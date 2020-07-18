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Новини Агресія Росії проти України
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Двоє українських курсантів пройшли курс навчання в коледжі ВПС Великої Британії "Кранвелл". ФОТО

У Коледжі Королівських військово-повітряних сил Великої Британії "Кранвелл" відбувся випуск молодих лейтенантів. Разом із ними випускалися і двоє курсантів Харківського національного університету Повітряних Сил імені Кожедуба - сержант Владислав Сай і старший солдат Антон Фльора.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Двоє українських курсантів пройшли курс навчання в коледжі ВПС Великої Британії Кранвелл 01

За час навчання, що тривав сім місяців, курсанти успішно освоїли базовий курс офіцерської підготовки, що складається з трьох навчальних блоків. Перший - "Військова фаза", на якому кадети вивчали базові військові дисципліни: медичну допомогу, орієнтування на місцевості, РХБ захист та інше.

Двоє українських курсантів пройшли курс навчання в коледжі ВПС Великої Британії Кранвелл 02

Далі був другий блок - "Академічна фаза", впродовж якого військові пройшли одну з основних тем - "Історія воєн Збройних сил Великої Британії". На останньому, третьому етапі, кадети познайомилися з новітніми технологіями військово-повітряних сил Збройних сил Великої Британії та склали іспит з фізичної підготовки.

Двоє українських курсантів пройшли курс навчання в коледжі ВПС Великої Британії Кранвелл 03

За результатами навчання сержанта Владислава Сая відзначено як найкращого міжнародного кадета курсу і нагороджено почесним кубком коледжу.

Двоє українських курсантів пройшли курс навчання в коледжі ВПС Великої Британії Кранвелл 04

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українського курсанта Совенка, який став найкращим іноземним випускником військової академії Великої Британії, нагороджено, - Міноборони. ФОТО

Автор: 

авіація (4152) армія (3777) Велика Британія (5646) оборона (4818) курсанти (136)


