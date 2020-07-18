Глава ОАСК Вовк обговорює із колегами закриття кордонів після виборів 2019-го: Якби вони знали, за якими процесами ми стоїмо, вони б о#уїли. ВIДЕО

У нових епізодах прослуховування в Окружному адмінсуді Києва, опублікованих НАБУ 17 липня, глава ОАСК Павло Вовк у квітні минулого року обговорює зі своїми колегами-суддями можливість ухвалення рішення про закриття держкордону після президентських виборів, щоб не дати можливості покинути країну широкому колу держслужбовців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цей епізод починається на 6:23 в опублікованому НАБУ ролику.

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У НАБУ зазначають, що таким чином Вовк хотів продемонструвати свою владу і можливості суду, залякати і помститися колишнім чиновникам.

Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.

Слід зазначити, що троє з притягнутих до відповідальності вже вдруге отримують підозру в скоєнні незаконних дій. Йдеться, окрім іншого, про голову ОАСК, його заступника та суддю цього ж суду, зазначають у НАБУ.

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