Щоб завершити справу про погрози Портнова прокуророві Божку, залишилося 4 дні, - адвокат Маселко. ДОКУМЕНТ

Шевченківський суд скасував постанову про закриття кримінального провадження за фактом погроз прокуророві Олександру Божку з боку колишнього голови АП часів Януковича Андрія Портнова.

Про це в Фейсбуці пише прокурор Роман Маселко, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки відвертому зливу справи, принаймні, на першому етапі, термін розслідування за 345 (погроза насильством) майже завершено. Фактично у слідства є тільки 8 днів (вже 4) для завершення розслідування. Або пред'явити підозру, яка включає новий термін", - написав Маселко.

На його думку, в матеріалах провадження достатньо доказів, щоб повідомити Портнову підозру.

"За 343 (незаконний вплив) ситуація інша. Оскільки тепер це не злочин, а проступок, то і граничних термінів для розслідування немає. Закрити за термінами вже не вийде. Але там підозра ще очевидніша", - написав Маселко.

"Це справи, де є реальний склад злочину і є великі перспективи в суді. Тобто, Портнов може нарешті сісти на лаву підсудних", - зазначив він.

Адвокат пообіцяв продовжити домагатися реального покарання для Портнова.

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Нагадаємо, раніше Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області відмовилася притягнути Портнова до відповідальності за погрози і мати щодо працівника Офісу генерального прокурора Олександра Божка.

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16 квітня стало відомо, що провадження про погрози Портнова на адресу Божка закрила СБУ. Підставою для припинення провадження про погрози прокурору стала "відсутність складу кримінального правопорушення

За словами генерального прокурора Ірини Венедіктової, справу про погрози Портнова прокуророві закрили на підставі експертизи, і це питання було вирішене через СБУ.