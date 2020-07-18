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Новини Окуповані території
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Близько 200 тис. осіб з ОРДЛО отримали паспорти РФ, - Мінреінтеграції

Близько 200 тис. осіб з ОРДЛО отримали паспорти РФ, - Мінреінтеграції

В окупованих районах Донецької та Луганської областей близько 200 тисяч осіб отримали російські паспорти.

Про це заявила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Інна Голованчук, інформує Цензор.НЕТ.

"За інформацією, якою я володію, остання цифра, яка була, - це десь 200 тисяч, із тих джерел, якими ми володіємо, це отримані паспорти (РФ. - Ред.)", - сказала вона.

Голованчук зазначила, що з окупованих територій за час окупації в Україну виїхали, зокрема, близько 400 тисяч із Луганської області і значно менше з Криму.

Читайте також: Ми не маємо претензій до мешканців ОРДЛО, які отримали паспорти РФ, вони заручники, - Резніков

Автор: 

Донецьк (948) Луганськ (577) паспорт (1158) росія (65908) Шустер Савік (362) Донбас (22356) Міністерство реінтеграції (500)


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Топ коментарі
+19
Украины обязана очиститься от биомассы русского мира .
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18.07.2020 01:01
+12
Я за то , что бы гражданам рф вообще запретит въезд в Украину, даже туристически . Покупать недвижимость , работать , жениться , выходить замуж и т д
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18.07.2020 01:15
+9
Вата получив паспорта РФ, тем самым отказалась от паспортов Украины, а значит после освобождения Донбасса у них будет 2 выбора - это валить в РФ с Украинской территории, либо если Украина будет милосердна, то сможет дать им гражданство в случае отказа от русского паспорта, но лучше, чтобы вата отсеялась и свалила навсегда с Украины в РФ и не воняла в Украине и не голосовала тут за всяких Ахметовских и Медведчуковских, которые вредят Украине.
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18.07.2020 01:08
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По мнению кликуш из правительства они до сих пор 'тамженашилюде" или нет?
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18.07.2020 00:52 Відповісти
Яка проблема-чумадан-вокзал-і к небеням !!))
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18.07.2020 01:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=FgBd6PE5tII Володя Зеленский! СЛУШАЙ МЕНЯ ВНИМАТЕЛЬНО И ПОВТОРЯЙ ЗА МНОЙ!
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18.07.2020 00:53 Відповісти
Украины обязана очиститься от биомассы русского мира .
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18.07.2020 01:01 Відповісти
Вата получив паспорта РФ, тем самым отказалась от паспортов Украины, а значит после освобождения Донбасса у них будет 2 выбора - это валить в РФ с Украинской территории, либо если Украина будет милосердна, то сможет дать им гражданство в случае отказа от русского паспорта, но лучше, чтобы вата отсеялась и свалила навсегда с Украины в РФ и не воняла в Украине и не голосовала тут за всяких Ахметовских и Медведчуковских, которые вредят Украине.
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18.07.2020 01:08 Відповісти
Те,кто получил паспорта Рашки - должны уйти из Украины вместа с рашкиным хламом и потенциаными 200. Домой в Параршку !!!
Предавший однажды ,предаст ещё много раз,,,,
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18.07.2020 05:53 Відповісти
Как вы это узнаете, если украинский паспорт все равно у них остался? А РФ списки Украине не выдаст.
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18.07.2020 10:43 Відповісти
Эта цифра прозвучала два месяца назад. Дальше что? Ждём когда будет 300 тыс? Ну пусть. И опять же ---дальше что? Ну например автоматом потеря украинского гражданства и если пенс---то пенсии. Можно без права востановления. Можно поражение в правах---не выбирать, не избиратся. Если есть трудовой стаж до 14 г---эту часть стажа списать. Там пусть востанавливает в РФ. Но там так не сделают---не дураки. Своих хватает работничков. Отвечать надо, реагировать или даже предлагать. А может хрен с ними со всеми!?
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18.07.2020 01:08 Відповісти
Ой,блин.До великого констататора фактів треба виходити замам міністрів і казати:"Ми,для протидії окупації методом формування екстремістського формування РФ в Україні зробили те і це..."а не розказувати,як їх штопають.
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18.07.2020 03:27 Відповісти
Я за то , что бы гражданам рф вообще запретит въезд в Украину, даже туристически . Покупать недвижимость , работать , жениться , выходить замуж и т д
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18.07.2020 01:15 Відповісти
Как жаль что тебя не услышит никто.
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18.07.2020 09:34 Відповісти
Ну що ж,Україні потрібні будуть раби,які не будуть мати прав.
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18.07.2020 01:25 Відповісти
Які з гопоти раби !!!)))
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18.07.2020 01:36 Відповісти
І пір'ячко їм усім у дупу і попутний вітерець.
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18.07.2020 02:26 Відповісти
Інна Голованчучка-ти що-статист?А чому б це їхніми методами(як москалі в Чечні) не визнати Україною усіх з такими паспортами,як"Терористичне бандформування РФ,яке суперечить Конституції України,є загрозливою територіальної цілісності і безпеки України"?
