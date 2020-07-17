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Новини Коронавірус і карантин
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У Бердянську на підстанції швидкої допомоги спалах COVID-19, захворіли 8 співробітників

У Бердянську на підстанції швидкої допомоги спалах COVID-19, захворіли 8 співробітників

У Бердянську на підстанції екстреної медичної допомоги коронавірусну інфекцію виявлено ​​у 8 медиків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Facebook центру екстреної медичної допомоги Запорізької області.

"На сьогодні у 8 співробітників Бердянської підстанції ШМД - коронавірусна хвороба, підтверджена методом ПЛР", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що бригада швидкої надавала допомогу хворому, пізніше з'ясувалося, що у нього був коронавірус. Спочатку заразився один співробітник, а від нього - всі інші.

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Зараз хвороба у більшості співробітників швидкої Бердянська проходить без симптомів, вони перебцвають на лікарняних.

Автор: 

Бердянськ (470) карантин (18172) лікарі (1289) швидка (267) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Дальше будет только хуже. Ведь слуги коронавирусный фонд уже распилили. И скоро каждый будет сам за себя ведь на одном энтузиазизме далеко не уедеш
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17.07.2020 23:45
+3
І чому ж їх не вберегли маски та захисні костюми ? ні окуляри ?
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18.07.2020 00:05
+3
А вони у них були і чи користувались лікарі ними?
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18.07.2020 00:16
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Все, пропал курорт в этом сезоне.
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17.07.2020 23:37 Відповісти
Ослик давно не был в Бердянске!
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17.07.2020 23:40 Відповісти
Дальше будет только хуже. Ведь слуги коронавирусный фонд уже распилили. И скоро каждый будет сам за себя ведь на одном энтузиазизме далеко не уедеш
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17.07.2020 23:45 Відповісти
Да куда уж хуже. Все больше и больше безсимптомгых. Тебе пора одевать памперс: "Сейчас болезнь у большинства сотрудников скорой Бердянска проходит без симптомов, они находятся на больничных.Источник: https://censor.net.ua/n3208837 "
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18.07.2020 00:36 Відповісти
І чому ж їх не вберегли маски та захисні костюми ? ні окуляри ?
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18.07.2020 00:05 Відповісти
А вони у них були і чи користувались лікарі ними?
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18.07.2020 00:16 Відповісти
А на виклик приїжджають так ?
Тобто, з людей вимагають, штрафи виписують, а медпрацівники катаються без захисту ?
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18.07.2020 01:25 Відповісти
приезжают как космонавты . у нас бабка в городе померла с перепугу когда к ней приехали в скафандрах и сказали . что она болеет страшной болезнью
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18.07.2020 09:08 Відповісти
Недавно прийшлось викликати швидку.По телефону у нас запитали,чи були поїздки за кордон на протязі здається місяця(точно не пам'ятаю),і все.Лікар і фельдшер були лише в такій прозорій захисній штуці на голові і в рукавичках,без захисних костюмів.
В лікарні лікар і медсестри в приймальному відділенні були лише в звичайних медичних масках.
Правда у нас виклик був зовсім не з симптомами коронавірусу.
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18.07.2020 00:31 Відповісти
Не хвилюйся. Навколо всі вже бесимптомні тому одягни памперс і намордник і не бійся, а потім кричи хай тобі через памперс щвижко колять вакцину)
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18.07.2020 00:38 Відповісти
У нас теж так люди ходять (я не про медперсонал), прозорий екран допускають замість маски.
Хтось говорить, що він засліплює.
Так а які ще можуть бути маски ? "Експерти" розказують, що навіть саморобні маски =захищають= ... Головне - примусове носіння.
В цьому дурдомі чорт голову зломить.
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18.07.2020 01:29 Відповісти
Тому що здебільшого не вірили у хворобу, тому і не захищалися
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18.07.2020 05:54 Відповісти
Хвороба без симптомів, симптоми без хвороби! Ще є безсимптомний перебіг хвороби і вірусоносійство! Тут сам лкар голову зламає! А проста людина і в масці не розбереться!
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18.07.2020 05:21 Відповісти
ВОЗ 8 июня сказал что от бесимптомных хвороба не передаеться. Но секта против.За это власть будут судить когда смениться.
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18.07.2020 06:18 Відповісти
 
 