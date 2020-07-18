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Партія "Голос" вже пів року збиралася піти в опозицію, але заважав коронавірус, - Юрчишин

Партія

Рішення про перехід в опозицію партія "Голос" ухвалила ще пів року тому, але відтермінувала його оголошення через пандемію COVID-19.

Про це депутат "Голосу" Ярослав Юрчишин заявив в ефірі каналу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Насправді рішення про перехід в опозицію було прийнято ще пів року тому. Але тоді почалася проблема з коронавірусом. На той час оголошувати про перехід в опозицію - це було б досить непродуктивно", - сказав він.

За словами Юрчишина, "Голос" вирішив піти в опозицію через те, що до уряду потрапляють люди, яких підозрюють у корупції.

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"Нам влада обіцяла нові підходи, що в уряді не буде людей, які підозрюються в скоєнні корупційних дій. Але зараз ми бачимо, що, насправді, чим далі, тим більше саме таких людей потрапляє до уряду. Складається дивна ситуація, що нам обіцяли посадки корупціонерів, але не посадки в міністерські крісла", - сказав Юрчишин.

Нагадаємо, 17 липня партія "Голос" оголосила про перехід в опозицію.

Автор: 

опозиція (292) Юрчишин Ярослав (153) Голос партія (512)


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Топ коментарі
+50
тупее отмазки я даже от зеленых не слышал
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18.07.2020 01:28
+44
корона заважала реагувати на незаконні призначення й корупцію?!
це ж якими дегенератами треба бути, щоб такі дурниці озвучувати???
стали раптом опозиціонерами... напередодні місцевих виборів, демонстративно... ні, це зовсім не піар...
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18.07.2020 01:25
+42
Х....... танцюристу завжди щось заважає !!))
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18.07.2020 01:24
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АпРОПО.. І ЗАРАЗ ЗАРАНО.. ЗАРАЖУВАНІСТЬ ЩЕ НЕ ВИЙШЛА НА "ПЛАТО"...
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18.07.2020 10:56 Відповісти
А что фамилии и их деянияния не назвал,например так - потрох махинировал с облигациями госзайма,немедленно его арестуйте.
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18.07.2020 11:40 Відповісти
В чем именно манипулировал? Или для зебила детали не важны, любое говно жрать готов?
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18.07.2020 17:46 Відповісти
Читай внимательно болван порохоботский.А потом собери вещи и езжай сторить завод в липецке.
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18.07.2020 17:54 Відповісти
Каждому свое:Питрушке война мешала,Зельцу некогда,бо много времени уходит на снятие видосиков,а Голосу-коронавирус.Алхимия какая-то:шо бы в политику не попало,все равно в говно превращается
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18.07.2020 12:22 Відповісти
Руки развязаны, надо закатать рукава, и свернуть горы дерьма, в которых Украина барахтается уже 29 лет, кто то в конце концов, должен взять под свою ответственность, почему не "Голос", молодая, патриотичная команда, образованных, современных, без совкового прошлого людей, стыдно и позорно видеть в ВР коллаборантов опзжо и всяких там, каких то шаровиков.
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18.07.2020 12:45 Відповісти
Самослав зібрав зграю таких самих ідіотів як сам і неменьші ідіоти це це шапіто проголосували.
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18.07.2020 13:28 Відповісти
"Вакарчуки" решили больше не помогать зелёным "слугам путена" уничтожать Украину...Теперь они будут "в оппозиции", то есть, будут сидеть тихо и незаметно... В стиле скользкого, беспринципного и мутного Вакарчука....
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18.07.2020 13:34 Відповісти
как говорится голос сел))
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18.07.2020 14:30 Відповісти
хотели вср*ться давно, но не могли снять труселя!
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18.07.2020 16:49 Відповісти
Заява Голоса під вибори.
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18.07.2020 19:33 Відповісти
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