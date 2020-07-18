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Глава ОАСК Вовк обговорює із колегами закриття кордонів після виборів 2019-го: Якби вони знали, за якими процесами ми стоїмо, вони б о#уїли. ВIДЕО

У нових епізодах прослуховування в Окружному адмінсуді Києва, опублікованих НАБУ 17 липня, глава ОАСК Павло Вовк у квітні минулого року обговорює зі своїми колегами-суддями можливість ухвалення рішення про закриття держкордону після президентських виборів, щоб не дати можливості покинути країну широкому колу держслужбовців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цей епізод починається на 6:23 в опублікованому НАБУ ролику.

Дивіться також: НАБУ оприлюднило нові записи з главою ОАСК Вовком: Мої готові написати х#йню, якщо твої проспонсують. Інакше нехай борються. ВIДЕО

У НАБУ зазначають, що таким чином Вовк хотів продемонструвати свою владу і можливості суду, залякати і помститися колишнім чиновникам.

Глава ОАСК Вовк обговорює із колегами закриття кордонів після виборів 2019-го: Якби вони знали, за якими процесами ми стоїмо, вони б о#уїли 01

Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.

Слід зазначити, що троє з притягнутих до відповідальності вже вдруге отримують підозру в скоєнні незаконних дій. Йдеться, окрім іншого, про голову ОАСК, його заступника та суддю цього ж суду, зазначають у НАБУ.

Читайте також: ГПУ завершила розслідування проти ексглави Окружного адмінсуду Києва Вовка, - адвокат

Автор: 

НАБУ (5088) Вовк Павло (300) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+81
Суки, а де ви були у 2014?
«Вслед за Януковичем в 2014 году в Россию сбежали около 5 ТЫСЯЧ украинских чиновников
- экс-министр МВД Виталий Захарченко,
- экс-глава Минобороны Павел Лебедев,
- экс-министр юстиции Елена Лукаш,
- бывший глава украинской внешней разведки Григорий Ильяшов (супруг Елены Лукаш),
- экс-глава Службы безопасности Украины Александр Якименко,
- бывший первый замглавы президентской администрации Андрей Портнов,
- бывший генпрокурор Виктор Пшонка,
- бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов,
- бывший министр образования Дмитрий Табачник.
......»

https://censor.net/news/308064/vsled_za_yanukovichem_v_rossiyu_sbejali_okolo_5_tysyach_ukrainskih_chinovnikov_i_ih_rodstvennikov_begletsy

А потім дурнуваті тут п'ять років волали: «А почіму Порошенко нє посаділ ригов ??!!»
Потому што оні на Рассіі, були.
А зараз, повертаються.
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18.07.2020 09:47
+59
Да эту касту неприкасаемых давно пора разогнать да проверить каждого,кожу содрать нам естественно не дадут но пожизненно можно верить.
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18.07.2020 09:43
+41
Их нужно не гнать, их нужно перестрелять, иначе следующие будут такие же!!!
Причем стрелять их нужно всем кодлом с ****ми, женами, детьми и включая их ублюдошных родителей!!!
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18.07.2020 10:02
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"Бойтесь своих желаний, они имеют свойство сбываться."

Тысячи, мечтавших о закрытии границ после выборов, получили это.
Правда, немного не с тем результатом, на который они надеялись.
Не рой яму другому...
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18.07.2020 09:52 Відповісти
Вся суддівська с-рать...
І так по всій Україні(
Яка влада, де влада?
А там, де і той нарід, що цю владу тримає і терпить.
Кажете, волелюбний народ? - та де там!, може хіба одиниці...
Кріпаки.
А жаль...
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18.07.2020 09:54 Відповісти
а зате чорноземи можемо садити і можемо також ракети в космос запускати, просто не хочемо))
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18.07.2020 10:21 Відповісти
А план не спрацював, тому, що ні Порошенко, ні Турчинов, ні Полторок, ні Грицай, ні тисячі інши українських посадовців, з генерації 2014-2019, які не побоялися дати в іппло Путіну, не тікали з України, як ригошакали у 2014..
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18.07.2020 09:55 Відповісти
Ще недостатньо нашкодили Україні? Звісно треба відробляти, то як можна тікати?
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18.07.2020 14:05 Відповісти
На "ПОЛИТЕКА" политолог Чаплыга сказал, что Зеленский ведёт нас к Октябрьской революции.
Мне стало страшно, только революции нам и не хватало, читаешь историю и ужасаешся.
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18.07.2020 09:57 Відповісти
Зелені це недозрілі червоні. Всьо єщо впєрєді, надєйся і жді.
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18.07.2020 10:12 Відповісти
Може недозрілі біло-червоні, тобто сердечні?
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18.07.2020 10:16 Відповісти
о судебной системе. Какая она в Украине: как в Европе или как в России?

