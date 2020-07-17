Росія і Китай використовують пандемію COVID-19 для поширення дезінформації, - Столтенберг
На думку генсека НАТО Єнса Столтенберга, Росія і Китай використовують пандемію COVID задля поширення дезінформації, в тому числі про країни НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Одна з проблем пандемії полягає в тому, що ми бачили, як держави і недержавні суб'єкти намагаються використати цю ситуацію для поширення пропаганди, частково для розділення союзників і частково для підриву довіри до наших демократичних інститутів. Ми бачили, як Китай і Росія вказали, що вірус був створений союзними країнами. Кіберпростір і соціальні мережі також використовувалися для поширення неправдивих звинувачень", - зазначив Столтенберг.
Він додав, що НАТО відповів на пропаганду наданням фактів.
"НАТО може багато зробити, але в підсумку найпотужнішою зброєю проти дезінформації є вільна і незалежна преса", - сказав генсек Північноатлантичного Альянсу.
Бабло, і нуково- технічне шпигунство, а також відношення до свого народу, як до слухняного, зашуганого стада, дозволяє робити таке.
Приклад: КНДР. Та й, бувший СРСР.
І з ними вести профілактику, спрямовану на попередження безкінечного розмноження.
У білих людей нема зараз по 10 дітей у масі своїй.
Що, не пам'ятаєте?? ))
Лишіть путлєра тих боєголовок і все! Не буде ніякої величі, лишаться тіко "скрєпи", "валєжнік", щі, бояра та болота...
А в те, що у західних країн є способи залишити московію без ЯО я впевнений. Там тіко питання підводних човнів та ядерних поїздів, місце знаходження яких визначити дуже важко.
Але це знову тіко моє ІМХО...
Писаки справно відпрацьовують замовлення і пайку і розносять брехні та нагнітають паніку так, що куди тим москалям з чайнізами братися.
А в унісон з писаками верещать політики і "експерти"-гадалки. Медики теж прислужують (не всі, а наближені), фарма-лоббі і всі, хто в цьому зацікавлений.
Іншим слова не дають.
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
Роботи міжнародної дослідницької групи (зокрема це міжнародні корпорації - СЕРІ, NIH, Імперській коледж в Лондоні, японські спеціалісти і Уханьский інститут вірусології (КНР) велися ( в Ухані США фінансували роботи до квітня 2020), зокрема, щодо посилення функції (gain-of-function) шипоподібного S-білка коронавирусу, отриманого від кажанів і за своєю природою не здатного заражати людину, з метою надання такому Коронавіруси здатності інфікувати людей. Зазначені роботи увінчалися успіхом, і в 2015 році журнал Nature опублікував статтю авторів, які повідомили місту і світу про їх тріумфальне успіху. Один зі співавторів епохального прориву д-р Барік так прокоментував своє досягнення: «Цей вірус є настільки високопатогенним, що методи лікування, розроблені проти вихідного вірусу SARS в 2002 році, і препарати ZMapp, використовувані для боротьби з *****, не здатні нейтралізувати і контролювати цей конкретний вірус ».Якщо пан Столберг проти інсинуацій він повинен створити міжнародний трибунал в ООН і провести розслідування. Це нагадує як дротові телефонні компанії писали віруси для стільникових телефонів, чи як нафтова мафія боролась проти зеленої енергетики. А поки факти є такі, що Білл Гейтц, який вбухав в ВООЗ 2.2 млрд доларів і запустив разом з названими компаніями цей вірус по світу.