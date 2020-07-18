За 29 років незалежності України у ДТП загинули понад 174 тисячі осіб, - Геращенко

За 29 років незалежності України у ДТП загинули 174 095 осіб, постраждали понад 1 мільйон 264 тисячі.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Цьогоріч перед запуском системи автоматичної фіксації я попросив порахувати, скільки українців загинуло за 29 років незалежності (у ДТП. - Ред.). Починаючи з 1991 року і до березня 2019 року включно, 174 095 людей загинули за 29 років у ДТП, зазнали травм 1 мільйон 264 тисячі", - сказав Геращенко.

За його словами, на нетверезому водінні за минулий рік упіймали 116 тисяч українців. У 16 тис. випадків протоколи патрульної поліції були закриті судами, і водії не були покарані.

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"Близько 1700 справ були закриті, бо судді передавали справи на розгляд трудового колективу", - додав Геращенко.