ТАКЖЕ не пропустите:

«Люди из 90-х», «Секретарши» и «Мачо». Классификация российских судей Ольги Романовой (1)

Тут и без цапков - Кущевка! Как крупные агрохолдинги, «золотая судья» Хахалева и бабушка-мультимиллионер делят землю в печально известной станице (2)

Роскошная свадьба дочери «золотой судьи» Елены Хахалевой: что с этим не так? (3)

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnovayagazeta.ru%2Farticles%2F2020%2F07%2F15%2F86285-grazhdanskaya-smert%3Ffbclid%3DIwAR3O0l_Y93L_Dp21yL4Aq_o2E2hILQ2KSsueSRU7G4X2e92iu8NTj03SJQc&h=AT0bgYP4GIyF2mLDokVm8feM0ry9fSekepW-dRjt9xRpEzUUKuaH9nrm6tqNx9d0CnkjsLDH2exvBYA0zJf69Wr-Lk5E-CaT1BfPIr0uCr30luK1v0---8QknZd24PnGSieN&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1rS4gzsNle1SwOsxOsz8xDUKj1zjCQfF5rV5eKNgFT4l8inoY9-bZG5QHjA1fUXnD7eoaOicAFmUZtLrpSHWdTkkcNncUASqRsRIz5H0b3c9YaaaMrO18inXZsCSe5nV7j-5o6txUChQ https://novayagazeta.ru/articles/2020/07/15/86285-grazhdanskaya-smert
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18.07.2020 09:59 Відповісти
Ці всі махінації та злочини здійснюють майже всі суді та вищі посадові особи так званих правоохоронних органів постійно та безкарно. І як ви думаєте їм до душі ближче рюсське болото в якому їхні колеги відчувають себе ледь не богами, чи вони будуть відстоювати та захищати інтереси своєї держави та підтримувати верховество права та закону для вісх громадян України? Навряд чи. Тому саме вони є внутрішнім ворогом держави і саме вони першими переходять на сторону ворога коли той загарбує нашу землю.
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19.07.2020 20:34 Відповісти
Одним словом, Порошенка валили всі. В тоиу числі і судді. І якась карма вперта - виявилося, що замість полякувати цим поіам, теперішня влада бере їх за барки. І зрозуміло, чому. Бо знає їхні можливості і не хоче піти шляхом Порошенка. І таки не піде. Бо ступила вже на шлях Януковоча.
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18.07.2020 10:00 Відповісти
Та да.
Так «увлєклісь» Порошенком, що й не думають про кукан отаких рєзких діячів.
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18.07.2020 10:07 Відповісти
Це не влада бере. Просто Ситник таким чином убезпечує себе від звільнення.
А владу "суддя" Вовк влаштовує повністю
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18.07.2020 10:15 Відповісти
це кодло окружне київське розігнати.
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18.07.2020 10:01 Відповісти
Место ВСЕХ этих гнид на НАРАХ !!!
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18.07.2020 10:03 Відповісти
на каштанах Крещатика
и год не снимать
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18.07.2020 21:33 Відповісти
хороша ілюстрація до деяких маразматичних рішень "суддів" при Порошенку.
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18.07.2020 10:13 Відповісти
суд - дело Божие, а пока там безбожники рулят, ничего другого ждать не стоит,
для каждого есть ценовой порог, сколько стоит его совесть
дадут - сдуется
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18.07.2020 10:19 Відповісти
а планете 7000 лет и существуют говорящие змеи
давай каждый будет сюда с умным видом высерать чепуху в которую он верит, ОК?
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18.07.2020 10:22 Відповісти
Ну вы же верите, что ваши предки обезьяны, а до них - рыбы)))

А вот и перечень говорящих животных:

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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18.07.2020 14:30 Відповісти
Но и не из говна же и ребра? и да, получается у Яхве непарное кол-во ребер?

