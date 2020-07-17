Невідомий предмет вибухнув біля входу на станцію метро "Шулявська" в Києві, 1 особу госпіталізовано, - Нацполіція (оновлено). ФОТО

У Києві біля входу в станцію метро "Шулявська" в урні вибухнув невідомий предмет.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Сьогодні о 20:10 по спецлінії 102 надійшла інформація про те, що на проспекті Перемоги біля входу на станцію метро "Шулявська" стався вибух. На місці події попередньо встановлено, що вибух стався у сміттєвій урні. У результаті одна людина зазнала тілесних ушкоджень, його госпіталізовано в лікарняний заклад. Особа потерпілого встановлюється", - сказано в повідомленні.

На місці події правоохоронці проводять низку необхідних першочергових слідчих дій та встановлюють усі обставини події. Для безпеки вибухотехніки обстежили прилеглу територію: жодних підозрілих або небезпечних предметів не виявлено.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, внаслідок вибуху постраждав перехожий - 22-річний студент. Він зазнав множинних осколкових травм ніг. "Госпіталізовано в міську лікарню номер 17. Перебуває у важкому стані", - зазначив Кличко.