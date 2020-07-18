Байден заявив про втручання РФ у вибори президента США: Росіяни продовжують. Їм доведеться заплатити реальну ціну

Кандидат у президенти США Джо Байден заявив, що має дані про спроби РФ втрутитися у майбутні вибори.

Про це повідомляє агентство Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"Ми знали раніше, і я гарантую вам, що знаю зараз, бо тепер я знову отримую інформацію. Росіяни продовжують спроби делегітимізувати наш виборчий процес. Це факт", - заявив Байден.

Він попередив, що якщо РФ продовжить втручатися, їй "доведеться заплатити реальну ціну", у разі його перемоги на запланованих на 3 листопада виборах президента США.

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Байден додав, що з боку Китаю також здійснюється втручання, "націлене на те, щоб ми втратили впевненість у результатах" виборів.