\\\\\домашние и https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5 сельскохозяйственные животные : https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0 собака (боксёры, бульдоги имитируют отдельные слова - «мама», к примеру), https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0 кошка (имитацией звуков человеческой речи), https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F свинья (имитацией звуков); https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C лошадь (отбивая копытом - https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81 Умный Ганс );https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5#cite_note-book2-3 [3] водные млекопитающие: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5 дельфин (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2 язык дельфинов ), https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8 тюлени (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%93%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80 тюлень Гувер );хоботные: слоны https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80 Батыр и https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BA_(%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD) Косик https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5#cite_note-4 [4] .\\\\\\

Оооо, то "Адам" наверное бочку вина выпил с "Евой" раз смогли разобрать уговоры скушать какой-то фруктик. чет я змей в списке не увидел. Веруны щас бы сказали: Ой, а это попугай был, ашипка пиривода аднака. Кто не верит - сотона того душу мотал)
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18.07.2020 18:25 Відповісти
У этого дыбильного окружного админсуда вместе с его судьями психопатами-авантюристами-манипуляторами просто офигительно много полномочий - раздолье для любого торговца договорняками. Просто странное явление, недоработка системы.
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18.07.2020 10:20 Відповісти
Порошенко ВИВІВ цей адмін суд з під реформи..

