Ворог за добу 18 разів відкривав вогонь на Донбасі: у ЗСУ без втрат, 1 найманця знищено
За минулу добу російські найманці на Донбасі 18 разів відкривали вогонь по українських позиціях, втрат серед українських військовослужбовців немає.
Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
Українські позиції противник обстріляв із мінометів калібру 82 мм, гранатометів, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Талаківки, Старогнатівки, Верхньоторецького, Мар’їнки, Кам’янки, Водяного, Гнутового, Пищевика та Широкиного зафіксовано вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Неподалік Авдіївки російські найманці обстрілювали опорні пункти ООС із мінометів 82-го калібру, гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля Новотошківського, противник двічі застосував міномети калібру 82 мм, озброєння БМП і великокаліберні кулемети. Також неодноразово відкривався вогонь із протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї неподалік населеного пункту Луганське.
За даними української розвідки, 17 липня було знищеной одного російського найманця.
"За минулу добу втрат серед українських захисників немає", - сказано у зведенні.
"Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська активності не проявляли. За наявною інформацією, втрат за поточну добу серед українських вояків немає", - повідомили в штабі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ЗСУ МОЛОДЦІ!