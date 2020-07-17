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Рішення про приєднання до позову Нідерландів проти Росії в ЄСПЛ буде прийнято після вивчення матеріалів справи, - заступник очільника МЗС Єнін

Рішення про приєднання до позову Нідерландів проти Росії в ЄСПЛ буде прийнято після вивчення матеріалів справи, - заступник очільника МЗС Єнін

Україна може приєднатися до позову, поданого Нідерландами проти Російської Федерації до Європейського суду з прав людини, після того, як вивчить усі матеріали.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Буквально кілька днів тому Королівство Нідерланди подало свій позов до Європейського суду з прав людини. Найближчими днями українська сторона отримає доступ до цих матеріалів, і тоді ми спільно з Міністерством юстиції, спільно з нашими юридичними радниками приймемо виважене рішення щодо подальших кроків української сторони щодо приєднання або неприєднання до цього позову, пред'явленого нідерландською стороною проти Російської Федерації до Європейського суду з прав людини", - сказав Єнін.

Читайте також: США підтримали Нідерланди у позові проти РФ в ЄСПЛ у справі збитого Боїнга МН17

Нагадуємо, Нідерланди 10 липня року подали в ЄСПЛ позов проти Росії у зв'язку з катастрофою літака рейсу МН17 на Донбасі. Позов було зареєстровано 15 липня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Справа МН17: Інші країни можуть долучитися до позову Нідерландів проти Росії в ЄСПЛ

Автор: 

Нідерланди (1584) росія (65883) Європейський суд з пр... (453) Єнін Євген (348)


