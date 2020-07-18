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Українці можуть бути серед моряків, яких пірати захопили біля берегів Нігерії. КАРТА

Українці можуть бути серед моряків, яких пірати захопили біля берегів Нігерії. КАРТА

Озброєні люди захопили біля берегів Ніреріі 15 моряків вантажного судна. За попередніми даними, судно обслуговувала команда з українців і росіян.

Про захоплення повідомив портал Dryad Global, що спеціалізується на питаннях безпеки на морі, інформує Цензор.НЕТ.

Танкер Curacao Trader вийшов з порту Ломе і попрямував на південь. 8 осіб зі зброєю підпливли до судна на катері і захопили його. Імовірно, загарбникам надавало підтримку ще одне більше судно.

У Гвінейській затоці сталося вже 18 захоплень суден, під час яких викрали 93 моряків. У 2020 році кількість захоплень зросла на 20% порівняно з 2019 роком, зазначають аналітики порталу.

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Українці можуть бути серед моряків, яких пірати захопили біля берегів Нігерії 01

Автор: 

моряки (927) Нігерія (60) пірати (94)


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Чей танкер? Под каким флагом?
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18.07.2020 01:10 Відповісти
цікаво, а Ніігерія є в переліку тих 25 країн, які пускають до себе на відпочинок українців під час пандемії? )))
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18.07.2020 01:15 Відповісти
Я не считаю подобных моряков украинцами. Они сами выбрали себе судьбу ихтамнетов.
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18.07.2020 08:39 Відповісти
Сначала кравчуки и им подобные разворовали самое большое параходство ссср.и моряки вынуждены работать под иностранным флагом. А патриотов среди них побольше чем в слугах народа...
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18.07.2020 12:13 Відповісти
Если быть более точным, то ЧМП разворовывали кравчук, кудюкин и ульянченко. На то время это была самая большая судоходная компания в мире .
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18.07.2020 12:45 Відповісти
За базаром следи бомбо-чмо !!!!! Твое место на па-раше !!!!
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18.07.2020 12:39 Відповісти
У меня в квартире имеется туалет и ванная. На парашу пока что ты ходишь. Или срешь прямо за борт? Рогоносец, за своей женой лучше присматривай.
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19.07.2020 17:29 Відповісти
А я не считаю тебя, идиота, патриотом. И дальше что?
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18.07.2020 09:20 Відповісти
 
 