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Топ коментарі
+6
Это конечно хорошо что два человека учились в Англии .Но если в Украине восстановить ядерный тактический потенциал поражающий хотя бы на 5 000 км .то это было бы намного эффетивнее.
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18.07.2020 00:06
+5
Хотелось бы
напомнить что в феврале 2019 года, при Порошенко- Рада проголосовала
за поправки в Конституцию Украины по вопросу вступления в ЕС и NATO. За
соответствующее решение проголосовали 334 депутата при необходимом минимуме в
300 голосов. Против изменений выступили лишь 35 рыгов продажного жоппоблока.Спасёмся в NATO от кремлёвских ипанатов!
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18.07.2020 00:28
+3
в древние времена считали, что сила Армии зависит от численности Армии, но потом поняли, что качество обучения Армии играет еще большую роль! И причем нужно обучать Армию максимально хардкорно, чтобы даже сложнее было, чем в бою. Тогда в бою будет легче воевать! Взять пример Армии Гитлера - великой Армии реально. Гитлер начал готовить Армию задолго до начала войны и начинал готовить с детского возраста солдат - с Гитлерюгенд и дети реально проходили военное обучение. И что потом мы можем увидеть из аналитики статистики потерь, что Советский Союз потерял больше 50 миллионов человек, а Немцы потеряли всего 5 миллионов и на всех театрах сражений мировой войны. получается 1 немец положил 10 граждан СССР и еще положил дополнительно в других страх западной Европы и на других полях еще. А все потому, что качество обучения было высочайшего уровня!!! Также и нам нужно создавать своих бойскаутов типа, но реально обучать военному делу. И приучать к дисциплине с детства и т.п. это тоже полезно будет.
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18.07.2020 00:16
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Это конечно хорошо что два человека учились в Англии .Но если в Украине восстановить ядерный тактический потенциал поражающий хотя бы на 5 000 км .то это было бы намного эффетивнее.
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18.07.2020 00:06 Відповісти
це вірно
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18.07.2020 00:08 Відповісти
Маячня.
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18.07.2020 00:11 Відповісти
Согласен.Два человека побывавших в Англии на учебных курсах в коледже это не доктрина защиты Украинского государства.
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18.07.2020 00:17 Відповісти
Він згоден їсти траву як в Північній Кореї щоб зробити ядрьону бімбу?
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18.07.2020 00:26 Відповісти
Осмелюсь поинтересоваться куда бомбу бросать собираетесь?
Все никак не дойдет, что ЯО никак ничего не решает. Решает только современное высокоточное оружие.
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18.07.2020 01:08 Відповісти
Никто его уже не восстановит. Европа побоялась локального столкновения и заморозила конфликт на Донбассе, а начни мы создавать ядерное оружие так будут такие санкции, что мало не покажется. Северная Корея может себе позволить там крышует Китай. У нас такого покровителя нет. Кругом враги.
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18.07.2020 10:13 Відповісти
А що це Вятрович недопрацював - університет ім. Кожедуба, це ж радянська епоха, да-а-а, здає позиції Вятрович.....
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18.07.2020 00:10 Відповісти
в древние времена считали, что сила Армии зависит от численности Армии, но потом поняли, что качество обучения Армии играет еще большую роль! И причем нужно обучать Армию максимально хардкорно, чтобы даже сложнее было, чем в бою. Тогда в бою будет легче воевать! Взять пример Армии Гитлера - великой Армии реально. Гитлер начал готовить Армию задолго до начала войны и начинал готовить с детского возраста солдат - с Гитлерюгенд и дети реально проходили военное обучение. И что потом мы можем увидеть из аналитики статистики потерь, что Советский Союз потерял больше 50 миллионов человек, а Немцы потеряли всего 5 миллионов и на всех театрах сражений мировой войны. получается 1 немец положил 10 граждан СССР и еще положил дополнительно в других страх западной Европы и на других полях еще. А все потому, что качество обучения было высочайшего уровня!!! Также и нам нужно создавать своих бойскаутов типа, но реально обучать военному делу. И приучать к дисциплине с детства и т.п. это тоже полезно будет.
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18.07.2020 00:16 Відповісти
Хотелось бы
напомнить что в феврале 2019 года, при Порошенко- Рада проголосовала
за поправки в Конституцию Украины по вопросу вступления в ЕС и NATO. За
соответствующее решение проголосовали 334 депутата при необходимом минимуме в
300 голосов. Против изменений выступили лишь 35 рыгов продажного жоппоблока.Спасёмся в NATO от кремлёвских ипанатов!
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18.07.2020 00:28 Відповісти
Не обманывайтесь, никакое НАТО за нас воевать не будет
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18.07.2020 01:09 Відповісти
На NATO надейся, а сам - не плошай!
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18.07.2020 11:05 Відповісти
Украину в НАТО не берут. Украинцы на референдуме проголосовали за сохранение Советского Союза. НАТО это знает.
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18.07.2020 01:10 Відповісти
Скіль це коштувало родині курсантів?
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18.07.2020 00:54 Відповісти
Дебилы идут служить только в террористические войска вонючей московии. В цивилизованных странах служба в ВС - престижна, и туда отбираются интеллектуалы.
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18.07.2020 01:06 Відповісти
Они не будут служить в цивилизованной стране. Их отправят назад в Украину.
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18.07.2020 01:12 Відповісти
Кто вам 30 лет мешает сделать Украину цивилизованной страной?
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18.07.2020 01:15 Відповісти
Сограждане. Они проголосовали за сохранение Советского Союза. Они договорились называть российских оккупантов арендаторами. Они не хотят такой медицины как в США, а хотят советской,
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18.07.2020 01:31 Відповісти
Це не лiше 30 останнi роки, друже. Це iсторiя Украiнi - Козаки протi свинопасiв. И чомусь свинопаси завжди перемогають, нажаль...Чи переможете свинопасiв ц'ого разу?
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18.07.2020 01:44 Відповісти
На жаль, козаки не переможуть. Свинопаси перемагають на кожних президентських виборах. Козаки перемагають тільки в результаті революцій. Ми не можемо влаштовувати революції кожні чотири роки.
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18.07.2020 02:09 Відповісти
-Коли Центр Разумкова ще раніше провів дослідження під назвою «Політична культура». Тоді виявилося що 55% жителів України протягом усієї незалежності нашої країни які постійно брали участь у виборах, однак навіть жодного разу не читали програми політичних партій, i не цікавилися які проукраїнські - патріотичні або антиукраїнські ворожі сили вони просувають у владу. І згідно з цими соціологічними дослідженнями, близько 20% совкових хохлів (українців?) вони готові продати свій голос за гречку або за гроші а бо за будь що». Ось і відповідь як у нас пробираються до влади прокляті люті вороги України, продажні кремлівські холуї, перефарбовані з бандитів ригоАналів співучасників втікача в ворожу паРашу продажного ЗЕКА янука....всякі кремлівські яничари виродки: жопозіція, "життя - сепаратистів". А тепер ще і якісь і "слуги народу" тільки чомусь схоже що не українського а кацапського "... І тепер ці прокляті Іуди ці московські -яничари, вже планують об'єднуватися в одну антиукраїнську зграю ворогів України, і тоді вони за криваві кремлівські срібняки для Юд будуть маніакально злочинно намагатися щоб мінською капітуляцією знищити територіальну цілісність ( Крим, Донбас) а потім і суверену державу Русь -Україну. Якщо їх жорстко не змете і дозволить їм цю страшну зраду Українській народ.
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18.07.2020 08:12 Відповісти
Давай не будем про прстиж. В НАШЕ время умные туда не пойдут и крапка. Армия была и будет для фанатов или людей с маленьким доходом. Время гусар прошло.
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18.07.2020 01:25 Відповісти
Угу, если ты живешь в стране-помойке между Украиной и США.
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18.07.2020 01:31 Відповісти
Це помилкове твердження. По Великій Британії-так, офіцери, можливо, й інтелектуали, а ось в звичайні солдати йдуть ті, хто мізками не може на гражданці заціпитися. Тому що в ЗС Британії не треба бути винахідливим та розумним, все вже придумано та розроблено для тебе, тому твоя задача - сумлінно виконувати накази, все.
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18.07.2020 12:29 Відповісти
Теперь победим!
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18.07.2020 01:10 Відповісти
Все равно Советское быдло непобедимо.... ГУЛАГ Сралина строили недаром...
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18.07.2020 06:39 Відповісти
 
 