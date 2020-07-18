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Єрмак випустив пресреліз про те, що "смотрящий" за Києвом є, але не від Офісу президента, - "слуга народу" Лерос. ДОКУМЕНТ

Єрмак випустив пресреліз про те, що

Нардеп "Слуги народу" Гео Лерос опублікував пресреліз Офісу президента, в якому визнається факт причетності "смотрящего" за Києвом до розкрадання бюджетних коштів під час будівництва Подільського моста. Водночас наголошується, що ця людина не пов'язана з ОП.

Про це Лерос повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Смотрящий" за Києвом таки є, але не від Офісу президента. Хороший пресреліз, Єрмак рятує свою дупу", - написав він, опублікувавши документ.

Єрмак випустив пресреліз про те, що смотрящий за Києвом є, але не від Офісу президента, - слуга народу Лерос 01

Раніше журналіст Денис Бігус повідомив про те, що поліція провела кілька десятків обшуків по точках "смотрящого" за Києвом Комарницького.

Читайте також: В Офісі президента немає "смотрящих" за Києвом та іншими містами, - Зеленський

Єрмак випустив пресреліз про те, що смотрящий за Києвом є, але не від Офісу президента, - слуга народу Лерос 02

Автор: 

Єрмак Андрій (1381) Офіс Президента (2032) Комарницький (62) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+35
Ермак выпустил пресс-релиз о том, что "смотрящий" за Киевом есть, но не от Офиса президента, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 6390
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18.07.2020 13:44
+22
А ему не нужно прекращение полномочий бубочки. Ему нужен такой вот бубочка, как сейчас

Єрмак випустив пресреліз про те, що "смотрящий" за Києвом є, але не від Офісу президента, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 8663
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18.07.2020 14:03
+15
Ермак конченный ДЕБИЛ его НЕ ВЫРОДИЛИ а уронили под КАМАЗ в Бурятской автономии РФефии...
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18.07.2020 13:55
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Вы суслика видите? Да? А его нет.
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18.07.2020 13:41 Відповісти
смотрящий есть, но не от ОПГ, поэтому - непорядок, нужно поставить своего))
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18.07.2020 13:49 Відповісти
Так они с Колей Оболонским и есть плоть от плоти свои

http://kievvlast.com.ua/news/komarnitskij-i-tishhenkonovye-smotryashhie-po-kievunardep-viii-sozyva-levchenko?noredirect=true
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18.07.2020 13:53 Відповісти
Ермак выпустил пресс-релиз о том, что "смотрящий" за Киевом есть, но не от Офиса президента, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 4660
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18.07.2020 13:42 Відповісти
Ермак конченный ДЕБИЛ его НЕ ВЫРОДИЛИ а уронили под КАМАЗ в Бурятской автономии РФефии...
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18.07.2020 13:55 Відповісти
на его харе написано, что ублюдку «можно верить « 😹😂😅🤮🤮🤮
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18.07.2020 15:09 Відповісти
ОК, если Президент досрочно прекращает свои полномочия, то временным исполняющим обязанности становится председатель ВР. У Разумкова разрешение "порулить" тоже попросил?
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18.07.2020 14:01 Відповісти
досрочно прекращает*
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18.07.2020 14:01 Відповісти
А ему не нужно прекращение полномочий бубочки. Ему нужен такой вот бубочка, как сейчас

Єрмак випустив пресреліз про те, що "смотрящий" за Києвом є, але не від Офісу президента, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 8663
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18.07.2020 14:03 Відповісти
Да там покруче айкоса. Наркологи по фотке сверху могут рассказать диагноз.
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18.07.2020 14:09 Відповісти
Артура Палатного слабо, вот кто смотрящий за Киевом.
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18.07.2020 13:43 Відповісти
Зеленое ворье извивается как уж на сковородке...
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18.07.2020 13:43 Відповісти
Так це ж новиє ліца, яких хотіли зебіли.
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18.07.2020 13:46 Відповісти
Ермак выпустил пресс-релиз о том, что "смотрящий" за Киевом есть, но не от Офиса президента, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 6390
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18.07.2020 13:44 Відповісти
Если Ермак говорит что смотрящий не в Шапито Президента то на 120% он находится в шапито!
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18.07.2020 13:47 Відповісти
Когда везде "наши люди", а смотрящий за Киевом НЕнаш,- в это слабо верится. Брешут, как всегда.
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18.07.2020 13:47 Відповісти
ОПГ на всіх рівнях
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18.07.2020 13:55 Відповісти
Єрмак випустив пресреліз про те, що "смотрящий" за Києвом є, але не від Офісу президента, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 8475
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18.07.2020 13:59 Відповісти
Про ЧТО вы блеете?
Кто бы из вас ЛИЧНО поставленным на потоки отказался слегка завысить цену работ в свою пользу?
Не украсть всё, не подсунуть армии гнильё вместо тушёнки, а сделать всё качественно, только цену поставить на 5% больше в свою пользу?
А-у !!!
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18.07.2020 14:03 Відповісти
5% - не проблема, а нормальный бизнес - закладывается в цену.. Даже более - 10-20%.
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18.07.2020 14:05 Відповісти
Что Киев, страну про...бали!
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18.07.2020 14:03 Відповісти
Єрмак випустив пресреліз про те, що "смотрящий" за Києвом є, але не від Офісу президента, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 898
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18.07.2020 14:04 Відповісти
Справа чистый ариец
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18.07.2020 14:26 Відповісти
А ви знаєте, хто такі арії і звідки вони взялися в Європі?
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18.07.2020 15:35 Відповісти
Єрмак-Козир копає під Кличка, незабаром - у вересні чекаємо вихід на передвиборчої арени
"кандида в мери" чорнороте створіння Верещук, а зараз це артпідготовка пере битви за Київ.
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18.07.2020 14:33 Відповісти
Кто в курсе, Лерос сам по себе такой прыткий или через него кто-то сливает?
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18.07.2020 15:15 Відповісти
Смотри картинку выше
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18.07.2020 15:25 Відповісти
Раз така інфа потрапляє в ЗМІ - значить, Лерос не один такий кадр в слугах уродів. Хтось же з конкретних, з числа аленів уродів, ще не засвідчених ворогів Єрмака постачає Лєросу оцей компромат...

ЗІ: Лерос зараз в залі під куполом заняв місце для голосування в акурат за фракцією Європейська Солідарність і голосує в унісон з ними. Не завжди аналогічно, але в унісон.

ЗЗІ: Хто ще готовий разом з Лєросом перейти?
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18.07.2020 15:20 Відповісти
Удивляет , как даже " орбитальные " функционеры держат бубу за дегенерата.
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18.07.2020 15:40 Відповісти
Абсолютная импотенция гаранта.
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18.07.2020 15:42 Відповісти
І хто за ту курву чорнороту буде голосувати. та ще й зі сн?.
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18.07.2020 16:14 Відповісти
непорядок, почему не все схвачено?
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18.07.2020 17:39 Відповісти
За атакой на Комарницкого стоит классический перехват контроля за мельчающими потоками налички в руки Зеленского с одновременным ударом по Ермаку. И выгодополучатель этого - Аваков и его структуры.
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18.07.2020 21:39 Відповісти
Єрмак випустив пресреліз про те, що "смотрящий" за Києвом є, але не від Офісу президента, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 3195
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18.07.2020 21:40 Відповісти
 
 