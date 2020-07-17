"Портновський" Кримінальний кодекс пролобійовано злочинним світом, він захищає злочинця, а не жертву, - криміналістка Маляр

Ухвалений у 2012 році і діючий нині Кримінальний кодекс було прийнято в інтересах злочинного світу, він на стороні злочинців, а не жертв.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявила юрист-кримінолог Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"У 2012 році було прийнято Кримінально-процесуальний кодекс, яким досі ми користуємося. І в мене є глибокі підозри, що він був пролобійований злочинним світом. Тому що наше законодавство - на стороні злочинця, на жаль. У нас жертва не захищена", - сказала вона.

Маляр зазначила, що цей Кримінально-процесуальний кодекс позбавив поліцію частини повноважень і дав злочинцям можливість затягувати розгляд справ у судах на кілька років.

"З цього Кодексу є шанси абсолютно законно затягувати на рік, і на два, і на три судовий процес. Сьогодні можна затягувати нескінченно процес і не порушувати при цьому закон", - пояснила Маляр.

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"Той, хто сьогодні збив на смерть 4 людини, має право на безкоштовного захисника. А потерпілі не мають права. От вам і "рівність" на користь злочинців", - додала вона.

Думку Маляр підтримав Валерій Кур, начальник Управління кримінальної розвідки ГУБОЗ МВС України (1994-2000).

"Впливали на парламент, і гроші збиралися в "общак", і представники злочинного світу приходили і диктували свої умови, і парламент приймав", - говорить він про Кримінальний кодекс.

"Вони спочатку створили цей кодекс, позбавили поліцію можливості працювати за ним, а тепер ще зловживають і вимагають, щоб змінили владу, тому що "ви ж не вмієте працювати", - додав він.