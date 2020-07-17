Рішення про приєднання до позову Нідерландів проти Росії в ЄСПЛ буде прийнято після вивчення матеріалів справи, - заступник очільника МЗС Єнін
Україна може приєднатися до позову, поданого Нідерландами проти Російської Федерації до Європейського суду з прав людини, після того, як вивчить усі матеріали.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Буквально кілька днів тому Королівство Нідерланди подало свій позов до Європейського суду з прав людини. Найближчими днями українська сторона отримає доступ до цих матеріалів, і тоді ми спільно з Міністерством юстиції, спільно з нашими юридичними радниками приймемо виважене рішення щодо подальших кроків української сторони щодо приєднання або неприєднання до цього позову, пред'явленого нідерландською стороною проти Російської Федерації до Європейського суду з прав людини", - сказав Єнін.
Нагадуємо, Нідерланди 10 липня року подали в ЄСПЛ позов проти Росії у зв'язку з катастрофою літака рейсу МН17 на Донбасі. Позов було зареєстровано 15 липня.
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Може..
Асфальт та лижи...
ИМХО..
Независимые эксперты начали разбираться, почему Украина в 2014 году не закрывала для полетов небо над Донбассом, в результате чего там произошло крушение https://lenta.ru/tags/organizations/boeing/ Boeing MH17. Об этом заявили в голландском https://lenta.ru/tags/organizations/mid/ министерстве иностранных дел , передает http://www.ria.ru/ РИА Новости .
Отмечается, что расследование ведет базирующийся в США Фонд безопасности полетов (Flight Safety Foundation). В прокуратуре Нидерландов уточнили, что это происходит вне рамок идущего в окружном суде Гааги судебного процесса.https://lenta.ru/news/2020/07/17/mh17mh17
козлів - в козлятник.
Без комментариев.
Комуняцкое быдло может возникнуть только в Германии или Британии..остальное мировое лаптеногое быдло к этому совершенно не готово..
Україна програла В ЕСПЧ за остані 6 років БІЛЬШЕ ЛЯРДА $$!!
От така наша судова "рехформована" система та "рехформа
Мєнтовкі"!!
Яких вам ще рехформ не вистачає, блд??©
🤑