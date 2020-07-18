Близько 200 тис. осіб з ОРДЛО отримали паспорти РФ, - Мінреінтеграції

В окупованих районах Донецької та Луганської областей близько 200 тисяч осіб отримали російські паспорти.

Про це заявила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Інна Голованчук, інформує Цензор.НЕТ.

"За інформацією, якою я володію, остання цифра, яка була, - це десь 200 тисяч, із тих джерел, якими ми володіємо, це отримані паспорти (РФ. - Ред.)", - сказала вона.

Голованчук зазначила, що з окупованих територій за час окупації в Україну виїхали, зокрема, близько 400 тисяч із Луганської області і значно менше з Криму.

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