Двоє українських курсантів пройшли курс навчання в коледжі ВПС Великої Британії "Кранвелл". ФОТО
У Коледжі Королівських військово-повітряних сил Великої Британії "Кранвелл" відбувся випуск молодих лейтенантів. Разом із ними випускалися і двоє курсантів Харківського національного університету Повітряних Сил імені Кожедуба - сержант Владислав Сай і старший солдат Антон Фльора.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
За час навчання, що тривав сім місяців, курсанти успішно освоїли базовий курс офіцерської підготовки, що складається з трьох навчальних блоків. Перший - "Військова фаза", на якому кадети вивчали базові військові дисципліни: медичну допомогу, орієнтування на місцевості, РХБ захист та інше.
Далі був другий блок - "Академічна фаза", впродовж якого військові пройшли одну з основних тем - "Історія воєн Збройних сил Великої Британії". На останньому, третьому етапі, кадети познайомилися з новітніми технологіями військово-повітряних сил Збройних сил Великої Британії та склали іспит з фізичної підготовки.
За результатами навчання сержанта Владислава Сая відзначено як найкращого міжнародного кадета курсу і нагороджено почесним кубком коледжу.
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Все никак не дойдет, что ЯО никак ничего не решает. Решает только современное высокоточное оружие.
напомнить что в феврале 2019 года, при Порошенко- Рада проголосовала
за поправки в Конституцию Украины по вопросу вступления в ЕС и NATO. За
соответствующее решение проголосовали 334 депутата при необходимом минимуме в
300 голосов. Против изменений выступили лишь 35 рыгов продажного жоппоблока.Спасёмся в NATO от кремлёвских ипанатов!