Вибух біля метро в Києві: 4 людини постраждали, порушено провадження за статтею "хуліганство"

Унаслідок вибуху невідомого предмета в урні біля станції метро "Шулявська" в Києві в суботу постраждали чотири людини, одну з них госпіталізовано.

Про це повідомили в Нацполіції в суботу, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що найбільше постраждав 22-річний студент, якого госпіталізували з місця події.

Решта троє постраждалих звернулися до лікарів самостійно. "Після обстеження і надання допомоги їх відпустили", - повідомили в поліції.

Слідчий відділ Шевченківського управління поліції відкрив кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

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Повідомлення про вибух біля станції метро надійшло на спецлінію "102" у суботу о 20:10. Вибух стався в урні для сміття.

Поліцейські встановлюють обставини події та походження предмета, який вибухнув.