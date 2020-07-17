Конгрес українців звернувся до Єврокомісії через статтю про "праворадикалів" у європейських медіа

Європейський конгрес українців та українських громадських організацій в країнах ЄС звернувся до президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн через "інформаційну кампанію проти України".

Текст звернення оприлюднив голова Спілки українців Португалії Павло Садоха, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Голова Європейського конгресу українців Богдан Райчинець повідомив, що, крім президентки Європейської комісії, організація також надіслала листи кільком єврокомісарам.

"Це була ініціатива українських колег із Португалії через негативну інформаційну кампанію проти України в різних виданнях та соцмережах низки країн ЄС. Втішає підтримка й активність різних українських організацій Європи", – додав лідер української діаспори у Європі.

У зверненні ЄКУ посилається на статтю в португальському виданні Publico, яка вийшла 21 червня 2020 року із заголовком: "Україна. Найбільший майданчик для військової підготовки світових право-радикальних угрупувань".

Цю статтю підписанти звернення вважають частиною інформаційної кампанії у медіа та соціальних мережах Євросоюзу.

"У цій же статті Україну порівнюють з терористичною організацією ІДІЛ. Європейський конгрес українців, вважає, що дана пропагандистська кампанія має організований характер і пов’язана із новими заявами президента Російської Федерації – Путіна щодо поверння "подарованих" російських земель країнам, що входили до СССР", – повідомляє Конгрес.

Автори заяви припускають, що звинувачення України в підтримці праворадикальних рухів можуть свідчити про підготовку Москви до нової ескалації агресії.

За даними ЄКУ, в різних країнах Євросоюзу загалом проживають 3 мільйони українців.

"У минулому, непростому столітті, Україна не змогла отримати своєї суб’єктності і українці змушені були стати "гарматним м’ясом", для двох світових воєн, до причин винекнення яких не мали жодного відношення. За звільнення Європи від тоталітарних антигуманних ідеологій мільйони українців віддали своє життя у Другій світовій війні і концтаборах Радянського союзу", – нагадують в об’єднанні.

Підписанти просять Єврокомісію "приділити особливу увагу припиненню політики інформаційної дескримінації українців та посилити санкції проти РФ".

Європейська комісія та Урсула фон дер Ляєн наразі не прокоментували звернення.