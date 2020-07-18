В Україні 847 нових випадків COVID-19, померла 21 людина, загалом - 58 111 випадків

В Україні станом на ранок суботи виявлено 847 нових випадків COVID-19, 756 осіб одужали упродовж доби, 21 хворий помер.

Про це повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки й оборони, передає Цензор.НЕТ.

Днем раніше, 17 липня, було 809 нових випадків коронавірусу, 16 липня - 848 інфікованих; 15 липня повідомлялося про 836 хворих. 26 червня був зафіксований абсолютний антирекорд - 1 109 нових інфікованих.

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок суботи 58 111 людей, тих, хто одужав, - 30 525 осіб, померли від початку пандемії від COVID-19 1 477 людей. Наразі в Україні на COVID-19 хворіє 26 109 осіб, що на 70 більше, ніж днем ​​раніше.

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Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській області (137) і Києві (108).

У Кіровоградській і Чернігівській областях нових випадків не виявлено.