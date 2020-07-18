Ворог за добу 18 разів відкривав вогонь на Донбасі: у ЗСУ без втрат, 1 найманця знищено

За минулу добу російські найманці на Донбасі 18 разів відкривали вогонь по українських позиціях, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Українські позиції противник обстріляв із мінометів калібру 82 мм, гранатометів, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Талаківки, Старогнатівки, Верхньоторецького, Мар’їнки, Кам’янки, Водяного, Гнутового, Пищевика та Широкиного зафіксовано вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Неподалік Авдіївки російські найманці обстрілювали опорні пункти ООС із мінометів 82-го калібру, гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля Новотошківського, противник двічі застосував міномети калібру 82 мм, озброєння БМП і великокаліберні кулемети. Також неодноразово відкривався вогонь із протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї неподалік населеного пункту Луганське.

За даними української розвідки, 17 липня було знищеной одного російського найманця.

"За минулу добу втрат серед українських захисників немає", - сказано у зведенні.

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"Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська активності не проявляли. За наявною інформацією, втрат за поточну добу серед українських вояків немає", - повідомили в штабі.



