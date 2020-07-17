Конгрес українців звернувся до Єврокомісії через статтю про "праворадикалів" у європейських медіа
Європейський конгрес українців та українських громадських організацій в країнах ЄС звернувся до президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн через "інформаційну кампанію проти України".
Текст звернення оприлюднив голова Спілки українців Португалії Павло Садоха, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Голова Європейського конгресу українців Богдан Райчинець повідомив, що, крім президентки Європейської комісії, організація також надіслала листи кільком єврокомісарам.
"Це була ініціатива українських колег із Португалії через негативну інформаційну кампанію проти України в різних виданнях та соцмережах низки країн ЄС. Втішає підтримка й активність різних українських організацій Європи", – додав лідер української діаспори у Європі.
У зверненні ЄКУ посилається на статтю в португальському виданні Publico, яка вийшла 21 червня 2020 року із заголовком: "Україна. Найбільший майданчик для військової підготовки світових право-радикальних угрупувань".
Цю статтю підписанти звернення вважають частиною інформаційної кампанії у медіа та соціальних мережах Євросоюзу.
"У цій же статті Україну порівнюють з терористичною організацією ІДІЛ. Європейський конгрес українців, вважає, що дана пропагандистська кампанія має організований характер і пов’язана із новими заявами президента Російської Федерації – Путіна щодо поверння "подарованих" російських земель країнам, що входили до СССР", – повідомляє Конгрес.
Автори заяви припускають, що звинувачення України в підтримці праворадикальних рухів можуть свідчити про підготовку Москви до нової ескалації агресії.
За даними ЄКУ, в різних країнах Євросоюзу загалом проживають 3 мільйони українців.
"У минулому, непростому столітті, Україна не змогла отримати своєї суб’єктності і українці змушені були стати "гарматним м’ясом", для двох світових воєн, до причин винекнення яких не мали жодного відношення. За звільнення Європи від тоталітарних антигуманних ідеологій мільйони українців віддали своє життя у Другій світовій війні і концтаборах Радянського союзу", – нагадують в об’єднанні.
Підписанти просять Єврокомісію "приділити особливу увагу припиненню політики інформаційної дескримінації українців та посилити санкції проти РФ".
Європейська комісія та Урсула фон дер Ляєн наразі не прокоментували звернення.
Проблема только в том, что на их проклятые фейки власти в Украине не реагируют.
Сами участники форума, впрочем, коричневыми себя не признают. Нацисты, с их точки зрения, сидят в Киеве, Вашингтоне и Брюсселе. Владимир Путин все делает правильно, в том числе - «присоединив» Крым. Европейские страны являются «марионетками США». Расширение НАТО угрожает России. И прочее, удивительно совпадающее с тем, что нам ежедневно рассказывают по Первому каналу, НТВ и «России-24»…
Этот материал вышел в № 30-31 от 27 марта 2015
https://novayagazeta.ru/articles/2015/03/26/63523-kto-organizoval-kongress-natsionalistov-v-peterburge
80 % газет в ЕС издают левацко-социалистические нравственные дегенераты типа Кон-Бендита, Бернара Леви и прочих...
в мировых сетях оголтелая анти-украинская компания...
я лично устал уже там воевать (поэтому и на Цензор нет времени)..
вот свежий пример опуса известного журналиста с тысячами подписчиков - 191 тысяча...
он поддерживает вандализм против памятника украинцам воевавших с Советами..и его подписчики поддерживают..
https://twitter.com/stillgray
https://twitter.com/stillgray Ian Miles Cheong
https://twitter.com/stillgray @stillgray
·https://twitter.com/stillgray/status/1284190705804431360 40 мин
"The vandalism of a Nazi monument in Ontario is being investigated as a hate crime." Yes, it's literally a Nazi monument. Why does one exist? I have no idea. Canada is weird, man.
«Вандализм нацистского памятника в Онтарио расследуется как преступление на почве ненависти». Да, это буквально нацистский памятник. Почему он существует? Я понятия не имею. Канада странная, чувак.
неграм нужно ноги целовать..
Це звичайні злочинці які коять свої злочини під патріотичними гаслами.