Двоє українських курсантів пройшли курс навчання в коледжі ВПС Великої Британії "Кранвелл". ФОТО

У Коледжі Королівських військово-повітряних сил Великої Британії "Кранвелл" відбувся випуск молодих лейтенантів. Разом із ними випускалися і двоє курсантів Харківського національного університету Повітряних Сил імені Кожедуба - сержант Владислав Сай і старший солдат Антон Фльора.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

За час навчання, що тривав сім місяців, курсанти успішно освоїли базовий курс офіцерської підготовки, що складається з трьох навчальних блоків. Перший - "Військова фаза", на якому кадети вивчали базові військові дисципліни: медичну допомогу, орієнтування на місцевості, РХБ захист та інше.

Далі був другий блок - "Академічна фаза", впродовж якого військові пройшли одну з основних тем - "Історія воєн Збройних сил Великої Британії". На останньому, третьому етапі, кадети познайомилися з новітніми технологіями військово-повітряних сил Збройних сил Великої Британії та склали іспит з фізичної підготовки.

За результатами навчання сержанта Владислава Сая відзначено як найкращого міжнародного кадета курсу і нагороджено почесним кубком коледжу.

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