Конгрес українців звернувся до Єврокомісії через статтю про "праворадикалів" у європейських медіа

Європейський конгрес українців та українських громадських організацій в країнах ЄС звернувся до президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн через "інформаційну кампанію проти України".

Текст звернення оприлюднив голова Спілки українців Португалії Павло Садоха, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Голова Європейського конгресу українців Богдан Райчинець повідомив, що, крім президентки Європейської комісії, організація також надіслала листи кільком єврокомісарам.

"Це була ініціатива українських колег із Португалії через негативну інформаційну кампанію проти України в різних виданнях та соцмережах низки країн ЄС. Втішає підтримка й активність різних українських організацій Європи", – додав лідер української діаспори у Європі.

У зверненні ЄКУ посилається на статтю в португальському виданні Publico, яка вийшла 21 червня 2020 року із заголовком: "Україна. Найбільший майданчик для військової підготовки світових право-радикальних угрупувань".

Цю статтю підписанти звернення вважають частиною інформаційної кампанії у медіа та соціальних мережах Євросоюзу.

"У цій же статті Україну порівнюють з терористичною організацією ІДІЛ. Європейський конгрес українців, вважає, що дана пропагандистська кампанія має організований характер і пов’язана із новими заявами президента Російської Федерації – Путіна щодо поверння "подарованих" російських земель країнам, що входили до СССР", – повідомляє Конгрес.

Автори заяви припускають, що звинувачення України в підтримці праворадикальних рухів можуть свідчити про підготовку Москви до нової ескалації агресії.

За даними ЄКУ, в різних країнах Євросоюзу загалом проживають 3 мільйони українців.

"У минулому, непростому столітті, Україна не змогла отримати своєї суб’єктності і українці змушені були стати "гарматним м’ясом", для двох світових воєн, до причин винекнення яких не мали жодного відношення. За звільнення Європи від тоталітарних антигуманних ідеологій мільйони українців віддали своє життя у Другій світовій війні і концтаборах Радянського союзу", – нагадують в об’єднанні.

Підписанти просять Єврокомісію "приділити особливу увагу припиненню політики інформаційної дескримінації українців та посилити санкції проти РФ".

Європейська комісія та Урсула фон дер Ляєн наразі не прокоментували звернення.

