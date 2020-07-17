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У Бердянську на підстанції швидкої допомоги спалах COVID-19, захворіли 8 співробітників
У Бердянську на підстанції екстреної медичної допомоги коронавірусну інфекцію виявлено у 8 медиків.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Facebook центру екстреної медичної допомоги Запорізької області.
"На сьогодні у 8 співробітників Бердянської підстанції ШМД - коронавірусна хвороба, підтверджена методом ПЛР", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що бригада швидкої надавала допомогу хворому, пізніше з'ясувалося, що у нього був коронавірус. Спочатку заразився один співробітник, а від нього - всі інші.
Зараз хвороба у більшості співробітників швидкої Бердянська проходить без симптомів, вони перебцвають на лікарняних.
Топ коментарі
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Тобто, з людей вимагають, штрафи виписують, а медпрацівники катаються без захисту ?
В лікарні лікар і медсестри в приймальному відділенні були лише в звичайних медичних масках.
Правда у нас виклик був зовсім не з симптомами коронавірусу.
Хтось говорить, що він засліплює.
Так а які ще можуть бути маски ? "Експерти" розказують, що навіть саморобні маски =захищають= ... Головне - примусове носіння.
В цьому дурдомі чорт голову зломить.