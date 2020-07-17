УКР
Невідомий предмет вибухнув біля входу на станцію метро "Шулявська" в Києві, 1 особу госпіталізовано, - Нацполіція (оновлено). ФОТО

У Києві біля входу в станцію метро "Шулявська" в урні вибухнув невідомий предмет.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Невідомий предмет вибухнув біля входу на станцію метро Шулявська в Києві, 1 особу госпіталізовано, - Нацполіція (оновлено) 01

"Сьогодні о 20:10 по спецлінії 102 надійшла інформація про те, що на проспекті Перемоги біля входу на станцію метро "Шулявська" стався вибух. На місці події попередньо встановлено, що вибух стався у сміттєвій урні. У результаті одна людина зазнала тілесних ушкоджень, його госпіталізовано в лікарняний заклад. Особа потерпілого встановлюється", - сказано в повідомленні.

На місці події правоохоронці проводять низку необхідних першочергових слідчих дій та встановлюють усі обставини події. Для безпеки вибухотехніки обстежили прилеглу територію: жодних підозрілих або небезпечних предметів не виявлено.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, внаслідок вибуху постраждав перехожий - 22-річний студент. Він зазнав множинних осколкових травм ніг. "Госпіталізовано в міську лікарню номер 17. Перебуває у важкому стані", - зазначив Кличко.

вибух (4597) Метрополітен (1430) Нацполіція (15439) Правоохоронні органи (2710) силовики (2516)
Зеленое стадо идет по пути *****...вначале взрывчики в урнах а потом взрывы домов...что бы отвлечь внимание от ежедневных провалов..
За вселенную не знаю...величайший осел он только в нашей галактике и ее окрестностях величайший...
17.07.2020 21:42 Відповісти
Або його на стільки довго не прибирали, що там утворилася суміш повітря та метану (від гниття), яка вибухнула від кинутого недопалку... Або лазерний луч марсіян з Нібіру настільки електрезував навколишнє середовище, що утворилася плазма, яка і вибухнула... Або рептілоїди силою думки створили вакуум коло цього смітника, а коли зняли загорожу, то створилася вибухова хвиля...
Краще дочекатись результатів експертизи, а вже потім висловлювати версії
17.07.2020 21:36 Відповісти
Скоріш за все у смітника гарантія скінчилась.
17.07.2020 21:28 Відповісти
Такий смітник, як торшер вічний. Яка гарантія
Або його на стільки довго не прибирали, що там утворилася суміш повітря та метану (від гниття), яка вибухнула від кинутого недопалку... Або лазерний луч марсіян з Нібіру настільки електрезував навколишнє середовище, що утворилася плазма, яка і вибухнула... Або рептілоїди силою думки створили вакуум коло цього смітника, а коли зняли загорожу, то створилася вибухова хвиля...
Краще дочекатись результатів експертизи, а вже потім висловлювати версії
Можливо, десь всередині смітника утворилася зона простору, наглухо закрита сміттям і абсолютно недоступна для спостереження. Тобто зона Шредінгера, де всі кванти знаходилися в суперпозиції, тобто в усіх можливих становищах. А потім щось порушило суперпозицію, і кванти рандомним чином склалися у гранату з вирваною чекою. Буває...
Или Скайнет все еще шлет своих киборгов на поиски выросшего детеныша Сары.
Або хтось кинув якесь важке сміття, ще й з силою. Внаслідок цього відбулося зіткнення елементарних частинок двох сміттєоб'єктів із достатньою енергією, щоб стався Великий Мікровибух. Тобто новий Всесвіт не почав розширюватися (можливо, його одразу поглинула чорна діра, що відкрилася поруч на пікосекунду)... але трошки кварк-глюонної плазми таки утворилося.
Может это точка соприкосновения с соседней Вселенной, а основные события произошли в 5-6-м измерениях.
Згадалося оце коротеньке оповіданнячко:
https://mrakopedia.net/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%A2._%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%BB.) Новые измерения (Т. Уолтер-мл.)
Хорошая вещь. Спасибо.
"Госпитализирован в городскую больницу номер 17. Находится в тяжелом состоянии

