УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9777 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 018 24

Росія і Китай використовують пандемію COVID-19 для поширення дезінформації, - Столтенберг

Росія і Китай використовують пандемію COVID-19 для поширення дезінформації, - Столтенберг

На думку генсека НАТО Єнса Столтенберга, Росія і Китай використовують пандемію COVID задля поширення дезінформації, в тому числі про країни НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Одна з проблем пандемії полягає в тому, що ми бачили, як держави і недержавні суб'єкти намагаються використати цю ситуацію для поширення пропаганди, частково для розділення союзників і частково для підриву довіри до наших демократичних інститутів. Ми бачили, як Китай і Росія вказали, що вірус був створений союзними країнами. Кіберпростір і соціальні мережі також використовувалися для поширення неправдивих звинувачень", - зазначив Столтенберг.

Він додав, що НАТО відповів на пропаганду наданням фактів.

"НАТО може багато зробити, але в підсумку найпотужнішою зброєю проти дезінформації є вільна і незалежна преса", - сказав генсек Північноатлантичного Альянсу.

Читайте також: США вважають Росію серйозною загрозою, - держсекретар Помпео

Автор: 

карантин (18172) Китай (4834) НАТО (6730) росія (67347) Столтенберг Єнс (1596) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
даже не сомневайтесь что ковид- есть совместный, рашистско-китайский тайный проект
показати весь коментар
17.07.2020 22:06 Відповісти
+2
Да проблема не в тому кто создал вирус. Проблема в том что реакция на простуду геадекватная и проблема в том, что научных фактов за столько времени очень мало это все больше похоже на инфодемию, а не настоящую пандемию. Не о том думаешь. Не в вирусе проблема, проблема что цель судя с реакции на простуду совсем другая.
показати весь коментар
17.07.2020 22:14 Відповісти
+2
Война не против штатов. Война проти обычных людей. Тотальная диктатура и тотальный контролью тотальная вакцинация неизвестно от чего. Тоесть устанавливается тотальный контроль над человечеством. Через вакцины можно тотально контролировать человечество, влияять на сокращения населения. Посмотри о чем Оон талдычит и римский клуб, у них главная проблема это то что людей уже 8 млрд. Они открыто заявляют что нужна програма депопуляции.
показати весь коментар
17.07.2020 22:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
даже не сомневайтесь что ковид- есть совместный, рашистско-китайский тайный проект
показати весь коментар
17.07.2020 22:06 Відповісти
Вирус могли создать только передовые в науке страны.
показати весь коментар
17.07.2020 22:09 Відповісти
Да проблема не в тому кто создал вирус. Проблема в том что реакция на простуду геадекватная и проблема в том, что научных фактов за столько времени очень мало это все больше похоже на инфодемию, а не настоящую пандемию. Не о том думаешь. Не в вирусе проблема, проблема что цель судя с реакции на простуду совсем другая.
показати весь коментар
17.07.2020 22:14 Відповісти
Не обов'язково.
Бабло, і нуково- технічне шпигунство, а також відношення до свого народу, як до слухняного, зашуганого стада, дозволяє робити таке.
Приклад: КНДР. Та й, бувший СРСР.
показати весь коментар
17.07.2020 22:16 Відповісти
Сейчас есть куча фирм, что синтезнет и вышлет хоть в вануату 100 мкг вируса по 35 центов за нуклеотид по днк или рнк коду заказчика. Синтезнуть коронавирус порядка 10-12 тыс долларов.
показати весь коментар
17.07.2020 22:20 Відповісти
Такой умный пост могут написать только в передовой по науке стране.Я ничего не понял.
показати весь коментар
17.07.2020 22:32 Відповісти
Мне, как выходцу из Совка, обидно, но с другой стороны забавно видеть, как "Западный Блок" страдает от своего же оружия, уничтожившего Совок. Русня и китаёзы как оказалось хорошие ученики. Пока не рискну поставить на победителя во 2-й холодной войне, но вряд ли это будут Штаты
показати весь коментар
17.07.2020 22:13 Відповісти
Война не против штатов. Война проти обычных людей. Тотальная диктатура и тотальный контролью тотальная вакцинация неизвестно от чего. Тоесть устанавливается тотальный контроль над человечеством. Через вакцины можно тотально контролировать человечество, влияять на сокращения населения. Посмотри о чем Оон талдычит и римский клуб, у них главная проблема это то что людей уже 8 млрд. Они открыто заявляют что нужна програма депопуляции.
показати весь коментар
17.07.2020 22:17 Відповісти
И они правы. Безостановочное производство господствующего на планете вида приведёт со временем, что наступить будет некуда. Вы готовы к населению Земли в триллион человек? Я нет.
