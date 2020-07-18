Байден заявив про втручання РФ у вибори президента США: Росіяни продовжують. Їм доведеться заплатити реальну ціну
Кандидат у президенти США Джо Байден заявив, що має дані про спроби РФ втрутитися у майбутні вибори.
Про це повідомляє агентство Reuters, передає Цензор.НЕТ.
"Ми знали раніше, і я гарантую вам, що знаю зараз, бо тепер я знову отримую інформацію. Росіяни продовжують спроби делегітимізувати наш виборчий процес. Це факт", - заявив Байден.
Він попередив, що якщо РФ продовжить втручатися, їй "доведеться заплатити реальну ціну", у разі його перемоги на запланованих на 3 листопада виборах президента США.
Байден додав, що з боку Китаю також здійснюється втручання, "націлене на те, щоб ми втратили впевненість у результатах" виборів.
Топ коментарі
+26 Надія Лезновська
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+20 vujko
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+18 Антон Куприянов
показати весь коментар18.07.2020 11:16 Посилання
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И лучше это будет Байден, чем какой-то недоумкуватый клоун.
Син Байдена отримував ту зарплатню, яку йому платили, і сплатив усі податки.
Те, зо коось давить жаба, ролі не грає - корупції не було, московський троллю.
А от Трамп - зрадник Америки і подільник путіна.
и получал хорошую зарплату. И вы найдите себе такую работу. Слабо ?
Если бы Трамп накопал там какую-то коррупцию, Байден снялся бы с выборов.
Но он этого не делает, потому что у него тоже есть юристы похлеще пройдохи Джулиани,
и он твёрдо знает, что никакого компромата на него нет.
Процитую одного Кроля-Кулявлоба: "красти менше потрібно".
подивіться на комент opus - ФАКТ!
Один звонкий клац - и "империя" в пролёте.