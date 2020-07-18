Вибух біля метро в Києві: 4 людини постраждали, порушено провадження за статтею "хуліганство"
Унаслідок вибуху невідомого предмета в урні біля станції метро "Шулявська" в Києві в суботу постраждали чотири людини, одну з них госпіталізовано.
Про це повідомили в Нацполіції в суботу, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що найбільше постраждав 22-річний студент, якого госпіталізували з місця події.
Решта троє постраждалих звернулися до лікарів самостійно. "Після обстеження і надання допомоги їх відпустили", - повідомили в поліції.
Слідчий відділ Шевченківського управління поліції відкрив кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу (хуліганство).
Повідомлення про вибух біля станції метро надійшло на спецлінію "102" у суботу о 20:10. Вибух стався в урні для сміття.
Поліцейські встановлюють обставини події та походження предмета, який вибухнув.
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У Авакова или в Зеленского крыша поехала???
Теракт, то відосікі з «походкой Дугарь».
Они просто так не уйдут.
а здесь люди пострадали. это терракт.
А челядь то таке... их много, их не жалко.
путен теж ********ть?
МН17 - теж по********ли?
а судья сказал мне просто: Хулиган ты
Може спонукаю вас до вивчення іноземної мови )))