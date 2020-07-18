Випадки повторного інфікування COVID-19 зафіксовано в США, перебіг хвороби важчий

У США зафіксували випадки повторного зараження коронавірусом.

Випадки реінфекції описав лікар і дослідник Колумбійського університету в Нью-Йорку Даніель Гріффін у подкасті This Week in Virology, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Vox.

Він розповів, що у його пацієнта, який перехворів коронавірусом і здав два негативні ПЛР-тести, знову виявили коронавірус.

За словами доктора Гріффіна, на прикладі цього пацієнта можна стверджувати, що повторне захворювання коронавірусом може мати складніший перебіг. Під час першого інфікування у пацієнта був незначний кашель і біль у горлі, а під час повторного зараження хвороба супроводжувалася високою температурою, задишкою та гіпоксією.

Одним із висновків Гріффіна є те, що багато людей можуть нехтувати заходами безпеки після одужання, бо вважають, що у них або є імунітет, або що вони вже нездатні інфікувати інших. "Як засвідчує випадок із моїм пацієнтом, ці припущення піддають ризику як їхнє власне здоров'я, так і здоров'я тих, хто поруч із ними".

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Крім того Гріффін зазначає, що його випадок не поодинокий.

"Нещодавні розмови з колегами-лікарями показали, що мій пацієнт не один такий. Наприклад, два пацієнти в Нью-Джерсі, ймовірно, інфікувалися COVID-19 майже через два місяці після повного одужання", - сказав Гріффіт.