діаспора (210) інформаційна війна (361) Португалія (211) українці (2578) фейк (757) фон дер Ляєн Урсула (849)
+22
А де реакція нашої офіційної влади ?
Штурханіть Зелю під зад, він має крутити ним у великій політиці як тищенко в автівці.
17.07.2020 21:40
+19
Конгресс украинцев обратился в Еврокомиссию из-за статьи о "праворадикалах" в европейских медиа - Цензор.НЕТ 9561
17.07.2020 21:38
+18
БАЖАЮ МОСКОВІЇ РОЗВАЛИТИСЬ НА ДЕСЯТЬ РЕСПУБЛІК - КРАЇН НАЗАВЖДИ
17.07.2020 21:38
Бубочьке пох, он в домике
17.07.2020 21:36
БАЖАЮ МОСКОВІЇ РОЗВАЛИТИСЬ НА ДЕСЯТЬ РЕСПУБЛІК - КРАЇН НАЗАВЖДИ
17.07.2020 21:38
Конгресс украинцев обратился в Еврокомиссию из-за статьи о "праворадикалах" в европейских медиа - Цензор.НЕТ 9561
17.07.2020 21:38
Ой ***** ліл!
Бачу ці гіфки - одразу вподобайка. Але у поєднанні з фото взагалі писюганщина (кац. "абассака")
17.07.2020 21:48
Сциклу сциклове
17.07.2020 21:56
Проблемы прав человека в Украине по настоящему волнуют только ЕС.
17.07.2020 21:57
17.07.2020 23:17
У кацапов хватает прикормленных сми в Европе.
Проблема только в том, что на их проклятые фейки власти в Украине не реагируют.
17.07.2020 21:39
спробуй на них зреагувати під самим фейком, начнуть довбать і немчура допомагає.
показати весь коментар
А де реакція нашої офіційної влади ?
Штурханіть Зелю під зад, він має крутити ним у великій політиці як тищенко в автівці.
17.07.2020 21:40
Яка влада в закордоному окрузі наша українська офіційна?
17.07.2020 21:58
17.07.2020 22:00
Блазень только по духовной части в качестве духовного лидера...
18.07.2020 00:26
Зе ще не вивчив слова "агресія" "росія - країна агресор". папужка би вже справився.
18.07.2020 01:09
В кабинет вбегает больной:
- Доктор, помогите! Страшная боль в левом яйце.
- Вы табличку на дверях видели или нет? Я не тот, кто вам нужен. Я
доктор права. Понимате - пра-ва.
- Вы, врачи, совсем сдурели со своей специализацией. Право, лево, какая
разница?
17.07.2020 21:40
Рашистская Фашизация поддерживает и подкармливает ултраправые и ультралевые движения по всему миру, а какая-то путин-шлюхен газетёнка пришет бред про Украину.
17.07.2020 21:42
В Петербурге прошел «Международный консервативный форум», собравший (как уже http://www.novayagazeta.ru/politics/67749.html рассказывала «Новая») помимо русских националистов и имперцев, представителей европейских партий, имеющих стойкую репутацию ультраправых, националистических и неонацистских. Объединяющих «арийцев по крови», восхищающихся Гитлером и «мужественными солдатами вермахта и «Ваффен-СС», использующих стилизованную свастику в качестве эмблемы и уверенно делящих людей по цвету кожи и национальности.
Сами участники форума, впрочем, коричневыми себя не признают. Нацисты, с их точки зрения, сидят в Киеве, Вашингтоне и Брюсселе. Владимир Путин все делает правильно, в том числе - «присоединив» Крым. Европейские страны являются «марионетками США». Расширение НАТО угрожает России. И прочее, удивительно совпадающее с тем, что нам ежедневно рассказывают по Первому каналу, НТВ и «России-24»…

Этот материал вышел в № 30-31 от 27 марта 2015

https://novayagazeta.ru/articles/2015/03/26/63523-kto-organizoval-kongress-natsionalistov-v-peterburge
18.07.2020 00:32
Приводили тут уже цитату, приписываемую Черчиллю: "Фашизм не исчез... Он обязательно возродится...Но будет именовать себя "антифашизмом"...". (Единственное сомнение - Черчилль был педантом, поэтому очень чётко разделял понятия. И "фашизм" с "нацизмом" - тоже... "Фашизму" итальянцев он, в какой-то степени, даже симпатизировал, потому что считал итальянских фашистов лишь "ситуативными" союзниками нацистской Германии... Ведь, по сути, антисемитизм Великобритании той поры, ничем не отличался от итальянского... ).
18.07.2020 06:44
"путин-шлюхен газетёнка" - замечательно верный термин придумал ув. Сергей Трофимов.

