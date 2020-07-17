Росія і Китай використовують пандемію COVID-19 для поширення дезінформації, - Столтенберг

На думку генсека НАТО Єнса Столтенберга, Росія і Китай використовують пандемію COVID задля поширення дезінформації, в тому числі про країни НАТО.

"Одна з проблем пандемії полягає в тому, що ми бачили, як держави і недержавні суб'єкти намагаються використати цю ситуацію для поширення пропаганди, частково для розділення союзників і частково для підриву довіри до наших демократичних інститутів. Ми бачили, як Китай і Росія вказали, що вірус був створений союзними країнами. Кіберпростір і соціальні мережі також використовувалися для поширення неправдивих звинувачень", - зазначив Столтенберг.

Він додав, що НАТО відповів на пропаганду наданням фактів.

"НАТО може багато зробити, але в підсумку найпотужнішою зброєю проти дезінформації є вільна і незалежна преса", - сказав генсек Північноатлантичного Альянсу.

