Єрмак випустив пресреліз про те, що "смотрящий" за Києвом є, але не від Офісу президента, - "слуга народу" Лерос. ДОКУМЕНТ

Нардеп "Слуги народу" Гео Лерос опублікував пресреліз Офісу президента, в якому визнається факт причетності "смотрящего" за Києвом до розкрадання бюджетних коштів під час будівництва Подільського моста. Водночас наголошується, що ця людина не пов'язана з ОП.

Про це Лерос повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Смотрящий" за Києвом таки є, але не від Офісу президента. Хороший пресреліз, Єрмак рятує свою дупу", - написав він, опублікувавши документ.

Раніше журналіст Денис Бігус повідомив про те, що поліція провела кілька десятків обшуків по точках "смотрящого" за Києвом Комарницького.

Читайте також: В Офісі президента немає "смотрящих" за Києвом та іншими містами, - Зеленський