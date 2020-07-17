У Бердянську на підстанції швидкої допомоги спалах COVID-19, захворіли 8 співробітників

У Бердянську на підстанції екстреної медичної допомоги коронавірусну інфекцію виявлено ​​у 8 медиків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Facebook центру екстреної медичної допомоги Запорізької області.

"На сьогодні у 8 співробітників Бердянської підстанції ШМД - коронавірусна хвороба, підтверджена методом ПЛР", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що бригада швидкої надавала допомогу хворому, пізніше з'ясувалося, що у нього був коронавірус. Спочатку заразився один співробітник, а від нього - всі інші.

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Зараз хвороба у більшості співробітників швидкої Бердянська проходить без симптомів, вони перебцвають на лікарняних.