Партія "Голос" вже пів року збиралася піти в опозицію, але заважав коронавірус, - Юрчишин

Рішення про перехід в опозицію партія "Голос" ухвалила ще пів року тому, але відтермінувала його оголошення через пандемію COVID-19.

Про це депутат "Голосу" Ярослав Юрчишин заявив в ефірі каналу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Насправді рішення про перехід в опозицію було прийнято ще пів року тому. Але тоді почалася проблема з коронавірусом. На той час оголошувати про перехід в опозицію - це було б досить непродуктивно", - сказав він.

За словами Юрчишина, "Голос" вирішив піти в опозицію через те, що до уряду потрапляють люди, яких підозрюють у корупції.

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"Нам влада обіцяла нові підходи, що в уряді не буде людей, які підозрюються в скоєнні корупційних дій. Але зараз ми бачимо, що, насправді, чим далі, тим більше саме таких людей потрапляє до уряду. Складається дивна ситуація, що нам обіцяли посадки корупціонерів, але не посадки в міністерські крісла", - сказав Юрчишин.

Нагадаємо, 17 липня партія "Голос" оголосила про перехід в опозицію.