Думається,Власне його готував для "зачистки" України після виборів.
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18.07.2020 11:18 Відповісти
Як можна каку херню писати? Куда вивів і чим вивів? І як він міг вивести, якщо після 2016 року згідно нового закону про Судоустрій та статус суддів питання переатестації на ВККС і ВРП?
Всі знають як вовк казав не приходити на переатестацію- є записи розмов. Всі бачили як 36 суддів цього раптово захворіли і не прийшли на кваліфікаційний іспит.
Вовк є шнурком портнова і януковича і вони його привели на цю посаду. Тому зав'язуйте маніпулювати і вводити в оману тих людей, які не обізнані.
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18.07.2020 14:53 Відповісти
а зебіли взагалі, і https://censor.net/user/140746 зокрема - типові брехуни. Перевірено практикою.
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18.07.2020 19:06 Відповісти
+++
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19.07.2020 09:44 Відповісти
Их не посадят, хотя доказательства вины вполне очевидные, даже если судить по ролику, который НАБУ пришлось выложить в сеть, чтобы снова не замяли дело, в Украине нет, и не было с 1991 года, украинской независимой судебной власти, а то что есть, это путинская агентура и воры, которые вполне впрочем совмещают как развал Украины, так и воровство.
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18.07.2020 10:28 Відповісти
Надеюсь и сергея васильевича ******** за жопу возьмут, наконец! Будут очком подмигивать друг-другу.
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18.07.2020 14:11 Відповісти
Унікально тупоє падло і жьівоє пока(((
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18.07.2020 19:33 Відповісти
Чому, цікаво, ви так радієте?
Зараз один центр влади (відносно успішно керуємий кремлем)
намагається підім'яти під себе всі інші
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21.07.2020 06:34 Відповісти
Піди поцілуй підрахуя в кінчик. Він тобі дуже подобається
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21.07.2020 17:40 Відповісти
Атож! А потім всілякі ЛСД (лідери суспільної думки) тичуть українцям у писок "мову" і "вишиванки" як показуху. Ця публіка вдома і з корєшами говорить, як треба, - на общєпанятном.
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18.07.2020 10:42 Відповісти
этих тварей сделали "богами", элита, .лядь
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18.07.2020 10:32 Відповісти
Якось дивно виходить. Вочевидь Вовку, якого тримали на гачку цією справою, було завдання закрити Пороха за будь яку ціну, але бачачи злочини прокуратури і безпідставність звинувачень, не вийшло... Тепер будуть бить свого щоб чужі боялись.
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18.07.2020 10:33 Відповісти
Очевидно що витягли це лайно не просто так. А те що записам вже рік, - і ніхто не почесався поки не замаячило звільнення, - дуже красномовно.
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18.07.2020 10:36 Відповісти
В цьому немає нічого дивного, це давня практика силових структур України, акумулювати компромат, потім класти його в шухляду, з грифом "До запитання", якщо не можна використовувати його в особистих цілях.
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18.07.2020 13:43 Відповісти
це інший Вовк.
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18.07.2020 12:24 Відповісти
А что, Вовк и его молодая команда еще не в Раше?
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18.07.2020 10:33 Відповісти
Мова - промовистий факт. Вслід за мовою і лексика. Видно, що гопота поки що не українізувалася. Все ще використовує общєпанятний.
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18.07.2020 10:40 Відповісти
Ще раз нагадую. Коли після Революції Гідності судді другої і вищої ланки (призначені ПР на посади прямою заміною) сиділи на чемоданах і бананових коробках, засцяв їх звільняти саме Пастор!!!!
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18.07.2020 10:45 Відповісти
Мохніцькому розказуй.
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18.07.2020 11:36 Відповісти
Не сміши мене)))
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18.07.2020 19:35 Відповісти
Ни хрена не будет - поймали, поцеловали, отпустили... А полстраны в промежутке между уловом и поцелуем засцали от радости годовой запас памперсов...
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18.07.2020 10:48 Відповісти
плять не опять а сново, шоу со скрытыми записями. Сколько этого дерьма уже было и чем это все заканчивается? Не, ну не в этот раз, наканецто! даждались!!
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18.07.2020 10:50 Відповісти
Глава ОАСК Вовк обговорює із колегами закриття кордонів після виборів 2019-го: Якби вони знали, за якими процесами ми стоїмо, вони б о#уїли - Цензор.НЕТ 8614
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18.07.2020 10:56 Відповісти
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18.07.2020 12:18 Відповісти
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18.07.2020 14:15 Відповісти
Ага. "Взамен угощу клофелином, обнесу хату - и поминай как звали".
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18.07.2020 14:33 Відповісти
Ось така #уйня, малята. Країна в руках організованої злочинної банди. І це на всіх рівнях. Шо не суддя, то злодій. Інакше в цій системі не бу-ва-є.
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18.07.2020 11:10 Відповісти
А хто ж так рехформував ту судову систему? Тільки не треба у мене лайно кидати з боку порохоботів: що Порошенко, що Зє! - обоє двуликі і власний інтерес для обох найголовніше. Скажете, усі такі? Тоді не питайте, чому так живемо
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18.07.2020 11:19 Відповісти
)) Ви говорите так, ніби сидите на стадіоні і дивитесь - хто кого. А насправді - це вас... ))) Треба думати до болю в мізках, що робити і кого вибирати. Народ в Україні злодійкуватий і "хитрожопий". Якщо є можливість "порішати" в суді, він із задоволенням рішає. А потім сідає за комп і "мочить" систему. Чого бідний - бо дурний...
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18.07.2020 11:54 Відповісти
Тобто це все винуваті селяни та заробітчани, що намагаються, хоч трохи підняти голову і подивитись вгору? Зрозуміло, українцям два виходи нема, тільки здихати. Так?
____________
Забирай свого мародера порошенка, його спільника зєлю і живіть щасливо. В нас буде інший, нормальний лідер
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18.07.2020 14:27 Відповісти
Юлька? Ванютка вернись в палату, не смеши людей.
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18.07.2020 15:51 Відповісти
НАБУ приводить запис розмови голови ОАСК із суддею ОАСК, у якій голова ОАСК розповідає про готовність визнати відсутність коаліції з мотивів помсти постмайданній владі.

Приведений НАБУ діалог виглядає наступним чином:

Голова ОАСК: "Нє, да обіс**лись там, б**. Саша (ймовірно нардеп - НАБУ) дзвонив, казав: "Б**, ти що, гониш, б**, ви зараз встановите, що немає коаліції?"

Суддя ОАСК: "І що, на що воно вплине?"

Голова ОАСК: "Я кажу: "Саша, так а чого ти це, сумнівався у нашій політичній проституції? Ми чекали цього моменту. Все вам пригадати".