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Топ коментарі
+16
Украина ОБЯЗАНА к этому иску присоединится...
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17.07.2020 21:16
+13
Короче ЗЄрмаки будуть вирішувати приєднуватися до Нідерландів чи й далі розказувати що в П...на мир в очах.
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17.07.2020 21:10
+11
Решение о присоединении к иску Нидерландов против России в ЕСПЧ будет принято после изучения материалов дела, - замглавы МИД Енин - Цензор.НЕТ 960
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17.07.2020 21:10
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Решение о присоединении к иску Нидерландов против России в ЕСПЧ будет принято после изучения материалов дела, - замглавы МИД Енин - Цензор.НЕТ 960
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17.07.2020 21:10 Відповісти
позорный шут ещё рассуждает ?оно бы на Украину преступления червяка-хуйла повесило?
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18.07.2020 00:02 Відповісти
Короче ЗЄрмаки будуть вирішувати приєднуватися до Нідерландів чи й далі розказувати що в П...на мир в очах.
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17.07.2020 21:10 Відповісти
А вы, у Вовки сПРосили? У ЗЕВовки и у ХУвовки... А у Козыря Ермака?
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17.07.2020 21:12 Відповісти
ЗЕПЛЕСЕНЬ СВАЛИМ - а вам работать бы на Украину честно и сейчас и после...
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17.07.2020 21:14 Відповісти
Офігєть....
Може..
Асфальт та лижи...
ИМХО..
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17.07.2020 21:14 Відповісти
а что даже есть такой вариант "не приєднуватися" ? по моему это было бы верх цинизма
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17.07.2020 21:15 Відповісти
Украина ОБЯЗАНА к этому иску присоединится...
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17.07.2020 21:16 Відповісти
сейчас с шефом пукиным посоветуются.. и так - последние 6 лет..
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17.07.2020 21:16 Відповісти
Накуй вместе с петуШарием.
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17.07.2020 21:20 Відповісти
Посилання в студію! Інакше - спам
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17.07.2020 21:22 Відповісти
Нафуя ты вообще с ним общаешься, оно полностью ущербное...
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17.07.2020 21:43 Відповісти
Іноді є час та надхнення для введення в ступор таких та йому подібних... Каюся, спокуса велика, але й насолода від їхньої істерики теж чогось варта
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17.07.2020 21:49 Відповісти
Правильно, надо взвесить все за и против, что бы та сторона не обиделась!
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17.07.2020 21:16 Відповісти
Кто прав?Кацапские пропагандоны говорят что: "Нидерланды заявили о начале расследования действий Украины при крушении MH17"-
Независимые эксперты начали разбираться, почему Украина в 2014 году не закрывала для полетов небо над Донбассом, в результате чего там произошло крушение https://lenta.ru/tags/organizations/boeing/ Boeing MH17. Об этом заявили в голландском https://lenta.ru/tags/organizations/mid/ министерстве иностранных дел , передает http://www.ria.ru/ РИА Новости .
Отмечается, что расследование ведет базирующийся в США Фонд безопасности полетов (Flight Safety Foundation). В прокуратуре Нидерландов уточнили, что это происходит вне рамок идущего в окружном суде Гааги судебного процесса.https://lenta.ru/news/2020/07/17/mh17mh17
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17.07.2020 21:17 Відповісти
преЗЕрвативы пробивают очередное дно.
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17.07.2020 21:18 Відповісти
На Майдан выходят не за Петь... Вить или Вов...на Майдан выходят за Украину...понял скот винторогий?
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17.07.2020 21:26 Відповісти
За твою паРашу никто на Майдан не вызодит...так что не переживай скот..
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17.07.2020 21:30 Відповісти
ты заблудился брюквоед? ты слапатоед винторогий пасть свою закрой и сиди мовчки у своей параши. ты всосал ублюдок кацапский?
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17.07.2020 21:33 Відповісти
та хай би і перейшло, але без території.
козлів - в козлятник.
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17.07.2020 21:38 Відповісти
у них дно відсутнє.
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17.07.2020 21:22 Відповісти
мммда???!!!
Без комментариев.
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17.07.2020 21:21 Відповісти
Воно хоче сказать, що ті дані, які були в Україні ще рік тому, зараз не дозволяють приєднатися до цього позову БЕЗ вивчення матеріалів позову? Невже то різні матеріали (рік тому і зараз)? Чи то як у справі Шеремета - кручу-верчу заплутати хочу?
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17.07.2020 21:26 Відповісти
В классике рюсскага большевизма Пофигизма Карл Маркс и Фридрих Энгельс записали....
Комуняцкое быдло может возникнуть только в Германии или Британии..остальное мировое лаптеногое быдло к этому совершенно не готово..
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17.07.2020 21:32 Відповісти
А чого зразу НІ??
Україна програла В ЕСПЧ за остані 6 років БІЛЬШЕ ЛЯРДА $$!!
От така наша судова "рехформована" система та "рехформа
Мєнтовкі"!!
Яких вам ще рехформ не вистачає, блд??©
🤑
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17.07.2020 21:32 Відповісти
мораль гопника говорит путлу, что всех можно купить по делу МН-17, но запад понимает, что взяв деньги у кремля он не сможет их "отработать" в силу того, что дело мирового масштаба , очень громкое и успеха не имеет, кроме того, протесты со стороны родственников жертв, могут привести не только к потерям должностей еврочиновников, но и к протестам и развалу ЕС...
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17.07.2020 21:33 Відповісти
Большевики начали уничтожать рюсскае быдло не в 1917 году,а гораздо раньше...9 января 1905 года...и правильно делали....кстати....
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17.07.2020 21:35 Відповісти
Єдина реакція, це офігівання від чи то тупості, чи то підлості, чи то відвертої державної зради, зеленських
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17.07.2020 22:11 Відповісти
Скорше, останній варіант.
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17.07.2020 22:42 Відповісти
Що ще "та сторона" дозволу не дала???
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17.07.2020 22:18 Відповісти
Ага, изучайте, изучайте: маериалов много, будет на что спихнуть неприсоединение.
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17.07.2020 22:40 Відповісти
Решение о присоединении к иску Нидерландов против России в ЕСПЧ будет принято после изучения материалов дела, - замглавы МИД Енин - Цензор.НЕТ 3818
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17.07.2020 23:11 Відповісти
Шморкли досмотрели до сих пор не знают кто сбил самолёт и убил детей? Все в глазки ***** заглядывают и ордена проституткам раздают
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17.07.2020 23:12 Відповісти
А може Дерьмак-Зеленський планують відкрити кримінальну справу про збиття "Боїнгу"проти Порошенка! Хто знає що там у тих головах набитих опилками ?
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18.07.2020 07:37 Відповісти
Это нам рассказывает мразь выдавшая Тумгоева на казнь Кадырову...
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18.07.2020 08:21 Відповісти
 
 