Как то не до шуток((((
це не смітник, це в мусорню від рюкзаковича упав рейтинг
Зеленое стадо идет по пути *****...вначале взрывчики в урнах а потом взрывы домов...что бы отвлечь внимание от ежедневных провалов..
Потом взрыв вселенной.
Вот не понятно, соя ещё фантасты, или уже полная шизофрения
За вселенную не знаю...величайший осел он только в нашей галактике и ее окрестностях величайший...
Причем, это только у 8%-ных шизофреников какой-то осел величайший.
Пиши письма мелким почерком с претензиями к мендель...пусть она тебе ответит по поводу величайшего...что до осла...то осел он ив Африке осел...и в Омане осел...
Второе. Причём очень давно и очень серьезно.
А рядом є точка у шаурми? Так?! Тоді все зрозуміло!
Цілодобова)
Хм,*неизвестный предмет"-новая трактовка-"предмет похожий"...
"Людина схожа президента - не постраждала.
На расстоянии 20 км от Новоуральска (Свердловская область) сошел с рельс и перевернулся поезд следовавший из Усть-Луга (Ленинградская обл.) состоящий из из 18 специализированных вагонов перевозящий на Уральский электрохимический комбинат отходы обогащения урана, доставленные из Германии. Контейнеры - немецкого производства, а потому мир отделался относительно легко.
Далековато от ваты,хоть и не радует.....
Киву не проверяли?
Зачем? оно по онану...
Семь лет назад это было бы ЧП, сегодня обычное дело.
Якщо була вибухівка, то це теракт.
Згадав старий анекдот:
- Алло! Поліція! У нас на вулиці лежачий поліцейський!
- Громадянка! Шановна, нічого страшного - автодор "лежачих поліцейських" на багатьох вулицях поклав ...
- Та ні! Він лежить п'яний матюкається і не дає проїхати!
Це, як "неізвестний предмет", що вибухнув.
Неизвестный предмет взорвался возле входа на станцию метро "Шулявская" в Киеве, 1 человек госпитализирован, - Нацполиция (обновлено) - Цензор.НЕТ 7372
Помоему камеры там есть. Внутренние точно на двери и на вертушки смотрят, уличные -не помню.
Явно шло на вход и кинуло. На выход зассало бы, задержка маленькая для РГД. Думаю она и рванула.
Пока аваковские мусора и бройлеры из НГ толпятся под Верховной Радой охраняя власть ЗЕпредателей, мразота взрывает людей пытаясь посеять в столице хаос .
Презогном решил дальше терроризировать людей как другой презогном в соседней стране.
Мысли одинаковые исполнение разное, слава яйцам. Убу-Баканову привет с кисточкой.
Чейто пердак лопнул...
Як бачимо в таких випадках попередніх дзінків не буває.
Я бачив кілька разів як в Україні підлітки підпалювали смитники. Я ще тоді подумав - сьогодні вони підпалюють, а завтра їх використають для терактів.
Так где взрыв в МЕТРО? Студенту выздоровления скорейшего.
питардов две пачки и кнопки вот тебе и террорюга с мордора
ватный мир шагает опять ..харьков 2
А правильная квалификация - «теракт»
Студенту бажаю видужати якнайвидше!!!На його місті міг бути хто завгодно!!! А ось те, хто це зробив- сволота терорист. А ми тим часом в українські виші будемо без ЗНО приймати дітей терористів,які отакі теракти и влаштовують!!! Так ще й на бюджетні місця! Скільки вже можна знущатися з українців, що ми подаємо на окуповані території воду, електрику, тепло так нам за все це ще й не платять! А ще пенсії платим пенсійним туристам, які постійно катаються туди-сюди. Натомість звідти ніякіх податків не отримуємо. Скільки вже можна, чому Україна має отримувати тих пенсіонерів??? Нехай терорашка гроші дає і утримує ті території.