Нагадаємо, після приходу до влади Володимира Зеленського одним із перших його рішень був достроковий розпуск Верховної Ради. Своє рішення Зеленський аргументував нібито відсутністю коаліції, хоча Рада працювала, розглядаючи і ухвалюючи важливі закони, зокрема про забезпечення функціонування української мови як державної.
Попри оскарження рішення Зеленського в судовому порядку Раду було достроково розпущено, а на нових парламентських виборах абсолютну більшість голосів отримала партія "Слуга народу", що дозволило їй сформувати так звану "монобільшість", достатню для ухвалення законів без коаліції з іншими політсилами.https://espreso.tv/news/2020/07/17/quotobislys_bquot_nabu_zayavylo_scho_oask_u_2019_roci_rozglyadav_pozov_pro_vidsutnist_u_radi_koaliciyi_z_pozyciyi_pomsty_postmaydanniy_vladi
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18.07.2020 11:16 Відповісти
Не зрозкміло, для чого НАБУ це публікує. Якщо тут є склад злочину, то хай пред'являють підозру, затримують. На то вони і НАБУ. Антикорупційний суд хай обирає запобіжний захід. Які проблеми????? Яка мета цих плівок, уже не знаю яких за рахунком?????
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18.07.2020 11:31 Відповісти
Семь судей Окружного админсуда получили подозрения НАБУ и САП в создании преступной группировки.
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18.07.2020 11:40 Відповісти
Там в голове генератор случайных цифр.
Ежедневно в голове человека возникает в среднем около 6 200 мыслей, пришли к выводу психологи из Королевского университета в Канаде.
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18.07.2020 11:41 Відповісти
Але явно далеко не у всіх.
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18.07.2020 20:38 Відповісти
Задержать судью НЕВОЗМОЖНО !
От слова ВООБЩЕ ....
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18.07.2020 12:06 Відповісти
Так у нас діє закон про зняття недототорканості з судей. Судді не мають імунітету недоторканості. То чого не можна затримати і пред'явити підозру??? Інша справа , шо корумпований і скомпроментований Ситник боїться на це йти, то інша справа. А от що в суддів на сьогодні знятий імунітет недоторканості, то да.
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18.07.2020 12:28 Відповісти
інша справа в тому що такий суддя як вовк з таким компроматом може стати в нагоді будь якій владі!
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18.07.2020 14:35 Відповісти
О Петины "потужні" реформы рулят! Вот оно правовое государство.
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18.07.2020 11:39 Відповісти
Ну. Добре, шо це все позаду. Тепер заживем.
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18.07.2020 11:59 Відповісти
Апупиоз всех Петиных реформ.
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18.07.2020 11:41 Відповісти
"Месть" Порошенко, роспуск ВР и "обос***ся полстраны":
НАБУ показало перехваты бесед главы ОАСК Вовка
17 июля 2020, 22:39 НАБУ обнародовало ряд перехватов телефонных бесед,
https://www.dialog.ua/crime/211685_1595012420
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18.07.2020 12:04 Відповісти
Зебилоиды ,ваш членограй уже полтора года у корыта🐽🤑🤑🤑🤑🤑🤑
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18.07.2020 14:27 Відповісти
Это дно всей правовой системы. Несколько уродов могут блокировать ЛЮБОЕ правительственное решение или указ президента. Все реформы нужно было начинать с судей,а не разводить лохов лозунгами "Армія, Мова, Віра".
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18.07.2020 11:55 Відповісти
"Несколько уродов могут блокировать ЛЮБОЕ правительственное решение или указ президента"

Вот и блокировали.Связи обширнейшие. Чтобы это все порвать, как нужно было действовать? Просто расстреливать их? Ведь все там "скованы одной цепью"

И скажите, что теперь делает Зю? Борется с ними? НЕТ
ОН УКРЕПЛЯЕТ ВСЮ ЭТУ СУДЕЙСКУЮ МРАЗЬ И ОНА РАБОТАЕТ НА НЕГО.
А вам, оказывается больше муляет Армія, мова и віра?
Так кто вы?!
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18.07.2020 12:12 Відповісти
"ОН УКРЕПЛЯЕТ ВСЮ ЭТУ СУДЕЙСКУЮ МРАЗЬ И ОНА РАБОТАЕТ НА НЕГО."

