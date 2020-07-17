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Щоб завершити справу про погрози Портнова прокуророві Божку, залишилося 4 дні, - адвокат Маселко. ДОКУМЕНТ

Щоб завершити справу про погрози Портнова прокуророві Божку, залишилося 4 дні, - адвокат Маселко. ДОКУМЕНТ

Шевченківський суд скасував постанову про закриття кримінального провадження за фактом погроз прокуророві Олександру Божку з боку колишнього голови АП часів Януковича Андрія Портнова.

Про це в Фейсбуці пише прокурор Роман Маселко, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки відвертому зливу справи, принаймні, на першому етапі, термін розслідування за 345 (погроза насильством) майже завершено. Фактично у слідства є тільки 8 днів (вже 4) для завершення розслідування. Або пред'явити підозру, яка включає новий термін", - написав Маселко.

На його думку, в матеріалах провадження достатньо доказів, щоб повідомити Портнову підозру.

"За 343 (незаконний вплив) ситуація інша. Оскільки тепер це не злочин, а проступок, то і граничних термінів для розслідування немає. Закрити за термінами вже не вийде. Але там підозра ще очевидніша", - написав Маселко.

"Це справи, де є реальний склад злочину і є великі перспективи в суді. Тобто, Портнов може нарешті сісти на лаву підсудних", - зазначив він.

Адвокат пообіцяв продовжити домагатися реального покарання для Портнова.

Читайте також: ДБР "поховало" справу щодо погроз Портнова прокурору ГПУ Божку, - Чорновол

Щоб завершити справу про погрози Портнова прокуророві Божку, залишилося 4 дні, - адвокат Маселко 01

Нагадаємо, раніше Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області відмовилася притягнути Портнова до відповідальності за погрози і мати щодо працівника Офісу генерального прокурора Олександра Божка.

Також читайте: Прокурор Божко, якому погрожував Портнов, просить позбавити його права займатися адвокатською діяльністю

16 квітня стало відомо, що провадження про погрози Портнова на адресу Божка закрила СБУ. Підставою для припинення провадження про погрози прокурору стала "відсутність складу кримінального правопорушення

За словами генерального прокурора Ірини Венедіктової, справу про погрози Портнова прокуророві закрили на підставі експертизи, і це питання було вирішене через СБУ.

Автор: 