Чому не заборонити Законом на території України: Створення і функціонування екстремістських організацій (об'єднань), діяльність яких спрямована на насильницьку зміну конституційного ладу, підрив безпеки держави Україна, порушення громадської безпеки та громадського порядку, створення збройних формувань, пропаганду війни, розпалювання національної, расової та релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи громадян України, спонукання громадян до відмови від виконання встановлених законом цивільних обов'язків і здійснення інших протиправних дій; діяльність релігійних місій окупантів, їх філій, релігійних РПЦ навчальних закладів, благодійних та інших фондів, військово-спортивних та інших таборів, окремих радників, фізичних осіб, які насаджують ідеї екстремістського толку; виготовлення, зберігання та розповсюдження сру.нет видань, кіно-, фото-, аудіо-, відеопродукції та інших матеріалів, що містять ідеї "росго міра" і сепаратизму,що протиставляє людей за національною чи конфесійною ознакою та закликає до зміни конституційного ладу України.Прийміть накінець за основу Закон любої нації,скажімо Австрії ,а не жуйте зелену шмарклю вже 30-ть років.
https://fakty.com.ua/ru/svit/svitovi-novyny/20190126-avstrijtsi-daly-14-rokiv-v-yaznytsi-za-zaklyk-vvesty-rosijski-vijska/.
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18.07.2020 03:02 Відповісти
Кордон з *********** необхідно повністю закрити на вїзд але широко відкрити на виїзд і паралельно стимулювати "свідомих **********" до негайного переселення халявами по пиці.
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18.07.2020 04:18 Відповісти
А Зеленский толдычит про выборы в отстойнике - лишь бы тупо выполнить Минские договора на угоду куму и на этом отчитаться о выполненных предвыборных обещаниях. А какие могут быть выборы если половина населения выехала, а вторая уже не граждане Украины - и никто не может голосовать. Это Зеленский называет выборы по украинскому законодательству?
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18.07.2020 04:33 Відповісти
если взять списки избирателей то там граждан Украины никого не существует - или выехали или уже не граждане. А Зеленский хочет выборов для отчета.
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18.07.2020 04:37 Відповісти
Прекрасно .
А теперь пусть соберут все свои пожитки, и пиз#уют в мордер !!!!!
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18.07.2020 06:48 Відповісти
Около 200 тыс. человек из ОРДЛО получили паспорта РФ, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 5673
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18.07.2020 07:58 Відповісти
https://censor.net/user/201600 ++++++++
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18.07.2020 08:06 Відповісти
Ну так пробейте кто и никакой больше пенсии.
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18.07.2020 08:09 Відповісти
Московская федерация готовит вторжение с обоснованием - защита федеральных граждан.
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18.07.2020 08:34 Відповісти
Це що, ті, які кричали "Путін ввєді!"? Щось маловати.
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18.07.2020 08:51 Відповісти
Більшість з них вже у Києві на каєнах, панамерах та х-6. Навіть номери реєстрації не міняли. У годину пік від АН у очах рябить.
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18.07.2020 09:04 Відповісти
У них "чуйка" не та, що у "голосраких", та ще і при Ялинковичу "укорінились".
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18.07.2020 09:13 Відповісти
А "голосракі" сцаря чекають з боярами, очікують манни небесної)
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18.07.2020 09:15 Відповісти
Да хоть все!
Держать кордон, со временем украинские паспорта у молодых утратят действие, старичьё вымреит и вопрос "там же наши люди" решится сам собой!
Долго? Да. А у вас есть другие предложения?
В наступ?
Вернуть к нам всю эту безумную вату?
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18.07.2020 09:02 Відповісти
Логічно.
+100%
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18.07.2020 09:45 Відповісти
интересно сколько среди этих 200000 будущих абитуриентов украинских ВУЗов (в том числе и военных ВУЗов и ВУЗов МВД)?
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18.07.2020 09:11 Відповісти
Кулеба- зелена, міністр МЗС, пропонує не звертати на ці "дрібниці" уваги. "Не всё так однозначно. "Это же "нашилюди". "Пострадавшие"".
А ще, зважено підійти до питання подвійного громадянства.
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18.07.2020 09:40 Відповісти
по моїм даним з окупованих територій даунбаца - молодь з підорашкою жити не хоче. молодь бачить себе ТІЛЬКИ в Україні.
Це більшість молоді Донбаса.
Ясна річ, є і любітелі сруцкава міра, але їх суттєво обмаль.
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18.07.2020 09:44 Відповісти
200 000 ??
Как минимум - половина живущих там.
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18.07.2020 09:24 Відповісти
Надо еще лет двадцать подождать, и там будет миллион куроносцев. Или два.
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18.07.2020 09:31 Відповісти
А шо ты предлагаешь?
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18.07.2020 09:38 Відповісти
Просто прекратить щитать.
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18.07.2020 09:42 Відповісти
Прекратить все выплаты живущим в Ордле. Запретить лындать в Украину. Руський мир должен быть независим.
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18.07.2020 09:37 Відповісти
Що Порошенко, що Зеленський ВПЕРТО не хотіли і не хочуть закривати кордони України від фашистської росії і окупованих територій.
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18.07.2020 09:42 Відповісти
Два з хвостиком лимони залишилося на кримє.
майже 7 лимонів залишилося на даунбаці.
Україна відчистилася від 9 мільйонів генетичних дегенератів.
Думаю, що це просто СУПЕР!!!
Все. Вже всі свій вибір зробили.

Наступний крок: треба закривати кордони з фашистською росією, даунбацам і кримам.
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18.07.2020 09:40 Відповісти
И для чего мы им ещё пенсии платим? Чтобы они в отдыхать в Сочи ездили ?
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18.07.2020 11:06 Відповісти
Москаляку на гиляку!!
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18.07.2020 11:07 Відповісти
Вот и чудненько, первые кандидаты на ущемление прав.
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18.07.2020 11:57 Відповісти
в кармане курица двуглавая - а в морге- галава дырявая
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18.07.2020 13:22 Відповісти
 
 