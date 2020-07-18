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Близько 200 тис. осіб з ОРДЛО отримали паспорти РФ, - Мінреінтеграції
В окупованих районах Донецької та Луганської областей близько 200 тисяч осіб отримали російські паспорти.
Про це заявила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Інна Голованчук, інформує Цензор.НЕТ.
"За інформацією, якою я володію, остання цифра, яка була, - це десь 200 тисяч, із тих джерел, якими ми володіємо, це отримані паспорти (РФ. - Ред.)", - сказала вона.
Голованчук зазначила, що з окупованих територій за час окупації в Україну виїхали, зокрема, близько 400 тисяч із Луганської області і значно менше з Криму.
Топ коментарі
+19 Danis Nielsen
показати весь коментар18.07.2020 01:01 Посилання
+12 Danis Nielsen
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+9 DARK SIDE #463014
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Предавший однажды ,предаст ещё много раз,,,,
Чому не заборонити Законом на території України: Створення і функціонування екстремістських організацій (об'єднань), діяльність яких спрямована на насильницьку зміну конституційного ладу, підрив безпеки держави Україна, порушення громадської безпеки та громадського порядку, створення збройних формувань, пропаганду війни, розпалювання національної, расової та релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи громадян України, спонукання громадян до відмови від виконання встановлених законом цивільних обов'язків і здійснення інших протиправних дій; діяльність релігійних місій окупантів, їх філій, релігійних РПЦ навчальних закладів, благодійних та інших фондів, військово-спортивних та інших таборів, окремих радників, фізичних осіб, які насаджують ідеї екстремістського толку; виготовлення, зберігання та розповсюдження сру.нет видань, кіно-, фото-, аудіо-, відеопродукції та інших матеріалів, що містять ідеї "росго міра" і сепаратизму,що протиставляє людей за національною чи конфесійною ознакою та закликає до зміни конституційного ладу України.Прийміть накінець за основу Закон любої нації,скажімо Австрії ,а не жуйте зелену шмарклю вже 30-ть років.
https://fakty.com.ua/ru/svit/svitovi-novyny/20190126-avstrijtsi-daly-14-rokiv-v-yaznytsi-za-zaklyk-vvesty-rosijski-vijska/.
А теперь пусть соберут все свои пожитки, и пиз#уют в мордер !!!!!
Держать кордон, со временем украинские паспорта у молодых утратят действие, старичьё вымреит и вопрос "там же наши люди" решится сам собой!
Долго? Да. А у вас есть другие предложения?
В наступ?
Вернуть к нам всю эту безумную вату?
+100%
А ще, зважено підійти до питання подвійного громадянства.
Це більшість молоді Донбаса.
Ясна річ, є і любітелі сруцкава міра, але їх суттєво обмаль.
Как минимум - половина живущих там.
майже 7 лимонів залишилося на даунбаці.
Україна відчистилася від 9 мільйонів генетичних дегенератів.
Думаю, що це просто СУПЕР!!!
Все. Вже всі свій вибір зробили.
Наступний крок: треба закривати кордони з фашистською росією, даунбацам і кримам.