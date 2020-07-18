Українці можуть бути серед моряків, яких пірати захопили біля берегів Нігерії. КАРТА
Озброєні люди захопили біля берегів Ніреріі 15 моряків вантажного судна. За попередніми даними, судно обслуговувала команда з українців і росіян.
Про захоплення повідомив портал Dryad Global, що спеціалізується на питаннях безпеки на морі, інформує Цензор.НЕТ.
Танкер Curacao Trader вийшов з порту Ломе і попрямував на південь. 8 осіб зі зброєю підпливли до судна на катері і захопили його. Імовірно, загарбникам надавало підтримку ще одне більше судно.
У Гвінейській затоці сталося вже 18 захоплень суден, під час яких викрали 93 моряків. У 2020 році кількість захоплень зросла на 20% порівняно з 2019 роком, зазначають аналітики порталу.
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Maxim Ak-Murza
показати весь коментар18.07.2020 01:10 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
shokolad
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sv_bombardier
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Черноморец не команда Черномор
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ALEX 13 #375637
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ALEX 13 #375637
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Alex Best
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