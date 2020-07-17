Росія може застосувати авіацію і вражати наші цілі, навіть не перетинаючи кордон, - Смешко

Якщо РФ вирішить застосувати проти України авіацію, їй не потрібно буде навіть перетинати російсько-український кордон. У 1999 році операцію в Югославії виграли взагалі без наземного компонента.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив Ігор Смешко, який очолював СБУ в 2003-2005 рр., інформує Цензор.НЕТ.

"В Югославії в 1999 році операція була виграна без наземного компоненту. Якщо буде застосовано з боку Росії космічно-авіаційний компонент, вони зможуть вражати наші цілі, навіть не перетинаючи кордон російсько-український. І ми до цього часу не розумієм, що війна може бути не просто позиційна, як зараз. А вона може бути із застосуванням тих сил і засобів, де наша протиповітряна оборона може не витримати", - сказав Смешко.

Він нагадав, що Росія зараз здійснює перевірку боєготовності військ на кордоні з Україною.

"Все угрупування розвернуто, при чому розвернуто з 3 напрямків. Всі військові навчання вже проведені. Укомплектовано, ешелоновано", - сказав він.

На жаль, сподіватися на те, що ОБСЄ в даному випадку чимось нам допоможе - це наївно, тому що ця організація історично не втручається у військовий конфлікт, вона фіксує", - додав Смешко.