Респект.
18.07.2020 01:20
Офіційні особи України підтримали це звернення? Ну хоч хтось? д'Єрмак, який завідує міжнародними відносинами, МЗС, що повинно відслідковувати подібні речі, найвеличніший, для якого, відповідно до Конституції, те є обов'язком, голова парламенту, що є головним в парламентсько-президентський країні... Ну може хоча б Прем'єр? Ну хоч хтось....
17.07.2020 21:45
Щось методички заПІЗнилися, песики?? Нє??
😁
17.07.2020 21:51
Конгресс украинцев обратился в Еврокомиссию из-за статьи о "праворадикалах" в европейских медиа - Цензор.НЕТ 4548
17.07.2020 21:57
Даавно знаємо..
Нарешті Ви призналися...
А що психітри кажуть??
Бажаю швидкого покращення!
🤑
17.07.2020 22:14
Не затягуй.
17.07.2020 22:30
Самі влізли, Самі і вилазьте..))
17.07.2020 22:33
Коли вчився у Саратовському юридичному, був у мене однокурсник - опер з міліції. Так він розповідав, що колись вони затримували фальшивомонетчика. Прийшов у магазин і пробував всучить продавцю СЕМИРУБЛЬОВУ купюру... При обшуку знайшли купу грошей, як радянських, так і "фантастичних", різноманітного номіналу. Відразу втрутилось КГБ, і нібито його відправили у "психушку"... "Тринадцятибаксова купюра", мабуть, з тієї ж, когорти...
18.07.2020 06:57
Тем,кто ищет где бы оскорбить свои чувства не следует читать газеты ЕС.
17.07.2020 21:54
Та да. Кацапов колбасит не па деццки.
Кругом одни русофобьі, да?
17.07.2020 22:00
Замечательный совет, ув. пани Ирина. Почти как совет проф.Преображенского насчёт того, чтобы никогда не читать перед обедом советских газет.

80 % газет в ЕС издают левацко-социалистические нравственные дегенераты типа Кон-Бендита, Бернара Леви и прочих...
18.07.2020 01:36
подтверждаю..
в мировых сетях оголтелая анти-украинская компания...
я лично устал уже там воевать (поэтому и на Цензор нет времени)..
вот свежий пример опуса известного журналиста с тысячами подписчиков - 191 тысяча...
он поддерживает вандализм против памятника украинцам воевавших с Советами..и его подписчики поддерживают..

https://twitter.com/stillgray

https://twitter.com/stillgray Конгресс украинцев обратился в Еврокомиссию из-за статьи о "праворадикалах" в европейских медиа - Цензор.НЕТ 4310 Ian Miles Cheong

https://twitter.com/stillgray @stillgray

·https://twitter.com/stillgray/status/1284190705804431360 40 мин

"The vandalism of a Nazi monument in Ontario is being investigated as a hate crime." Yes, it's literally a Nazi monument. Why does one exist? I have no idea. Canada is weird, man.

«Вандализм нацистского памятника в Онтарио расследуется как преступление на почве ненависти». Да, это буквально нацистский памятник. Почему он существует? Я понятия не имею. Канада странная, чувак.

Конгресс украинцев обратился в Еврокомиссию из-за статьи о "праворадикалах" в европейских медиа - Цензор.НЕТ 3153
17.07.2020 22:04
Начали мочить праворадикаловых.
17.07.2020 22:09
ну не негров же мочить..
неграм нужно ноги целовать..
17.07.2020 22:12
Звичайно це московити постаралися. А що казав пан Гетьманцев? Він нас назвав фашистами, то воно все гарно складається в одне, недобре для України. Тут всередині повно ворогів. А Волошин? А інші, як Мендель, яка десь у фейках вичитала, що наші обстрілювали школи. А пан Ермак навіть відео показував, як злі "укри" вбивали його брата, щоб він не торгував посадами....
17.07.2020 22:17
В світі зараз ліворадикали чудять.А вони підігрують московитам.
17.07.2020 22:26
=Чудять= - це слабо сказано.
17.07.2020 23:29
Мама вызывай ментов (с) мамкины нацисты
17.07.2020 23:49
Слабовато пукнули....
18.07.2020 00:49
Кто платит тот и заказывает нацистов. Оптом дешевле.
18.07.2020 02:01
Досить цих продажних "нацюків" ототожнювати з українцями!
Це звичайні злочинці які коять свої злочини під патріотичними гаслами.
18.07.2020 07:39
Московіти брешуть на увесь світ, а в Україні і на фронті "московське радіо". Діаспора патріотичніша за нашу владу. Хто в світі знає, що тут війна???, якщо ізбранці народу не знають, що воно таке!!!.
18.07.2020 12:12
 
 