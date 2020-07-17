Рішення про приєднання до позову Нідерландів проти Росії в ЄСПЛ буде прийнято після вивчення матеріалів справи, - заступник очільника МЗС Єнін

Україна може приєднатися до позову, поданого Нідерландами проти Російської Федерації до Європейського суду з прав людини, після того, як вивчить усі матеріали.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Буквально кілька днів тому Королівство Нідерланди подало свій позов до Європейського суду з прав людини. Найближчими днями українська сторона отримає доступ до цих матеріалів, і тоді ми спільно з Міністерством юстиції, спільно з нашими юридичними радниками приймемо виважене рішення щодо подальших кроків української сторони щодо приєднання або неприєднання до цього позову, пред'явленого нідерландською стороною проти Російської Федерації до Європейського суду з прав людини", - сказав Єнін.

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Нагадуємо, Нідерланди 10 липня року подали в ЄСПЛ позов проти Росії у зв'язку з катастрофою літака рейсу МН17 на Донбасі. Позов було зареєстровано 15 липня.

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