откуда это видно?
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18.07.2020 12:14 Відповісти
ФАКТ неопровержимый , глаза разуй , бот членограя🤢👃🏻🎹
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18.07.2020 14:30 Відповісти
Порохоботство ведет к умственной деградации. При мародере эти вовки прекрасно себя чувствовали, венец судейской рехвормы Порошенки, а при Зеленском их щемят. С порохоботской точки зрения явная зрада
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18.07.2020 13:13 Відповісти
дебіл https://censor.net/user/464690 (і ти цього не заперечиш, оскільки взяв такий нік), саме при Порошенко розпочалась судова реформа (і не тільки судової системи, а всієї правоохороної) схвалена міжнародними демократичної інституціями. Те, що реформа судів закінчилась на Верховному суді (і створенням Антикорупційного - про це також не слід забувати, на це також потрібне був час) - заслуга саме оцього ОАСК (вовчому суді), який, відповідно до ще чинних кодексів, єдинний має право втручатися в справи адміністративних інституцій, які розквартировані в столиці. До речі, наступним після Верховного Суду в березні 2019-го (після оприлюднення перших "плівок Вовка") мав реформуватись саме цей ОАСК; але нижче там тобі нагадують, як "вовки" цього уникли. Але я тобі нагадаю, що потім на початку вересня 2019р. в турборежимі була вже запроваджена зеленозебільна судова реформа - і черга ОАСК на реформування була перенесена "на колись".
Так що не щемлять узеленскага оцей ОАСК. Це - робить Ситник з власної ініціативи; він заробляє собі бали перед звільненням з посади, щоб знайти собі роботу "потім". Тому ти https://censor.net/user/464690, не тільки дебіл, а брехун.
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18.07.2020 19:23 Відповісти
не спіши робити висновки,тим більш у тебе для цього ні фактів ні розуму їх аналізувати немає
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18.07.2020 21:08 Відповісти
Так при Порохе хоть начали делать эти реформы, а это очень длительный процесс, и не всегда успешный, так как система, существующая десятки лет, сильно сопротивляется. При Зе они вообще заглохли, и борьбы с корупцией тоже особо не видно. А насчет лозунга "Армия, мова,вира" которая выдавливает с Украины кацапский вонючий мир, ты , я так понимаю, предпочитаешь" Сделаем их вместе".
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18.07.2020 14:58 Відповісти
Порошенко не проводил реформы, а выполнял указания МВФ и ЕС из под палки. Потом его суды все отменяли. Его заставляли создать антикоррупционную прокуратуру и суды, потому что все остальное было коррупционным. Антикоррупционный суд так и не создал.
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18.07.2020 18:03 Відповісти
Навіть в останньому реченні типова - нагла, цинічна брехня та маніпуляція, схоже, від касапа-провокатора https://censor.net/user/1575. Що є типовою головною ознакою кожного випускника ФЭДа; як мінімум - упоротого зебіла. Але я, спостерігаючи за цим кадром, вже схиляюсь до думки, що https://censor.net/user/1575 - не стільки графоман; а, скоріш за все - пригожинський бот; якщо не "лом" з ФЭДовської луб'янскої контори.
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18.07.2020 19:28 Відповісти
Проект Закону про Вищий антикорупційний суд зареєстрований у Верховній Раді Президентом Петром Порошенком 22 грудня 2017 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-17 [17] .
1 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2018_%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96 2018 парламент ухвалив у першому читанні проект Закону «Про Вищий антикорупційний суд України»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-24 [24] . 7 червня Закон був прийнятий конституційною більшістю народних депутатів. .
11 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президент України підписав прийнятий законhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-26 [26] . 13 червня його було https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F офіційно оприлюднено в газеті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 «Голос України» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-27 [27] , набрання чинності відбулося 14 червня 2018 року. Новостворений суд розпочав свою роботу 5 вересня 2019 року.
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18.07.2020 19:30 Відповісти
Ніякі він вказівки МВФ і ЄС не виконував.
МВФ і ЄС радили йому будувати демократію, а він її знищував демократію і правову систему руйнував.

Почитайте хоча б Закони про Судоустрій, і Конституційний Суд, які він підписав в 2016 і 2017 роках. В Розділах Х і ХІІ він всупереч Конституції встановлює суддям зарплати 63 і 370тис.грн на місяць і пенсії 31...350тис.грн на місяць, що порушує статті Конституції про рівноправ'я і верховенство права, бо зарплата суддів сягає 33 середніх зарплат по Україні, а мінімальна пенсія судді перевищує в 2 рази максимальну пенсію "звичайного громадянина".

При повністю зруйнованій правовій системі лишшився лише один крок до диктатори, але він не встиг його зробити, а може просто здрейфував. Бо не скористався шансом відмінити вибори, коли москалі захопили наших моряків.

