отримали двоє представників фірми-виробника "Темп-3000", а також п’ятеро військових – посадовців Міноборони, серед яких генерал Дмитро Марченко та його підлеглі.

Після цього Міноборони внесло компанію "Темп" у свій реєстр порушників: це означало, що вона більше не може перемагати на армійських тендерах.

Читайте також: Новий бронежилет для української армії не пройшов перші випробування, - ЗМІ

"Утім, серед тендерів 2020 року можна знайти одразу кілька прикладів, як державні структури продовжують співпрацювати із виробником "Темп", який ховається за іншими фірмами", – зазначають журналісти.

На початку весни цього року 13-мільйонний тендер на закупівлю бронежилетів оголосило Головне управління розвідки, що в структурі Міноборони. Один із потенційних учасників торгів заявив, що вимоги з боку замовника "дискримінаційні", бо прописані під конкретного постачальника – фірму "Темп-3000" – і звернувся до Антимонопольного комітету. Поки там розглядали скаргу, Управління розвідки розіслало листи іншим виробникам з питанням, хто міг би поставити партію бронежилетів згідно з заявленими вимогами.

Тоді зголосилася польська фірма Rmour Solutions – назва якої на одну букву відрізняється від відомої фірми, що займається військовим спорядженням та технікою і має представництва в Америці, Європі та Азії – Аrmour Solutions. Польська ж фірма, за даними учасників цього ринку, є дилером "Темпа".

Також читайте: У 2018 році в Україні розробляли "бронежилет мрії", але замість нього закупили "Корсари", - директор Харківського заводу ЗІЗ Федоров

Готовність польської фірми взяти участь у тендері стала підставою для Антимонопольного комітету допустити торги. Зрештою її єдиним учасником виявилась зовсім інша компанія – з Чехії – EccentriCITY INVEST s.r.o..Спочатку тендер через відсутність конкурентів не відбувся. Але на початку липня Управління розвідки все-таки уклало угоду з чехами – без торгів.

"Придивившись до чехів, виявилось, що вони не вперше намагаються поставити бронежилети в Міноборони. Завдяки листу, підписаному директором чеської фірми у лютому, з’ясувалось, що і EccentriCITY INVEST, і їхній партнер – "Темп-3000", передавали до міністерства власні бронежилети для нового тестового носіння. І що хочуть поєднати зусилля та повторно надіслати бронежилети для тестування", – йдеться у розслідуванні.

Як виявили "Схеми", про пов’язаність чеської та української фірм свідчить і тендер Нацполіції – на закупівлю 1200 бронежилетів. У березні цього року Нацпол уклав угоду з EccentriCITY INVEST, і на липень запланована поставка.

На запит журналістів у Нацполіції уточнили: чеська компанія – це дилер-постачальник, а виробник – "Темп-3000". На підтвердження досвіду аналогічних робіт, йдеться у відповіді Нацполу, чеська фірма надала договір про продаж 20 бронежилетів товариству "Тактик Про" – в минулому відомому як "Богуславський текстиль", який досі залишається виробничими потужностями "Темпу-3000".

Також у листі від EccentriCITY INVEST було зазначено, що для виконання нового замовлення планують залучити співробітників "Темп-3000" – співробітники з такими ж прізвищами працюють в "Тактик Про".

Також читайте: Журналісти опублікували записи розмов фігурантів "справи Марченка": Вони собі там кишені набивають, нах#й, а ти за цю х#йню п#зди отримуєш. ВIДЕО

"Виходить, компанія-дилер "Темпу" нібито продала бронежилети компанії-виробнику продукції "Темп", – аналізують журналісти.

Вони звернули увагу також на ще один тендер, який відбувся на початку червня. Одна з військових частин Держспецтрансслужби – військового формування, підпорядкованого Міноборони – оголосила закупівлю 250 шоломів та бронежилетів "Корсар", які виробляє саме "Темп-3000". Закупівлю виграла фірма "Захисні технології України".

Це – перейменована "Бавовняно-прядильна фабрика" з Богуслава. У день, коли компанія змінила назву, зі співзасновників та посади директора пішов Юрій Євтушенко, який є засновником "Темп-3000".

"Тож, виходить, держава готова й надалі допомагати виробнику, якого нині підозрюють у шахрайстві, заробляти великі гроші на закупівлях? Виробнику, чиї бронежилети, схоже, не в повній мірі захищають життя українських бійців на фронті?" – порушують питання журналісти у розслідуванні.

Читайте також: Справа про бронежилети: експертиза Міноборони показала, що вони прострілювалися під час намокання і дощування, - директор "Балістики" Довгий. ДОКУМЕНТ

"Схеми" звернулись за коментарем до "Темп-3000". Засновник фірми Юрій Євтушенко заявив: "На сьогоднішній момент практично ми не беремо участі в тендерах. І ми самі відійшли. Такий наплив, така негативна інформація, що від нас сахаються всі замовники". І додав: "Мене міцно звинуватили в шахрайстві. Ось тоді, тоді я почав шукати собі партнерів. Я однозначно шукаю у напрямку – і "Захисні технології України", і чехів, і поляків. Вони беруть не виріб, вони беруть мої технічні умови. Зараз кожна з цих фірм оформлює свою ліцензію, недовго залишилось, і далі, далі вони "Темп-3000" не будуть згадувати. Фізично виготовляють на різних фірмах, але за умов нагляду "Темп-3000".

Загалом, за підрахунками журналістів, компанія "Темп" за 6 років на державних тендерах заробила понад 3 мільярди гривень. І з них близько 80% — на постачанні бронежилетів.