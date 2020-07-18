Ще 2 спалахи захворюваності на COVID-19 очікують у листопаді та лютому, - Ляшко

Коронавірус - сезонне захворювання. МОЗ прогнозує його спалах на тлі епідемії грипу в листопаді 2020 року і лютому 2021 року.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що коронавірус має сезонність, тому МОЗ прогнозує спалах на тлі сезонної епідемії грипу.

"З обережністю треба ставитися до початку осіннього періоду, коли у нас відбувається сезонне зростання (захворюваності. - Ред.) на грип. Це буде в листопаді перша хвиля і друга хвиля в лютому. Тоді у нас може статися велике зростання. Нам треба підготуватися", - сказав Ляшко.

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