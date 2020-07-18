Єрмак випустив пресреліз про те, що "смотрящий" за Києвом є, але не від Офісу президента, - "слуга народу" Лерос. ДОКУМЕНТ
Нардеп "Слуги народу" Гео Лерос опублікував пресреліз Офісу президента, в якому визнається факт причетності "смотрящего" за Києвом до розкрадання бюджетних коштів під час будівництва Подільського моста. Водночас наголошується, що ця людина не пов'язана з ОП.
Про це Лерос повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Смотрящий" за Києвом таки є, але не від Офісу президента. Хороший пресреліз, Єрмак рятує свою дупу", - написав він, опублікувавши документ.
Раніше журналіст Денис Бігус повідомив про те, що поліція провела кілька десятків обшуків по точках "смотрящого" за Києвом Комарницького.
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Кто бы из вас ЛИЧНО поставленным на потоки отказался слегка завысить цену работ в свою пользу?
Не украсть всё, не подсунуть армии гнильё вместо тушёнки, а сделать всё качественно, только цену поставить на 5% больше в свою пользу?
А-у !!!
"кандида в мери" чорнороте створіння Верещук, а зараз це артпідготовка пере битви за Київ.
ЗІ: Лерос зараз в залі під куполом заняв місце для голосування в акурат за фракцією Європейська Солідарність і голосує в унісон з ними. Не завжди аналогічно, але в унісон.
ЗЗІ: Хто ще готовий разом з Лєросом перейти?