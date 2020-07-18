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Новини Коронавірус і карантин
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Ще 2 спалахи захворюваності на COVID-19 очікують у листопаді та лютому, - Ляшко

Ще 2 спалахи захворюваності на COVID-19 очікують у листопаді та лютому, - Ляшко

Коронавірус - сезонне захворювання. МОЗ прогнозує його спалах на тлі епідемії грипу в листопаді 2020 року і лютому 2021 року.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що коронавірус має сезонність, тому МОЗ прогнозує спалах на тлі сезонної епідемії грипу.

"З обережністю треба ставитися до початку осіннього періоду, коли у нас відбувається сезонне зростання (захворюваності. - Ред.) на грип. Це буде в листопаді  перша хвиля і друга хвиля в лютому. Тоді у нас може статися велике зростання. Нам треба підготуватися", - сказав Ляшко.

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Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1516) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
Достаточно разместить календарь политической активности - он точно совпадает с периодами усиления карантинных мер.
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18.07.2020 11:57
+11
Вы знаете кого-то лично (именно лично, а не знакомый брата соседа, про которого рассказывал дворник со слов вахтёрши), кто заболел бы COVID-19?
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18.07.2020 12:05
+7
Я вот тоже задавал вопрос на форуме,есть ли у кого родственник,коллега ,сосед,товарищь у кого кто-то пострадал от вируса? Тишина.
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18.07.2020 12:11
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Достаточно разместить календарь политической активности - он точно совпадает с периодами усиления карантинных мер.
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18.07.2020 11:57 Відповісти
И теперь майдановцев можно штрафовать за нарушение карантина.
Еще 2 вспышки заболеваемости COVID-19 ожидают в ноябре и феврале, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1988
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18.07.2020 12:03 Відповісти
Вечный карантин.
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18.07.2020 11:57 Відповісти
Зеленський ще не накрався.
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18.07.2020 11:57 Відповісти
За..пав.
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18.07.2020 12:00 Відповісти
Ляшко понравилось быть в центре внимания ? Бабаванга
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18.07.2020 12:00 Відповісти
Да мы еще первую не прошли.
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18.07.2020 12:02 Відповісти
Вы знаете кого-то лично (именно лично, а не знакомый брата соседа, про которого рассказывал дворник со слов вахтёрши), кто заболел бы COVID-19?
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18.07.2020 12:05 Відповісти
Я вот тоже задавал вопрос на форуме,есть ли у кого родственник,коллега ,сосед,товарищь у кого кто-то пострадал от вируса? Тишина.
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18.07.2020 12:11 Відповісти
Да ,знаю лично двух. Женщина терапевт , с ней все гут, переболела в лёгкой форме. Второй мужчина из дома напротив, подхватил ковид в Польше, у него плоховато со здоровьем, там была двухсторонняя пневмония.
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18.07.2020 12:13 Відповісти
Пневмонии - довольно популярное заболевание. Речь именно о подтверждённом диагнозе COVID-19.
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18.07.2020 12:15 Відповісти
Что мешает протереть руки, обычной настойкой бояры? Там семидесяти процентный этанол.Тоолько не во внутрь принимать ,как ты привык русачок.
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18.07.2020 13:28 Відповісти
Бессимптомное течение болезни - это же так удобно... для манипуляций.
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18.07.2020 12:28 Відповісти
Какой такой район, можно уточнить?
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18.07.2020 13:29 Відповісти
Да не переживайте так. Скоро будете лично знакомы с одним или несколькими ковидами Еще не все потеряно
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18.07.2020 13:48 Відповісти
Вы всё мечтаете, а я на практике пытаюсь найти таких людей уже несколько месяцев. А нету.
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19.07.2020 11:52 Відповісти
людей зараніше готовлять к зубожінню, бо зеленой пакості треба утримать владу в Україні.
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18.07.2020 12:05 Відповісти
А чому не в жовтні? Можна було б вибори перенести/скасувати
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18.07.2020 12:09 Відповісти
ляшко - неадекват
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18.07.2020 12:10 Відповісти
"Еще 2 вспышки заболеваемости COVID-19 ожидают в ноябре и феврале, - Ляшко"

- а сейчас не вспышка а тление?
каждый день число заболевших за сутки растет!
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18.07.2020 12:13 Відповісти
Растет статистика. А что там с заболевшими - хз.

- У нас 14 заболевших корона вирусом!
- А сколько тестов вы провели?
- 14!
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18.07.2020 12:20 Відповісти
- У нас 14 заболевших корона вирусом!
- А сколько тестов вы провели?
- 14!

- Они в стационаре или дома?
- В морге...
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18.07.2020 20:51 Відповісти
Да вот не факт.
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19.07.2020 11:52 Відповісти
Могу допустить, что на перифериях не тратят дорогие тесты на трупы. Их лучше продавать живым уже списанные тесты на якобы тестирование умерших.
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19.07.2020 16:07 Відповісти
Скорее всего скоты хотят сделать выборы онлайн и полностью их сфальсифицировать и захватить полностью власть в стране, став аналогом единой рабсии
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18.07.2020 12:16 Відповісти
Так уже захватили: "холопы нарiда" и ЗаЖоПники в сумме имеют более 50%.
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18.07.2020 12:31 Відповісти
Козёл драный, прочти как в Москве подавили в конце 1959 года вспышку чёрной оспы. Там никто не делал идиотских предсказаний. Просто подавили за два с небольшим месяца, и всё.
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18.07.2020 12:31 Відповісти
За базар не перед кем отвечать вот и издеваются. Пора менять систему. Для этого нужен запрос на обсуждение.
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18.07.2020 13:09 Відповісти
А ещё вспышки справа, вспышки слева.
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18.07.2020 13:26 Відповісти
Коронавирус - сезонное заболевание. Источник: https://censor.net/n3208875

Ксеню, бачите ?
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18.07.2020 22:18 Відповісти
Я нашому мінздраву не вірю.
В мене подруга їздила на днях у Львів блаблакаром з подружжям медиків.
Вони якраз практикувати у Франковську, Львові... сказали, що офіційна статистика занадто применшує кількість смертей від корони, їх списують на інші хвороби.
І я з особистого досвіду знаю, шо лікарі не хочуть ставити діагноз коронавірус, бо їм з Києва так сказали.
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18.07.2020 22:21 Відповісти
А в нас - навпаки. З того, що читаю - дуже багато фальсифікацій і приписок, люди про своїх друзів пишуть, які працюють у лікарнях, ніщо ніде не переповнене, розказують, який тиск на медпрацівників, щоб записувати у ковідні ... і смерті теж від нього малювати, хоча люди вмирають з інших причин.
У Штатах - те саме.
Та й по Європі, виглядає, теж.
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18.07.2020 22:24 Відповісти
Не знаю. Але діагноз грип або ангіну в нас не ставлять, все на орві списують, тому я більш схильна вірити в занижену статистику. До того ж, Дуда в розмові з пранкером прохопився, що знає про тяжку ситуацію з коронавірусом в Україні.
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18.07.2020 22:28 Відповісти
ОК. Чекаємо. Час все розставить по місцях. Хоча то бере роки, щоб правда сплила на поверхню.
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18.07.2020 22:33 Відповісти
 
 