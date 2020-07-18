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Вибух біля метро в Києві: 4 людини постраждали, порушено провадження за статтею "хуліганство"

Вибух біля метро в Києві: 4 людини постраждали, порушено провадження за статтею

Унаслідок вибуху невідомого предмета в урні біля станції метро "Шулявська" в Києві в суботу постраждали чотири людини, одну з них госпіталізовано.

Про це повідомили в Нацполіції в суботу, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що найбільше постраждав 22-річний студент, якого госпіталізували з місця події.

Решта троє постраждалих звернулися до лікарів самостійно. "Після обстеження і надання допомоги їх відпустили", - повідомили в поліції.

Слідчий відділ Шевченківського управління поліції відкрив кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

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Повідомлення про вибух біля станції метро надійшло на спецлінію "102" у суботу о 20:10. Вибух стався в урні для сміття.

Поліцейські встановлюють обставини події та походження предмета, який вибухнув.

Автор: 

вибух (4509) Київ (19636) Метрополітен (1419) Нацполіція (15262)


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Топ коментарі
+31
а скоро ихние личинки понаедут на учобу...
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18.07.2020 10:16
+21
Знайомий почерк сепарні.
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18.07.2020 10:15
+21
Яке "***********", теракт ,і на всю катушку !!!)))
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18.07.2020 10:22
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Знайомий почерк сепарні.
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18.07.2020 10:15 Відповісти
а скоро ихние личинки понаедут на учобу...
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18.07.2020 10:16 Відповісти
І в поривє правєдного гнєва будут крушить всьо вокруг.
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18.07.2020 10:30 Відповісти
Личинки гопоти, це теж гопота , молода та завзята !!))
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18.07.2020 10:34 Відповісти
Они напиханы по самое немогу пропагандой и их необходимо лечить, например, - подобным:

RUSSIA'S TOP 120 LIES ABOUT UKRAINE

http://www.russialies.com/russias-top-120-lies-about-ukraine/

(google: russian top lies about ukraine)
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18.07.2020 11:52 Відповісти
Хулиганство?
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18.07.2020 10:16 Відповісти
если бы бубу зацепило был бы теракт, а так, да, хулиганьство
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18.07.2020 10:17 Відповісти
Далі перекваліфікувати в дрібне і на адмінку !!!)))
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18.07.2020 10:25 Відповісти
ані пашутілі
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18.07.2020 10:19 Відповісти
Да, кога в США самолеты врезались в небоскребы, надо было тоже сказать, что это хулиганство.
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18.07.2020 10:20 Відповісти
Яке "***********", теракт ,і на всю катушку !!!)))
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18.07.2020 10:22 Відповісти
Хулиганы?
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18.07.2020 10:27 Відповісти
Врать самим себе стало нормой в Украине?
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18.07.2020 10:31 Відповісти
Ти ж собі брешеш.
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18.07.2020 11:06 Відповісти
"Пострадали четыре человека, один из них госпитализирован"- это хулиганство?????

У Авакова или в Зеленского крыша поехала???
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18.07.2020 10:35 Відповісти
Все у них на місці.
Теракт, то відосікі з «походкой Дугарь».
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18.07.2020 11:34 Відповісти
Это аваков не хочет портить статистику: на хулиганку да еще не раскрытую( в крайнем случае на нарика повесят) мало кто обращает внимание, а вот терракт совсем другая история
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18.07.2020 12:38 Відповісти
Под поганым зелёным режимом шатается кресло.
Они просто так не уйдут.
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18.07.2020 10:41 Відповісти
Это был пакет с сахаром, а могли быть и мешки....
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18.07.2020 11:56 Відповісти
Всі відеокамери знаходилися на капремонті?
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18.07.2020 10:42 Відповісти
Ну при зесрани все отбросы практически вернулись и террарюг просто департируют
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18.07.2020 10:49 Відповісти
Хулиганство? Это только пробный шар. Путлер тоже начинал полный захват власти со взрывов в метро и домах.
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18.07.2020 10:53 Відповісти
Тренировочка.
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18.07.2020 10:54 Відповісти
аваков чорт
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18.07.2020 11:01 Відповісти
если бы разорвало ту сучку которая родила клоуна, тогда было бы мелкое незначительное хулиганство.

а здесь люди пострадали. это терракт.
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18.07.2020 11:04 Відповісти
Нихрена себе "хулиганство"!!!??? Больные на голову? Это теракт! Взрыв в общественном месте! Ну, блин и полиция...
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18.07.2020 11:07 Відповісти
Если бы такое случилось у ворот госдачи, куда переселился наш бездомный, в тот момент когда он там проходил, тоже было бы "хулиганство"????
А челядь то таке... их много, их не жалко.
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18.07.2020 11:12 Відповісти
Дело рук авакова .от чегото опять отворачивают внимание .в понедельник походу услышим...
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18.07.2020 11:21 Відповісти
іхтамнети теж ********?
путен теж ********ть?
МН17 - теж по********ли?
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18.07.2020 11:28 Відповісти
Вибух біля метро в Києві: 4 людини постраждали, порушено провадження за статтею "хуліганство" - Цензор.НЕТ 5812
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18.07.2020 11:50 Відповісти
Вибух біля метро в Києві: 4 людини постраждали, порушено провадження за статтею "хуліганство" - Цензор.НЕТ 2449
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18.07.2020 11:47 Відповісти
Вместе с ухом оторвал я бриллианты
а судья сказал мне просто: Хулиган ты
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18.07.2020 11:57 Відповісти
Так может и взрывы от "той стороны" тоже считать хулиганкой?
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18.07.2020 12:41 Відповісти
Підпал лісів навкруги Києва теж спочатку вважали за *********** (яке потворне російське слово)).
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18.07.2020 12:45 Відповісти
******* - це взагалі-то англійське слово
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20.07.2020 22:04 Відповісти
Так, бездумно написано, але тоді чомусь аналогія з матірними словами прийшла на розум
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20.07.2020 22:24 Відповісти
то я так зауважив - для загального розвитку )))
Може спонукаю вас до вивчення іноземної мови )))
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21.07.2020 20:57 Відповісти
Власть абсолютно ясно заявила путинской нечисти, что попытки массовых убийств наших граждан она не считает преступлением и не собирается искать виновных и , тем более , их наказывать. Взрывайте, поджигайте. убивайте...Это - мелкое хулиганство....
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18.07.2020 13:20 Відповісти
Паганой мусарюге Макакову стало скучно. И решил замутить хулиганство, что бы потом изловить этого мерзавца и сделать строгий выговор.
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18.07.2020 13:29 Відповісти
А що тоді тероризм, дзвінок про замінування станції чи мосту?
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18.07.2020 15:21 Відповісти
 
 