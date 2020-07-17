Невідомий предмет вибухнув біля входу на станцію метро "Шулявська" в Києві, 1 особу госпіталізовано, - Нацполіція (оновлено). ФОТО
У Києві біля входу в станцію метро "Шулявська" в урні вибухнув невідомий предмет.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
"Сьогодні о 20:10 по спецлінії 102 надійшла інформація про те, що на проспекті Перемоги біля входу на станцію метро "Шулявська" стався вибух. На місці події попередньо встановлено, що вибух стався у сміттєвій урні. У результаті одна людина зазнала тілесних ушкоджень, його госпіталізовано в лікарняний заклад. Особа потерпілого встановлюється", - сказано в повідомленні.
На місці події правоохоронці проводять низку необхідних першочергових слідчих дій та встановлюють усі обставини події. Для безпеки вибухотехніки обстежили прилеглу територію: жодних підозрілих або небезпечних предметів не виявлено.
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, внаслідок вибуху постраждав перехожий - 22-річний студент. Він зазнав множинних осколкових травм ніг. "Госпіталізовано в міську лікарню номер 17. Перебуває у важкому стані", - зазначив Кличко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Краще дочекатись результатів експертизи, а вже потім висловлювати версії
https://mrakopedia.net/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%A2._%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%BB.) Новые измерения (Т. Уолтер-мл.)
Как то не до шуток((((
Вот не понятно, соя ещё фантасты, или уже полная шизофрения
- Алло! Поліція! У нас на вулиці лежачий поліцейський!
- Громадянка! Шановна, нічого страшного - автодор "лежачих поліцейських" на багатьох вулицях поклав ...
- Та ні! Він лежить п'яний матюкається і не дає проїхати!
Це, як "неізвестний предмет", що вибухнув.
Мысли одинаковые исполнение разное, слава яйцам. Убу-Баканову привет с кисточкой.