Вся його "патріотична" риторика знаходиться в конфлікті з реальними тоталітарними реформами: суддівською, пенсійною, податковою... Ні одна "реформа" не була направлена на побудову ДЕМОКРАТИЧНОЇ держави, суцільна фальш і брехня, яку зрідка переривали оговірки по Фрейда типу "цинічні Бандери".
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18.07.2020 19:43 Відповісти
Прокуратура, суди, парламент і вся політична система - великий ярмарок, де все продається.
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18.07.2020 11:58 Відповісти
Судді повинні бути виборними. Повинен бути суд присяжних. В присяжні лише ті, що володіють державною мовою і пройшли тести на залежність. А краще із тих, хто захищав країну від російської агресії.
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18.07.2020 12:43 Відповісти
Донецькі і харківські Вовки позаймали всі посали в судах, прокуратурах і поліціях і руйнують державу зсередини за наші кошти. Це звичайне організоване злочинне угрупування, яке збиралося знищити патріотів держави і саму державу. Зараз куди не плюнь - скрізь сидять вовки і базарять на расейськй мові, на українську плюють, а лізуть на самі високі щаблі де має бути тільки укроїнська. З цього все і починається. Ще трішки і в Київ переселиться вся донецько-лугансько-харківська бандота і вийде столиця малоросії.
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18.07.2020 13:05 Відповісти
вони переселилися ще у 2004-2012 роках при Януковоче, коли начальниками райвідділків міліції у Києві, навіть у Жеках усі були з Донецька, прокурор Києва з Донецька і т.ін., купували увесь неліквід на околицях Киева, щоб оселитися у Києві або Києвської обл. у 2002 р. Янукович став премьером, цей валянок. 3 рази ставили на голосування, та й продавили з більшістю аж у 30 голосів.
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18.07.2020 17:40 Відповісти
Напевне цю справу виставив на "світ божий" Ситник, під яким хитається крісло із-за відсутності результатів роботи на посаді за 3 роки.
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18.07.2020 14:18 Відповісти
Типичные 73% быдлюки Так ,что надо было не выставлять? Покрывать преступления тех ,кто обязан с ними бороться ?
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18.07.2020 14:33 Відповісти
А очка, у Вовка, чесні чесні...Погляд пропащого пройдисвіта!
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18.07.2020 14:39 Відповісти
Всі о. вають що маскальню і антидержавники при владі.
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18.07.2020 16:46 Відповісти
Глава ОАСК Вовк обговорює із колегами закриття кордонів після виборів 2019-го: Якби вони знали, за якими процесами ми стоїмо, вони б о#уїли - Цензор.НЕТ 5866
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18.07.2020 17:48 Відповісти
"Ви прослухали черговий сеанс групової терапії..." (с) Скільки їх було, скільки ще попереду

"все це було раніше і повториться знову" (с) BSG
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18.07.2020 18:15 Відповісти
Какие "судьи"?! Это уголовная банда и ничего больше!
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18.07.2020 18:38 Відповісти
Панять и прастиь епт
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18.07.2020 21:48 Відповісти
Передел собственности ничего личного. Только добычу делят у костра там где ее добывают
Где каждог заслуги знают и оценивают так было в пещерах давным давно, Сейчас всю добычу (бюджет) сносят на Печерськи пагорбы где шаманы и челядь растаскывают по своим
нычкам под танцы с бубнами на своих капищах А народу крохи с барского стола. Вывод все должно делится в громадах где каждый кусок виден и легче добится справедливости. А на верх отправлять по договору между громадами.Суть не меняется пока не поменяется человек. А святых в наше время больше не бывает.
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19.07.2020 05:27 Відповісти
ОПГ "Волки".
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19.07.2020 06:12 Відповісти
Ці всі махінації та злочини здійснюють майже всі суді та вищі посадові особи так званих правоохоронних органів постійно та безкарно. І як ви думаєте їм до душі ближче рюсське болото в якому їхні колеги відчувають себе ледь не богами, чи вони будуть відстоювати та захищати інтереси своєї держави та підтримувати верховество права та закону для вісх громадян України? Навряд чи. Тому саме вони є внутрішнім ворогом держави і саме вони першими переходять на сторону ворога коли той загарбує нашу землю.
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19.07.2020 12:53 Відповісти
Суддівська мразь
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19.07.2020 18:15 Відповісти
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