Портнов (348) погрози (490) Маселко Роман (98) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+27
вы шо.. портнов - свой для шмаркли и венядиктовой))
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17.07.2020 23:21
+27
По свинарчукам уже был суд, все оказалось враньем, по Пороху тоже все оказалось враньем, а ты гнида гов#нная давай, выгораживай дружка своего Портнова, пит@рас
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17.07.2020 23:32
+26
Беней, Моникой и Бакановым занимаются прокуроры штата Делавер, там дело продвигается медленно, но верно в сторону цугундера для всех троих.
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17.07.2020 23:33
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вы шо.. портнов - свой для шмаркли и венядиктовой))
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17.07.2020 23:21 Відповісти
Традиционное решение - больничный!
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17.07.2020 23:21 Відповісти
да "закопают" по полной федика Портнова на пол раза это отработанное изделие № 666 еврейского покроя и пошива.... редкостный дурачек и ублюдок....
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18.07.2020 07:52 Відповісти
Уникальная ситуация сложилась. Годами уже провокатор великолепный---тысяча попов Гапонов не попадает, пнёт буру, шатает страну да как хочет, пробы ставить негде и давно! И на тебе---вроде как прокурору уже ставят условия о сроках! А как тварь годами страну поливала и на пахана урку работала 7 лет назад---так не сходило! Ну ржут же с нас даже в Африке!
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17.07.2020 23:27 Відповісти
Угадайте с одного раза, чем это дело закончится?
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17.07.2020 23:27 Відповісти
Нагородою на День незалежності за вклад в боротьбу з "мародьором".
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18.07.2020 08:56 Відповісти
Портнов сейчас никто,просто трепло,прокуроры должны заниматься свинарчуками,потрохом,ахметками и прочими бенями.
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17.07.2020 23:28 Відповісти
По свинарчукам уже был суд, все оказалось враньем, по Пороху тоже все оказалось враньем, а ты гнида гов#нная давай, выгораживай дружка своего Портнова, пит@рас
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17.07.2020 23:32 Відповісти
Суд взял взятку,по потроху как раз пытаются его отмазать,саботируя процесс,тоже без взятки не обошлось.
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17.07.2020 23:34 Відповісти
Все намного проще. Бенядиктова в своем рвении угодить членограю обосралась по самые.... гланды. Вот и все.
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17.07.2020 23:36 Відповісти
Насчет взятки заявление серьезное, не боишься ответственности?
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18.07.2020 08:14 Відповісти
Ты меня не пугай крысенок потроха,вся страна знает про степень коррумпированности наших судей.То что свинарчук заплатил судьишке не подлежит сомнению.
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18.07.2020 11:28 Відповісти
Беней, Моникой и Бакановым занимаются прокуроры штата Делавер, там дело продвигается медленно, но верно в сторону цугундера для всех троих.
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17.07.2020 23:33 Відповісти
До октября еще время есть...у свыни
https://censor.net.ua/video_news/3207028/venediktova_obvinila_zaschitu_poroshenko_v_zatyagivanii_del_i_zaverila_chto_dokazatelstv_dlya_obyavleniya
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17.07.2020 23:38 Відповісти
Интересно, шо произойдет раньше - Беня, Нелох42 и его подружка Баканов станут уголовниками по приговору Канцелярского суда штата Делавер или зеленая слизь своими кривыми лапками шо-то сможет наконец-то состряпать на Пэдру?
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17.07.2020 23:43 Відповісти
На пэдру всё и так есть.см.видео
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17.07.2020 23:47 Відповісти
Верю венедиктовой, как всей остальной зеленой слизи и вашим братьям-болотным дикарям.
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17.07.2020 23:54 Відповісти
О, по Петру у вас много чего есть, аж 24 уголовных дела и ни одного реального!!! Или уже 25? Я шота со счета сбился, уточни, сколько уже раз вы обкакались?
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18.07.2020 00:18 Відповісти
Можливо і більше ніж статтей в Кодексі.
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18.07.2020 08:58 Відповісти
Рожденный ползать - летать не сможет.
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18.07.2020 09:04 Відповісти
Зато постоянно мешает тем, кто летать может.
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18.07.2020 18:19 Відповісти
Дебил днипро ,давно не вылазил.Так ты еще он или уже она?
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18.07.2020 08:26 Відповісти
Пусть хоть где-нибудь этой маланской воровской шобле прилетит. Удачи американскому Суду!
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18.07.2020 08:16 Відповісти
Візьми соєву канхветку від ЗЕ. Заробив.
Щоб завершити справу про погрози Портнова прокуророві Божку, залишилося 4 дні, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 4097
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18.07.2020 00:21 Відповісти
https://censor.net/user/429889...нулівка грёбана,навіщо воно тобі...перекладаю твоєю мовою... -
Алень, а че тебе за беда? Тебе в родном Мухосранске всю свою никчемную жизнь коротать. Ты ведь не УКРАИНЕЦ, тебе поездка в заграницу не угрожает. Для тебя выезд два раза в год в райцентр Усть-********* уже праздник! Блинов с лопаты поесть, более качественного стекломоя граненый стакан опрокинуть. Живи своими маленькими радостями, поставщик пантов. Оно тебе надо - чужие проблемы?
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18.07.2020 00:24 Відповісти
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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17.07.2020 23:32 Відповісти
Щас Портнов гнида опять сбежит на рассию. Гавно вУкраине а не законы . Врагов нужно уничтожать а не судится мс ними . но законно уничтожать.
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17.07.2020 23:35 Відповісти
Портнов, если ты читаешь цензор, то желаю тебе встретиться с олесем бузиной от щирого сердца 😈
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17.07.2020 23:35 Відповісти
Цій мерзоті житти замовлено у буцигарні чи на мінус 2 метри в коробці! На більше воно не заслуговує!!
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17.07.2020 23:36 Відповісти
Укушенного бешеным псом портнова крышует зе, за какие заслуги, либо их обьединяет идеология?
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17.07.2020 23:36 Відповісти
Да шлёпните, уже, наконец, эту гниду...
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17.07.2020 23:46 Відповісти
Он не на скамью должен сесть, а на кол!
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17.07.2020 23:59 Відповісти
Ничего, суд линча скоро разберётся
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18.07.2020 00:21 Відповісти
В США и на рассии и в Китае и в Японии, врагов уничтожают физически . Почему в воюющей Украине всякая мразь рабиновичи,бойки,медведчуки,портновы живут и гадят Украине ? Нужно их сначала расстрелять ,а потом пускай они в суд подают.Это ж логично.
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18.07.2020 00:23 Відповісти
В Индонезии пыл подобных деятелей умаляют убийством одного из детей. Говорят, действует неотразимо. Поэтому там таких партновых практически нет.
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18.07.2020 00:48 Відповісти
Такие люди как Портнов не боятся Закона. Неужели они не испугаются беспредела?
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18.07.2020 00:41 Відповісти
Той слідчий, що закрив справу, мабуть отримав від портнова таку порцію погроз, а може здійснив у реальності, інакше не можна пояснити.
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18.07.2020 09:03 Відповісти
Окружному суду і Вовку, схоже, гаплик.
Портнову, схоже починається звіздець.
Там щось Волошин та Гетьманцев бробормотали?

Схоже,що щось починає змінюватися на Банковій.
Бєня і США домовилися?
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18.07.2020 09:32 Відповісти
Ну какое подозрение "портюше" за четыре дня? Вот, если бы за четыре года, а лучше за четыре века, тогда бы ******* успели. А вот так, ну ни как. Ведь "портюшка" такая душка для бубочки.
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18.07.2020 10:11 Відповісти
И, вообще-то, портить биографию "портюшке" нельзя, он в ЗЕ в приемниках Венедиктовой.
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18.07.2020 10:13 Відповісти
Дай Бог, дай Бог...
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18.07.2020 10:41 Відповісти
пока зеленое говно при власти, мразь портнов будет в шоколаде.
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18.07.2020 13:01 Відповісти
Щоб завершити справу про погрози Портнова прокуророві Божку, залишилося 4 дні, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 4545
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18.07.2020 13:27 Відповісти
 
 