Українці можуть бути серед моряків, яких пірати захопили біля берегів Нігерії. КАРТА

Озброєні люди захопили біля берегів Ніреріі 15 моряків вантажного судна. За попередніми даними, судно обслуговувала команда з українців і росіян.

Про захоплення повідомив портал Dryad Global, що спеціалізується на питаннях безпеки на морі, інформує Цензор.НЕТ.

Танкер Curacao Trader вийшов з порту Ломе і попрямував на південь. 8 осіб зі зброєю підпливли до судна на катері і захопили його. Імовірно, загарбникам надавало підтримку ще одне більше судно.

У Гвінейській затоці сталося вже 18 захоплень суден, під час яких викрали 93 моряків. У 2020 році кількість захоплень зросла на 20% порівняно з 2019 роком, зазначають аналітики порталу.

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