показати весь коментар
17.07.2020 22:30 Відповісти
Если взять плотность населения, то она довольно небольшая на планете. Думаю 8 млрд для планеты это не так то и много. Земл может выдержать и 100 млрд
показати весь коментар
18.07.2020 00:15 Відповісти
Так логічно було б звернути увагу на тих, хто тупо розплоджується найбільше.
І з ними вести профілактику, спрямовану на попередження безкінечного розмноження.
У білих людей нема зараз по 10 дітей у масі своїй.
показати весь коментар
17.07.2020 23:25 Відповісти
Поки що, за останні 2000 років, демократії перемагали абізян.
показати весь коментар
17.07.2020 22:18 Відповісти
Ты серьёзно? А про Чингисхана, Людовика-14 (государство это я ) и прочих вандалов не в курсе? Уж не говорю про диктаторов-творцов современного Тайваня, Сингапура и Южной Кореи.
показати весь коментар
17.07.2020 22:27 Відповісти
Рюзькій с китайцєм- братани навєк!!
Що, не пам'ятаєте?? ))
показати весь коментар
17.07.2020 22:21 Відповісти
Ну що ж вони ніяк не зрозуміють, що московія - то не наддержава! І вся її велич заснована лише на кількості ядерних боєголовок, що має кремль. Тому порівняння московії з Китаєм, який розвивається швидше, ніж московити переписують свою історію - то комплімент для московії.
Лишіть путлєра тих боєголовок і все! Не буде ніякої величі, лишаться тіко "скрєпи", "валєжнік", щі, бояра та болота...
А в те, що у західних країн є способи залишити московію без ЯО я впевнений. Там тіко питання підводних човнів та ядерних поїздів, місце знаходження яких визначити дуже важко.
Але це знову тіко моє ІМХО...
показати весь коментар
17.07.2020 22:25 Відповісти
Да, Московия конечно гавно, если бы не её подводные лодки и мифические ядерные поезда
показати весь коментар
17.07.2020 22:33 Відповісти
І де ж Ви побачили вільну і незалежну пресу, Містер Столтенберг ?
Писаки справно відпрацьовують замовлення і пайку і розносять брехні та нагнітають паніку так, що куди тим москалям з чайнізами братися.
А в унісон з писаками верещать політики і "експерти"-гадалки. Медики теж прислужують (не всі, а наближені), фарма-лоббі і всі, хто в цьому зацікавлений.
Іншим слова не дають.
показати весь коментар
17.07.2020 23:21 Відповісти
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
показати весь коментар
17.07.2020 23:33 Відповісти
У них паранойя или они реально такие дебилы?
показати весь коментар
18.07.2020 01:01 Відповісти
Если бы пандемии не было ее все равно рано или поздно придумали.
показати весь коментар
18.07.2020 01:58 Відповісти
Выражаю свою обеспокоенность по этому поводу
показати весь коментар
18.07.2020 05:19 Відповісти
Так в коварстве и подлости москалей никто и не сомневается
показати весь коментар
18.07.2020 09:17 Відповісти
Нам ваша думка важлива - залишайтесь на лінії.
показати весь коментар
18.07.2020 09:38 Відповісти
Ми бачили, як Китай і Росія вказали, що вірус був створений союзними країнами. Так нахай пан Столберг відкриє статю журнала Природна медицина за 2015 рік A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence, який видається в США по цьому посиланню https://www.nature.com/articles/nm.3985 і прочитає:
Роботи міжнародної дослідницької групи (зокрема це міжнародні корпорації - СЕРІ, NIH, Імперській коледж в Лондоні, японські спеціалісти і Уханьский інститут вірусології (КНР) велися ( в Ухані США фінансували роботи до квітня 2020), зокрема, щодо посилення функції (gain-of-function) шипоподібного S-білка коронавирусу, отриманого від кажанів і за своєю природою не здатного заражати людину, з метою надання такому Коронавіруси здатності інфікувати людей. Зазначені роботи увінчалися успіхом, і в 2015 році журнал Nature опублікував статтю авторів, які повідомили місту і світу про їх тріумфальне успіху. Один зі співавторів епохального прориву д-р Барік так прокоментував своє досягнення: «Цей вірус є настільки високопатогенним, що методи лікування, розроблені проти вихідного вірусу SARS в 2002 році, і препарати ZMapp, використовувані для боротьби з *****, не здатні нейтралізувати і контролювати цей конкретний вірус ».Якщо пан Столберг проти інсинуацій він повинен створити міжнародний трибунал в ООН і провести розслідування. Це нагадує як дротові телефонні компанії писали віруси для стільникових телефонів, чи як нафтова мафія боролась проти зеленої енергетики. А поки факти є такі, що Білл Гейтц, який вбухав в ВООЗ 2.2 млрд доларів і запустив разом з названими компаніями цей вірус по світу.
показати весь коментар
18.07.2020 16:06 Відповісти
 
 