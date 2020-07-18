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Ще 2 спалахи захворюваності на COVID-19 очікують у листопаді та лютому, - Ляшко
Коронавірус - сезонне захворювання. МОЗ прогнозує його спалах на тлі епідемії грипу в листопаді 2020 року і лютому 2021 року.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що коронавірус має сезонність, тому МОЗ прогнозує спалах на тлі сезонної епідемії грипу.
"З обережністю треба ставитися до початку осіннього періоду, коли у нас відбувається сезонне зростання (захворюваності. - Ред.) на грип. Це буде в листопаді перша хвиля і друга хвиля в лютому. Тоді у нас може статися велике зростання. Нам треба підготуватися", - сказав Ляшко.
Топ коментарі
+11 Valery Greff
показати весь коментар18.07.2020 11:57 Посилання
+11 Valery Greff
показати весь коментар18.07.2020 12:05 Посилання
+7 Николай Тесля #410779
показати весь коментар18.07.2020 12:11 Посилання
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- а сейчас не вспышка а тление?
каждый день число заболевших за сутки растет!
- У нас 14 заболевших корона вирусом!
- А сколько тестов вы провели?
- 14!
- А сколько тестов вы провели?
- 14!
- Они в стационаре или дома?
- В морге...
Ксеню, бачите ?
В мене подруга їздила на днях у Львів блаблакаром з подружжям медиків.
Вони якраз практикувати у Франковську, Львові... сказали, що офіційна статистика занадто применшує кількість смертей від корони, їх списують на інші хвороби.
І я з особистого досвіду знаю, шо лікарі не хочуть ставити діагноз коронавірус, бо їм з Києва так сказали.
У Штатах - те саме.
Та й по Європі, виглядає, теж.